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Windows 10 için geri sayım başladı, işte tüm yenilikler ve bilinmesi gerekenler

3 yıl
20b
1
193
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10 için geri sayım başladı, işte tüm yenilikler ve bilinmesi gerekenler

Microsoft yarın (29 Temmuz) tarihinde duyuracağı yeni işletim sistemi Windows 10 için hazırlıkları tamamlamış durumda. Peki yeni işletim sistemini bekleyen kullanıcıların bilgisayarları bu güncelleme için hazır mı? Windows 10 hangi yenilikleri beraberinde getiriyor? Bilinmesi gerekenler neler? Bu yazıda tüm bu sorulara birlikte cevap arayacağız.
1. : Ücretsiz kurulum ve rezervasyon 
Windows 10 için geri sayım başladı, işte tüm yenilikler ve bilinmesi gerekenler
 
Öncelikle Windows 10 hakkında bilinmesi gereken bazı önemli noktalardan bahsetmek gerekiyor. Bunlardan en önemlisi ise Microsoft'un Windows 7, 8 ve 8.1 lisansına sahip kullanıcılara güncellemeyi ücretsiz olarak sunacak olması. Ancak bunun için bugünden itibaren 1 yıl içerisinde (29 Temmuz 2016 tarihine kadar) yeni işletim sistemi için rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Rezervasyon işlemi için ise görev çubuğunun sağ alt kısmında beliren Windows simgesine tıklamak yeterli. Açılan pencere sizi Windows 10 rezervasyonu için yönlendirirken, tamamlamak için bir kaç ufak adım yeterli oluyor. Burada unutulmaması detay kullanıcıların aynı simgeye tıklayarak sol barda yer alan "Onayı görüntüleyin" sekmesi ile yaptıkları rezervasyonu iptal edebilmeleri.
Windows 10 için geri sayım başladı, işte tüm yenilikler ve bilinmesi gerekenler
 
Lisans anahtarına sahip olmadan, deyim yerindeyse "korsan" Windows kullanıcıları da bu rezervasyon için bildirimleri almaya başlamış durumda. Burada Microsoft ilginç bir politika ile birlikte lisanssız yazılımlara da güncelleme vermeye hazırlanıyor. Ancak bu güncelleme kullanıcıların Windows'u ücretsiz kullanacağı anlamına gelmiyor. Kullanıcılar Windows 7 veya 8 de lisanssız olarak cihazlarını nasıl kullanıyorlarsa Windows 10'da da benzer bir şekilde kullanmaya devam edebilecekler. Bu durumda bir süre sonra yaşanacak arka planın kararması, markete erişememe gibi kısıtlamaların kaldırılması için kullanıcılardan yine Windows 10 lisansı istenecek. Şu an Windows 7, 8 ve 8.1 sürümlerini kullanacak kullanıcıların hangi Windows 10 sürümlerine güncelleneceği ise aşağıdaki tabloda belirtilmiş.
Windows 10 için geri sayım başladı, işte tüm yenilikler ve bilinmesi gerekenler
 
Güncelleme için gereken minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde :
  • İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı işlemci 
  • RAM: 32-bit için 1 GB, 64-bit için 2 GB bellek
  • Sabit disk alanı: 32-bit işletim sistemi için 16 GB, 64-bit işletim sistemi için 20 GB
  • Grafik kartı: WDDM 1.0 sürücü ile DirectX 9 ya da sonrası
  • Ekran: Minimum 1024x600 piksel çözünürlük
Bu bilgilerin dışında temiz kurulum yapmak isteyen kullanıcılar için bilinmesi gereken bir detay daha var. Microsoft Windows 10 kurulum sırasında ve sonrasında kullanıcılar için temiz kurulum seçeneklerini sunacak. Dileyen kullanıcılar kurulum sonrasında tüm kişisel bilgileri, uygulamaları ve dosyaları sıfırlayabilecekler.
2. : Windows 10 yenilikleri
Peki Windows 10 beraberinde ne gibi yenilikler getiriyor? İlk etapta kullanıcıları karşılayan giriş ekranı ve başlat butonunda önemli yenilikler karşımıza çıkıyor. Microsoft Hello isimli yeni giriş sistemi biyometrik kimlik tespitine kadar bir çok giriş yöntemini destekleyebiliyor. Bunun yanında artık giriş yapılmasının ardından kullanıcıları Metro arayüzü yerine alışıldık masaüstü ekranının açılması bir çok kullanıcı için olumlu bir gelişme.
Windows 10 için geri sayım başladı, işte tüm yenilikler ve bilinmesi gerekenler
 
