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Windows 10 işletim sisteminden 3D atağı

Gelecek yıl Windows 10 işletim sistemi için kullanıma sunulacak Creator’s Update güncellemesi, özellikle 3D konusunda kullanıcılara yeni ufuklar açmayı planlıyor.
2 yıl
3,2b
1
20
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl itibariyle bilgisayar pazarındaki yerini alan Windows 10 işletim sistemi, her yıl yeni özellikler kazanarak büyümeye devam ediyor. Gelecek yıl itibariyle içerik üreticileri sevindirecek büyük bir güncelleme yapılacak.

Microsoft’un Creator’s Update olarak isimlendirdiği büyük güncelleme, hem masaüstü hem de mobil platformlarda daha kolay bir şekilde 3D içerikler oluşturma ve bunları düzenleme imkanı sunacak. Windows’un pek çok önemli bileşeni de bu doğrultuda yeni yetenekler kazanacak.

Aslında Microsoft’un Minecraft geliştiricisi Mojang’ı satın alması, önemli projelerin de ipuçlarını veriyordu. Yeni güncellemedeki pek çok unsurda Mojang’ın fikirlerinin temel oluşturduğu açıkça görülüyor.

Capture 3D

Mobil cihazlara yönelik bir uygulama olan Capture 3D, cihazınızın kamerası ile bir cismin etrafında dolaştıktan sonra 3 boyutlu olarak sanal ortama aktarılmasını sağlıyor. Microsoft, uygulamanın cihaza özel olmadığını ve tüm Windows 10 cihazlarında kullanılabileceğini ifade ediyor.

Paint 3D

Windows işletim sistemi ile birlikte hayatımıza giren ve orada kalmaya devam eden emektar Paint uygulaması, Creator’s Update güncellemesinde Paint 3D olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar 3 boyutlu görüntüler üzerinde düzenleme yapabildiği gibi Capture 3D ile yakaladığı sanal içerikleri de Paint 3D uygulamasına aktarabiliyor.

Ayrıca Bkz. "S-Pen kalemli Galaxy Tab A 10.1 satışa çıkıyor"

Yine Topluluk adındaki özel bir panelden diğer kullanıcıların geliştirdiği projeleri görebiliyor ve kendi çalışmasına ekleyebiliyor. Bu çalışmalar daha sonra Facebook gibi ağlardan paylaşılabiliyor ve Hololens gibi gözlüklerle 360 derece olarak incelenebiliyor.

Holotour

Microsoft’un Hololens için hazırladığı bu yeni uygulama, dünyadaki pek çok şehri veya mekanı 3D olarak gezmenizi ve keşfetmenizi sağlıyor. Ayrıca standart sanal gerçeklik gözlüklerinde de uygulamanın çalışacağı ifade ediliyor.

Çıkış Tarihi

Windows 10 Creator’s Update güncellemesi için gelecek yılın bahar ayları işaret ediliyor. Yine yeni politika gereği mevcut Windows 10 kullanıcıları güncellemeden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

 

https://www.engadget.com/2016/10/26/windows-10-creators-update-coming-for-free-next-spring/ Yorum Yaz
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travers 2 yıl en beğenilen
1 seneden fazla oldu tek bir sorun çıkarmadı win10. Ayarlarımda yerinde mavi ekranda almadım hiç. Yağ gibi akıyor bilgisayar.
2 Yanıt Yanıtla +40
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Tugrul_512bit 2 yıl
Gene bana sormadan update edecek,
Gene tüm ayarları sıfırlayacak,
Gene hdd sorunları çıkacak,
Artık 3D çalışmalarımız da gözetlenecek.
Yanıtla +12
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kk king 2 yıl
Windows 10>8.1,8,7,vista,xp,...
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kadirirdem 2 yıl
Güzel olur yenilikler gelsin.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
yeni bir vista vakası geliyor gibi
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1WAUXHALL 2 yıl
bende kendime hiçbişey beğenmiyo derdim adamlar daha napsın nankörler? ilk çıktığında bende eleştirdim ama büyük güncellemelerle eksiklerini büyük ölçüde giderdiler ama yok mu hala var sonuçta güncelleme geliyor mu geliyor telefona güncelleme gelmeyince ağlarsınız bilgisayara güncelleme gelince auuwww
1 Yanıt Yanıtla +2
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travers 2 yıl 1WAUXHALL
Yorumları okuyuunca bende buna benzer yazacaktım. Telde güncelleme gelmediği zaman ortalığı yıkan zihniyet şimdi güncelleme geliyo diye ortalığı yıkıyor.


