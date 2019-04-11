WikiLeaks kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı

Teknoloji Editörü
2012 yılından bu yana Ekvador koruması altında ülkenin Londra’daki elçiliğinde kalan Julian Assange, korumanın kaldırılmasıyla birlikte İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. Assange mahkemeye çıkarılana kadar Londra polisi tarafından gözaltında bekletilecek.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre “davet üzerine” elçilik binasına giriş yapan güçler, Assange’ı çıkarıp gözaltına aldı. Ekvador devlet başkanı Lenin Moreno, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ülkenin sığınma hakkına saygı duyduğunu fakat Julian Assange tarafından yürütülen agresif faaliyetlerin uluslararası anlaşmaları zedelediğini belirtti. Başkana göre Assange’ın korunması artık Ekvador için “sürdürülebilir ve uygun değil.”
İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da tutuklamanın ardından Twitter üzerinden açıklama yaparak "Julian Assange bir kahraman değil ve hiç kimse kanunların üstünde değildir. Yıllardır gerçeklerden saklanıyor. Ekvador'a ve Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Assange'ın adaletle yüzleşmesi için işbirliklerinden ötürü teşekkürler." dedi.
https://www.reuters.com/article/us-ecuador-assange/julian-assange-arrested-by-british-police-at-ecuadorean-embassy-idUSKCN1RN10R Yorum Yaz Paylaş Tweetle
off shore şirketin adı INA Invesment Corp, bu yolsuzluğu deşifre eden belgelere de inapapers ismi verilmiş. apnews.com/...
periodismodeinvestigacion.com/...
inapapers.org/...
amerika bir şekilde köşeye sıkıştırıp istediğini elde ediyor. aile boyu yolsuzluk, off shore şirketler, filanca papers vs. tanıdık geliyor değil mi?