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Windows 10 Mobil versiyonuna ait yeni teknik ön izleme sürümü yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,7b
1
28
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10 Mobil versiyonuna ait yeni teknik ön izleme sürümü yayınlandı
 
Akıllı telefonlar için geliştirilen işletim sisteminde yeniden "Mobile" adlandırmasına dönen Microsoft, Windows 10 Mobile'ın yeni teknik ön izleme sürümünü yayınladı. 10080 yapı numarasına sahip yeni beta sürüm bazı büyük değişiklikleri de beraberinde getiriyor.
 Lumia 930/Lumia Icon, Lumia 640, 640XL modellerinin yanı sıra ilk defa Lumia serisi dışında bir modele(HTC One M8 for Windows ) de destek veriliyor. Yeni güncelleme ile birlikte gelen en önemli değişikliklerden birisi ise uygulama marketin güncellenmesi. Tüm Windows cihazlar için tek bir uygulama market yaratma peşinde olan Microsoft bu konudaki ilk büyük adımını bu güncelleme ile atmış oluyor. Güncellenen yeni market ile birlikte artık müzik, film ve bazı tv dizilerine de yer verildiği belirtiliyor. Ancak uygulama marketleri tam anlamıyla birleşemediği için eski uygulama marketi de bir süre daha açık kalacak.
Bunun dışında Office, Xbox, Müzik, Video ve Kamera gibi uygulamalar da güncellemeden nasibini almış durumda. Ayrıca üretici bazı problemlerin düzeltildiği açıklarken yeni sürüm ile birlikte karşılaşabileceğiniz bilinen hataların listesini de yayınladı. Bu listeye göre kullanıcılar MMS alamama, bazı uygulamaların menüde iki kez gözükmesi gibi bazı ilginç problemlerle karşılaşabilirler.
Diğer yandan mobil cihazlar için Windows 10 sürümünün, bilgisayar sürümünden sonra çıkacağı bir kez daha tekrar edildi. Ancak açıklamada bilgisayarlar ve mobil cihazlar için Windows 10 farklı tarihlerde yayınlansa da alt kodların aynı olacağı vurgulandı.
Uyumlu cihazlardan birisine sahip kullanıcılar  https://insider.windows.com/ adresinden Microsoft hesapları ile giriş yapıp geliştirici programına dahil olabilirler. Akıllı telefonunuza da Insider uygulamasını kurup yeniden başlattıktan sonra yeni Windows 10 güncellemesini mobil cihazınıza kurabilirsiniz. 

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/05/14/windows-10-insider-preview-build-10080-for-phone-now-available/ Yorum Yaz
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MetalWave 4 yıl en beğenilen
millet garip.
kişiselleştirme yok diyor iostan daha kişiselleştirilebilir ama android kadar değil
otg yok diyorlar ama otg ios da ve androidin çıkan modellerinin yarısında yok.
market diyorlar ama işe yarayan (oyun hariç ben teli oyun için kullanmam) tüm proğramlar var. ayrıca microsoft un kendi yaptığı uygulamalar insanın ağzını açık bırakıyor. gerçekten telefonu kullanıyorsunuz. mesela androidde uygulama lazım oldu arıyorsunuz 3. tekil kişilerin yazdığı uygulamalara muhattap oluyorsunuz sonra neymiş ios ve androidde uygulama çok. samsungda olan özel uygulama sony de sony de olan samsungda olmuyor her türlü eksiksin. bunda en azından Herşey ortak. bir tane ihtiyacım olupta boş uygulama görmedim.
eksik kesin vardır. ama ben daha rastlamadım.

karşılaştığım tek sıkıntı sosyal uygulamalar ve banka uygulamaları andoridde daha güzel yazılmış. görüntü farkı var işlevsellikte bir fark yok.
millet garip.kişiselleştirme yok diyor iostan daha kişiselleştirilebilir ama android kadar değilotg yok diyorlar ama otg ios da ve androidin çıkan m...
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MetalWave 4 yıl
bu karo olayı bana çok kullanışlı geliyor. bir daha android e dönmem heralde
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302sino 4 yıl a_y_k_u_t
a_y_k_u_t
Boşuna indirmeyin inanılmaz yavaşlıyor telefon sinir krizi geçirebilirsiniz. Zaten yeni birşey de yok.

