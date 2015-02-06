Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 Mobil sürümünü ekran görüntüleri sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,6b
1
59
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 10 Mobil sürümünü ekran görüntüleri sızdırıldı
Daha önce Microsoft'un Windows 10 etkinliğinde mobil sürümü kısıtlı da olsa görme imkanı bulmuştuk ancak şirket fazla detay vermekten kaçınmıştı. Mobil sürümün teknik ön izlemesi etkinlikte yayınlanmazken daha sonra yayınlanacağı açıklanmıştı.

Ancak daha teknik ön izleme sürümü yayınlanmadan Çin'li site ITHome Windows 10 mobil sürüme ait bazı görselleri sızdırdı. Sızdırılan görsellerde yeni bir ses kaydetme uygulaması dikkat çekiyor, kaydedilen sesleri OneNote uygulamasına eklemenin dışında OneDrive bulut sistemine kaydedilebiliyor veya e-posta ile gönderilebiliyor. 
Windows 10 mobile ile görsel anlamda çok fazla radikal değişiklik yapıldığı söylenemez. Ufak değişikliklerin dikkat çektiği sızıntılarda daha önce de gördüğümüz klavyedeki joystick butonu dikkat çekiyor. Buton büyük ekranlı cihazlarda klavyeyi sağa veya sola doğru kaydırmaya yarıyor. Microsoft etkinliğinde klavyenin ekranın istenilen bölgesine taşınabileceği de gösterilmişti..

Ayrıca fotoğraflarda yeniden düzenlenen Ayarlar bölümü, bildirim ekranına daha fazla kısa yol eklenebildiği, arama ekranında ufak değişiklikler yapıldığı görülebiliyor.
Tüm sızdırılan fotoğraflar ve detaylar için aşağıda bulunan galeriyi ziyaret edebilirsiniz.

Windows 10 mobil teknik ön izleme sürümünün bu ay içinde yayınlanması bekleniyor. Ayrıca Microsoft daha önce 512 MB RAM'e sahip cihazlarda da yeni sürümün çalışacağını duyurmuştu.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umut_baris 4 yıl
Biyturs_OnSr

umut_baris

OverClocK1ng

Zaten iğrençti. Kutucuklar falan.
Yine aynı iğrençliğini sürdürüyor.
Görsellik sıfır.

Sonra;
- "Efendim, Windows Phone çok hızlı çalışıyor."

Tabi çalışır. Sen S3 Mini'ye bile DOS yükle bak nasıl hızlı.
Onun gibi birşey...

Beceremediğin her şeye iğrenç demekten bıkmayacaksın değil mi?

Şu forumdaki en saçma yorumlar sende ya.

Yaşına saygım var bir şey demiyorum.


Hocam bırak S3 Mini'ye DOS kursun


Windows Phone'un görselliğine sıfır diyecek kişi ya WP kullanmamıştır, yada kördür


Android'in hiç o kadar akıcı çalıştığını görememiş ki.

Nexus ta bile aynı hızda değil wp ile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 4 yıl
görsellik göreceli. ben windowsun ara yüzünü seviyorum. ama akıcılık konusuna değineyim. akrabamda lg nin nexusu var. benim lumia 720 den daha akıcı ayrıca oyunlardada rahat üstünlüğü var. pek çok oyunu benim telden daha akıcı oynatıyor. zaten marketleri de iyi. kısacası windows pişmanlıktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Herkes kutucuklara laf atmış, haklılar, bende sevmiyorum ama işletim sistemi kutucuklar üzerine kurulu gibi bir şey zaten, siz bu adamların kaç senedir hiç değişim yaptığını gördünüz mü? Ben görmedim açıkçası, ama daha çekici tasarımlar bulabilseler (kutucuklu ama daha seksi bir şeyden bahsediyorum
) çok daha iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
insanların çoğu bu kutucuklardan nefret ettiği için windows phone kullanmıyor.. koskoca microsoft bunu nasıl göremiyor!! bir dönem sony de tüm dünya mp3 kullanırken atrac diye bir format dayattı.. sonra ne oldu walkman den çuvalla para götüren sony pazarı apple ın ipod una kaptırdı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. Hannibal Lecter 4 yıl
Kutucuklar filan benim hoşuma gidiyor. Her işimide görüyorum. Şu an dandik l520 telefonum ile karnaval zeplin kanalını dinlerken foruma bu mesajı yazabiliyorum. Fayanslar filan wp çok dandik yhaaa demeye lütfen devam edin. Böylece talep az olunca 300-500 e bu güzel aletlere ulaşabiliyoruz:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pckobat_78 4 yıl
-Hatlar çok keskin artık göze hoş gelen tasarımlara geçmeli.
-Geçen sene lumia 925 aldım. Hala Denim güncellemesi gelip kamera düzelecek ve bu cihaz kamera performansıyla ön plana çıkan cihaz.
-Beta-kararlı sürüm ve üstüne Nokia'nın cihaza uyumunu bekliyorsun. Çok abartılı saçma bir güncelleme zinciri var.
-Microsoft önce bu işin içerisinde ne kadar olmak istediğine karar vermeli bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
McFaKsK35 4 yıl
Arayüz yerine windows store yi zenginleştirmesi gerek çok eksikleri var. Android ve ios la yarışamaz hala tam oturmamış windows phone.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bestofMd 4 yıl
Görünüm güzel fakat WP güzel değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Metro arayüzü ile MS ilk defa özgün ve doğru bir UI tasarlamıştı ama bunun mobil cihazlarda tutması biraz zor çünkü tüm ekranı kaplayan kutucuklardan arkadaki duvar kağıdı görünmüyor. Telefon alan ortalama bir kullanıcı ilk iş olarak özelleştirmelere başlar. Duvar kağıdı ve iconlar, fontlar değiştirilir. Bunlar dikkate alınırsa WinMo bu kullanıclar için terkedilen bir OS oluyor. Metronun mobil cihazlardaki görsel avantajı transitionlarının çok güzel olması ve grafik kernelin çok iyi çalışması. Ara yüz takılmadan belli bir frame oranında çalışınca kullanıcıları etkileyebiliyor ilk bakışta ama Androidin açık mimarisinin sunduğu özgürlüğü bulamıyorlar kullanıcılar WinMo'da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Win 10 reklam güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GOTHAM CITY 4 yıl
Bakiyorum da cok umutlu kardeslerim var aman dikkat edin kardeslerim Wpden birsey beklemeyin guzel.kardeslerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-BraveHeart- 4 yıl
Microaoft Pc deki windowsu telefonlarina koysa ne android kalır ne de ios.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5647 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, ekran ve
4 etiket daha windows 10 mobil mobile sürüm
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Eşsiz(!)" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Monster Tulpar T5 v4.1 GTX970m inceleme videosu "Oyun canavarı test masamızda" 4 yıl General Mobile Discovery Air video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim