Facebook'un "Geçmişi Temizle" aracı bir kez daha ertelendi

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg geçen yıl şirketin F8 Geliştiriciler Konferansı'nda , kullanıcılara bir "Geçmişi Temizle" aracının sunulacağını açıklamıştı. Kullanıcıların hesap geçmişlerini silmelerine izin veren bu aracın geçen yıl kullanıma sunulması bekleniyordu ve 2019 ilkbaharına ertelenmişti. Ancak şirket bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

Beklediğimizden fazla zaman alıyor

Facebook yöneticilerinden Guy Rosen, Geçmişi Temizle (Clear History) aracının 2019 sonbaharına kadar ertelendiğini doğruladı. Bu son gecikmenin sebebi ise, Facebook'un bu işlemlerin doğru yapılabilmesini sağlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olması şekline açıklanıyor.

https://www.engadget.com/2019/04/10/facebook-delays-its-clear-history-tool-yet-again/

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Rosen'ın konuyla ilgili olarak yaptığıise şu şekilde: "Sistemlerimizi yeniden yapılandırmak ve verileri doğru şekilde işlemek için çalışıyoruz. Bu yüzden beklenenden daha fazla zaman alıyor." Şirket yeni aracınyayınlanacağını konusunda da henüz net bir tarih vermiş değil. Geçmişi Temizle aracının,kullanıma sunulması bekleniyor.