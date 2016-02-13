Windows 10 mobil güncellemesi başlıyor





Nihayet uzunca bir süredir beklenen an geldi ve Windows 10 mobil güncellemesi resmi olarak dağıtıma çıktı. Aslında tam bir dağıtımdan bahsedemeyiz zira, sadece Mısır ve Ürdün'deki belirli kullanıcılara yönelik olarak başlamış durumda. Bu bakımdan daha çok pilot bir deneme süreci söz konusu.





Bahse konu ülkelerdeki Lumia 535 kullanıcılarından gelen bilgiler, Windows 10 mobil güncellemesinin başladığını gösteriyor. Aslında ilk etapta; Lumia 630, 640, 640 XL, 730 ve Lumia 930 modellerine güncelleme verilmesi bekleniyordu. Daha sonra Windows 8.1 Denim sürümündeki cihazlara geçilecekti. Lumia 535 biraz sürpriz oldu diyebiliriz. Muhtemelen pilot denemeden ötürü bu cihaz seçildi.









Şimdilik Microsoft tarafından yapılmış herhangi bir resmi duyuru yok. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen herhangi bir bilgi de yok. Bu bakımdan önümüzdeki haftadan itibaren, Windows 10 mobil güncellemesi konusunda oldukça hareketli zamanlar yaşayabiliriz.

http://wmpoweruser.com/reports-of-the-windows-10-mobile-upgrade-to-lumia-535-in-middle-east-rolling-in/