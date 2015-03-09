Will.i.am : İnsanların da 3D yazıcılarla basılabileceğine inanıyorum





Ağırlıklı olarak mühendislik alanında kullanılan 3 boyutlu yazıcıların evrim geçirerek ticari bir ürün haline gelmesi pek çok önemli projenin de önünü açtı. 3 boyutlu yazıcılarla üretilen arabalardan tutun artık kulak gibi bazı insan dokuları da basılabilir hale geldi. Teknolojiye tutkunluğu ile bilinen Will.i.am ise daha büyük hayaller kuruyor.

Ünlü sanatçı pek çok insan organının 3D yazıcılarla üretilebildiğini ve bu gelişmenin gelecekte bir insanı tamamen 3D yazıcılarla üretebilmeye doğru gittiğini belirtti. Will insanlığın buna hazır olabilmesi adına yeni ahlak kanunları oluşturması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Will bunu tamamen kabul edemeyeceğini söylese de 3D yazıcılarla insan üretmenin bir gerçek olduğunu ve bunun insanlığı da yeni bir seviyeye taşıyacağını düşünüyor. Bu yeni seviyede yeni bir ahlak anlayışı, yeni kurallar ve yeni kanunlar olacak. Will önümüzdeki 20 senede bunun olabileceğini düşünüyor.

Geçen yıldan bu yanada 3D Systems firmasında yöneticilik yapan Will.i.am ayrıca pek çok faydalı 3D baskı projesinde de önemli görevler üstlenmiş durumda. Elysium filminden etkilendiği anlaşılan Will.i.am'in düşünceleri elbette bir ütopyadan öteye gitmeyebilir. Cem Yılmaz'ın "burada hazır yapılmışı" var esprisinde de bahsettiği üzere insanın organları belki 3D yazıcılar ile basılabilir. Ancak kemikleri ve sinirleri ile komple bir insan bedeninin üretilmesi imkansız gibi görünüyor.









http://www.theguardian.com/technology/2015/mar/09/will-i-am-eventually-3d-printing-will-print-people