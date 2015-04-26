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Windows 10 mobil versiyonuna ait yeni güncellemenin görüntüsü sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,3b
1
47
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10 mobil versiyonuna ait yeni güncellemenin görüntüsü sızdırıldı
 
Microsoft Windows 10 içi hazırlıklarına tüm hızla devam ederken bir süre önce şirket akıllı telefonlar için geliştirdiği Windows 10 versiyonunun teknik ön izleme sürümünü bir çok telefonda test edilebilir hale getirmişti.
Build 10052 olarak bilinen sürümün ardından bu kez Build 10070 sürümüne ait olduğu belirtilen yeni bir görüntü sızdırıldı. Samsung ATIV S modeli ile alındığı iddia edilen ekran görüntüsü ise işletim sisteminde bazı ufak değişiklikler yapıldığını gösteriyor.
Ekran görüntüsünde dikkat çeken ilk nokta sanal tuşlar oluyor. Samsung ATIV S modelinde hali hazırda fiziksel buton bulunurken, bu tuşların açılması kullanıcı kararına bırakılacak bir seçenek olabilir. Bunun dışında dikkatli bakıldığında ise kutucuların ekrana daha dolu bir şekilde yerleştirdiği görülüyor. Aşağıda yer alan fotoğraf incelendiğinde iki teknik sürüm arasında kutucuların yerleşimindeki farklılık net bir şekilde anlaşılıyor. Yeni sürüm ile birlikte ekran daha verimli şekilde kullanılırken, kutucuların kenarlar ve birbirleri ile olan boşlukları da oldukça azaltılmış durumda.

Henüz test aşamasında olan sürümün Insider programı dahilinde kullanıcılara sunulması beklenmiyor. Geliştirmeler tamamlandığında, belki farklı bir sürüm ile programa dahil olan kullanıcılar yenilenmiş tasarımı deneyim edebililer.
Windows 10 mobil versiyonuna ait yeni güncellemenin görüntüsü sızdırıldı
 
Build 10070 (solda), Build 10052 (sağda) 

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1BilimAdamı 4 yıl en beğenilen
wp pişmanlıktır,denemeden almayın
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hasen 4 yıl
Windows 8.1 ile telefonlarda gayet düzgün bir işletim sistemi getirmişti zaten. Kendi uygulamaları, sistem, gayet düzgün hatta çok iyi. Ancak popüler uygulamalarda çoooook gerilerde. instagram beta, Google un hiç bir uygulaması yok. belki bunlar microsoftun suçu değil ama ceremesini Windows phone alanlar çekiyor. ben telefonlarını ve işletim sistemini beğeniyorum ama 3. parti yazılım tarafı hala çok çok geride. düzelecekmiş gibi de gelmiyor bana.
Windows 8.1 ile telefonlarda gayet düzgün bir işletim sistemi getirmişti zaten. Kendi uygulamaları, sistem, gayet düzgün hatta çok iyi. Ancak popüler uygulamala...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Yenijerry 4 yıl
Windows gerçekten güzel telefonlar çıkarıyor ama marketi çok zayıf iOS ve Android kıyaslan.Samsungun bada işletim sistemi gibi
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Paroksetin 4 yıl
Marketin zayıf olduğunu düşünenler varsa, evet Tr marketi zayıf, dil ve bölge ayarlarını abd yaparsanız daha kaliteli ve daha fazla market içeriğine ulaşabilirsiniz.

MS'yi bu konuda kınıyorum.Market içeriği gösterimini çoklu bölge seçimi olarak gösterse de ayrı ayrı ülke dolaşmaktan kurtulsak..
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DokuzKuyrukluTilki 4 yıl Paroksetin
TianLeiLe

Marketin zayıf olduğunu düşünenler varsa, evet Tr marketi zayıf, dil ve bölge ayarlarını abd yaparsanız daha kaliteli ve daha fazla market içeriğine ulaşabilirsiniz.

MS'yi bu konuda kınıyorum.Market içeriği gösterimini çoklu bölge seçimi olarak gösterse de ayrı ayrı ülke dolaşmaktan kurtulsak..


