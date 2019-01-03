Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 en çok kullanılan masaüstü işletim sistemi oldu

2015 yılında piyasaya çıkan Windows 10 işletim sistemi Microsoft’un agresif yükseltme çabaları sayesinde 4 yıl sonra liderliğe oturmayı başardı. Windows 7 ise ikinciliğe geriledi.
4 ay
9,8b
1
40
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yıllar sonra nihayet Windows 7 sürümünü geride bırakan yeni bir masaüstü işletim sistemi görüyoruz. Windows 8 ile oluşan hayal kırıklığı sonrasında daha güçlü hale gelen Windows 7 artık yavaş yavaş yerini Windows 10’a bırakıyor.

İki platformda da lider

Geçtiğimiz haftalarda StatCounter platformu Windows 10’un liderliğini ilan etmişti. Diğer bir ölçüm platformu Netmarketshare de istatistiklerini revize etti ve Windows 10 işletim sistemini liderliğe oturttu.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi araç içi hava temizleyici duyuruldu"

Son ölçümlere göre Windows 10 işletim sistemi yüzde 39.22 pay ile liderliğe yükseldi. İkinci sırada yüzde 36.90 ile Windows 7 işletim sistemi var. Üçüncü sırada ise yüzde 10 pay ile macOS işletim sistemi geliyor. Linux ise yüzde 2.78 pay sahibi.

Microsoft’un hizmet olarak sunmaya başladığı Windows 10 işletim sistemine yakın zamanda bir halef gelmesi beklenmiyor. Bu bakımdan yükselişini sürdürecektir. Özellikle 2020 yılında Windows 7 işletim sisteminin teknik desteğinin sona erecek olması bunu hızlandıracaktır. Diğer taraftan Microsoft’un kurumsal ortaklarını agresif bir biçimde yeni sürüme geçiş için teşvik ettiği de biliniyor.

 

https://wccftech.com/windows-10-most-popular-os/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bkaakco 4 ay en beğenilen
Microsoft bana özel Windows 10 sunuyor herhalde. Yorumlara kalırsak sistemin çalışması mucize, ama takır takır çalışıyor.
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boragungoren 4 ay
Windows 10da denetim masası hala duruyor siz bulamadınız sanırım
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre D 4 ay
Zamanında çoğu bilgisayarı otomatik güncellemeyle Windows 10'a geçirdiler. Yeni tüm bilgisayarlar 10'la geliyor ve 7 için uyumlu sürücüleri olmuyor. Biraz zoraki bir "en çok kullanım" oluyor.
Zamanında çoğu bilgisayarı otomatik güncellemeyle Windows 10'a geçirdiler. Yeni tüm bilgisayarlar 10'la geliyor ve 7 için uyumlu sürücüleri olmuyor. Biraz zorak...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
Macbooklar ucuz olsa Windows'u sadece oyun oynayanlar kullanir. Ayni sekilde iPhone'da ucuz olsa Android biter. Malesef Google yalakalari objektif bakamadigi icin bu sirkete surekli kufur ediyorlar ama en iyi isletim sistemi mobilde ve masaustunde onlarda.
Eski iPhonelarin yavaslatildigi dogrudur ama bugun Galaxy S5, LG G4, Asus Zenfone 6 gibi telefon kullanmaya kalkarsaniz eski hizlarindan eser kalmadigini gorursunuz. Android'te de ayni olay mevcut.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zehir tukuren kobra 3 ay DH Misafiri
yapma yav

