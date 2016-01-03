Windows 10 kullanım oranı yüzde 10'a ulaştı





2015 yılını toplamda 200 milyon cihaza ulaşarak kapatan Windows 10 işletim sistemi, pazar payını da artırmaya devam ediyor. Sürüm aradan geçen 5 ay gibi kısa bir süre sonra Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemlerinin birleşik pazar paylarını yakalamak üzere.





Yapılan ölçümlere göre Windows 10 pazar payı yüzde 9.96 seviyesine ulaştı. Ekim ayında yüzde 7.94 olan bu oran Kasım ayında da yüzde 9 civarındaydı. Windows 10 bu rakamlarla yüzde 2.76'lık Windows 8 işletim sistemini geride bıraktı. Yüzde 10.30 paya sahip Windows 8.1'den çok az farkla geride. Tahminlere göre iki veya üç ay içerisinde ikisinin toplamını geçmiş olacak.





İşletim sistemleri pazarında Windows 7 yüzde 55.68 ile lider durumda. Windows XP yüzde 10.93 ile ikinci sırada. Sürümün teknik desteği kesilmiş olmasına rağmen dönem dönem küçük artışlar göstermesi dikkat çekiyor. Apple'ın OS X 10.10 sürümü yüzde 2.23 pazar payına sahip. OS X 10.11 ise yüzde 2.29 seviyesinde. Linux tarafında ise yüzde 1.66 pazar payını görüyoruz.

http://microsoft-news.com/windows-10-now-claims-almost-10-of-market-share/