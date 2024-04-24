Coca-Cola ve Microsoft arasında dev yapay zeka ortaklığı

Coca-Cola ve Microsoft’tan AI ortaklığı
1,1 milyar dolar değerindeki 5 yıllık anlaşma kapsamında Microsoft ve Coca-Cola, çeşitli iş fonksiyonlarında üretken yapay zeka kullanım durumları geliştirmek için Azure OpenAI özelinde birlikte çalışacaklar. Buna Microsoft 365 için Copilot'un işyeri üretkenliğini nasıl artırabileceğini test etmek de dahil.
Bilmeyenler için Copilot, ChatGPT’nin bir türevi olarak düşünülebilir. Microsoft’un OpenAI’a ait GPT 4 modeli üzerinde inşa ettiği ve özelleştirdiği Copilot, e-posta yazma ve özetleme, slayt oluşturma, sunum hazırlama gibi profesyonellere hitap eden özelliklere de sahip olan bir yapay zeka asistanıdır.
Öte yandan Coca-Cola ve Microsoft’un yakınlığı yeni değil. Yaklaşık dört yıl önce Coca-Cola, Microsoft'un bulut ve iş yazılımlarını kullanmak için 250 milyon dolar değerinde beş yıllık bir anlaşma imzalamış ve tüm uygulamalarını Microsoft Azure'a taşımıştı. Yapay zeka kullanımında ise Coca-Cola, bir yıldır üretken yapay zeka ile inovasyon yapıyor. Firma, pazarlamadan üretime, tedarik zincirine ve ötesine kadar her şeyi yeniden tasarlamak için Azure OpenAI hizmetinden faydalanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu