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Windows 10 kullanım oranı yüzde 10'a ulaştı

Microsoft'un büyük umutlar bağladığı ve artık cihaz satışından ziyade kullanıcı sayısını artırmaya odaklandığı Windows 10 işletim sistemi, pazarda yüzde 10 civarında paya ulaştı.
3 yıl
4,1b
1
13
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 kullanım oranı yüzde 10'a ulaştı


2015 yılını toplamda 200 milyon cihaza ulaşarak kapatan Windows 10 işletim sistemi, pazar payını da artırmaya devam ediyor. Sürüm aradan geçen 5 ay gibi kısa bir süre sonra Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemlerinin birleşik pazar paylarını yakalamak üzere. 

Yapılan ölçümlere göre Windows 10 pazar payı yüzde 9.96 seviyesine ulaştı. Ekim ayında yüzde 7.94 olan bu oran Kasım ayında da yüzde 9 civarındaydı. Windows 10 bu rakamlarla yüzde 2.76'lık Windows 8 işletim sistemini geride bıraktı. Yüzde 10.30 paya sahip Windows 8.1'den çok az farkla geride. Tahminlere göre iki veya üç ay içerisinde ikisinin toplamını geçmiş olacak. 

İşletim sistemleri pazarında Windows 7 yüzde 55.68 ile lider durumda. Windows XP yüzde 10.93 ile ikinci sırada. Sürümün teknik desteği kesilmiş olmasına rağmen dönem dönem küçük artışlar göstermesi dikkat çekiyor. Apple'ın OS X 10.10 sürümü yüzde 2.23 pazar payına sahip. OS X 10.11 ise yüzde 2.29 seviyesinde. Linux tarafında ise yüzde 1.66 pazar payını görüyoruz.  

