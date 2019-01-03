Windows 10 en çok kullanılan masaüstü işletim sistemi oldu

Yıllar sonra nihayet Windows 7 sürümünü geride bırakan yeni bir masaüstü işletim sistemi görüyoruz. Windows 8 ile oluşan hayal kırıklığı sonrasında daha güçlü hale gelen Windows 7 artık yavaş yavaş yerini Windows 10’a bırakıyor.
İki platformda da lider
Geçtiğimiz haftalarda StatCounter platformu Windows 10’un liderliğini ilan etmişti. Diğer bir ölçüm platformu Netmarketshare de istatistiklerini revize etti ve Windows 10 işletim sistemini liderliğe oturttu.Ayrıca Bkz. "Xiaomi araç içi hava temizleyici duyuruldu"
Son ölçümlere göre Windows 10 işletim sistemi yüzde 39.22 pay ile liderliğe yükseldi. İkinci sırada yüzde 36.90 ile Windows 7 işletim sistemi var. Üçüncü sırada ise yüzde 10 pay ile macOS işletim sistemi geliyor. Linux ise yüzde 2.78 pay sahibi.
Microsoft’un hizmet olarak sunmaya başladığı Windows 10 işletim sistemine yakın zamanda bir halef gelmesi beklenmiyor. Bu bakımdan yükselişini sürdürecektir. Özellikle 2020 yılında Windows 7 işletim sisteminin teknik desteğinin sona erecek olması bunu hızlandıracaktır. Diğer taraftan Microsoft’un kurumsal ortaklarını agresif bir biçimde yeni sürüme geçiş için teşvik ettiği de biliniyor.
https://wccftech.com/windows-10-most-popular-os/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eski iPhonelarin yavaslatildigi dogrudur ama bugun Galaxy S5, LG G4, Asus Zenfone 6 gibi telefon kullanmaya kalkarsaniz eski hizlarindan eser kalmadigini gorursunuz. Android'te de ayni olay mevcut.
imac belasını 5 yıl kullanıp da başımdan attığımdan beri daha mac e elimi sürmedim. şu an toplama pc ve windows 10 kullanıyorum ve çok memnunum. zamanında binlerce tl vererek vatan bilgisayar antalya lara şubesinden sıfır olarak aldığım makine birkaç ay sonra sağ köşeden kendi kendine buğulanmaya başlamıştı. fakat ne hikmetse 300 tl lik pc monitöründe böyle bir sorun olmuyordu ayda 1 sefer ön camı vantuzla çekiyordum ve arkasını siliyordum. ayrıca ekranın içinde lcd de acayip karartılar yine sağ köşeden aşağılara doğru yayılıyordu ve silmekle gitmiyordu cihaz içeri nem toz alıyordu ön camdan ama üstelik ön camın arkasındaki ana lcd ekrana da bu nem ve toz herneyse giriyordu işte. bu durum o modelin kronik bir sorunuydu ve bunu hemen herkes yaşıyordu. cihazın dvd okuyucusu da 6 ay sonra bozuldu
iphone a gelince güzel android cihazlar çıktıktan sonra kullanmayı bıraktım. en son aldığım iphone 5s di yani onda da ekrana dokununca tık tık sesler gelme durumu vardı.
kısacası biz fakirlikten ya da senin sandığın gibi saçmalıklardan dolayı windows kullanmıyoruz doğru ve mantıklı olan bu olduğu için kullanıyoruz apple üretim kalitesi düşük ve sadece marka sattığı için ve windows 10 aslında os x den daha iyi daha kullanışlı ve uyumlu olduğu için pc kullanıyoruz.
ben de eskiden senin gibi bir fanboydum evet ama o günleri artık pişmanlıkla hatırlıyorum. herkesin hayatında böyle saçma dönemler oluyor işte. allah şifa versin
Windows Xp için yapılabilecek onlarca güncelleme ve geliştirme varken, 64 bit sürümünde de sıkıntı yok iken sen tut ticari kaygı yüzünden bunu durdur Vistayı çıkar maksat sistem satmış olmak ve insanlara çok önemli bir şey kullanıyorsun diye hissettirmek, bunun havası Vista ile yakalandı fakat Vistanın her tarafının problemli oluşu ve Xp yapısı üstüne orturtulamaması nedeni ile Vista yapısı düzeltilip Windows 7 çıkarıldı, Gayet güzel bir başarı yakalayan Windows 7 (Xp den desteğin çekilmesi ve karalama stratejisi de etkili oldu) Hemem hemen her sisteme girmişti, ee şimdi ne olacak ? Windowsun işletim sistemi satabilmesi gerekiyor, bu sefer Windows 8 çıktı, Vistadakine benzer problemler baş gösterdi, metro arayüzünün mecburi kullanımı sevilmedi vs, bunu 8.1 ile düzeltip biraz daha satış yaptılar fakat millete Windows Xp ve 7 yi unutturmayı başaramadılar, ne yapalım ne edelimde insanlara bunları bir şekilde karalayıp sistem satalım derken ilk Windows 10 Reklamları geldi, bunu her tarafa yayıp koca Microsoft gücü ilede sağlam dedikodular çıkarıp bir güzel reklamı peşinen yapılmaya başlandı, derken Win10 çıktı, ee satışlar kesat ?? millet Xp ile Win7 kullanmaya devam ediyor, ne yapalım ne edelim, bunlara destek vermeyeceğimizi , güncelleme çıkmayacağını, saldırıya açık olacaklarını, bilgilerinin çalınacağını her tarafa yayalımki millet Windows 10 alsınlar, ayrıca bütün üreticilere oem önyüklemeli bilgisayar satmaları karşılığında işletim sisteminde ciddi indirimler yapalımki linux, dos vs gibi sistemlerin önyüklemesi yerine Windows 10 lu hazır sistemler satılsın ve öyle veya böyle millet windows 10 kullanmak zorunda kalsın, vs vs derken insanlara artık windows 10 kullanma zorunluluğu getirildi, ve tüm bunlara rağmen Xp nin tahtını windows 10 satışı ile ancak 6 yılda Windows 7 satış oranını ise 4 yılda yıkabildiler, Haliyle her yerde bu sistem ön plana çıkarılınca ve bunuda uzun yıllar sürdürünce normal olarak yıllarca satılan bir sistemin toplam satışına bağlı paralel yayılma ile en çok kullanılan işletim sistemi oldu, (Mecburiyetten).
Not: peşinen söyleyeyim, "bugün artık xp gerekli şartları karşılamazdı" vs gibi sözlere gerek yok, tüm bu şekilde yazılabilecek laflara cevabım kısa ve öz, "Geliştirilen her şey başarı sağlar ve kullanılabilir".
Yazı uzun oldu kusuruma bakmayın, okuyan arkadaşlara teşekkür ederim.
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