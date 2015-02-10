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Windows 10 RTM sürümü Haziranda hazır olacak

4 yıl
6,2b
1
25
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10 RTM sürümü Haziranda hazır olacak

Microsoft, Windows 10 konusunda elini çabuk tutuyor gibi gözüküyor, teknik ön izleme sürümü hali hazırda yayınlanan Windows 10'un mobil teknik ön izleme sürümünün ise bu ay içinde çıkacağı açıklanmıştı. Neowin sitesinde yer alan habere göre ise yazılım devi yeni işletim sürümünü Haziran ayında kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

RTM sürümünün Haziran ayına yetiştirilmek için çaba harcandığı söyleniyor fakat RTM sürümü tam olarak neyi ifade ediyor? Release To Manufacture ( Üretime hazır) beta testi başarıyla biten ürünlerin hazır hale geldiğini belirtmek için kullanılan bir sıfat. Ancak bu sürüm kullanıcılar dışında üreticileri de oldukça ilgilendiriyor. RTM sürümü donanım üreticilerine ulaştırılırken üreticilerden gerekli sürücülerini son sürüme uygun hale getirmeleri bekleniyor.

RTM sürümünün üreticilere Haziran ayında ulaşması ise 3 ay içerisinde yaklaşık bir sonraki okul dönemine kadar yeni cihazlarda boy göstermesine yarayacak. Bu bağlamda bir çok bilgisayar satışının gerçekleştiği okul dönemi pazarını kaçırmak istemeyen Microsoft'un elini çabuk tutması bekleniyor.

Windows 8'e geri dönecek olursak bu işletim sisteminin  ön izleme sürümü Şubat ayının son dönemlerinde yayınlanırken RTM sürümü Ağustos'da yayınlanmıştı. Windows 10'un ön izleme sürümü ise Ocak ayı içerisinde yayınlandı bu da RTM sürümünün Haziran ayında yayınlanması için Microsoft'un 30 günlük bir hızlanma sürecine ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

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Mrs Farida Stephen
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Want to 4 yıl
Şuan kullandığım Windows 10 6.3 kernel ve Explorer tarayıcı kullanıyor RTM çıksın birde öyle değerlendireceğim
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ogzo 4 yıl
windows 8 yüzünden bilgisayarı parçalamadan gelse bari dayanacak gücüm kalmadı
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bkaakco 4 yıl
Hard diskte diğer bölüme kurdum ara sıra bakıyorum. Performans konusunda 8.1'den üstünlüğünü göremedim hatta 8.1 daha iyi diyebilirim. Ancak bunun zamanla düzelebileceğini düşünüyorum. Arayüz için ne kötü ne iyi diyebiliyorum, eskiyle(Win7 vs.) yeniyi(Win 8) harmanlamışlar. Arayüz konusunda en çok hoşuma giden şey efektler oldu, pencere açılış, kapanış ve simge durumuna alma efektleri eskiye göre daha güzel geldi ayrıca artık pencereyi tam ekran yaparken bile efekt var ve gayet hoş olmuş.
8 ve 8.1'in Modern arayüz efektleri de gayet iyiydi fakat Windows 10'da Modern arayüz pencere formunda çalıştığı için eski efektleri görmek mümkün değil.
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Red_devil33 4 yıl
Buda ekran süresi 3g kapalı veri ağı açık wifi açık parlaklık otomatik yüksekte
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MolvadaGama 4 yıl
Şu lanet olası işletim sistemlerini erkenden acele ile çıkartıyorlar, sonrada RTM diyorlar.
Aradan bir yıl geçiyor, daha yeni yeni RTM oluyor. Bende buna karşıyım.
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Red_devil33 4 yıl
Edit yanlış yere mesaj atmışım.
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doctor_bey 4 yıl
Ben çok fazla bi şey beklemiyorum w10'dan ama güzel sistem vesselam
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black_flood 4 yıl
dangalak marka cihaz üreticilerinde iş bitiyor halen fi tarihinden kalma sürücüler kurulu vaziyette geliyor Windows 8 li cihazlar bu kısmı halletmedikleri sürece Windows 10 ile pek bir şey değişmeyecek çünkü Windows 10 ortamında 2013 11. ay itibari ile çıkan tüm sürücüler çalışıyor sorunsuz denebilecek şekilde marka ürünlerde en fazla 2014 yılının başlarında çıkan sürücüler ile sunacaklardır ve yine bir sürü sıkıntı beraberinde gelecektir.
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DH Misafiri 4 yıl
tam sürüm çıktığındada ücrets,z olucak dimi 2016 ya kadar ücretsiz edinicez doğrumu biliyorum
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Basteryus 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

tam sürüm çıktığındada ücrets,z olucak dimi 2016 ya kadar ücretsiz edinicez doğrumu biliyorum

Eğer Windows 7 veya 8 lisansın varsa ücretsiz Windows 10'a geçebileceksin.
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selmand 4 yıl
sekizden sonra çok büyük bir değişiklik yapmayacak ki arayüz değişikliği yapacak biraz . sistem zaten yeterince performanslı çalışıyor birde dx12 üzerinde yoğunlaşılıyor . haziran geç bir tarih aslında.
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Elsa 4 yıl selmand
selmand

sekizden sonra çok büyük bir değişiklik yapmayacak ki arayüz değişikliği yapacak biraz . sistem zaten yeterince performanslı çalışıyor birde dx12 üzerinde yoğunlaşılıyor . haziran geç bir tarih aslında.

Tüm mağazadaki uygulamalar Xbox One Windows Mobile ve PC ile çalışacak şekilde optimize ediliyor çok geç sayılmaz bu yandan bakınca.
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DH Misafiri 4 yıl
tabletler için çıksada kursak
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bkaakco 4 yıl
Görev çubuğu ve başlat menüsüne özelleştirme eklerler umarım. Şeffaf olmayan görev çubuğu, boyutlandırılamayan başlat menüsü hiç de hoş değil.
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