http://microsoft-news.com/windows-10-now-claims-almost-10-of-market-share/ Yorum Yaz
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alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
Ozellikle mobilde yayginlasmak istiyorlarsa sistemi acilen sadelestirmeleri gerekiyor. Her yerden bir ayar cikiyor. Oraya sag tik ayar. Buraya sag tik ayar. Hem ayarlar menusu var hen de denetim masasi var. Bazi ayarlar orda bazisi burada. Bazi uygulamalar normal arayuzde bazilari ise modern dedikleri arayuzde calisiyor.
Sistem tam bir karmasa icerisinde. Sanki arada kalmis bir havasi var. Bir an once toparlamalari lazim. Th1 th2 leri gectik. Redstone dan umitliydik ama rs1 de fos cikti.
Ozellikle mobilde yayginlasmak istiyorlarsa sistemi acilen sadelestirmeleri gerekiyor. Her yerden bir ayar cikiyor. Oraya sag tik ayar. Buraya sag tik ayar. Hem...
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xsw 3 yıl
çok iyi değil ama daha iyi olacak zaten microsoft uzun bir süre yeni işletim çıkarmama kararı aldı windows 10 sürekli güncellenecek dvd romu görmüyordu turkcell vınn 3G yazılımı adam gibi çalışmıyordu ama SSD ile saat gibi işlliyor memnunum en ufak kilitlenme takılma yaşamadım o ayrı mevzu
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DH Misafiri 3 yıl
windows 10 u yukleyen aklımı ..... yükledikten sonra wifi bağlantısı kopup duruyor.modemde mesafede aynı eskisiyle.yarım yamalak işletim sistemi yaptılar ondan beleş zaten halen düzeltemediler.win 98 xp günlerini özlüyor inssn gerisi yalan
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RaptorFX 3 yıl
Sevgili editör Allah aşkına daha anlaşılır şekilde yaz. Tüm yazılarında bir karmaşa söz konusu. Sağ ol yeni haberleri paylaşıyorsun ama okuduğumu anlamakta cidden zorluk çekiyorum. Günde 100 haber okuyorsam en çok zorlandıklarım senin haberlerin oluyor.
İyi çalışmalar dilerim...
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St Batuhan 3 yıl
Cidden grafik olması iyi olurdu önceki ayla karşılaştırmada da. Nereden nasıl bir pazar payı almış merak ediyor insan. Yine de ümit gösteren bir şey. Eğer 8 ve 8.1 sürümleri de tamamen güncellenir ve 7 den de bi parça daha pay alabilirse bence iyi bir gidişat olarak düşünülebilir.
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Oroborus 3 yıl
Daha fazla dayanamayıp 7'ye dönüp rahatladım ben.
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SERDARbdrm 3 yıl
Win 7 nin ilk ciktigi zaman ortalama (hatta belki ortalama alti) bi notebook almistim. Inanilmaz yavasladi ve artik degistirmenin zamani derken guncelleme verdi microsoft. Simdi isimi goruyor, yeni notebook almayi erteledim. Oldukca hizlandi, ben memnunum. Zaten bilgisayari nadiren telefon ve tabletteki bilgileri yedeklemek icin kullaniyoruz. Hala microsoft gibi aç bi firmanin ucretsiz OS guncelledigine inanamiyorum. Her an geri alacaklarmis gibi geliyor :)
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fthkn 3 yıl
Windows 10 iyi değil. Windows 8 daha iyiydi. En azından ne olduğu belli. Metro arayüz dediler tamam dedik ama bu tam bir arada derede gibi sistem. Eposta uygulamasını kullanmak artık olanaksız. Yeni eposta uyarısı bug dolu. Silinen eposta hala yeni gelmiş gibi görünüyor. Masaüstünü göster bölümü ekran dışına taşıyor sonra kendi kendine geri geliyor. Çözünürlük sorunu var. Kontrast sorunu da var. Masaüstü ve video oyun arasında geçerken otomatik kontrast vardı Windows 8'de. Artık ikide bir Intel sürücü ayarları ile oynuyorum. Karanlık noktaları görünür yapabilmek için. Bunu yapınca bu kez de masaüstünde çok parlak ögeler silikleşiyor. Sürücü sorunu da var yani. Çaremiz yok. Macos da kullanıyorum ama Windows çok alışkanlık yapmış. Hem de dosya sistemi bile hep Windows uyumlu. Macte kullanılmıyor depolama diskleri bile. Windows 8.1'e geri dönmeyi düşünmüyor değilim ama bir sürü zahmet. Windows 10 herşeyi kendi ayarladı geri dönmek zahmetli olur. Aslında bıktırmıştı sağ alt köşe uyarıları ile.
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efyavas 3 yıl
Üşenmeyip grafik hazırlasaymış iyi olurmuş
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suslu76 3 yıl
ben de atom islemcili bir netbook'ta kullaniyorum. hiz cok degismedi ama ekran kartina sagolsun intel driver cikarmamis, ekran parlakligi degistirilemiyor, bilgisayar beklemeye giremiyor. cok kullanmadigim icin onemsemedim ama destek cok iyi degil
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
windows 10 tam bir rezalet W7 den geçtiğime pişman oldum. Sanarsın giriş seviye bir pc pcdeyim uygulamalar okadar yavaşladı
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alprkrkmz 3 yıl en beğenilen
Ozellikle mobilde yayginlasmak istiyorlarsa sistemi acilen sadelestirmeleri gerekiyor. Her yerden bir ayar cikiyor. Oraya sag tik ayar. Buraya sag tik ayar. Hem ayarlar menusu var hen de denetim masasi var. Bazi ayarlar orda bazisi burada. Bazi uygulamalar normal arayuzde bazilari ise modern dedikleri arayuzde calisiyor.
Sistem tam bir karmasa icerisinde. Sanki arada kalmis bir havasi var. Bir an once toparlamalari lazim. Th1 th2 leri gectik. Redstone dan umitliydik ama rs1 de fos cikti.
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windows 10 9.96 percent, İşletim Sistemleri ve
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