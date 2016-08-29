Özellikle Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde sıkıntılara yol açan Wildfire şantaj yazılımının şifresi çözüldü. Yazılıma verilerini kaptıran kullanıcılar da rahat bir nefes almış oldu.

Şantaj yazılımları, bulaştıkları bilgisayardaki önemli verileri veya tüm verileri kilitleyerek kullanıcıdan belli bir para talebinde bulunuyor. Kullanıcı parayı ödemezse hiçbir şekilde bu verilere erişim sağlayamıyor. Wildfire yazılımı da, ele geçirdiği verileri 1.5 Bitcoin yani yaklaşık 900$ karşılığında serbest bırakıyordu. Hatta pazarlık yapan kullanıcılar 0.5 Bitcoin yani 300$ civarında bir ödemeyle de yakasını kurtarabiliyordu.

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Europol, Intel, Hollanda polisi ve Kaspersky Lab tarafından oluşturulan No More Ransom girişimi, bir süredir şantaj yazılımlarından vatandaşları korumak için yoğun çaba gösteriyordu. Sonunda, Wildfire yazılımının şifresinin çözüldüğü duyuruldu ve gerekli araçlar da indirmeye sunuldu. Artık kullanıcılar verileri kurtarabilmek için para ödemek zorunda kalmayacak.

Wildfire yazılımının kullanıcıyı aldatabilmesi için çok inandırıcı teknikler izlendiği ifade ediliyor. Özellikle ülkelerin güvenilir firmaları gibi davranan mailler ile pek çok kullanıcının tuzağa düştüğü belirtiliyor. Wildfire toplamda 5309 sistemi etkilemiş ve 70 bin Sterlin civarında da gelir elde etmiş.