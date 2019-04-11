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Facebook'un "Geçmişi Temizle" aracı bir kez daha ertelendi

Gizlilik konusunda sıkıntılar yaşayan Facebook, kullanıcıların hesap geçmişlerini silmelerini sağlayan bir araç sunacağını açıklamıştı. Ancak yapılan açıklamaya göre bu araç ikinci kez ertelendi.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook CEO'su Mark Zuckerberg geçen yıl şirketin F8 Geliştiriciler Konferansı'nda , kullanıcılara bir "Geçmişi Temizle" aracının sunulacağını açıklamıştı. Kullanıcıların hesap geçmişlerini silmelerine izin veren bu aracın geçen yıl kullanıma sunulması bekleniyordu ve 2019 ilkbaharına ertelenmişti. Ancak şirket bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

Beklediğimizden fazla zaman alıyor

Facebook yöneticilerinden Guy Rosen, Geçmişi Temizle (Clear History) aracının 2019 sonbaharına kadar ertelendiğini doğruladı. Bu son gecikmenin sebebi ise, Facebook'un bu işlemlerin doğru yapılabilmesini sağlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olması şekline açıklanıyor.
Rosen'ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalar ise şu şekilde: "Sistemlerimizi yeniden yapılandırmak ve verileri doğru şekilde işlemek için çalışıyoruz. Bu yüzden beklenenden daha fazla zaman alıyor." Şirket yeni aracın ne zaman yayınlanacağını konusunda da henüz net bir tarih vermiş değil. Geçmişi Temizle aracının, yıl bitmeden kullanıma sunulması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2019/04/10/facebook-delays-its-clear-history-tool-yet-again/ Yorum Yaz
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carloska 1 ay
facebook, whatsapp, instagram hepsi tek elde toplanmış bütün bunları tek bi adamın şirketi gibi görmek fazla iyimser arkasında büyük bir organizasyon olma ihtimali göz ardı edilemez
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The.Mafia 1 ay
Çok geç kalınmış bir özellik hala erteliyorlar
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sreylare 1 ay
Bundan daha öncelikli bir şeyi yapmalılar. Bazı insanlar ve sayfalar onbinlerce resim paylaşıyor, seneler geçtikçe resimler birikiyor. Bu resimleri yıl yıl ve ay ay bölümleyip görebilmek güzel olurdu Tumblr'deki gibi. Resimleri görmek için sayfayı alta indirince RAM inanılmaz şişiyor notebook çok yavaşlıyor dediğim çözüm yavaşlamayı ortadan kaldırır.
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