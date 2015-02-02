Windows 10 işletim sistemi Raspberry Pi 2 için ücretsiz





Kısa bir süre önce kendi geliştirici kartı ile fiyat açısından olmasa da fonksiyonellik açısından Raspberry Pi ve türevlerinin karşısına çıkan Microsoft, bu segmente daha da fazla destek olacağının işaretlerini veriyor.





Firmadan yapılan duyuruda Raspberry Pi 2 için Windows 10 işletim sisteminin ücretsiz olarak sağlanacağı bildirildi. Aslında bu bir doğrudan geliştirici kartına yönelik destek değil. Firma, Maker adını verdiği ve geliştirici kartları veya bileşenleri üzerinde çalışan kişileri biraraya getirdiği topluluğuna Windows 10 işletim sistemini ücretsiz olarak sunacak. Raspberry Pi 2 desteği de badındıran Windows 10 bu sayede dolaylı yoldan bu sisteme ücretsiz sunulmuş olacak.





Firma bu hamlesini Nesnelerin İnterneti kapsamında yaptığı yatırımlara dahil ediyor. Özellikle bağlı cihazlar konusunda büyük bir potansiyel gören firma, Windows 10 desteği ile geliştirici topluluklarının başarılı projeler üretmesinin önünü açmayı amaçlıyor. Firma bu amaç için Raspberry Vakfı ile işbirliği yaptı. Önümüzdeki aylarda bu yeni destek ile ilgili detaylı bilgiler verilecek.

http://blogs.windows.com/buildingapps/2015/02/02/windows-10-coming-to-raspberry-pi-2/