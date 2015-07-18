Windows 10 Home sürümleri güncellemeleri zorunlu olarak alacak

29 Temmuz itibariyle Windows 10 masaüstü işletim sistemini piyasaya sürmeye hazırlanan Microsoft, önceki yıllarda izlediği güncelleme politikasında bu kez önemli değişikliklere gidiyor.





Önceki sürümlerde Microsoft'un dağıttığı küçük veya büyük güncellemeler kullanıcıların onayına bağlı olarak indiriliyor ve yükleniyordu. Ancak Windows 10 ile birlikte Home sürümü kullanıcılarına özgü kalmak kaydıyla güncellemeler zorunlu olarak yüklenecek.





Windows 10 10240 deneme yapısına ait kullanıcı sözleşmelerinde fark edilen maddelere göre Home sürümünde kullanıcıya herhangi bir bilgi verilmeden güncellemeler otomatik olarak yüklenecek. Böylece sistem sürekli güncel ve güvenli tutulacak.





Bu konu Pro ve üzeri sürümler için geçerli değil. Bu sürümlerin kullanıcıları güncellemelerin kurulumunu 8 aya kadar erteleyebilecek. Microsoft'un neden Windows 10 Home sürümüne böyle bir politika uyguladığı ise merak konusu.

http://www.windowscentral.com/windows-10-home-users-may-not-be-able-turn-windows-update