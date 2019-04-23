Son Windows 10 güncellemesi CSV’li sistemlerde donmaya neden oluyor

Windows 10’a bu yıl gelen ilk büyük güncelleştirme olan Nisan 2019 güncelleştirmesi ne yazık ki yayınlanmasının ardından sorunlar da ortaya çıkmaya başladı. Henüz yeni yeni yaygınlaşan 1903 sürümü seleflerinin yolunda mı ilerliyor?

Suç güvenlik yazılımlarında mı?

https://www.techpowerup.com/254802/latest-windows-10-update-causes-machines-with-csvs-to-freeze-or-lock-up

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Güncelleştirmenin yüklenmesinin ardından alışılageldiği üzerebaşlatmanın ardından ortaya çıkan sorun daha çok sunucu sınıfı bilgisayarlarda kullanılanözelliğinden faydalanılan sistemlerde meydana geliyorSon olarakyanı sırakurulu olduğu sistemlere has görünen kitlenme durumu şu anlık çözülebilmiş değil vetarafından bilinen hatalar listesinde yerini almış durumda. Neyse ki güncelleştirmeleri erteleme özelliği geldi diyebilirsiniz ancak bu özelliği kullanabilmeniz için mayısı beklemeniz gerekecek.