Windows 10 Cortana 
Windows 10 ile birlikte gelen en önemli özellikler Cortana, yeni Edge tarayıcısı ve ortak Windows marketi. Dijital asistan Cortana, artık Windows 10 ile entegre çalışır durumda. Arama yapma, uygulama başlatma, not alma gibi görevlerde bize yardımcı olabilecek sesli asistanda ne yazık ki Türkçe dil desteği henüz bulunmuyor. Bunun yanında hafifletilmiş internet tarayıcısı Edge'de Windows 10 ile birlikte geliyor. Microsoft'un diğer tarayıcılar dışında kendi Internet Explorer çözümüne de rakip olarak geliştirdiği bu tarayıcı ilk etapta eklenti desteği sunmayacak. Ancak kısa bir süre sonra güncellemeler ile birlikte Edge tarayıcısı da eklenti kurulumuna izin verecek. 
Windows 10 için geri sayım başladı, işte tüm yenilikler ve bilinmesi gerekenler
 
Windows 10 güncellemesinden nasibini alanlardan birisi de Windows marketi olacak. Masaüstü veya mobil platform için geliştirilen uygulamaların kolay bir şekilde diğer platform için de optimize edilmesinin önünü açan üretici, bu hamle ile birlikte Windows sürümlerinde sunacağı ortak market için önemli bir adım atmış oldu. Bununla birlikte artık Windows 10 yazılımını kullanan tüm cihazlar artık uygulamalara aynı market üzerinden erişecek.
Tüm bunların yanında dikkat çeken özelliklerden bir diğeri ise çoklu masaüstü desteği. Akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız bir şekilde birden fazla ana ekran sunabilecek işletim sistemi bu ekranlar arasında kolay geçiş yapılmasına da izin verebilecek. Ayrıca Windows 10 ile birlikte oyuncular için özel kayıt aracının geleceğini de atlamamak gerekiyor. Diğer taraftan gelişmiş komut satırı, çoklu uygulama ekranı gibi ufak detaylarda da geliştirmeler bulunuyor.
Son olarak Microsoft'un Windows 10 çıkışı ile ilgili paylaştığı yeni videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Lütfen Windows 10 hakkındaki düşüncelerinizi ve beklentilerinizi yorum kısmında belirtiniz.

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emre1393 3 yıl en beğenilen
windows10 u şimdiden yükseltme ile yüklemek isteyenler uygun esd dosyasını indirip iso haline çevirmeli, sonra usb ye veya D diskine çıkarıp setup.exe yi çalıştırarak yükseltme işini gerçekleştirebilirler.
-Yükseltme işlemi başlarken size mevcut ayarlar ve uyumlu programlar korunsun veya tertemiz windows kurulsun şeklinde seçenekler sunuyor. ilk seçeneği seçerseniz kaldığınız yerden devam edecek şekilde başarılı olarak yükseltme tamamlanıyor. internete bağlı iseniz otomatik etkinleşiyor.
-Sıfır kurulum yapmak isteyenler internete bağlı halde 1 defalık yükseltme yapmak zorundalar. Böylece ms o cihazı lisanlı olarak tanımlayacak. Sıfırdan kurarken key girmeyin, atla seçeneği ile masaüstüne kadar gelin, internete bağlandığında otomatik olarak etkinleşecek.
-Windows lisansında 32-64bit farkı yoktur, 32 bit olarak yükseltmiş olsanız bile daha sonra 64 bit isosu ile 64 bit windows yükleyebilirsiniz.

-Önce 10240 numaralı ve sizdeki windowsa uyumlu(home-pro olayı) esd yi ms sunucusundan indirin.
ms-vnext.net/...

-Sonra esd to iso aracını indirin ve ilk resimdeki gibi esd yi aynı klasöre koyun, decrypt.bat dosyasını yönetici olarak çalıştırın ve 1. seçeneği seçin. işlem bitince 1. resimdeki gibi iso dosyanız hazır olacak. linkte 6. sürümü verdim, resimde eski sürüm olması önemli değil, işlem aynı.
www91.zippyshare.com/...

answers.microsoft.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


notlar:

