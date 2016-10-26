Windows 10 işletim sisteminden 3D atağı

Geçen yıl itibariyle bilgisayar pazarındaki yerini alan Windows 10 işletim sistemi, her yıl yeni özellikler kazanarak büyümeye devam ediyor. Gelecek yıl itibariyle içerik üreticileri sevindirecek büyük bir güncelleme yapılacak.

Microsoft’un Creator’s Update olarak isimlendirdiği büyük güncelleme, hem masaüstü hem de mobil platformlarda daha kolay bir şekilde 3D içerikler oluşturma ve bunları düzenleme imkanı sunacak. Windows’un pek çok önemli bileşeni de bu doğrultuda yeni yetenekler kazanacak.

Aslında Microsoft’un Minecraft geliştiricisi Mojang’ı satın alması, önemli projelerin de ipuçlarını veriyordu. Yeni güncellemedeki pek çok unsurda Mojang’ın fikirlerinin temel oluşturduğu açıkça görülüyor.

Capture 3D

Mobil cihazlara yönelik bir uygulama olan Capture 3D, cihazınızın kamerası ile bir cismin etrafında dolaştıktan sonra 3 boyutlu olarak sanal ortama aktarılmasını sağlıyor. Microsoft, uygulamanın cihaza özel olmadığını ve tüm Windows 10 cihazlarında kullanılabileceğini ifade ediyor.

Paint 3D

Windows işletim sistemi ile birlikte hayatımıza giren ve orada kalmaya devam eden emektar Paint uygulaması, Creator’s Update güncellemesinde Paint 3D olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar 3 boyutlu görüntüler üzerinde düzenleme yapabildiği gibi Capture 3D ile yakaladığı sanal içerikleri de Paint 3D uygulamasına aktarabiliyor.

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Yine Topluluk adındaki özel bir panelden diğer kullanıcıların geliştirdiği projeleri görebiliyor ve kendi çalışmasına ekleyebiliyor. Bu çalışmalar daha sonra Facebook gibi ağlardan paylaşılabiliyor ve Hololens gibi gözlüklerle 360 derece olarak incelenebiliyor.

Holotour

Microsoft’un Hololens için hazırladığı bu yeni uygulama, dünyadaki pek çok şehri veya mekanı 3D olarak gezmenizi ve keşfetmenizi sağlıyor. Ayrıca standart sanal gerçeklik gözlüklerinde de uygulamanın çalışacağı ifade ediliyor.

Çıkış Tarihi

Windows 10 Creator’s Update güncellemesi için gelecek yılın bahar ayları işaret ediliyor. Yine yeni politika gereği mevcut Windows 10 kullanıcıları güncellemeden ücretsiz olarak faydalanabilecek.