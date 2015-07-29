Windows 10 imaj dosyaları indirmeye sunuldu

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Bugün itibariyle Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi güncelleme veya yeni sistem olarak tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda. Ancak elinde lisans anahtarı olan ve bağımsız olarak güncellemeyi kurmak isteyenler için de imaj dosyaları hazır.
Microsoft resmi sitesinde Windows 10 Home ve Windows 10 Pro için ISO dosyaları indirmeye sunuldu. Tüketiciler dosyaları indirdikten sonra en az 4GB boş alan bulunan flash bellek veya optik disklere yükleyip Windows 10 Home/Pro sürümünü cihazlarına kurabilecek.
Daha önce de dediğimiz gibi bu ISO dosyalarının kurulabilmesi için geçerli lisans anahtarınızın olması gerekiyor. Bunun için güncelleme yapmış iseniz Ayarlar-Güvenlik ve Güncelleme-Aktivasyon kısmına giderek Mağazaya Git seçeneğinden geçerli bir anahtarınız olup olmadığını görebilirsiniz. Yeni satın alınan cihazlarda ise zaten bir anahtar bulunuyor. Ancak anahtarınız yoksa bu kez mağazadan satın almanız gerekiyor. Sistemin 32- veya 64-bit olacağını ise ISO indirirken seçebiliyorsunuz.
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Yani daha hala Windows Update güncelleme açıklamalarını yarım yamalak İngilizce'den Türkçe'ye çeviren bir firma ne yazık ki. Yaptıkları hiçbirşeye güvenmiyorum. Böyle bir saçmalık olacağını tahmin ediyordum.
Atla dedim, Windows 10 açıldıktan sonra da herhangi bir key girmedim. Windows doğrudan etkinleştirildi. Ancak dediğim gibi yükseltme yaptıktan sonra Windows'un etkinleştirildiğinden emin olun. Ondan sonra ISO'dan kurulum yapın.
Bende aynını yaptım yükseltme yaparken key sormuyorki key girelim kendisi herkesin kullandığı ****3V66T kodunu atadı. ilk etapta etkinleşmedi sonra etkinleşti. şimdi temiz kurulum yaptım win 8 keylerimin hiç birini kabul etmedi. şuana kadar etkinleşmedide. Mağazadan Microsoft hesabımada giriş yaptım. hiç bir key girmeme rağmen gene ****3V66T keyini gene kendisi atadı.
kendi kendine belki microsft hesabımdan etkinleşir diye bekliyorum.
Yokmu bu micropsoft un bir telefonu ?
3 Misafir
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