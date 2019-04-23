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Windows 10 için uygulama sekmeleri özelliği iptal edildi

Microsoft'un tüm uygulamalarda kullanılabilir olacağı şeklinde tanıttığı sekmeli gezinti, geliştirici tarafından açıklandığı üzere iptal edildi. Bu tür navigasyon sadece Shell üzerinde kullanılacak.
1 ay
3,5b
1
9
İşletim Sistemleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Windows 10 için uygulama sekmeleri özelliği iptal edildi
Microsoft’un bir süre önce açıkladığı, tıpkı tarayıcı sekmeleri gibi bilgisayar programlarını da sekmelerle birleştireceği özelliği maalesef iptal edildi. 
Beta testlerinde kısa süreliğine yer almış olan özellik, birbirinden bağımsız programları sekmeli bir pencerede bir araya getiriyordu. Bu sistemin avantajı, bir tasarım yaparken tasarım raporunu da aynı pencere içerisinde görmekti. Özelliğin alternatifi ve belki de daha iyi yolları ise basitçe Alt+Tab kullanmak ya da büyük ekranlı sistemlerde ekranı iki uygulamaya bölmek olarak sıralanabilir. 
Özelliğin atık sunulmayacağını Windows geliştiricisi Rich Turner, Twitter üzerinden doğruladı. 

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TetraYazilim 1 ay en beğenilen
Önce, stabil düzgün ve kararlı bir sürüm yap. Sonra yeni özellikleri yavaş yavaş tüm kullanıcılara sunmaya başla. Windows kullanan kullanıcılar microsoft'un deneme tahtası gibi, Çalıntı olunca bu kadar oluyor. Tasarım ve fikir özürlüsü mühendislerin yapacağıda ancak bu kadar olur.
Önce, stabil düzgün ve kararlı bir sürüm yap. Sonra yeni özellikleri yavaş yavaş tüm kullanıcılara sunmaya başla. Windows kullanan kullanıcılar microsoft'un den...
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chtsydn 1 ay
iptal edilmesi iyi olmuş, gereksiz bi özelliğe benziyor
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KindElephant480 3 hf.
Çok istiyorsanız gidin Lubuntu yükleyin.
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RElS 1 ay
Windows Explorer sistemini güncellemeye dosya sistemini değiştirmekle başlasın bence. NTFS tarihe karışmalı yada evrimleştirilmeli. EXT4 ile biçimlendirilmiş HDD ler daha iyi performansa sahip yazma/okuma oranında. Bir de Linux ile uyumsuzluk sorunu çekmeyiz böylece.
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focktor 1 ay
Mac OSX'te yıllardır var olan kullanışlı bir özellik
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OverClocK1ng 1 ay
Dünyadaki en kararsız, tutarsız firma.
Ayrıca bu süper özelliği yıllardır Clover programı ile kullanıyorum...
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kreat 1 ay
O özellik 3.parti uygulamalar ile eklenebiliyor zaten. Önce Windows u adam edin.
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chtsydn 1 ay
iptal edilmesi iyi olmuş, gereksiz bi özelliğe benziyor
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smart1978 1 ay
Coklu sekmede stabilite zordur. Ayni isi iki ayri pencerede yapmak daha mantikli. Cunku bir sekmedeki sorun donma tum sekmelerle beraber o mevcut pencere catisindakiler kapanacaktir. Ozel islemciler ve ona ozel isletim sistemlerinde pek goze batmaz...
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bkaakco 1 ay
Microsoft'un işi belli olmaz, bir şekilde kararından geri dönebilir.
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TetraYazilim 1 ay en beğenilen
Önce, stabil düzgün ve kararlı bir sürüm yap. Sonra yeni özellikleri yavaş yavaş tüm kullanıcılara sunmaya başla. Windows kullanan kullanıcılar microsoft'un deneme tahtası gibi, Çalıntı olunca bu kadar oluyor. Tasarım ve fikir özürlüsü mühendislerin yapacağıda ancak bu kadar olur.
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