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Windows 10 imaj dosyaları indirmeye sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
13,5b
3
51
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 imaj dosyaları indirmeye sunuldu
 
Bugün itibariyle Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi güncelleme veya yeni sistem olarak tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda. Ancak elinde lisans anahtarı olan ve bağımsız olarak güncellemeyi kurmak isteyenler için de imaj dosyaları hazır. 

Microsoft resmi sitesinde Windows 10 Home ve Windows 10 Pro için ISO dosyaları indirmeye sunuldu. Tüketiciler dosyaları indirdikten sonra en az 4GB boş alan bulunan flash bellek veya optik disklere yükleyip Windows 10 Home/Pro sürümünü cihazlarına kurabilecek. 

Daha önce de dediğimiz gibi bu ISO dosyalarının kurulabilmesi için geçerli lisans anahtarınızın olması gerekiyor. Bunun için güncelleme yapmış iseniz Ayarlar-Güvenlik ve Güncelleme-Aktivasyon kısmına giderek Mağazaya Git seçeneğinden geçerli bir anahtarınız olup olmadığını görebilirsiniz. Yeni satın alınan cihazlarda ise zaten bir anahtar bulunuyor. Ancak anahtarınız yoksa bu kez mağazadan satın almanız gerekiyor. Sistemin 32- veya 64-bit olacağını ise ISO indirirken seçebiliyorsunuz. 


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wizi_emre 4 yıl en beğenilen
Yükseltme değilde iso + usb ile temiz kurulumda win 8.1 yada win 7 keyleri ile yükleme yapan var mı arkadaşlar. Kabul ediyor mu direk keyi ?
1 Yanıt Yanıtla +12
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nataraj marble 4 yıl
Arkadaşlar az önce Microsoft müşteri hizmetlerini aradım. Bana imaj dosyalarının kurulumuna envaz iki hafta sonra başlanmasını, eğer kurulum yapılırsa dijital imzalar henüz etkinleştirilmediğinden keyinizi kabul etmeyeceğini zaten dijital imzalar etkinleştirildiğinde keye gerek kalmayacağını söylediler temiz bir kurulum için.
Arkadaşlar az önce Microsoft müşteri hizmetlerini aradım. Bana imaj dosyalarının kurulumuna envaz iki hafta sonra başlanmasını, eğer kurulum yapılırsa dijital i...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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2 Avatar Avatar
Kabasaakall 4 yıl
Ben once 8.1 den windows 10 guncelleme yaptim sonra orginal iso yu indirdim komple formatlayip sistemi temiz kurulum yaptim ve sistem otomatik olarak etkinlestirildi update ile ugrasip eski windows kalintilarin dan kurtuldum... Ve windows bu sefer dogru yola girmis ileriki zamanda gelicek gincellemeler ile dahada guzel olucak
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Curimo 4 yıl
Mağdur Adam
Koskoca Microsoft su karisikliga bak ondan sonra korsan niye kullaniyon kullanir tabi elimde 8.1 pro keyim varken isodan win10 kuramiyoz sacmaliga bak.

Yani daha hala Windows Update güncelleme açıklamalarını yarım yamalak İngilizce'den Türkçe'ye çeviren bir firma ne yazık ki. Yaptıkları hiçbirşeye güvenmiyorum. Böyle bir saçmalık olacağını tahmin ediyordum.
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Tolgá 4 yıl
Şimdi bende dreamspark 8.1 var 10 yuklesem aynı key ile sorun çıkar mı?
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juve__ 4 yıl
ocean72
juve__
nataraj marble Arkadaşlar az önce Microsoft müşteri hizmetlerini aradım. Bana imaj dosyalarının kurulumuna envaz iki hafta sonra başlanmasını, eğer kurulum yapılırsa dijital imzalar henüz etkinleştirilmediğinden keyinizi kabul etmeyeceğini zaten dijital imzalar etkinleştirildiğinde keye gerek kalmayacağını söylediler temiz bir kurulum için.
Hiçbir sıkıntı olmadan ISOdan 8.1 önyüklü keyimle temiz kurulum yaptım. Windows etkinleştirildi. Yalnız bunun için önce 8.1den 10a yükseltme yapmak gerekiyor. Bir defa yükseltme yapıldıktan sonra key Windows 10 için aktif oluyor ve ISOdan temiz kurulum yapıldığında etkinleştirme gerçekleşiyor. Aksini de denedim. Başta yükseltme yapmadan ISOdan kurmuştum vakit kaybetmemek için. Ancak Windows bir türlü etkinleştirilememişti. Devamında ise yukarıda anlattığım gibi 8.1 kurup 10a yükseltip etkinleştirildikten sonra ISO ile temiz kurulum yaptım.
Temiz kurulumu yaparken yükleme esnasında tekrar key i sormadı mı? Yoksa atla mı dediniz?

