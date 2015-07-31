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Windows 10, 24 saat içerisinde 14 milyon cihaza yüklendi

3 yıl
2,1b
1
13
İşletim Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows 10, 24 saat içerisinde 14 milyon cihaza yüklendi
 
Hakkında çıkan bütün gelişmelere buradan ulaşabileceğiniz Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi Windows 10, çıkışından sadece 24 saat sonra önemli bir başarıya imza attı.
Microsoft'un resmi olarak verdiği bilgiye göre Windows 10, ilk 24 saat içerisinde tam 14 milyon cihaza yüklendi. Birçok kullanıcının da güncelleme için beklediğini belirten şirket, bu yüksek talepten oldukça memnun olmuş gibi görünüyor. Tüketicilerden de yeni işletim sistemi hakkında olumlu yorumlar duyulurken, bu hızlı yükleme performansına en büyük etkenlerin başında ise ücretsiz otomatik güncelleme desteği geliyor.
Elinde lisans anahtarı olan ve güncellemeyi bağımsız olarak kurmak isteyenler için Windows 10'un imaj dosyaları da burada yer alıyor.

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/07/30/windows-10-the-first-24-hours/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkdiva 3 yıl
8 rezaletinden sonra başarılı geldi bana.
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Arka Destroyer 3 yıl
Dreamspark vermedimi hala
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ÖYAY KİRAZ MEVSİMİ 3 yıl
bana hala gelmedi biz haber verceyiz diyolar

1 Yanıt Yanıtla
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Ele7en 3 yıl
ben daha beklemedeyim yukleyecegim ilerde
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Elsa 3 yıl
Çok iyi oldu çok da güzel oldu

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Batuist 3 yıl
win8den kurtulmak için gün sayıyordum.. çıkar çıkmaz yükledim ve çok memnunum..
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YnSSdKgL 3 yıl
Bende biraz ağırlaştırdı makineyi.Bir de Dolby ses kartı sürüm hatası verdi,bi türlü düzeltemedim.
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mehmet4428 3 yıl
Bence ilk çıkışına göre çok stabil duruyor.
Win 7 kullanıyordum win 10 geçerken hiç bir sıkıntı yaşamadım yani kolayca alışabildim ve oyun konusunda sorunlar hiç yok denilecek kadar az.
Win 7'den 8'e geçişte çok sorunlar yaşamıştım o yüzden 7'ye geri dönmüştüm ve 8 asla kullanmam demiştim ama 10 gerçekten iyi olmuş.
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savinelli 3 yıl
insanlar sadece yeni ve ücretsiz olduğu için indirip kurdular bence. ilk yüklemek için neden bu kadar acele edildiğini de anlamıyorum. bir durun hele, bırakın geliştiriciler yüklesin, denesin, sorunları, sıkıntıları anlaşılsın ve düzeltilsin. birkaç hafta veya ay içerisinde siz de yüklersiniz. aceleye gerek yok.
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burkanor 3 yıl
daha çok eksikleri var gibi güncellemelerle düzelir diye düşünüyorum ilk bakışta edge hızlı gibi duruyor ama bir dosya indirmeye çalıştığımızda dosyanın nereye indirileceğine karar veremiyoruz hızını göremiyoruz ana sayfa atadim ama açılışta kedi sayfasını açıyor çok kötü menüler ayarlar tablet gibi pc ye özel olmalıydı tablet telefon mantığından kurtulamamış ayarlardan kamera ve mikrofona ulaşabilecek uygulamar seçeneği var mutlaka ayarınızı yapınız umarım güncellemerle düzelir şuan için win10 kullanmak pek cazip değil gibi dx12 için daha erken battlefield 4 multide denedim pek fark fps artışı göremedim win8.1 kulanıyordum daha önce
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There goes your life 3 yıl
Ücretli olsaydı kimsenin geçmeyeceğini biliyorlardı tabi. Zaten bu haliyle 100 dolar hakeden bir ürün değil DX12 dışında bir esprisi yok.
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