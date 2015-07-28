Windows 10 için geri sayım başladı, işte tüm yenilikler ve bilinmesi gerekenler

Microsoft yarın (29 Temmuz) tarihinde duyuracağı yeni işletim sistemi Windows 10 için hazırlıkları tamamlamış durumda. Peki yeni işletim sistemini bekleyen kullanıcıların bilgisayarları bu güncelleme için hazır mı? Windows 10 hangi yenilikleri beraberinde getiriyor? Bilinmesi gerekenler neler? Bu yazıda tüm bu sorulara birlikte cevap arayacağız.

1. : Ücretsiz kurulum ve rezervasyon

Öncelikle Windows 10 hakkında bilinmesi gereken bazı önemli noktalardan bahsetmek gerekiyor. Bunlardan en önemlisi ise Microsoft'un Windows 7, 8 ve 8.1 lisansına sahip kullanıcılara güncellemeyi ücretsiz olarak sunacak olması. Ancak bunun için bugünden itibaren 1 yıl içerisinde (29 Temmuz 2016 tarihine kadar) yeni işletim sistemi için rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Rezervasyon işlemi için ise görev çubuğunun sağ alt kısmında beliren Windows simgesine tıklamak yeterli. Açılan pencere sizi Windows 10 rezervasyonu için yönlendirirken, tamamlamak için bir kaç ufak adım yeterli oluyor. Burada unutulmaması detay kullanıcıların aynı simgeye tıklayarak sol barda yer alan "Onayı görüntüleyin" sekmesi ile yaptıkları rezervasyonu iptal edebilmeleri.

Lisans anahtarına sahip olmadan, deyim yerindeyse "korsan" Windows kullanıcıları da bu rezervasyon için bildirimleri almaya başlamış durumda. Burada Microsoft ilginç bir politika ile birlikte lisanssız yazılımlara da güncelleme vermeye hazırlanıyor. Ancak bu güncelleme kullanıcıların Windows'u ücretsiz kullanacağı anlamına gelmiyor. Kullanıcılar Windows 7 veya 8 de lisanssız olarak cihazlarını nasıl kullanıyorlarsa Windows 10'da da benzer bir şekilde kullanmaya devam edebilecekler. Bu durumda bir süre sonra yaşanacak arka planın kararması, markete erişememe gibi kısıtlamaların kaldırılması için kullanıcılardan yine Windows 10 lisansı istenecek. Şu an Windows 7, 8 ve 8.1 sürümlerini kullanacak kullanıcıların hangi Windows 10 sürümlerine güncelleneceği ise aşağıdaki tabloda belirtilmiş.

Güncelleme için gereken minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde :

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı işlemci

RAM: 32-bit için 1 GB, 64-bit için 2 GB bellek

Sabit disk alanı: 32-bit işletim sistemi için 16 GB, 64-bit işletim sistemi için 20 GB

Grafik kartı: WDDM 1.0 sürücü ile DirectX 9 ya da sonrası

Ekran: Minimum 1024x600 piksel çözünürlük

Bu bilgilerin dışında temiz kurulum yapmak isteyen kullanıcılar için bilinmesi gereken bir detay daha var. Microsoft Windows 10 kurulum sırasında ve sonrasında kullanıcılar için temiz kurulum seçeneklerini sunacak. Dileyen kullanıcılar kurulum sonrasında tüm kişisel bilgileri, uygulamaları ve dosyaları sıfırlayabilecekler.

2. : Windows 10 yenilikleri

Peki Windows 10 beraberinde ne gibi yenilikler getiriyor? İlk etapta kullanıcıları karşılayan giriş ekranı ve başlat butonunda önemli yenilikler karşımıza çıkıyor. Microsoft Hello isimli yeni giriş sistemi biyometrik kimlik tespitine kadar bir çok giriş yöntemini destekleyebiliyor. Bunun yanında artık giriş yapılmasının ardından kullanıcıları Metro arayüzü yerine alışıldık masaüstü ekranının açılması bir çok kullanıcı için olumlu bir gelişme.

Windows 10 Cortana

Windows 10 ile birlikte gelen en önemli özellikler Cortana, yeni Edge tarayıcısı ve ortak Windows marketi. Dijital asistan Cortana, artık Windows 10 ile entegre çalışır durumda. Arama yapma, uygulama başlatma, not alma gibi görevlerde bize yardımcı olabilecek sesli asistanda ne yazık ki Türkçe dil desteği henüz bulunmuyor. Bunun yanında hafifletilmiş internet tarayıcısı Edge'de Windows 10 ile birlikte geliyor. Microsoft'un diğer tarayıcılar dışında kendi Internet Explorer çözümüne de rakip olarak geliştirdiği bu tarayıcı ilk etapta eklenti desteği sunmayacak. Ancak kısa bir süre sonra güncellemeler ile birlikte Edge tarayıcısı da eklenti kurulumuna izin verecek.

Windows 10 güncellemesinden nasibini alanlardan birisi de Windows marketi olacak. Masaüstü veya mobil platform için geliştirilen uygulamaların kolay bir şekilde diğer platform için de optimize edilmesinin önünü açan üretici, bu hamle ile birlikte Windows sürümlerinde sunacağı ortak market için önemli bir adım atmış oldu. Bununla birlikte artık Windows 10 yazılımını kullanan tüm cihazlar artık uygulamalara aynı market üzerinden erişecek.

Tüm bunların yanında dikkat çeken özelliklerden bir diğeri ise çoklu masaüstü desteği. Akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız bir şekilde birden fazla ana ekran sunabilecek işletim sistemi bu ekranlar arasında kolay geçiş yapılmasına da izin verebilecek. Ayrıca Windows 10 ile birlikte oyuncular için özel kayıt aracının geleceğini de atlamamak gerekiyor. Diğer taraftan gelişmiş komut satırı, çoklu uygulama ekranı gibi ufak detaylarda da geliştirmeler bulunuyor.

Son olarak Microsoft'un Windows 10 çıkışı ile ilgili paylaştığı yeni videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Lütfen Windows 10 hakkındaki düşüncelerinizi ve beklentilerinizi yorum kısmında belirtiniz.