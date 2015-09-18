Windows 10 için Yahoo Mail geldi

İnternet dünyasının önemli isimlerinden Yahoo, kendi adını taşıyan e-posta uygulaması Yahoo Mail'i Windows için kullanıma sundu.

Yahoo e-posta hesaplarına erişim amaçlı hazırlanan Yahoo Mail, yayınlanan bu sürümüyle Windows 10'un getirdiklerinden oldukça iyi şekilde yararlanabiliyor. Bunların başında gerçek zamanlı masaüstü bildirimleri ve dinamik canlı kare desteği yer alıyor. Flickr'dan gelen canlı temalar ile etkili şekilde kişiselleştirilebilen uygulama, e-postaları organize etme, kişileri aktarma ve görevler için çoklu görev gibi konularda da gelişmiş özellikler sunabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Yahoo Mail uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.microsoft.com/firehose/2015/09/17/yahoo-mail-for-windows-10-arrives-with-new-features-and-familiar-simplicity/