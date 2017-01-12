Windows 10, PC başında olmadığınızı algılayarak otomatik olarak kilitlenebilecek

Microsoft, Windows 10 Creators Update güncellemesine kısa süre önce yayınlanan yapı 15002'de mevcut olan "Dinamik Kilit" (Dynamic Lock) isimli bir özellik eklemek istiyor. Ancak şirket bu fonksiyon hakkında henüz detaylı bir bilgi sağlamış değil. WalkingCat (@h0x0d) isimli Twitter kullanıcısına göre Dinamik Kilit aslında geçen Aralık ayında Çin'deki WinHEC etkinliğinde tanıtılan "Yakınlık Kilidi" (Proximity Lock) özelliğinin genel kullanıma açık bir versiyonu olabilir.

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Peki Dinamik Kilit, Microsoft'un WinHEC'de sunduğu Yakınlık Kilidi olabilir mi? Şirket, Windows 10'daki Dinamik Kilit özelliğini "PC'den uzaklaştığınızda Windows'un bunu algılamasına ve otomatik olarak cihazı kilitlemesine izin veren" bir özellik olarak tanımlıyor. WinHEC'de ise Microsoft, "bilgisayarınızdan uzaklaştığınızda, kilitlenmesi konusunda asla endişelenmeyin" Yakınlık Kilidi bunu gerçekleştirebilir şeklinde bir tanımlama kullanmıştı.

Kilit bileşen Bluetooth

Konferans sırasında şirket ayrıca bu özelliğin ekran başından ne zaman ayrıldığınızı ne şekilde algılayıp PC'yi kilitlediğini açıklayan bazı bilgiler verdi. Kilit bileşen Bluetooth olacak ve şirket Windows 10 cihazınızı akıllı telefonunuzla eşleştirmenin Dinamik Kilit özelliğine yardımcı olabileceğini söylüyor. Bluetooth sinyali kaybolduğunda sistem artık ekran başında olmadığınızı algılayarak işletim sistemini otomatik olarak kilitleyebilecek.

Şüphesiz ki gelecekteki Windows 10 yapıları bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayacak. Yeni "Dinamik Kilit" özelliğinin Insider sürümleriyle gelişimini tamamlaması ve Nisan ayında yayınlanması beklenen "Creators Update" güncellemesine hazır olması bekleniyor.

https://twitter.com/h0x0d/status/819414569978249216/photo/1