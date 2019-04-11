Facebook'un "Geçmişi Temizle" aracı bir kez daha ertelendi

Teknoloji Editörü
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg geçen yıl şirketin F8 Geliştiriciler Konferansı'nda , kullanıcılara bir "Geçmişi Temizle" aracının sunulacağını açıklamıştı. Kullanıcıların hesap geçmişlerini silmelerine izin veren bu aracın geçen yıl kullanıma sunulması bekleniyordu ve 2019 ilkbaharına ertelenmişti. Ancak şirket bir kez daha ertelendiğini duyurdu.
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Beklediğimizden fazla zaman alıyor
Facebook yöneticilerinden Guy Rosen, Geçmişi Temizle (Clear History) aracının 2019 sonbaharına kadar ertelendiğini doğruladı. Bu son gecikmenin sebebi ise, Facebook'un bu işlemlerin doğru yapılabilmesini sağlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olması şekline açıklanıyor.Rosen'ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalar ise şu şekilde: "Sistemlerimizi yeniden yapılandırmak ve verileri doğru şekilde işlemek için çalışıyoruz. Bu yüzden beklenenden daha fazla zaman alıyor." Şirket yeni aracın ne zaman yayınlanacağını konusunda da henüz net bir tarih vermiş değil. Geçmişi Temizle aracının, yıl bitmeden kullanıma sunulması bekleniyor.
https://www.engadget.com/2019/04/10/facebook-delays-its-clear-history-tool-yet-again/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle