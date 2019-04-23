Son Windows 10 güncellemesi CSV’li sistemlerde donmaya neden oluyor

Windows 10’a bu yıl gelen ilk büyük güncelleştirme olan Nisan 2019 güncelleştirmesi ne yazık ki yayınlanmasının ardından sorunlar da ortaya çıkmaya başladı. Henüz yeni yeni yaygınlaşan 1903 sürümü seleflerinin yolunda mı ilerliyor?
Güncelleştirmenin yüklenmesinin ardından alışılageldiği üzere yeniden başlatmanın ardından ortaya çıkan sorun daha çok sunucu sınıfı bilgisayarlarda kullanılan CSV özelliğinden faydalanılan sistemlerde meydana geliyor
Suç güvenlik yazılımlarında mı?Son olarak ArcaBit’in yanı sıra Avira Antivir’in kurulu olduğu sistemlere has görünen kitlenme durumu şu anlık çözülebilmiş değil ve Microsoft tarafından bilinen hatalar listesinde yerini almış durumda. Neyse ki güncelleştirmeleri erteleme özelliği geldi diyebilirsiniz ancak bu özelliği kullanabilmeniz için mayısı beklemeniz gerekecek.
https://www.techpowerup.com/254802/latest-windows-10-update-causes-machines-with-csvs-to-freeze-or-lock-up Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Temiz kurulum sart bu haberle alakali demiyorum her zaman derim. Her platformda da :)
17 Nisan da 9 Nisan daki guncellemesi haber olmus :
forbes.com/...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5157 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
windows 10, windows 10 1903 ve