Yeni bir şey olmadığına emin misin bidaha düşün bence.
a_y_k_u_tBoşuna indirmeyin inanılmaz yavaşlıyor telefon sinir krizi geçirebilirsiniz. Zaten yeni birşey de yok.Yeni bir şey ol...
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insunwetrust 4 yıl
Windows'u diğer platformlarla kıyaslamak için erken. Daha once de söyledim 3 yıllık bir sisteme gore çok yavaş ilerledi. Ama W10 kendini kıyaslatacak gibi duruyor. Mağaza konusunda atılan çok buyuk bir adım var. Bence bayağı iş görecek. Başaracak W10 marketine uygulama çekmeyi. Bu yapı da stabiliteyi sağladı buyuk oranda. Ağlatmıyor kullanırken. Diğeri sinir bozuyor. Elle tutulur bir kaç değişim de olmuş. Daha ikinci yapı olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Diğerleriyle kıyaslamaktansa kim neye ihtiyacı varsa onu alsın. Windows neler yapıyor bunu dusunmek gerek. Neler yapamıyor bunu tartısmak gerek. Android ve iOS daha guzel demek mantıklı değil. Ama Windows'un gelişimini de gormezden gelemeyiz. Çok yavaş gelişti ama gelişti. İzleyip gorelim.

Ben 2 senedir kullanıyorum. Aman aman yapamıyorum dediğim şeyler olmadı. Ama elbette var yapamayacağınız şeyler. Kullanıma gore değişiyor işte. İyi araştırmak gerek.
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ECB 4 yıl
Daha öncede birçok yorumda bulundum bu konu altında da yorumum bulunsun. Gün gelecek bu platform zirveye oynayacak.
Diğerleri söyler Windows yapar. :))))))
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xb-treck 4 yıl
Valla yükledim birkaç gün oldu telefon acayip yavaşladı 820 kullanıyorum yenilikler var gereksiz yenilikler guncellemeyi duşunenler bir daha düşünsün derim hatta ciddi ciddi yeni bir telefon almayı bile düşünüyorum android tabanlı ama kesinlikle windows phone almam.
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MetalWave 4 yıl
retrika gibi saçma proğramı ele almayacağım.
diğer proğramlarda herhengi bir sıkıntı yaşamadım.

bakın kardeşim herkes aynı işi yapmıyor telefonda. benim için olması gerekenler WP de çok daha iyi çalışıyor mesela:

hotmail WP de çok daha iyi çalışmakta mail sıkıntısı yaşamıyorum.
Microsftun exel world one not uygulamaları mükemmel çalışıyor üstüne online değişiklik yapıyorum ve orada kalmaya devam ediyor. upload download edip uğraşmıyorum.
belgeleri tarayan çok güzel bir proğrama sahip.
microsft tarafındanyapılmış güzel video kırpma düzenleme proğramları var.

kamera konusunda telefonları ezen bir kamera şuan sadece WP işletim sistemi altında var ki bu benim asıl amacım.

3 5 tane sosyal uygulama daha işlevsel diye işimi gördüğü halde Androdin kasılmasını, bekleme modunda yediği sarja katlanamam.
3 ay stabil kullanıp 4. ayda rom aramak zorunda kalamam.
uygulama lazım olduğunda proğramların resim arama kayıtlarıma kameraya gerekmediği halde izin vermek zorunda kalmam. en basit proğram indiricem benden arama kaydımı istiyor rehberime ulaşmak istiyor.

sana şunu söyleyeyim senin gibi 97 doğumlular için sosyal uygulamalar önemli olabilir instagramda daha çok takipe takip takibi bırakanı bırakırım derken sorun yaşamak istemeyebilirsin. google playde uygulamaların senden istediği izinleride umursamayabilirsin
benim gibi 86 doğumlu biri face e arada arkadaşlarım beni etiketleyince bakar, instagramda bazen gittiğimiz mekanları paylaşırız.
2 haftadır tek bir kasma yaşamadığım telim işyerinde pc min yanında ekranı kapalıyken sabah 7 den öğle 12 ye kadar %5 sarj yiyor. ne zamanki açıp kullanmaya başlayayım ozaman sarjı azalıyor. defalarca romladığım note 2 im bunu yapamıyordu.

aslında daha çok yazasım varda özetle şunu söyleyeyim benim kafamda olan insanlar için WP çok iyi bir işletim sistemi. işinize yarayacak uygulamalar mağazada hemde denetlemeden geçmiş uygulamalar.
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CoreXXX 4 yıl
512 mb de bir android kullanın telefonu kırarsınız sinirden sonra gidin 512 ramlı wp alın ve farkı görün
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fahriparlaktas 4 yıl
MetalWave
millet garip. kişiselleştirme yok diyor iostan daha kişiselleştirilebilir ama android kadar değil otg yok diyorlar ama otg ios da ve androidin çıkan modellerinin yarısında yok. market diyorlar ama işe yarayan (oyun hariç ben teli oyun için kullanmam) tüm proğramlar var. ayrıca microsoft un kendi yaptığı uygulamalar insanın ağzını açık bırakıyor. gerçekten telefonu kullanıyorsunuz. mesela androidde uygulama lazım oldu arıyorsunuz 3. tekil kişilerin yazdığı uygulamalara muhattap oluyorsunuz sonra neymiş ios ve androidde uygulama çok. samsungda olan özel uygulama sony de sony de olan samsungda olmuyor her türlü eksiksin. bunda en azından Herşey ortak. bir tane ihtiyacım olupta boş uygulama görmedim. eksik kesin vardır. ama ben daha rastlamadım. karşılaştığım tek sıkıntı sosyal uygulamalar ve banka uygulamaları andoridde daha güzel yazılmış. görüntü farkı var işlevsellikte bir fark yok.

