Tam Boyutta Gör Microsoft ve Coca-Cola Company, kısa bir süre önce yaptıkları açıklamada Coca-Cola'nın temel teknoloji stratejisini sistem çapında uyumlu hale getirmek, öncü teknolojinin benimsenmesini sağlamak ve küresel olarak yenilikçiliği teşvik etmek için beş yıllık stratejik bir ortaklık kurduklarını duyurdu. Ortaklık kapsamında Coca-Cola, Microsoft’un bulut bilişim ve yapay zeka hizmetlerini kullanacak.

Coca-Cola ve Microsoft’tan AI ortaklığı

1,1 milyar dolar değerindeki 5 yıllık anlaşma kapsamında Microsoft ve Coca-Cola, çeşitli iş fonksiyonlarında üretken yapay zeka kullanım durumları geliştirmek için Azure OpenAI özelinde birlikte çalışacaklar. Buna Microsoft 365 için Copilot'un işyeri üretkenliğini nasıl artırabileceğini test etmek de dahil.

Bilmeyenler için Copilot, ChatGPT’nin bir türevi olarak düşünülebilir. Microsoft’un OpenAI’a ait GPT 4 modeli üzerinde inşa ettiği ve özelleştirdiği Copilot, e-posta yazma ve özetleme, slayt oluşturma, sunum hazırlama gibi profesyonellere hitap eden özelliklere de sahip olan bir yapay zeka asistanıdır.

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Öte yandan Coca-Cola ve Microsoft’un yakınlığı yeni değil. Yaklaşık dört yıl önce Coca-Cola, Microsoft'un bulut ve iş yazılımlarını kullanmak için 250 milyon dolar değerinde beş yıllık bir anlaşma imzalamış ve tüm uygulamalarını Microsoft Azure'a taşımıştı. Yapay zeka kullanımında ise Coca-Cola, bir yıldır üretken yapay zeka ile inovasyon yapıyor. Firma, pazarlamadan üretime, tedarik zincirine ve ötesine kadar her şeyi yeniden tasarlamak için Azure OpenAI hizmetinden faydalanıyor.

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Coca-Cola ve Microsoft arasında dev yapay zeka ortaklığı