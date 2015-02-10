Windows 10 RTM sürümü Haziranda hazır olacak





Microsoft, Windows 10 konusunda elini çabuk tutuyor gibi gözüküyor, teknik ön izleme sürümü hali hazırda yayınlanan Windows 10'un mobil teknik ön izleme sürümünün ise bu ay içinde çıkacağı açıklanmıştı. Neowin sitesinde yer alan habere göre ise yazılım devi yeni işletim sürümünü Haziran ayında kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.





Windows 8'e geri dönecek olursak bu işletim sisteminin ön izleme sürümü Şubat ayının son dönemlerinde yayınlanırken RTM sürümü Ağustos'da yayınlanmıştı. Windows 10'un ön izleme sürümü ise Ocak ayı içerisinde yayınlandı bu da RTM sürümünün Haziran ayında yayınlanması için Microsoft'un 30 günlük bir hızlanma sürecine ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

RTM sürümünün Haziran ayına yetiştirilmek için çaba harcandığı söyleniyor fakat RTM sürümü tam olarak neyi ifade ediyor? Release To Manufacture ( Üretime hazır) beta testi başarıyla biten ürünlerin hazır hale geldiğini belirtmek için kullanılan bir sıfat. Ancak bu sürüm kullanıcılar dışında üreticileri de oldukça ilgilendiriyor. RTM sürümü donanım üreticilerine ulaştırılırken üreticilerden gerekli sürücülerini son sürüme uygun hale getirmeleri bekleniyor.RTM sürümünün üreticilere Haziran ayında ulaşması ise 3 ay içerisinde yaklaşık bir sonraki okul dönemine kadar yeni cihazlarda boy göstermesine yarayacak. Bu bağlamda bir çok bilgisayar satışının gerçekleştiği okul dönemi pazarını kaçırmak istemeyen Microsoft'un elini çabuk tutması bekleniyor.