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Wildfire şantaj yazılımının şifresi çözüldü

Bir süredir Avrupalı bilgisayar kullanıcılarını rahatsız eden Wildfire adındaki şantaj yazılımı, büyük firma ve kurumların işbirliği ile tehdit olmaktan çıkarıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde sıkıntılara yol açan Wildfire şantaj yazılımının şifresi çözüldü. Yazılıma verilerini kaptıran kullanıcılar da rahat bir nefes almış oldu.

Şantaj yazılımları, bulaştıkları bilgisayardaki önemli verileri veya tüm verileri kilitleyerek kullanıcıdan belli bir para talebinde bulunuyor. Kullanıcı parayı ödemezse hiçbir şekilde bu verilere erişim sağlayamıyor. Wildfire yazılımı da, ele geçirdiği verileri 1.5 Bitcoin yani yaklaşık 900$ karşılığında serbest bırakıyordu. Hatta pazarlık yapan kullanıcılar 0.5 Bitcoin yani 300$ civarında bir ödemeyle de yakasını kurtarabiliyordu.

Ayrıca Bkz. "Otokar, Altay tankının seri üretimi için son teklifini gönderdi"

Europol, Intel, Hollanda polisi ve Kaspersky Lab tarafından oluşturulan No More Ransom girişimi, bir süredir şantaj yazılımlarından vatandaşları korumak için yoğun çaba gösteriyordu. Sonunda, Wildfire yazılımının şifresinin çözüldüğü duyuruldu ve gerekli araçlar da indirmeye sunuldu. Artık kullanıcılar verileri kurtarabilmek için para ödemek zorunda kalmayacak.

Wildfire yazılımının kullanıcıyı aldatabilmesi için çok inandırıcı teknikler izlendiği ifade ediliyor. Özellikle ülkelerin güvenilir firmaları gibi davranan mailler ile pek çok kullanıcının tuzağa düştüğü belirtiliyor. Wildfire toplamda 5309 sistemi etkilemiş ve 70 bin Sterlin civarında da gelir elde etmiş. 

 

http://www.zdnet.com/article/wildfire-ransomware-code-cracked-victims-can-now-unlock-encrypted-files-for-free/ Yorum Yaz
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acbold 3 yıl
Tamamen kullanıcıların hatalarıyla düştüğü tuzaklardır. Vista işletim sisteminden itibaren yönetici onayı almadan programlar çalışamıyorlar. Bu programlar girilen sitelerde aldatıcı reklamlardan indirilebiliyor ya da başka bir yol ile bulaşan virüs çalışma izni istediğinde kullanıcı bunu fark edemiyor ve izin veriyor. Sonrasında bu programlar çalışıyor,şifreleme işlemi tamamlanıyor.
-
Diğer bir durum ise dışarıdan bir kullanıcının sisteminize erişerek tamamen lisanslı uygulamalar ile şifreleme yapmasıdır. Bu hem komik hemde en rahatsız edici durumdur.Genelde server tipi bilgisayarlarda karşılaşılır.
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DH Misafiri 3 yıl
Android de bir linux sürümü nihayetinde ama windowstan daha güvenlidir diyemeyiz.
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asenler 3 yıl
Güvenlik isteyenin Linux kullanması gerekir.
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aycibin 3 yıl
Game of thrones'taki gibi düştüğü yeri yakıyor :)
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