Atla dedim, Windows 10 açıldıktan sonra da herhangi bir key girmedim. Windows doğrudan etkinleştirildi. Ancak dediğim gibi yükseltme yaptıktan sonra Windows'un etkinleştirildiğinden emin olun. Ondan sonra ISO'dan kurulum yapın.
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DH Misafiri 4 yıl
Win7, Win8 ve 8.1 surumlerinin orjinal keylerini desteklemiyor. Ya rezerve edilen bilgisayarda yukseltme bekleyin yada ayri medya alani olusturarak indirmeyin zira etkinlestirme yapmiyor. Lisans sozlesmesinde ozellikle belirtmisler okursaniz eger kopya windowsun keye ihtiyac duyacagini orjinal surum olmadigini yaziyor.
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ahmet1905_47 4 yıl
daha once okrjinal win 7 keyim ile insider olmus ve kullanmıstın uzun süre. dün bu program sayesinde tekrar iso ile usbde sıfır kurulu yaptım ve ssd yi biçimlendirerek kurdum; ilk yükleme ekranında ve kurulumdan sonra aktivasyon keyini tekrar sordu ve ikisinde de orjinal keyi aktifleştiremedim. o adımları atlayıp kurulumu tamamladığımda aktifleştirilmiş olduunu gördüm. sanırım bios üzerinden otomatik akitfleştirme yapıyor. benim deneyimim de b şekilde
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gonuldagi 4 yıl
ocean72
juve__
nataraj marble Arkadaşlar az önce Microsoft müşteri hizmetlerini aradım. Bana imaj dosyalarının kurulumuna envaz iki hafta sonra başlanmasını, eğer kurulum yapılırsa dijital imzalar henüz etkinleştirilmediğinden keyinizi kabul etmeyeceğini zaten dijital imzalar etkinleştirildiğinde keye gerek kalmayacağını söylediler temiz bir kurulum için.
Hiçbir sıkıntı olmadan ISOdan 8.1 önyüklü keyimle temiz kurulum yaptım. Windows etkinleştirildi. Yalnız bunun için önce 8.1den 10a yükseltme yapmak gerekiyor. Bir defa yükseltme yapıldıktan sonra key Windows 10 için aktif oluyor ve ISOdan temiz kurulum yapıldığında etkinleştirme gerçekleşiyor. Aksini de denedim. Başta yükseltme yapmadan ISOdan kurmuştum vakit kaybetmemek için. Ancak Windows bir türlü etkinleştirilememişti. Devamında ise yukarıda anlattığım gibi 8.1 kurup 10a yükseltip etkinleştirildikten sonra ISO ile temiz kurulum yaptım.
Temiz kurulumu yaparken yükleme esnasında tekrar key i sormadı mı? Yoksa atla mı dediniz?

Bende aynını yaptım yükseltme yaparken key sormuyorki key girelim kendisi herkesin kullandığı ****3V66T kodunu atadı. ilk etapta etkinleşmedi sonra etkinleşti. şimdi temiz kurulum yaptım win 8 keylerimin hiç birini kabul etmedi. şuana kadar etkinleşmedide. Mağazadan Microsoft hesabımada giriş yaptım. hiç bir key girmeme rağmen gene ****3V66T keyini gene kendisi atadı.
kendi kendine belki microsft hesabımdan etkinleşir diye bekliyorum.
Yokmu bu micropsoft un bir telefonu ?
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laruz 4 yıl
iso dan temiz kurulum yaptım satın almış olduğum Vin7 key ini kabul etmedi..
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laruz 4 yıl
iso dan kurulum yapmak istedim.. key i kabul etmedi..
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DonsuzBalık 4 yıl
windows 7 gğvenilir ve hantal işletim sistemi olarak hafızalarda kalıcak
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Mağdur Adam 4 yıl
Koskoca microsoft su karisikliga bak ondan sonra korsan niye kullaniyon kullanir tabi elimde 8.1 pro keyim varken isodan win10 kuramiyoz sacmaliga bak.
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