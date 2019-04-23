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Son Windows 10 güncellemesi CSV’li sistemlerde donmaya neden oluyor

Windows 10’a yeni gelen Nisan güncelleştirmesi sorunları da beraberinde getirdi. İşletim sisteminde kitlenmeye yol açan güncellemeye dair detaylar haberimizde.
4 hf.
5,2b
1
11
Windows
Metehan Göktaş
Yazar
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Windows 10’a bu yıl gelen ilk büyük güncelleştirme olan Nisan 2019 güncelleştirmesi ne yazık ki yayınlanmasının ardından sorunlar da ortaya çıkmaya başladı. Henüz yeni yeni yaygınlaşan 1903 sürümü seleflerinin yolunda mı ilerliyor?

Güncelleştirmenin yüklenmesinin ardından alışılageldiği üzere yeniden başlatmanın ardından ortaya çıkan sorun daha çok sunucu sınıfı bilgisayarlarda kullanılan CSV özelliğinden faydalanılan sistemlerde meydana geliyor

Suç güvenlik yazılımlarında mı? 

Son olarak ArcaBit’in yanı sıra Avira Antivir’in kurulu olduğu sistemlere has görünen kitlenme durumu şu anlık çözülebilmiş değil ve Microsoft tarafından bilinen hatalar listesinde yerini almış durumda. Neyse ki güncelleştirmeleri erteleme özelliği geldi diyebilirsiniz ancak bu özelliği kullanabilmeniz için mayısı beklemeniz gerekecek.
https://www.techpowerup.com/254802/latest-windows-10-update-causes-machines-with-csvs-to-freeze-or-lock-up Yorum Yaz
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Eeltorm 4 hf. en beğenilen
1903 daha resmi olarak tüm bilgisayarlara verilmedi insider programında mayısa kadar test edilip mayısta resmi olarak yayınlanacak. Tam olarak yayınlanınca hatası kalmaz.
1903 daha resmi olarak tüm bilgisayarlara verilmedi insider programında mayısa kadar test edilip mayısta resmi olarak yayınlanacak. Tam olarak yayınlanınca hata...
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DH Misafiri 3 hf.
ev pc lerinde sorun yok diyorlar ama ben bu ay reset yapmak zorunda kaldım güncelleme sonrası.ve hem güncellemeyi hemde defendere kapattım tamamen.tamamen kapatmak zor iş.tamsa13 adlı kanalda arkadaş güzel yol gösteriyor.güncelleme yok çok iyi yemişim güvenliğini kur avirayı bas parasını bundan ala güvenlik olmaz.birde isteğe bağlı olmadığı için windows insanı çileden çıkartıyor.her ne yaparlarsa yapsınlar 1500 tl ye milleti orjinal kullanıma çekemezler.
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DarkHellKnightX 3 hf.
Güncelleme Mayısta yayınlanacak diye biliyorum. Eğer sorun insider sürümlerde çıktıysa zaten o sürümlerin amacı genele dağtılmadan önce hata olup olmadığını kontrol etmek.
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10ff 4 hf.
Son sistem pc alınca bile ilk yaptığım win 7 kurmak oluyor. Zira win 10 kullandığımda donanımını kullanamıyorum, Windows kullanıyor
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agent1453 4 hf.
Ulan microsoft
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The Hollow 4 hf.
@bkaakco'nun dediği gibi 1903 resmi olarak yayınlanmadı. Bunu Windows 10 başlığı altında bir çok kez yazdım fakat üyeler ısrarla stabil/final diyerek sürüm paylaşıyorlar. Üstte arkadaşta belirtmiş. 1903 şu anda insider programında. Hala hatalar düzeltiliyor. Microsoft resmi olarak sunmadan yüklememenizi öneririm. Windows 10 çıktığından bu yana hep resmi olarak yayınlanan sürümlere güncelleştirdim. Temiz kurulum yapmadığım halde sorun yaşamadım. Herkese de bu yöntemi kullanmalarını öneririm. Çünkü resmi ve normal olan bu.
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KaleyDeskop 4 hf.
son iki güncellenede avira yüklü bilgisayarım açılışta çok kez kilitlenmişti. Sistem geri yükleme ile anca sorunu çözdüm, zira kurulu güncelleştirmeleri silmeye izin bile vermiyordu sistem..
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Eeltorm 4 hf. en beğenilen
1903 daha resmi olarak tüm bilgisayarlara verilmedi insider programında mayısa kadar test edilip mayısta resmi olarak yayınlanacak. Tam olarak yayınlanınca hatası kalmaz.
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Mr. Jingles 4 hf.
Ya arkadaş Windows 10 ilk çıktığında hiçbir sıkıntısı yoktu. Gayet düzgün çalışan bir sistemdi. Ne yaptılarsa şu son 1-2 yılda sistemin içine ettiler.
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zaomss 4 hf.
1809la bi başladılar daha düzelemedi gitti. Ama 1903 güzel kozmetik bir yapı. Temiz kurulumla geçeceğim
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smart1978 4 hf.
Haber cok eski Nisan 9 undaki guncellemeden bahsediliyor. Bendeki Windows 10 PRO Surface Pro 4 cihazima temiz kurulum yaptim. Yani 1903 imaj /iso su ile yukleyenler bu durum yasanamaz. Yasanabilmesi icin CSV ozelligi olmasi gerekiyor klasik ortlama ev kullanicilarinda bu sorun olusamaz. Ayrica kim 1809 uzerinden 1903 e guncellemeye kalkisir ki ? Ben beklemistim hem HOME surumlu hem de PRO surumlu cihazlarimda gelmedi . Ben de hepsine 1903 guncellemesini iso olarak temiz kurulumunu yaptim.
Temiz kurulum sart bu haberle alakali demiyorum her zaman derim. Her platformda da :)
17 Nisan da 9 Nisan daki guncellemesi haber olmus :
forbes.com/...
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