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WikiLeaks kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı

WikiLeaks kurucusu Julian Assange, Ekvador tarafından sağlanan korumanın kaldırılmasıyla birlikte İngiliz polisi tarafından Londra'da gözaltına alındı. Assange, davasına kadar burada bekletilecek.
1 ay
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Web Siteleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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2012 yılından bu yana Ekvador koruması altında ülkenin Londra’daki elçiliğinde kalan Julian Assange, korumanın kaldırılmasıyla birlikte İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. Assange mahkemeye çıkarılana kadar Londra polisi tarafından gözaltında bekletilecek.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre “davet üzerine” elçilik binasına giriş yapan güçler, Assange’ı çıkarıp gözaltına aldı. Ekvador devlet başkanı Lenin Moreno, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ülkenin sığınma hakkına saygı duyduğunu fakat Julian Assange tarafından yürütülen agresif faaliyetlerin uluslararası anlaşmaları zedelediğini belirtti. Başkana göre Assange’ın korunması artık Ekvador için “sürdürülebilir ve uygun değil.”
İngiliz Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da tutuklamanın ardından Twitter üzerinden açıklama yaparak "Julian Assange bir kahraman değil ve hiç kimse kanunların üstünde değildir. Yıllardır gerçeklerden saklanıyor. Ekvador'a ve Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Assange'ın adaletle yüzleşmesi için işbirliklerinden ötürü teşekkürler." dedi.
Assange 2012 yılında İsveç’te iki kadına tecavüzden aranıyordu ve bu sebeple Ekvador’dan savunma talep etmişti.

https://www.reuters.com/article/us-ecuador-assange/julian-assange-arrested-by-british-police-at-ecuadorean-embassy-idUSKCN1RN10R Yorum Yaz
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emre1393 1 ay en beğenilen
Amerika ekvador başkanını köşeye sıkıştırınca julian assange'ı teslim etmek zorunda bıraktı. ekvador başkanı aile boyu yolsuzluk yapmış, off shore şirketi ile yolsuzluklar yapmış falan, bu yolsuzlukları ortaya çıkınca wikileaks'i suçlayıp (yersen) assange'ı kovdu.
off shore şirketin adı INA Invesment Corp, bu yolsuzluğu deşifre eden belgelere de inapapers ismi verilmiş. apnews.com/...
periodismodeinvestigacion.com/...
inapapers.org/...

amerika bir şekilde köşeye sıkıştırıp istediğini elde ediyor. aile boyu yolsuzluk, off shore şirketler, filanca papers vs. tanıdık geliyor değil mi?
Amerika ekvador başkanını köşeye sıkıştırınca julian assange'ı teslim etmek zorunda bıraktı. ekvador başkanı aile boyu yolsuzluk yapmış, off shore şirketi ile ...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 1 ay
Tüm dünyanın siyasi kirli çamaşırlarını, korkmadan halkın önüne serdi, taktir edilmesi gereken cesur biri, dünyayı yöneten kirli siyasilere boyun eğmedi...
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pspoor 1 ay
Cok yazik oldu, adalet falan tamamen yalan, hem tr hem de dunya icin gecerli bu...
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1 Avatar
RocknRoll@ 1 ay
Biz bu işleri önemsemedik hala da çok fazla sallamıyoruz ama adam sırf tutuklanmamak için 7 yıl tutsak yaşadı.Bence hayatının sonuna kadar orda yaşamaktansa böyle olması onun için daha iyi oldu.Davanın gidişatına göre kahramanlaşabilir.Çünkü karşısında Trump var.Trump karşıtlarının desteğini çekebilir.
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DH Misafiri 1 ay
Tüm dünyanın siyasi kirli çamaşırlarını, korkmadan halkın önüne serdi, taktir edilmesi gereken cesur biri, dünyayı yöneten kirli siyasilere boyun eğmedi...
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Mark Valley 1 ay
Videoda Assange: "İngiltere direnmeli, bu Trump hükümetinin işi!" diyor
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tahir40 1 ay
Ah be Assange bindiğin dalı neden kesersin? Hadi conilerin yediği naneleri ortaya serdin başına belayı aldın, bari seni saklayan Ekvador'un karıştırdığı naneleri sızdırmasaydın...
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pspoor 1 ay
Cok yazik oldu, adalet falan tamamen yalan, hem tr hem de dunya icin gecerli bu...
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dere.beyi 1 ay
ahh ahh eskilerin bir deyimi vardır
"KOSKOCA TOMBALACI 657 ye tabi MEMURA MI YAKALANCAK?"
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V4LKyR 1 ay
Hayırlı işler Julian.
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emre1393 1 ay en beğenilen
Amerika ekvador başkanını köşeye sıkıştırınca julian assange'ı teslim etmek zorunda bıraktı. ekvador başkanı aile boyu yolsuzluk yapmış, off shore şirketi ile yolsuzluklar yapmış falan, bu yolsuzlukları ortaya çıkınca wikileaks'i suçlayıp (yersen) assange'ı kovdu.
off shore şirketin adı INA Invesment Corp, bu yolsuzluğu deşifre eden belgelere de inapapers ismi verilmiş. apnews.com/...
periodismodeinvestigacion.com/...
inapapers.org/...

amerika bir şekilde köşeye sıkıştırıp istediğini elde ediyor. aile boyu yolsuzluk, off shore şirketler, filanca papers vs. tanıdık geliyor değil mi?
2 Yanıt Yanıtla +15
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Spider_hip 1 ay emre1393
Akp nin elindeki Bahçeli belgeleri de, Bahçelinin %180 dönüş sebebi :)
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GarçonBlanc 1 ay emre1393
Eğer ABD tarafından da yargılanırsa dediklerinize katılacağım.
Tersi çıkarsa da fasa fiso.
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oly1786 1 ay
7 senedir bir binadaydın, zaten hapis gibi. En baştan teslim olsan şimdiye yatıp çıkmıştın. Bu 7 yıl da yatmaktan sayılmıyor şimdi...
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