imac belasını 5 yıl kullanıp da başımdan attığımdan beri daha mac e elimi sürmedim. şu an toplama pc ve windows 10 kullanıyorum ve çok memnunum. zamanında binlerce tl vererek vatan bilgisayar antalya lara şubesinden sıfır olarak aldığım makine birkaç ay sonra sağ köşeden kendi kendine buğulanmaya başlamıştı. fakat ne hikmetse 300 tl lik pc monitöründe böyle bir sorun olmuyordu ayda 1 sefer ön camı vantuzla çekiyordum ve arkasını siliyordum. ayrıca ekranın içinde lcd de acayip karartılar yine sağ köşeden aşağılara doğru yayılıyordu ve silmekle gitmiyordu cihaz içeri nem toz alıyordu ön camdan ama üstelik ön camın arkasındaki ana lcd ekrana da bu nem ve toz herneyse giriyordu işte. bu durum o modelin kronik bir sorunuydu ve bunu hemen herkes yaşıyordu. cihazın dvd okuyucusu da 6 ay sonra bozuldu
iphone a gelince güzel android cihazlar çıktıktan sonra kullanmayı bıraktım. en son aldığım iphone 5s di yani onda da ekrana dokununca tık tık sesler gelme durumu vardı.
kısacası biz fakirlikten ya da senin sandığın gibi saçmalıklardan dolayı windows kullanmıyoruz doğru ve mantıklı olan bu olduğu için kullanıyoruz apple üretim kalitesi düşük ve sadece marka sattığı için ve windows 10 aslında os x den daha iyi daha kullanışlı ve uyumlu olduğu için pc kullanıyoruz.
ben de eskiden senin gibi bir fanboydum evet ama o günleri artık pişmanlıkla hatırlıyorum. herkesin hayatında böyle saçma dönemler oluyor işte. allah şifa versin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
4gb ramli soket775 anakart eski bilgisayarımda Windows10 açık ara 7'ye göre daha hızlı çalışıyor. Ram yönetimi Windows 7 ye göre çok iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deveyehendekatlatanadam 4 ay
En Çok "Kullandırım" Demek Daha Doğru Olur. İnsanların Seçme Şansı Yok ki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djcool 4 ay
3 sene katlandım windows10'a. 8.1'e dönecekken ltsc 2019'u denedim ve beğendim. DDR3 RAM ve hdd kullanmama rağmen 2014 model laptopda performans iyi. 1809 home vs denemedim, belki onlar da iyidir ama ltsc'de mağaza ve yükseltme güncelleştirmeleri olmadığından kafa rahat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 4 ay
Ne yeniliğe kapalı millet. Daha iyisini versen de beğenmez. Yok gelmiş XP şöyle XP böyle, 2019'dayız şaka gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F355 Challenge 4 ay
98'den beri tüm Windows sürümlerini kullandım W10 açık ara en iyisi burada kotuleyenler tost makinasına kurmuş olmalı Windows'u.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 4 ay
Tekrar tekrar yazıyorum çünkü yaşadım ve gördüm, biliyorum. Windows 10 eğer cihazınızda sorun çıkarıyorsa maalesef sorun Windows 10'da değil, sizin cihazınız da. Donanımınız DDR3 tabanlı ise Windows 10 sorun çıkaracak çünkü DDR4'e göre optimize edilmiş bir mimariye sahip. Ve kesinlikle SSD tabanlı bir sistem, HDD ile kullanıp Windows 10 kötü ya demeyiniz. HDD ile kullanmayınız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
polat333 4 ay
Yazı Windows tarihine kendimce ışık tutmaktadır, gerçekler acıdır, fakat her zaman gerçektir.
Windows Xp için yapılabilecek onlarca güncelleme ve geliştirme varken, 64 bit sürümünde de sıkıntı yok iken sen tut ticari kaygı yüzünden bunu durdur Vistayı çıkar maksat sistem satmış olmak ve insanlara çok önemli bir şey kullanıyorsun diye hissettirmek, bunun havası Vista ile yakalandı fakat Vistanın her tarafının problemli oluşu ve Xp yapısı üstüne orturtulamaması nedeni ile Vista yapısı düzeltilip Windows 7 çıkarıldı, Gayet güzel bir başarı yakalayan Windows 7 (Xp den desteğin çekilmesi ve karalama stratejisi de etkili oldu) Hemem hemen her sisteme girmişti, ee şimdi ne olacak ? Windowsun işletim sistemi satabilmesi gerekiyor, bu sefer Windows 8 çıktı, Vistadakine benzer problemler baş gösterdi, metro arayüzünün mecburi kullanımı sevilmedi vs, bunu 8.1 ile düzeltip biraz daha satış yaptılar fakat millete Windows Xp ve 7 yi unutturmayı başaramadılar, ne yapalım ne edelimde insanlara bunları bir şekilde karalayıp sistem satalım derken ilk Windows 10 Reklamları geldi, bunu her tarafa yayıp koca Microsoft gücü ilede sağlam dedikodular çıkarıp bir güzel reklamı peşinen yapılmaya başlandı, derken Win10 çıktı, ee satışlar kesat ?? millet Xp ile Win7 kullanmaya devam ediyor, ne yapalım ne edelim, bunlara destek vermeyeceğimizi , güncelleme çıkmayacağını, saldırıya açık olacaklarını, bilgilerinin çalınacağını her tarafa yayalımki millet Windows 10 alsınlar, ayrıca bütün üreticilere oem önyüklemeli bilgisayar satmaları karşılığında işletim sisteminde ciddi indirimler yapalımki linux, dos vs gibi sistemlerin önyüklemesi yerine Windows 10 lu hazır sistemler satılsın ve öyle veya böyle millet windows 10 kullanmak zorunda kalsın, vs vs derken insanlara artık windows 10 kullanma zorunluluğu getirildi, ve tüm bunlara rağmen Xp nin tahtını windows 10 satışı ile ancak 6 yılda Windows 7 satış oranını ise 4 yılda yıkabildiler, Haliyle her yerde bu sistem ön plana çıkarılınca ve bunuda uzun yıllar sürdürünce normal olarak yıllarca satılan bir sistemin toplam satışına bağlı paralel yayılma ile en çok kullanılan işletim sistemi oldu, (Mecburiyetten).