Cem yılmazın dediği gibi what are you?
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stalker(1979) 2 yıl
01:42'deki ağacı Hanukiya'ya benzettim :D Hiç bir ağaç o şekilde büyümez. Neyse konu hakkında konuşacak olursak. Windows 10'dan genel olarak memnunum. Daha da geliştiriyor adamlar. Bakalım işimize yarayacak mı burada anlatılan şeyler.
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MRT_ 2 yıl
Sürüm ilerlemeleri bence böyle olabilir.



8 Ayda bir büyük güncelleme gelecek ve 24 ayda bir kod adı değişerek ilerleyecek.

ThresHold 1-2
Windows 10 1507 Temmuz 2015
Windows 10 1511 Kasım 2015 (Novenber Update)

RedStone 1-2-3
Windows 10 1607 Temmuz 2016 (Anniversary Update)
Windows 10 1703 Mart 2017 (Creators Update)
Windows 10 1711 Kasım 2017

Windows 10 1807 Temmuz 2018
Windows 10 1903 Mart 2019
Windows 10 1911 Kasım 2019

Windows 10 2007 Temmuz 2020
Windows 10 2103 Mart 2021
Windows 10 2111 Kasım 2021

Windows 10 2207 Temmuz 2022
Windows 10 2303 Mart 2023
Windows 10 2311 Kasım 2023

Windows 10 2407 Temmuz 2024
Windows 10 2503 Mart 2025
Windows 10 2511 Kasım 2025
1 Yanıt Yanıtla +2
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CooL_ROMEO 2 yıl
Yatıp kalkıp Bill Gates'e dua etmesi gereken bir firma bu kadar adapte olmuş mahkum kılınmış bir kullanıcı kitlesi olmasaydı diğer facialarından farksız bir şekilde bu da facia olacaktı. İnsanlar bir de seviniyor bedava işletim sistemi kullanıyorlar diye... Haberleri yok ki piyasada bir tek windows paralı satılıyor diğer son kullanıcı işletim sistemleri zaten bedava, zaten her yıl bedava update ile tonlarca yeni özellik ekleniyor..
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zombi7406 3 ay
1 o işletim sistemleri kaç donanım destekliyor?
2 kimmiş o bedava işletim sistemi veren? apple bile o kadar para alıp üste bazı güncellemeler için ücret alıyorken. google android sürümünün çekirdeğini kimseye değiştirme izni vermiyorken?
3. win 10 bedava değil ki. zaten 10 yıldır güncellenmeyen bi çekirdek ve telemetry bi de 10 yılda anca gelmiş dx12 gelmiş bi sistem. 10 un destekleyip 7 nin desteklemediği şeyler dx12, microsoft edge ve bi kaç uyduruk kaydırık özellik. sanki bi şey mi yapmışlar da 10 yıldır para isteyecekler? insanların zaten uyandığının artık kimsenin bunlara para vermeyeceğinin farkına vardılar çünkü. iş telemetry ile verileri satmak. ha ms ne zaman eski haline gelir adam gibi teknolojinin öncüsü olur o zaman lisans parası olarak ne isterse veririz. 98 zamanları xp zamanları vista zamanları gibi atak yapsın para her türlü hakeder. ama bu işletim sistemine para isterse söverler zaten.
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travers 2 yıl en beğenilen
1 seneden fazla oldu tek bir sorun çıkarmadı win10. Ayarlarımda yerinde mavi ekranda almadım hiç. Yağ gibi akıyor bilgisayar.
2 Yanıt Yanıtla +40
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kadirirdem 2 yıl travers
travers

1 seneden fazla oldu tek bir sorun çıkarmadı win10. Ayarlarımda yerinde mavi ekranda almadım hiç. Yağ gibi akıyor bilgisayar.

aynen öyle haklısın.
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*GameOver* 2 yıl travers
travers
1 seneden fazla oldu tek bir sorun çıkarmadı win10. Ayarlarımda yerinde mavi ekranda almadım hiç. Yağ gibi akıyor bilgisayar.

Memnun olmanıza sevindim zira en çok sorun çıkaran işletim sistemi Windows 10 dx 12 yi veren tek işletim sistemi olduğu için bende kullanıyorum
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FRAPS_TR 2 yıl
Hayaller paris gerçekler mavi ekran
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sosisvesalam 2 yıl
yine bir işe yaramayan özellik daha
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Tugrul_512bit 2 yıl
Gene bana sormadan update edecek,
Gene tüm ayarları sıfırlayacak,
Gene hdd sorunları çıkacak,
Artık 3D çalışmalarımız da gözetlenecek.
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