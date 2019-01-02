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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi araç içi hava temizleyici duyuruldu

Araç içerisinde havayı temizlemeye yönelik olarak geliştirilen Smartmi Car Air Purifier modeli tanıtıldı. Smartmi Car Air Purifier özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
6,8b
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5
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin’de hava kirliliğinin ulaştığı boyutlar korkutucu derecede ve artık dağlardan toplanan temiz havanın bulunduğu poşetler şehirlerde satılıyor. Xiaomi de bu alana yönelik farklı ürünlerle pay almaya çalışıyor.

Smartmi Car Air Purifier özellikleri ve fiyatı

Daha önce ev ve ofis içi kullanıma yönelik hava temizleyiciler piyasaya süren Xiaomi, ortak firması Smartmi üzerinden bu kez araçlara yönelik bir hava temizleyici piyasaya sürdü. Smartmi Car Air Purifier kompakt ve sessiz.

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Silindirik yapıda ve kablosuz hoparlör tasarımına benzeyen hava temizleyici EPA12 filtresiyle 0.3 mikron büyüklüğüne kadar partikülleri filtreleyebiliyor. CADR değeri ise saatte 70 metreküp.

Gövdenin içerisinde fırçasız bir motor ve çift fan yer alıyor. 4.5 metre kablosuz sayesinde arka koltukların üzerine yerleştirebiliyorsunuz. Çakmak adaptörünün üzerinde yer alan USB portu sayesinde cihazlarınızı da şarj edebiliyorsunuz. Smartmi CarAir Purifier temizleyici modeli 51$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.gizmochina.com/2019/01/01/smartmi-car-air-purifier-announced-priced-at-%C2%A5349-51/ Yorum Yaz
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shifisitert 4 ay
guzel haber
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FRAPS_TR 4 ay
Pencere hep kapalımı seyahat edeceğiz
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scorpion3560 4 ay
Böyle ürünlerin ömrü çok kısadır.yani mesela yılda 2 kere değiştirmemiz gereken polen filtresini 1 kere bile değiştirmeyenler var
Aynı mantık.bunun filtrelerini sürekli değiştirmeniz gerek o da maliyetleri çok tuzlu
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dark_prince60 4 ay
biz de 20 lira verip klimanın polen filtresini değiştirmiyoruz.
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mhrUca 4 ay
Bosa ugrasio yakinda batar xioami
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