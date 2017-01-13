Windows 10 için resmi tema mağazası geliyor

Microsoft, tema ayarları sayfasını Denetim Masası'ndan Windows 10 yapı 15002'deki Ayarlar uygulamasına taşıdı ve şimdi şirket, en son işletim sisteminin kullanıcıları için tema özelliklerini resmi hale getiren bir başka değişiklik yapıyor.

Microsoft, Windows 10 yapı 15007 ile birlikte temaları Windows Mağazası'da resmi olarak kullanıma hazır hale getiriyor. Böylece kullanıcılara, yalnızca birkaç tıklama ile kendi cihazlarında indirebilecekleri kullanımı kolay bir tema deposu sunulacak. Şirketin hedefi de Nisan ayında yayınlanacak Creators Update güncellemesiyle bu hizmeti genel kullanıma açmak.

Hem ücretsiz hem de ücretli temalar olacak

Şu an için yapı 15007 entegrasyonu tam anlamıyla çalışmıyor. Ayarlar uygulamasındaki Windows Mağazası simgesi, karşıdan yükleyebileceğiniz temaları açmıyor. Ancak Microsoft bu durumu gelecek yapılarda düzeltecek. Windows Insider programının başında bulunan Dona Sarkar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

yeni temalar indirmek için tema ayarları sayfasından doğrudan Windows Mağazası'na gidebileceksiniz! Bu, bugünkü yapı içinde henüz çalışmıyor ve tema ayarları sayfasının alt kısmında hiçbir şey yapmayan bir Mağaza simgesi göreceksiniz. Ancak Mağaza'dan temaları indirmeyi denemek için "Yapı 15002 ile birlikte Ayarlar uygulamasında yeni tema ayarları sayfasını kullanıma sunduk. Yakında,tema ayarları sayfasından doğrudan'na gidebileceksiniz! Bu, bugünkü yapı içinde henüz çalışmıyor ve tema ayarları sayfasının alt kısmında hiçbir şey yapmayan bir Mağaza simgesi göreceksiniz. Ancak Mağaza'dan temaları indirmeyi denemek için buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz".

Ayrıca Bkz.

"Windows 10, PC başında olmadığınızı algılayarak otomatik olarak kilitlenebilecek"

Böylece, Windows Mağazası'nda tema indirebileceğiniz yeni bir kategori olacak ve kullanıcılar bol miktarda ücretsiz temayı bilgisayarlarına indirebilecekler. Öte yandan, ücretli olanlar da olacak ve Microsoft büyük olasılıkla geliştiricileri kendi temalarını yayınlamaya teşvik edecek.

Dünya genelindeki sanatçılar ve fotoğrafçılar özgün içerikten (fotoğraf gibi) para kazanmak için temalara ilgi gösterebilir. Bu nedenle, Windows Mağazası'ndaki tema kategorisi kullanılabilir hale geldiğinde hızlı bir şekilde büyüdüğünü görebiliriz.