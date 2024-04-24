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    Anlık Bildirim

    Coca-Cola ve Microsoft arasında dev yapay zeka ortaklığı

    Microsoft kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, bulut bilişim ve yapay zeka hizmetlerini kullanması için Coca-Cola ile 1,1 milyar dolarlık beş yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.
    Coca-Cola ve Microsoft arasında dev yapay zeka ortaklığı Tam Boyutta Gör
    Microsoft ve Coca-Cola Company, kısa bir süre önce yaptıkları açıklamada Coca-Cola'nın temel teknoloji stratejisini sistem çapında uyumlu hale getirmek, öncü teknolojinin benimsenmesini sağlamak ve küresel olarak yenilikçiliği teşvik etmek için beş yıllık stratejik bir ortaklık kurduklarını duyurdu. Ortaklık kapsamında Coca-Cola, Microsoft’un bulut bilişim ve yapay zeka hizmetlerini kullanacak.

    Coca-Cola ve Microsoft’tan AI ortaklığı

    1,1 milyar dolar değerindeki 5 yıllık anlaşma kapsamında Microsoft ve Coca-Cola, çeşitli iş fonksiyonlarında üretken yapay zeka kullanım durumları geliştirmek için Azure OpenAI özelinde birlikte çalışacaklar. Buna Microsoft 365 için Copilot'un işyeri üretkenliğini nasıl artırabileceğini test etmek de dahil.

    Bilmeyenler için Copilot, ChatGPT’nin bir türevi olarak düşünülebilir. Microsoft’un OpenAI’a ait GPT 4 modeli üzerinde inşa ettiği ve özelleştirdiği Copilot, e-posta yazma ve özetleme, slayt oluşturma, sunum hazırlama gibi profesyonellere hitap eden özelliklere de sahip olan bir yapay zeka asistanıdır.

    Öte yandan Coca-Cola ve Microsoft’un yakınlığı yeni değil. Yaklaşık dört yıl önce Coca-Cola, Microsoft'un bulut ve iş yazılımlarını kullanmak için 250 milyon dolar değerinde beş yıllık bir anlaşma imzalamış ve tüm uygulamalarını Microsoft Azure'a taşımıştı. Yapay zeka kullanımında ise Coca-Cola, bir yıldır üretken yapay zeka ile inovasyon yapıyor. Firma, pazarlamadan üretime, tedarik zincirine ve ötesine kadar her şeyi yeniden tasarlamak için Azure OpenAI hizmetinden faydalanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    Forumdan Konular

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