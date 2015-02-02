Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 10 işletim sistemi Raspberry Pi 2 için ücretsiz

4 yıl
2,1b
1
5
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 10 işletim sistemi Raspberry Pi 2 için ücretsiz

Kısa bir süre önce kendi geliştirici kartı ile fiyat açısından olmasa da fonksiyonellik açısından Raspberry Pi ve türevlerinin karşısına çıkan Microsoft, bu segmente daha da fazla destek olacağının işaretlerini veriyor. 

Firmadan yapılan duyuruda Raspberry Pi 2 için Windows 10 işletim sisteminin ücretsiz olarak sağlanacağı bildirildi. Aslında bu bir doğrudan geliştirici kartına yönelik destek değil. Firma, Maker adını verdiği ve geliştirici kartları veya bileşenleri üzerinde çalışan kişileri biraraya getirdiği topluluğuna Windows 10 işletim sistemini ücretsiz olarak sunacak. Raspberry Pi 2 desteği de badındıran Windows 10 bu sayede dolaylı yoldan bu sisteme ücretsiz sunulmuş olacak. 

Firma bu hamlesini Nesnelerin İnterneti kapsamında yaptığı yatırımlara dahil ediyor. Özellikle bağlı cihazlar konusunda büyük bir potansiyel gören firma, Windows 10 desteği ile geliştirici topluluklarının başarılı projeler üretmesinin önünü açmayı amaçlıyor. Firma bu amaç için Raspberry Vakfı ile işbirliği yaptı. Önümüzdeki aylarda bu yeni destek ile ilgili detaylı bilgiler verilecek. 

http://blogs.windows.com/buildingapps/2015/02/02/windows-10-coming-to-raspberry-pi-2/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aybaham 4 yıl
Windows 10 standart windows değil costomize edilmiş bir windows olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Raspberry Pi ye de versinler yav, donanım falan düşük ama koskoca Microsoft bu, bulur bir yolunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xabc 4 yıl
1gb ram ile nasıl çalışacakmış win10? 2gb ram ile iyi bir web server olurdu bu cihazdan.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl xabc
xabc

1gb ram ile nasıl çalışacakmış win10? 2gb ram ile iyi bir web server olurdu bu cihazdan.

Gelen sürüm nesnelerin interneti (internet of things) üzerine gömülü (embedded) bir sürüm olacak.

Evlerde kullandığımız gibi değil yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NuKe_MaNia 4 yıl
ne güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG Music Flow H7 Wireless Multi-room Speaker 4 yıl Donanım Haber: "Donanım dünyasının öne çıkan gelişmeler" 4 yıl Twelve South HiRise Ayarlanabilir Stand 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 2 Şubat 2015 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim