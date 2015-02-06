Windows 10 Mobil sürümünü ekran görüntüleri sızdırıldı

Daha önce Microsoft'un Windows 10 etkinliğinde mobil sürümü kısıtlı da olsa görme imkanı bulmuştuk ancak şirket fazla detay vermekten kaçınmıştı. Mobil sürümün teknik ön izlemesi etkinlikte yayınlanmazken daha sonra yayınlanacağı açıklanmıştı.

Ancak daha teknik ön izleme sürümü yayınlanmadan Çin'li site ITHome Windows 10 mobil sürüme ait bazı görselleri sızdırdı. Sızdırılan görsellerde yeni bir ses kaydetme uygulaması dikkat çekiyor, kaydedilen sesleri OneNote uygulamasına eklemenin dışında OneDrive bulut sistemine kaydedilebiliyor veya e-posta ile gönderilebiliyor.

Ayrıca fotoğraflarda yeniden düzenlenen Ayarlar bölümü, bildirim ekranına daha fazla kısa yol eklenebildiği, arama ekranında ufak değişiklikler yapıldığı görülebiliyor.

Tüm sızdırılan fotoğraflar ve detaylar için aşağıda bulunan galeriyi ziyaret edebilirsiniz.

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Windows 10 mobile ile görsel anlamda çok fazla radikal değişiklik yapıldığı söylenemez. Ufak değişikliklerin dikkat çektiği sızıntılarda daha önce de gördüğümüz klavyedeki joystick butonu dikkat çekiyor. Buton büyük ekranlı cihazlarda klavyeyi sağa veya sola doğru kaydırmaya yarıyor. Microsoft etkinliğinde klavyenin ekranın istenilen bölgesine taşınabileceği de gösterilmişti..Windows 10 mobil teknik ön izleme sürümünün bu ay içinde yayınlanması bekleniyor. Ayrıca Microsoft daha önce 512 MB RAM'e sahip cihazlarda da yeni sürümün çalışacağını duyurmuştu.