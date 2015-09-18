Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Test Yazılımları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 için Yahoo Mail geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,6b
1
Test Yazılımları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 10 için Yahoo Mail geldi
 
İnternet dünyasının önemli isimlerinden Yahoo, kendi adını taşıyan e-posta uygulaması Yahoo Mail'i Windows için kullanıma sundu.
Yahoo e-posta hesaplarına erişim amaçlı hazırlanan Yahoo Mail, yayınlanan bu sürümüyle Windows 10'un getirdiklerinden oldukça iyi şekilde yararlanabiliyor. Bunların başında gerçek zamanlı masaüstü bildirimleri ve dinamik canlı kare desteği yer alıyor. Flickr'dan gelen canlı temalar ile etkili şekilde kişiselleştirilebilen uygulama, e-postaları organize etme, kişileri aktarma ve görevler için çoklu görev gibi konularda da gelişmiş özellikler sunabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Yahoo Mail uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://blogs.microsoft.com/firehose/2015/09/17/yahoo-mail-for-windows-10-arrives-with-new-features-and-familiar-simplicity/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Asus ZenFone ailesi yeni modellerle büyüyor: Detaylar videomuzda 4 yıl 2si1 "Roket misali" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Yeni Nesil Güvenlik Çözümleri ve Görüntüleme Teknolojileri 4 yıl İlk dizüstü bilgisayar: Sene 1985 "Teknolojik Nostalji Videosu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim