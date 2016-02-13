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Windows 10 mobil güncellemesi başlıyor

Windows 10 mobil güncellemesini dört gözle bekleyen Lumia kullanıcılarına nihayet beklenen müjde geldi. Kısıtlı bir bölgede de olsa, güncelleme dağıtıma başladı.
3 yıl
5,6b
1
22
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 mobil güncellemesi başlıyor


Nihayet uzunca bir süredir beklenen an geldi ve Windows 10 mobil güncellemesi resmi olarak dağıtıma çıktı. Aslında tam bir dağıtımdan bahsedemeyiz zira, sadece Mısır ve Ürdün'deki belirli kullanıcılara yönelik olarak başlamış durumda. Bu bakımdan daha çok pilot bir deneme süreci söz konusu.

Bahse konu ülkelerdeki Lumia 535 kullanıcılarından gelen bilgiler, Windows 10 mobil güncellemesinin başladığını gösteriyor. Aslında ilk etapta; Lumia 630, 640, 640 XL, 730 ve Lumia 930 modellerine güncelleme verilmesi bekleniyordu. Daha sonra Windows 8.1 Denim sürümündeki cihazlara geçilecekti. Lumia 535 biraz sürpriz oldu diyebiliriz. Muhtemelen pilot denemeden ötürü bu cihaz seçildi. 


Şimdilik Microsoft tarafından yapılmış herhangi bir resmi duyuru yok. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen herhangi bir bilgi de yok. Bu bakımdan önümüzdeki haftadan itibaren, Windows 10 mobil güncellemesi konusunda oldukça hareketli zamanlar yaşayabiliriz. 

http://wmpoweruser.com/reports-of-the-windows-10-mobile-upgrade-to-lumia-535-in-middle-east-rolling-in/ Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Bu tempo ile devam ederseler Android 10.0 çıktığında geri dönüşleri değerlendirip ikinci sistem güncellemesini anca yayınlarlar.
Yanıtla +8
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FRAPS_TR 3 yıl
16 beta sürümden sonra nihayet çıktı. Gerçi artık kullananda kalmadı en son 12. Betada iken wp ye elveda dedim.
1 Yanıt Yanıtla +6
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olağan_şüpheli 3 yıl
şimdi başladıysa 2 aya bana gelir

telefondan umudu kestiğim için gelese ne gelmese ne
2 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 3 yıl
Vaz geçmek istiyorum bian ne yapıyorsun bi heves onca para verdikten sonra aldıgın cigazı sakın diyorum kendimi enayi yerine koymaktan bıktım olmuyor windows başaramıyorsun
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Powerofdreams 3 yıl
Lumia 520'ye ne zaman gelecek ?
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face1tr 3 yıl
inceleme yaptım bakarsanız sevinirim forum.donanimhaber.com/...
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bkaakco 3 yıl
Zahmet olmuş.
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dobrasam 3 yıl
ürdün ve mısır dan sonra okumayı bıraktım
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selmand 3 yıl
Htc 8xlere vermiyor güncellemeyi wp nin bundan sonra yüzüne bakmam.
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assasin34 3 yıl
telefonlarını çok beğeniyorum ama iş kullanmaya gelince kimse gücenmesin ama tırt maalesef.
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smart1978 3 yıl
Turkiye de Microsoft a gore Ortadogu bolgesinde dahil olmasi ile Turkiye deki Lumia 535 lere ilk gelebilir .
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Piêr Dé Sans 3 yıl smart1978
Gelen giden bir şey yok.

Muhtemelen o iki ülkeye özel yapılmış.

Region ı ürdün falan mı yapsak
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ipli jeton 3 yıl smart1978
Türkiye daha önceki güncelleme listelerinde Avrupa listelerinde idi.
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kaptan666 3 yıl
Geç olsun sorunsuz olsun...
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yoksulseytan22 3 yıl
Hâlâ kesin bir tarih yok!
Muhaha şaka gibi!
Bekletmeyin şu windows phoncuları yazıktır günahtır!
Puhahaha
Zuhahaha
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