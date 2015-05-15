Windows 10 Mobil versiyonuna ait yeni teknik ön izleme sürümü yayınlandı

Akıllı telefonlar için geliştirilen işletim sisteminde yeniden "Mobile" adlandırmasına dönen Microsoft, Windows 10 Mobile'ın yeni teknik ön izleme sürümünü yayınladı. 10080 yapı numarasına sahip yeni beta sürüm bazı büyük değişiklikleri de beraberinde getiriyor.

Lumia 930/Lumia Icon, Lumia 640, 640XL modellerinin yanı sıra ilk defa Lumia serisi dışında bir modele(HTC One M8 for Windows ) de destek veriliyor. Yeni güncelleme ile birlikte gelen en önemli değişikliklerden birisi ise uygulama marketin güncellenmesi. Tüm Windows cihazlar için tek bir uygulama market yaratma peşinde olan Microsoft bu konudaki ilk büyük adımını bu güncelleme ile atmış oluyor. Güncellenen yeni market ile birlikte artık müzik, film ve bazı tv dizilerine de yer verildiği belirtiliyor. Ancak uygulama marketleri tam anlamıyla birleşemediği için eski uygulama marketi de bir süre daha açık kalacak.

Bunun dışında Office, Xbox, Müzik, Video ve Kamera gibi uygulamalar da güncellemeden nasibini almış durumda. Ayrıca üretici bazı problemlerin düzeltildiği açıklarken yeni sürüm ile birlikte karşılaşabileceğiniz bilinen hataların listesini de yayınladı. Bu listeye göre kullanıcılar MMS alamama, bazı uygulamaların menüde iki kez gözükmesi gibi bazı ilginç problemlerle karşılaşabilirler.

Diğer yandan mobil cihazlar için Windows 10 sürümünün, bilgisayar sürümünden sonra çıkacağı bir kez daha tekrar edildi. Ancak açıklamada bilgisayarlar ve mobil cihazlar için Windows 10 farklı tarihlerde yayınlansa da alt kodların aynı olacağı vurgulandı.

Uyumlu cihazlardan birisine sahip kullanıcılar https://insider.windows.com/ adresinden Microsoft hesapları ile giriş yapıp geliştirici programına dahil olabilirler. Akıllı telefonunuza da Insider uygulamasını kurup yeniden başlattıktan sonra yeni Windows 10 güncellemesini mobil cihazınıza kurabilirsiniz.

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/05/14/windows-10-insider-preview-build-10080-for-phone-now-available/