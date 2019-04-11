WikiLeaks kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı

2012 yılından bu yana Ekvador koruması altında ülkenin Londra’daki elçiliğinde kalan Julian Assange, korumanın kaldırılmasıyla birlikte İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. Assange mahkemeye çıkarılana kadar Londra polisi tarafından gözaltında bekletilecek.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre “davet üzerine” elçilik binasına giriş yapan güçler, Assange’ı çıkarıp gözaltına aldı. Ekvador devlet başkanı Lenin Moreno, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ülkenin sığınma hakkına saygı duyduğunu fakat Julian Assange tarafından yürütülen agresif faaliyetlerin uluslararası anlaşmaları zedelediğini belirtti. Başkana göre Assange’ın korunması artık Ekvador için “sürdürülebilir ve uygun değil.”

İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da tutuklamanın ardından Twitter üzerinden açıklama yaparak "Julian Assange bir kahraman değil ve hiç kimse kanunların üstünde değildir. Yıllardır gerçeklerden saklanıyor. Ekvador'a ve Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Assange'ın adaletle yüzleşmesi için işbirliklerinden ötürü teşekkürler." dedi.

https://www.reuters.com/article/us-ecuador-assange/julian-assange-arrested-by-british-police-at-ecuadorean-embassy-idUSKCN1RN10R

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Assange 2012 yılında İsveç’te iki kadına tecavüzden aranıyordu ve bu sebeple Ekvador’dan savunma talep etmişti.