Will.i.am : İnsanların da 3D yazıcılarla basılabileceğine inanıyorum

Haber Editörü
Ağırlıklı olarak mühendislik alanında kullanılan 3 boyutlu yazıcıların evrim geçirerek ticari bir ürün haline gelmesi pek çok önemli projenin de önünü açtı. 3 boyutlu yazıcılarla üretilen arabalardan tutun artık kulak gibi bazı insan dokuları da basılabilir hale geldi. Teknolojiye tutkunluğu ile bilinen Will.i.am ise daha büyük hayaller kuruyor.
Ünlü sanatçı pek çok insan organının 3D yazıcılarla üretilebildiğini ve bu gelişmenin gelecekte bir insanı tamamen 3D yazıcılarla üretebilmeye doğru gittiğini belirtti. Will insanlığın buna hazır olabilmesi adına yeni ahlak kanunları oluşturması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Will bunu tamamen kabul edemeyeceğini söylese de 3D yazıcılarla insan üretmenin bir gerçek olduğunu ve bunun insanlığı da yeni bir seviyeye taşıyacağını düşünüyor. Bu yeni seviyede yeni bir ahlak anlayışı, yeni kurallar ve yeni kanunlar olacak. Will önümüzdeki 20 senede bunun olabileceğini düşünüyor.
Geçen yıldan bu yanada 3D Systems firmasında yöneticilik yapan Will.i.am ayrıca pek çok faydalı 3D baskı projesinde de önemli görevler üstlenmiş durumda. Elysium filminden etkilendiği anlaşılan Will.i.am'in düşünceleri elbette bir ütopyadan öteye gitmeyebilir. Cem Yılmaz'ın "burada hazır yapılmışı" var esprisinde de bahsettiği üzere insanın organları belki 3D yazıcılar ile basılabilir. Ancak kemikleri ve sinirleri ile komple bir insan bedeninin üretilmesi imkansız gibi görünüyor.
http://www.theguardian.com/technology/2015/mar/09/will-i-am-eventually-3d-printing-will-print-people Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tek birşey sorarım ve başka birşey demem.
İnsanoğlunun bu dünyaya nasıl geldiğini açıklayın hak vereceğim size.
Aklımızın almadığı şeyler vardır elbet, illaki olacaktır zaten.Sadece oturup bu bedende neden senin olduğunu, senin yerine başkasının olabileceğini belkide senin hiç olmayabileceğin ihtimalini, bu bilinç ve benliğinin nereden geldiğini düşün bakalım . her vücut yapısı aynı olmasına rağmen farklı kişilikler davranışlar. Herşeyi iyice düşünüp taşının, öyle körü körüne savunulmaz bir düşünce.
Ruh nedir lan?
Tiplere bak olmayan bir şeyi nasıl da savunuyorlar.XD
Salyalarınızı başka yere akıtın.
Sen de bana olmadığını kanıtla, bende olmadığına ikna olup eski görüşümden vazgeçeceğim.
3B yazıcıların bu kadar abartılmasınıda tuhaf karşılıyorum.