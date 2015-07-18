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Windows 10 Home sürümleri güncellemeleri zorunlu olarak alacak

3 yıl
5,1b
1
70
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 Home sürümleri güncellemeleri zorunlu olarak alacak

29 Temmuz itibariyle Windows 10 masaüstü işletim sistemini piyasaya sürmeye hazırlanan Microsoft, önceki yıllarda izlediği güncelleme politikasında bu kez önemli değişikliklere gidiyor. 

Önceki sürümlerde Microsoft'un dağıttığı küçük veya büyük güncellemeler kullanıcıların onayına bağlı olarak indiriliyor ve yükleniyordu. Ancak Windows 10 ile birlikte Home sürümü kullanıcılarına özgü kalmak kaydıyla güncellemeler zorunlu olarak yüklenecek. 

Windows 10 10240 deneme yapısına ait kullanıcı sözleşmelerinde fark edilen maddelere göre Home sürümünde kullanıcıya herhangi bir bilgi verilmeden güncellemeler otomatik olarak yüklenecek. Böylece sistem sürekli güncel ve güvenli tutulacak. 

Bu konu Pro ve üzeri sürümler için geçerli değil. Bu sürümlerin kullanıcıları güncellemelerin kurulumunu 8 aya kadar erteleyebilecek. Microsoft'un neden Windows 10 Home sürümüne böyle bir politika uyguladığı ise merak konusu.  

http://www.windowscentral.com/windows-10-home-users-may-not-be-able-turn-windows-update Yorum Yaz
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MRT_ 3 yıl en beğenilen
forum.donanimhaber.com/...

Bu haberi ben 1,5 ay önce yapmıştım.
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
Kullanıcının iznini almadan güncelleme yapması yanlış , her yeni sürümde farklı uyumsuzluklar çıkabilir. Hiçbir kullanıcıda bunlarla uğraşmak zorunda değil.
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bozcan 3 yıl
Kota diye bişey var kardeşim, ben arka planda güncellemeyi duraklatamayacak mıyım?
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MRT_ 3 yıl
Sadece Home sürümde degil Pro sürümde de güncellemer zorunlu yükleniyor.
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ilkerinanç 3 yıl
o kadar sürüm çıkarıyoruz ala ala home alıyorsun he?al sana update.al sana update...
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DH Misafiri 3 yıl
Zorunlu güncellemenin faydaları; forbes.com/...
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milyondabir 3 yıl
win10 64 suanda kullanıyorum gerçekten harika olmuş adamlar .okuyor çalışıyor yapıyor.
bizimkilerde salak salak seylerle zamanlarını geçirip konuşsunlar anca.
dindar bir ülke her zaman bu ülkeyi geri bırakır
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huseyincarnege 3 yıl
adam diyoki korsan morsan home kur diyo :)
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DH Misafiri 3 yıl
Problem değil, isteyen firewall kullanarak bağlantıyı engelleyebilir.
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Man Down 3 yıl
belki ben o sırada bi şeyler indiriyorum, izliyorum veya oynuyorum. bant genişliği lazım ama efendi kafasına göre güncelleme yükleyecek öyle mi.
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DH Misafiri 3 yıl
Home kullanıcılarının büyük kısmı günlük kullanıcılardan oluşur ve bu kullanıcıların çoğu güncellemeleri gereksiz görürler ve bilgisayarı aldıkları günden sonra hiç güncellemezler ama Pro sürümü kullanan kullanıcılar belli bi düzeyde bilgiye sahiptirler ve bu onların karar verebileceği bi durum haline gelir gerekli gördüklerinde yüklerler
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JessieJ 3 yıl
Bedava verdim, kobayda yaparım düdüğü de çalarım diyor.
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Rizeli55 3 yıl
Kendi düşüncemi yazayım....
Bu güncelleştirme işi biraz sıklaştı.Ayda bir olsa anlarım.
şöyle bir sorun da var ;artık güncelleştirmelerin tamamına yakını restart istiyor.
WinXP ile bu düzenli update işi çıktı...O zamanlar "ooo ne güzel sistemim güncelleniyor" diyordur...Artık işin tadı kaçtı...artık "gene mi update yaa" diyorum...insanda ; ürünü hazır olmadan piyasaya sürmüşler gibi bir his uyanıyor...Sanki ürün beta olarak çıkıyor ,yıllar içinde asıl sürüm haline geliyor...
ve şuna da eminim Win10 çıksın ilk ay bir yığın güncelleştirme alacak...nasıl bir sistemse artık...
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eric13 3 yıl
Win 10 kurmamak icin bir neden daha tesekkurler Microsoft isimi kolayslastirdin
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