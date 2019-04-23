Windows 10 için uygulama sekmeleri özelliği iptal edildi

Microsoft’un bir süre önce açıkladığı, tıpkı tarayıcı sekmeleri gibi bilgisayar programlarını da sekmelerle birleştireceği özelliği maalesef iptal edildi.

Beta testlerinde kısa süreliğine yer almış olan özellik, birbirinden bağımsız programları sekmeli bir pencerede bir araya getiriyordu. Bu sistemin avantajı, bir tasarım yaparken tasarım raporunu da aynı pencere içerisinde görmekti. Özelliğin alternatifi ve belki de daha iyi yolları ise basitçe Alt+Tab kullanmak ya da büyük ekranlı sistemlerde ekranı iki uygulamaya bölmek olarak sıralanabilir.

Özelliğin atık sunulmayacağını Windows geliştiricisi Rich Turner, Twitter üzerinden doğruladı.