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Will.i.am : İnsanların da 3D yazıcılarla basılabileceğine inanıyorum

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Will.i.am : İnsanların da 3D yazıcılarla basılabileceğine inanıyorum

Ağırlıklı olarak mühendislik alanında kullanılan 3 boyutlu yazıcıların evrim geçirerek ticari bir ürün haline gelmesi pek çok önemli projenin de önünü açtı. 3 boyutlu yazıcılarla üretilen arabalardan tutun artık kulak gibi bazı insan dokuları da basılabilir hale geldi. Teknolojiye tutkunluğu ile bilinen Will.i.am ise daha büyük hayaller kuruyor.
Ünlü sanatçı pek çok insan organının 3D yazıcılarla üretilebildiğini ve bu gelişmenin gelecekte bir insanı tamamen 3D yazıcılarla üretebilmeye doğru gittiğini belirtti. Will insanlığın buna hazır olabilmesi adına yeni ahlak kanunları oluşturması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Will bunu tamamen kabul edemeyeceğini söylese de 3D yazıcılarla insan üretmenin bir gerçek olduğunu ve bunun insanlığı da yeni bir seviyeye taşıyacağını düşünüyor. Bu yeni seviyede yeni bir ahlak anlayışı, yeni kurallar ve yeni kanunlar olacak. Will önümüzdeki 20 senede bunun olabileceğini düşünüyor.
Geçen yıldan bu yanada 3D Systems firmasında yöneticilik yapan Will.i.am ayrıca pek çok faydalı 3D baskı projesinde de önemli görevler üstlenmiş durumda. Elysium filminden etkilendiği anlaşılan Will.i.am'in düşünceleri elbette bir ütopyadan öteye gitmeyebilir. Cem Yılmaz'ın "burada hazır yapılmışı" var esprisinde de bahsettiği üzere insanın organları belki 3D yazıcılar ile basılabilir. Ancak kemikleri ve sinirleri ile komple bir insan bedeninin üretilmesi imkansız gibi görünüyor.



http://www.theguardian.com/technology/2015/mar/09/will-i-am-eventually-3d-printing-will-print-people Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Bunu yazıcıdan basmışlar herhalde, garip bir tip çünkü, saçları falan değişik geliyor
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optimist0626 4 yıl
Şu ateist tribine girmiş "ben cool um cahiller" havasında gezen, random smile ile kendini az çok ele veren ergenle muhattap olmayın arkadaşlar.

Tek birşey sorarım ve başka birşey demem.

İnsanoğlunun bu dünyaya nasıl geldiğini açıklayın hak vereceğim size.

Aklımızın almadığı şeyler vardır elbet, illaki olacaktır zaten.Sadece oturup bu bedende neden senin olduğunu, senin yerine başkasının olabileceğini belkide senin hiç olmayabileceğin ihtimalini, bu bilinç ve benliğinin nereden geldiğini düşün bakalım . her vücut yapısı aynı olmasına rağmen farklı kişilikler davranışlar. Herşeyi iyice düşünüp taşının, öyle körü körüne savunulmaz bir düşünce.

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Dr. Hannibal Lecter 4 yıl
Adamların sanatçısına bak bizde ki nihat doğan ile atilla taşa bak.
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Işık Adam 4 yıl
biz din kavgası yaparken elin adamı neler yapıyor? Yllardır bu milleti din,ırk ayırdılar. Birbirimizi yiyip bitirmekten bir şey üretemiyoruz. Bana göre ateist olsun, dindar olsun ne olursa olsun insanlık adına faydalı bir şey yapıyorsa başıma taç ederim. Ondan sonra bu millet niye bir şey üretemiyor diyoruz. Önce kendi değerlerimize saygılı olmamız gerekiyor. Birbirmizle barışalımki insalık adına bi şeyler üretelim.
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Archspire 4 yıl
islamcılar toplanmış nuke atsak fayda etmez.
Ruh nedir lan?



Tiplere bak olmayan bir şeyi nasıl da savunuyorlar.XD
Salyalarınızı başka yere akıtın.
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swat882 4 yıl Archspire
Amon Amarth
islamcılar toplanmış nuke atsak fayda etmez.
Ruh nedir lan?



Tiplere bak olmayan bir şeyi nasıl da savunuyorlar.XD
Salyalarınızı başka yere akıtın.

Sen de bana olmadığını kanıtla, bende olmadığına ikna olup eski görüşümden vazgeçeceğim.
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ardarda45 4 yıl
Ne içtiyse aynısından istiyorum
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clopin 4 yıl
Eve alirim 3d yaziciyi gelsin ancelina coli gitsin Adriana lima
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Daima İleri 4 yıl
3B yazıcı teknolojisine ne gerek varmış. Öyle birşey yapılabiliyor olsa idi şimdiye kadar da yapılabilirdi. 3B yazıcı yeni birşey getirmiyor. Olanları alt kademelere indiriyor.
3B yazıcıların bu kadar abartılmasınıda tuhaf karşılıyorum.
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justbejust 4 yıl
Ne içtiyse ben de ondan istiyorum.
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burakk, 4 yıl
Biri çıkıp da bir insan beyninin bütün nöral haritasını yapay bir sistemde çalıştıracak veya simüle edecek şekilde çıkarsın, o zaman tartışırız işin dini ve ahlaki boyutunu
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