Not: peşinen söyleyeyim, "bugün artık xp gerekli şartları karşılamazdı" vs gibi sözlere gerek yok, tüm bu şekilde yazılabilecek laflara cevabım kısa ve öz, "Geliştirilen her şey başarı sağlar ve kullanılabilir".
Yazı uzun oldu kusuruma bakmayın, okuyan arkadaşlara teşekkür ederim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R0llingMan 4 ay
Windows'un oyun tarafı olmasa 2 yılda biter.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 4 ay
Windows 10'u HDD ile kullanacaksanız hiç kullanmayın daha iyi. HDD ile Windows 10 kullanırken eziyetti herhangi bir yere tıklamak. SSD taktıktan sonra her şey anında açılmaya, tepki vermeye başladı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tokatli6061 4 ay Biyturs_OnSr
windows 10 nun mahareti değil o ssd nin mahareti ssd li sisteme xp kur bak nasıl oluyo. ssd nin hızlı olması win10 nun berbat olmasını düzeltmiyor
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9750 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows 10, windows 7 ve
3 etiket daha İşletim Sistemleri Yazılım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Microsoft'un yeni geliştirdiği teknolojiyle, sesli asistan fısıltıyı anlayabilecek 4 ay Köseoğlu, Avrupa bankalarının yapay zeka politikalarını belirleyecek 4 ay Olympus, spor odaklı kamerasını tanıtmaya hazırlanıyor 4 ay ASELSAN Lisesi kurulacak! 4 ay Google Çinli üreticileri de lisansa bağlayabilir 4 ay Void Pro'dan iyi, Void Pro'dan ucuz! "Corsair HS70 incelemesi" 4 ay 2019 yılında satışa sunulması beklenen elektrikli otomobiller 4 ay Giriş seviyesi Casper Via G3 satışa sunuldu 4 ay Online veteriner randevu sistemi: Vet Randevu 4 ay LG, yapay zeka destekli yeni TV'lerini tanıtmaya hazırlanıyor 4 ay Tim Cook: İndirimli pil değişim kampanyası iPhone satışlarını düşürdü 4 ay Hyundai CES 2019'da robot gibi yürüyen araç konseptini tanıtacak 4 ay LG modüler kamera sistemine sahip bir akıllı saat çıkarmayı planlıyor 4 ay Samsung, otomobiller için geliştirdiği Exynos Auto V9 yonga setini duyurdu 4 ay Çin, Ay'ın 'karanlık yüzüne' iniş yaptı: İşte tarihi fotoğraf 4 ay ABD, Patriot satışı için Türkiye’ye teklifini sundu 4 ay NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, Bennu asteroidinin yörüngesine oturdu 4 ay Rolls-Royce, dünyanın en hızlı elektrikli uçağını üretecek 4 ay PewDiePie hayranı hackerlar bu kez Google cihazlarına yöneldi 4 ay ODTÜ İşletme Topluluğu’ndan sanal borsa yarışması 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Windows 10 en çok kullanılan masaüstü işletim sistemi oldu Sonraki USB Tip-C için yeni bir güvenlik standardı geldi 4 ay İnsanlık tarihinin en uzak görevinden ilk görsel geldi 4 ay Su damlası çentikli Moto Z4 Play'in görüntüleri yayınlandı 4 ay AnTuTu, Aralık ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 4 ay Sony, CES 2019'da düzenleyeceği etkinliğin tarihini açıkladı 4 ay Google, el hareketlerini algılayan sensörü için FCC onayı aldı 4 ay GDDR6 bellekler yüzde 70 daha maliyetli 4 ay New Horizons, Ultima Thule’den ilk sinyalini yolladı 4 ay Nokia S40 cihazları WhatsApp'e veda ediyor 4 ay Amazon, 2018'in en çok satan oyunlarını açıkladı 4 ay Xiaomi araç içi hava temizleyici duyuruldu 4 ay Chrome OS, kilitli cihazlardaki USB bağlantı noktalarını engelleyecek 4 ay Xiaomi Mi Mix 3 elimizde: Kızaklı amiral gemisi 4 ay Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan dev adım: 10 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı 4 ay AMD Ryzen 3000 serisi listelenmeye başladı 4 ay Geçen yıl 1000 civarında ICO projesi çöpe gitti 4 ay Podcast dinleme davranışları da takip edilecek 4 ay Google Haritalar'a mesajlaşma özelliği geldi 4 ay Xiaomi yarın yeni bir şey duyuracağını açıkladı 4 ay Telefon üreticileri güncelleme desteğine göre AOSMark ile sıralanacak: İlk 5’te General Mobile da var Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim