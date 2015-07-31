Windows 10, 24 saat içerisinde 14 milyon cihaza yüklendi

Hakkında çıkan bütün gelişmelere buradan ulaşabileceğiniz Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 10, çıkışından sadece 24 saat sonra önemli bir başarıya imza attı.

Microsoft'un resmi olarak verdiği bilgiye göre Windows 10, ilk 24 saat içerisinde tam 14 milyon cihaza yüklendi. Birçok kullanıcının da güncelleme için beklediğini belirten şirket, bu yüksek talepten oldukça memnun olmuş gibi görünüyor. Tüketicilerden de yeni işletim sistemi hakkında olumlu yorumlar duyulurken, bu hızlı yükleme performansına en büyük etkenlerin başında ise ücretsiz otomatik güncelleme desteği geliyor.

Elinde lisans anahtarı olan ve güncellemeyi bağımsız olarak kurmak isteyenler için Windows 10'un imaj dosyaları da burada yer alıyor.

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/07/30/windows-10-the-first-24-hours/