Dostum eksiğin var. Sosyal medya uygulamalarında işlevsellik sıkıntılı. Özellikle en çok kullandığım Instagram tamamen bir sorun. Direct mesaj, video çekme, yeni filtreler vs. hiçbiri yok. Uygulama 2 yıldır güncellenmiyor. Ha 2014 te gelen var ama o da bug güncellemesiydi. Facebook desen Microsoft'un kendi yazdığı uygulama. Hareketler dökümü, kaydedilenler gibi sık kullandığım özellikler yok. Twitter çok kullanmıyorum ama kullananlar official uygulamanın çok kötü olduğunu söylüyor. Snapchat desen uygulama mağazada yok ve gelmeyecek. Retrica fazlaca kullandığım program. Altındaki yazısından değil, en iyi gerçek zamanlı filtreler Retrica'da. Instagram'ı mı bile eski iPod Touch'ım da kullanıyorum. Neredeyse 2 haftada bir güncelleniyor. Windows 10'la neler değişecek bilmiyorum ama Lumia'mı sevdiğim halde Android'e geçmek zorundayım. Microsoft henüz her kullanıcıya hitap edecek seviyede değil maalesef. Saygılar
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efendy84 4 yıl
İndirip, kurmanızı tavsiye etmem. Bir önceki sürümünü yüklediğimde çok fazla bug vardı. Telefonda yavaşlamalar, şarj süresinin azalması. Kitlenmişti bile telefon. ( yaklaşık 10 aydır kullanıyorum ilk defa kitlendi. Nasıl hard reset atılacağını netten buldum valla :)
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Kemal 4 yıl
Şu anda IOS kullanıyorum. Bir sonraki telefonum büyük ihtimalle WP olacak ama modeller konusunda biraz olumsuz düşünüyorum. Tek tip modelleme hoşuma gitmiyor. Lumia'dan daha değişik modeller de olmalı.
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a_y_k_u_t 4 yıl
Hala uygulama, program eksiği yok diyen insanlar var
Cidden kullanmıyorsunuz herhalde çoğu programı. Wp'yi savunacağız diye saçmalamayın. Eksik işte eksik her yönüyle eksik bir işletim sistemi. Ayrıca tekrar ediyorum yine yenilik yok kendinizi kandırmayın boşuna w10 gelcek dertler bitecek diye
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Glorfindel1907 4 yıl Kemal
Sadece lumia yok hocam htc'de var onlara'da bakabilirsin.
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oktayakgoz 4 yıl
4 ncü karonun gelmesi ve arkaplan secenekleriyle su hali bile ios dan daha ozellestirilebilir. İyi yolda gidiyor ms
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MetalWave 4 yıl
bu karo olayı bana çok kullanışlı geliyor. bir daha android e dönmem heralde
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Biyturs_OnSr 4 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

su hali bile ios dan daha ozellestirilebilir.


WP zaten 8.0 sürümünden beri iOS'tan daha kişiselleştirilebilir. iOS'ta zaten kişiselleştirmeye dair arkaplan koymaktan başka bir şey yok ki. Kullanıcının istediği Android'e biraz daha yakın kişiselleştirme sunması ki bana göre hiçte gerekli olmayan bir şey.

Şuan Windows 10 iyi gelişiyor ama haftalardır şu Store Beta'nın Tile resmini değiştirmediler ya, başka bir şey demiyorum :)
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Sabah Yıldızı 4 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

4 ncü karonun gelmesi ve arkaplan secenekleriyle su hali bile ios dan daha ozellestirilebilir. İyi yolda gidiyor ms











şaka dimi şaka herhalde
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a_y_k_u_t 4 yıl
Boşuna indirmeyin inanılmaz yavaşlıyor telefon sinir krizi geçirebilirsiniz. Zaten yeni birşey de yok.
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302sino 4 yıl a_y_k_u_t
a_y_k_u_t
Boşuna indirmeyin inanılmaz yavaşlıyor telefon sinir krizi geçirebilirsiniz. Zaten yeni birşey de yok.

Yeni bir şey olmadığına emin misin bidaha düşün bence.
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Dexter Morgan 4 yıl a_y_k_u_t
a_y_k_u_t

Boşuna indirmeyin inanılmaz yavaşlıyor telefon sinir krizi geçirebilirsiniz. Zaten yeni birşey de yok.

Sen ve senin gibiler yüklemesin zaten
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