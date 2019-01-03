Windows 10 en çok kullanılan masaüstü işletim sistemi oldu

Yıllar sonra nihayet Windows 7 sürümünü geride bırakan yeni bir masaüstü işletim sistemi görüyoruz. Windows 8 ile oluşan hayal kırıklığı sonrasında daha güçlü hale gelen Windows 7 artık yavaş yavaş yerini Windows 10’a bırakıyor.

İki platformda da lider

Geçtiğimiz haftalarda StatCounter platformu Windows 10’un liderliğini ilan etmişti. Diğer bir ölçüm platformu Netmarketshare de istatistiklerini revize etti ve Windows 10 işletim sistemini liderliğe oturttu.

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Son ölçümlere göre Windows 10 işletim sistemi yüzde 39.22 pay ile liderliğe yükseldi. İkinci sırada yüzde 36.90 ile Windows 7 işletim sistemi var. Üçüncü sırada ise yüzde 10 pay ile macOS işletim sistemi geliyor. Linux ise yüzde 2.78 pay sahibi.

Microsoft’un hizmet olarak sunmaya başladığı Windows 10 işletim sistemine yakın zamanda bir halef gelmesi beklenmiyor. Bu bakımdan yükselişini sürdürecektir. Özellikle 2020 yılında Windows 7 işletim sisteminin teknik desteğinin sona erecek olması bunu hızlandıracaktır. Diğer taraftan Microsoft’un kurumsal ortaklarını agresif bir biçimde yeni sürüme geçiş için teşvik ettiği de biliniyor.