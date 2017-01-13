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Windows 10 için resmi tema mağazası geliyor

Microsoft, kullanıcılara yalnızca birkaç tıklama ile kendi cihazlarında indirebilecekleri kullanımı kolay bir tema deposu sunacak. Temaların çok yakında Windows Mağazası'nda yer alması bekleniyor.
2 yıl
5,9b
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21
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, tema ayarları sayfasını Denetim Masası'ndan Windows 10 yapı 15002'deki Ayarlar uygulamasına taşıdı ve şimdi şirket, en son işletim sisteminin kullanıcıları için tema özelliklerini resmi hale getiren bir başka değişiklik yapıyor.
Microsoft, Windows 10 yapı 15007 ile birlikte temaları Windows Mağazası'da resmi olarak kullanıma hazır hale getiriyor. Böylece kullanıcılara, yalnızca birkaç tıklama ile kendi cihazlarında indirebilecekleri kullanımı kolay bir tema deposu sunulacak. Şirketin hedefi de Nisan ayında yayınlanacak Creators Update güncellemesiyle bu hizmeti genel kullanıma açmak.

Hem ücretsiz hem de ücretli temalar olacak

Şu an için yapı 15007 entegrasyonu tam anlamıyla çalışmıyor. Ayarlar uygulamasındaki Windows Mağazası simgesi, karşıdan yükleyebileceğiniz temaları açmıyor. Ancak Microsoft bu durumu gelecek yapılarda düzeltecek. Windows Insider programının başında bulunan Dona Sarkar konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Yapı 15002 ile birlikte Ayarlar uygulamasında yeni tema ayarları sayfasını kullanıma sunduk. Yakında, yeni temalar indirmek için tema ayarları sayfasından doğrudan Windows Mağazası'na gidebileceksiniz! Bu, bugünkü yapı içinde henüz çalışmıyor ve tema ayarları sayfasının alt kısmında hiçbir şey yapmayan bir Mağaza simgesi göreceksiniz. Ancak Mağaza'dan temaları indirmeyi denemek için buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz".
Ayrıca Bkz. "Windows 10, PC başında olmadığınızı algılayarak otomatik olarak kilitlenebilecek"
Böylece, Windows Mağazası'nda tema indirebileceğiniz yeni bir kategori olacak ve kullanıcılar bol miktarda ücretsiz temayı bilgisayarlarına indirebilecekler. Öte yandan, ücretli olanlar da olacak ve Microsoft büyük olasılıkla geliştiricileri kendi temalarını yayınlamaya teşvik edecek.
Dünya genelindeki sanatçılar ve fotoğrafçılar özgün içerikten (fotoğraf gibi) para kazanmak için temalara ilgi gösterebilir. Bu nedenle, Windows Mağazası'ndaki tema kategorisi kullanılabilir hale geldiğinde hızlı bir şekilde büyüdüğünü görebiliriz.

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Audi383848 2 yıl en beğenilen
Süper oldu bu.Önceden temaları microsoftun sitesinden indiriyorduk ama son dönemlerde yeni temalar eklenmemişti.Bununla beraber tema-wallpaper tarzı ögeler için site site dolaşmak zorunda kalmayacağız.
Bu aralar windows 10 bayağı iyi geliştiriliyor.Biraz da optimizasyon yapılırsa süper bir işletim sistemi olacak.Creators update geldiğinde bilgisayarıma nasıl uyacağını da merak ediyorum.
Süper oldu bu.Önceden temaları microsoftun sitesinden indiriyorduk ama son dönemlerde yeni temalar eklenmemişti.Bununla beraber tema-wallpaper tarzı ögeler içi...
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Glorfindel1907 2 yıl
Gerçek tema olursa çok güzel olur sadece duvar kağıdı değişecekse hiç gelmesin.
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mehmet4428 2 yıl
Keşke hareketli duvar kağıdı olan arkasında fon müziği olan temalar v.s olsa da parasıyla da satsalar oda yok.
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Amd64x2 2 yıl
SS2 tv kartımdan win 7 deki performansı alamadıktan sonra. Skin(cilt-tema) den aşşaa kasımpaşa
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fthkn 2 yıl
Tema fetişini hiç anlamıyorum. İnsanlar gerçek olmayan sanal içeriklere bu kadar sanatsal yaklaşmaları zaman kaybı olarak görüyorum.
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Want to 2 yıl
Windows 10 tamamiyle modern arayüze adapte olduğunda yükleyeceğim. Böyle Windows 7 Wİndows 8 karışımı arayüz canımı sıkıyor. Ah birde stabil olsa
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MatrixCode 2 yıl
simgeler ve görev çubuğu değişebilecekse windows 10 gibi aeroglass gelecekse güzel olur diğer türlü gereksiz

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alemburda34 2 yıl
Sadece windows 10 icin mi bilmiyorum ama eger oyleyde windows 10 gecisleri hizlandirir.
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kadirirdem 2 yıl
süper olur bu olay...
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XPerience 2 yıl
Ücretli olan versiyonlarında geliştiricelerin parmağı olacağı için eskiden mod gibi gelen performansı düşüren temalar bulmak yerine iyi şeyler alabiliriz diye düşünüyorum. Sevindim umarım beklediğimiz gibi olur.
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Glorfindel1907 2 yıl
Gerçek tema olursa çok güzel olur sadece duvar kağıdı değişecekse hiç gelmesin.
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aniceman 2 yıl
gerçek zamanlı hava durumuna göre değişen duvar kağıtları istiyorum.
manzara sabit ama yağmurlu günlerde yağmur yağsın, güneşli günde renkler canlansın, gece karanlık olsun vs...
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Vega 2 yıl
Tema derken tam olarak nasıl olacak anlamadım?

Sanırım masaüstü duvar kağıdı değil bu?
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