1. aslında yarın yükseltme ile kuracaklar da önce 15 gün önce çıkan 10240.0.16384 indirdiler, updates klasöründe ise arada çıkan güncellemeler kurulum esnasında yüklenecek.
2. dünkü güncelleme ile 16384 ten 16405 e geldi(explorer.exe ayrıntılar kısmındaki sürüme baktığımızda)
3. home ve pro versiyonların zorunlu olarak windows güncellemelerini alacağı, enterprise da ise bu zorunluluğun olmadığı belirtilmiş kullanıcı sözleşmesinde.
4. home ile pro arasında sadece bitlocker farkı var diyebilirim, o yüzden kaçak göçek proya terfi nasıl ederim diye uğraşmanız anlamsız. home hepimize yeter.
5. sıfır kurulum için isoyu iki türlü usb ye yazdırabilirsiniz;
a. windows usb dvd download tool (mbr diske legacy kurulum için)
b.power iso ile Araçlar>create bootable usb drive seçeneği ile. (gpt diske uefi kurulum için)
6. sandisk belleklerle mbr diske kurulum yapılamıyor haberiniz olsun.
windows10 u şimdiden yükseltme ile yüklemek isteyenler uygun esd dosyasını indirip iso haline çevirmeli, sonra usb ye veya D diskine çıkarıp setup.exe yi çalış...
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stevan 3 yıl
windows 10 un teknik önizleme sürümünde yer alan kullanıcının özel bilgilerini izleyen casus yazılım tam sürümde de yer alacak ve yükleyen kişi bunu güvenlik antlaşması kapsamında kabul etmiş olacak yani microsoftun hertürlü izleme hakkı olacak önceki windows versiyonlarına göre geliştirilmiş bir şekilde. donanım haber bu konuyu hiç görmedi bile, daha özel ve etraflıca araştırılmış haberler yapmalısınız insanlara yarar sağlamayı hedefliyorsanız eğer.
detaylar için link: techworm.net/...
windows 10 un teknik önizleme sürümünde yer alan kullanıcının özel bilgilerini izleyen casus yazılım tam sürümde de yer alacak ve yükleyen kişi bunu güvenlik an...
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DH Misafiri 3 yıl
tanımaya çalışıyorum
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lonely warrior 3 yıl
Şimdi indirme aşamasındayım. Steamde bir sürü oyun yüklü bunlar silinecek mi nasıl olacak o kadar program kurulu bunlar silinmeyecek ama masaüstüne kısayol da gelmeyecek sanırım bir bilgi var mı


Ve crack vs ile etkinleştirilmiş win8 den yükseltme yapınca sonradan ekran kararması şifre serial isteme etkinleştirme isteme olacak mı
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DH Misafiri 3 yıl
benim bir sorunum var windows 10 u yukledim yalnız markete ve posta hesabımı açamıyorum hesap ekle butonu çıkıyor tıklıyorum hata kodu çıkıyor daha sonra tekra deneyin diyor yardım edebilirmisiniz 0x800704cf.hata kodu budur
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swat882 3 yıl
Win 10 gerçekten win 8 e göre muhteşem olmuş, herşey olması gerektiği gibi, bravo MS
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P3rF3cT55 3 yıl
Çok beğendim ben sahsen. win 8 faciasından sonra.
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reactor1111 3 yıl
win 8.1 den win 10 pro ya nasıl yükseltebiliriz ücretsiz?
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mesutismail 3 yıl
Orijinal iso indirme için Microsoft'un linki
microsoft.com/...
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aydnksvl 3 yıl
Sonunda yükleyip kurtulduk...

İlk izlenim olarak iyi gibi edge tarayıcı güzel fakat eklentileri yok...

Metro arayüzüne alışmıştım olmaması tuhafıma gitti biraz. :)

Son olarakta denetim masasında windows update kısmını göremedim...

Sonuç olarak ben beğendim elveda Win 8.1 diyebilirim...
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mhtakif 3 yıl aydnksvl
aydnksvl
Sonunda yükleyip kurtulduk...

İlk izlenim olarak iyi gibi edge tarayıcı güzel fakat eklentileri yok...

Metro arayüzüne alışmıştım olmaması tuhafıma gitti biraz. :)

Son olarakta denetim masasında windows update kısmını göremedim...

Sonuç olarak ben beğendim elveda Win 8.1 diyebilirim...

2 tık ile metro arayüze geçebilirsiniz
Sağ alt köşedeki ileti kutusunu tıkla
Tablet modunu seç ok dir.
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Biyturs_OnSr 3 yıl aydnksvl
aydnksvl

Sonunda yükleyip kurtulduk...

İlk izlenim olarak iyi gibi edge tarayıcı güzel fakat eklentileri yok...

Metro arayüzüne alışmıştım olmaması tuhafıma gitti biraz. :)

Son olarakta denetim masasında windows update kısmını göremedim...

Sonuç olarak ben beğendim elveda Win 8.1 diyebilirim...

Ayarlarda kişiselleştirme bölümünden başlat menüsünü tam ekran yaparsanız Metro arayüzü oluyor.
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gezgin084 3 yıl
ilk sene ücretsiz daha sonra ücretliymiş
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DH Misafiri 3 yıl
Vatana millete, tüm insanlığa hayır olsun :D:D
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Hayalci 3 yıl
Hobar
Orjinal 8.1 i olanlar nasıl etkinleştirme yaptı. Ben daha önce 10240 kurmuştum ama şu an her yerde olan VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T ürün anahtarı ile etkinleşmiş. Kendi anahtarımı nasıl kullanacağım.

Bendede orjinal windows 8.1 vardı, burdaki microsoft.com/... linkle tıkladım, 64 bit olanı yükledim, yükleme başladı ve bitti, hiçbir aktivasyon yada serial istemedi.
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