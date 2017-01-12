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Windows 10, PC başında olmadığınızı algılayarak otomatik olarak kilitlenebilecek

Microsoft, Windows 10 işletim sistemini daha donanımlı hale getirmeye devam ediyor. Dinamik Kilit özelliği ile artık ekran başında olmadığınızı algılayan bilgisayarınız kendi kendini kilitleyebilecek.
2 yıl
3,9b
1
13
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 10 Creators Update güncellemesine kısa süre önce yayınlanan yapı 15002'de mevcut olan "Dinamik Kilit" (Dynamic Lock) isimli bir özellik eklemek istiyor. Ancak şirket bu fonksiyon hakkında henüz detaylı bir bilgi sağlamış değil. WalkingCat (@h0x0d) isimli Twitter kullanıcısına göre Dinamik Kilit aslında geçen Aralık ayında Çin'deki WinHEC etkinliğinde tanıtılan "Yakınlık Kilidi" (Proximity Lock) özelliğinin genel kullanıma açık bir versiyonu olabilir.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 PC'lerden toplanan telemetri verilerini azaltıyor"
Peki Dinamik Kilit, Microsoft'un WinHEC'de sunduğu Yakınlık Kilidi olabilir mi? Şirket, Windows 10'daki Dinamik Kilit özelliğini "PC'den uzaklaştığınızda Windows'un bunu algılamasına ve otomatik olarak cihazı kilitlemesine izin veren" bir özellik olarak tanımlıyor. WinHEC'de ise Microsoft, "bilgisayarınızdan uzaklaştığınızda, kilitlenmesi konusunda asla endişelenmeyin" Yakınlık Kilidi bunu gerçekleştirebilir şeklinde bir tanımlama kullanmıştı.

Kilit bileşen Bluetooth

Konferans sırasında şirket ayrıca bu özelliğin ekran başından ne zaman ayrıldığınızı ne şekilde algılayıp PC'yi kilitlediğini açıklayan bazı bilgiler verdi. Kilit bileşen Bluetooth olacak ve şirket Windows 10 cihazınızı akıllı telefonunuzla eşleştirmenin Dinamik Kilit özelliğine yardımcı olabileceğini söylüyor. Bluetooth sinyali kaybolduğunda sistem artık ekran başında olmadığınızı algılayarak işletim sistemini otomatik olarak kilitleyebilecek.
Şüphesiz ki gelecekteki Windows 10 yapıları bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayacak. Yeni "Dinamik Kilit" özelliğinin Insider sürümleriyle gelişimini tamamlaması ve Nisan ayında yayınlanması beklenen "Creators Update" güncellemesine hazır olması bekleniyor.

https://twitter.com/h0x0d/status/819414569978249216/photo/1 Yorum Yaz
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cem650 2 yıl en beğenilen
bi zahmet win+l yapsın arkadaş... kamerayla benimi izleyecek.
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Spider_hip 2 yıl
Yani Mark Zuckerberk'in yaptığı gibi laptobunuzun kamerasını kapatmayın, açık bırakın da biz de bilelim mi diyorlar?
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awaqado 2 yıl
olacakları tahmin edebiliyoruz
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MetalWave 2 yıl
aslında pc de kinect'in üstüne düşse çok daha başarılı özellikler çıkabilir.
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V4LKyR 2 yıl
Win + L bu işin en basit yöntemi, uğraştırmayın.
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Kamera saçmalığını nerden çıkarttınız ki? Okumuyor musunuz? Kilit bileşen Bluetooth diyor adamlar. Yani bt bir cihaz var. Onu takacaksın ve telefonunla eşleştireceksin. Sen pc başından kalkınca, sinyal kopana kadar bekleyecek sinyal kopunca da kilitlenecek.
Bu kadar kasacak adam pc den kalkarken kilitlesin ekranını. Veya girsin local policy ye belli süre sonra otomatik kilitlesin. Veya ekranı uyku moduna alıp kilit koysun. DÜnya kadar yolu var.
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Guest-71C700AC1 2 yıl
Nasıl yani ? Sensör olmadığına göre webcam açık kalacakta windows bizi mi gözetleyecek? yok artık bu kadar da gizlilik ihlal edilmez.
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exterminant 2 yıl
kilitlenmesi gerekiyorsa ben kilitlerim ötesine gerek yok çizgiyi aşmasınlar bence
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JaxFellex 2 yıl
windows 10 project neon güncellemesi de gelecekti o ne oldu ki acaba yeni tasarım yapılacaktı
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Audi383848 2 yıl
Bu aralar süper işler yapılıyor gibi bu gidişle 3.parti programlarının ellerinden kurtuluruz.Bakarım creators update benim bilgisayarıma nasıl uyacak?
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cem650 2 yıl en beğenilen
bi zahmet win+l yapsın arkadaş... kamerayla benimi izleyecek.
1 Yanıt Yanıtla +15
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kadirirdem 2 yıl cem650
cem650

bi zahmet win+l yapsın arkadaş... kamerayla benimi izleyecek.

Amaçları olabildiğince veri toplamak zaten...
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Spider_hip 2 yıl
Yani Mark Zuckerberk'in yaptığı gibi laptobunuzun kamerasını kapatmayın, açık bırakın da biz de bilelim mi diyorlar?
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microsoft, windows 10 ve
5 etiket daha işletim sistemi dinamik kilit Windows Yazılım Onur Seven
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