Ülkelere göre indirimler oluyor. Özellikle Britanya'dan kupon parası ile AC, Mirror's Edge, video oynatıcı vs baya şey aldım. TR'ye geçtim yine denk geldi onu da aldım bi ordan bi ordan baya aım yaptım mağazadan. Çoklu olarak gösterirse herkes bunu yakalar adamlar batar. Şu an sadece benim gibi takip ettiyseniz bilebilirsiniz indirimleri ve kuponları.
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Dwayn 4 yıl
Mstar'ı takip edebileyim de
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Mr xXx 4 yıl
Uygulama marketi hala yeteri kadar olgun değil.. Yoksa hiç düşünmeden Alırım
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pesimist05 4 yıl Mr xXx
Mr xXx
Uygulama marketi hala yeteri kadar olgun değil.. Yoksa hiç düşünmeden Alırım

Build etkinliklerinde android ve ios uygulamalarının kolayca Windows mağazasına portlanacagı söylendi düşünme al derim
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StipMG 4 yıl
Bence görsellik anlamında eksiklik göze çarpmıyor herkes mağazadan şikayetçi bu gelişmeler iyi,güzel de geçici özellikler marketi diğer sistemler gibi olsa emin olun kutucukmuş resimmiş kimse takmaz
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j&j 4 yıl
Vay be, en çok istediğim şeylerden biri geliyor o zaman çünkü görselde 4 orta boy karo var,4lu karo desteği geliyor yani,lumia 1320de super olacak,6"ekran olduğundan 3 karo çok büyük duruyordu
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DeistSuat 4 yıl
Babama 520 almıştım. Arayüzünü çok seviyorum.
Ama android gibi yazılım desteği olsa geçerim.
Olmayacağı için android kullanıyorum.
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fss1403 4 yıl
Wp ye geçtim androidi aramıyorum, bana gerekli olan programlar var. Yok rommuş yok güncellemeymiş kafam rahat. Kasma yok takılma yok. Adam 2000 lira para döküyor son güncelleme gelmeden yeni sürüm çıkıyor
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M-A-K 4 yıl
Yine aynı zırıltı. Koskoca Microsoft güzel bir şey yapsada alternatif olsa.
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larssonn 4 yıl
Görüntüler güzele benziyor, ben şu an L820 sahibiyim hızlı ve stabil çalışıyor telefon bir şikayetim yok açıkcası. Tek eksi yanı mağazası biraz zayıf kalıyor bakalım beklemedeyiz.
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pesimist05 4 yıl
Windows market konusunda bazı sorunları tek market mantığı ile asmayı planlıyor sanırım umarım böyledir.
Ben orta segmentte bir telefon alırım genelde.
650 tl ye lumia 830 aldım sıfır ama 6 ay garantili(değişim cihazı) gayet memnunum stabil çalışıyor.
Bu fiyata başka bir işletim sisteminde telefon almam pek mümkün değil stabil çalışan şimdi bana piranha iq yada victor u2 alın demeyin onları da inceledim gerek malzeme kalitesi gerekse yazılımsal sorunlar bakalım windows 10 ile sistemde ki gelişmelerle uygulama lar gelişecekmi sabırsızlıkla bekliyorum
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307kd 4 yıl pesimist05
pesimist05
Windows market konusunda bazı sorunları tek market mantığı ile asmayı planlıyor sanırım umarım böyledir.
Ben orta segmentte bir telefon alırım genelde.
650 tl ye lumia 830 aldım sıfır ama 6 ay garantili(değişim cihazı) gayet memnunum stabil çalışıyor.
Bu fiyata başka bir işletim sisteminde telefon almam pek mümkün değil stabil çalışan şimdi bana piranha iq yada victor u2 alın demeyin onları da inceledim gerek malzeme kalitesi gerekse yazılımsal sorunlar bakalım windows 10 ile sistemde ki gelişmelerle uygulama lar gelişecekmi sabırsızlıkla bekliyorum

BlackBerry z10
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reactor1111 4 yıl
Su anki win mobile lerde here standart yüklü mü bilmiyorum. Ancak burada ilk dikkatimi çeken here drive oldu. Kesin alacak gibi microsoft here yi.
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl reactor1111
reactor1111
Su anki win mobile lerde here standart yüklü mü bilmiyorum. Ancak burada ilk dikkatimi çeken here drive oldu. Kesin alacak gibi microsoft here yi.

Nokia telefonlarda here drive+ ücretsiz olarak ön yüklü geliyor.
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Yenijerry 4 yıl
Windows gerçekten güzel telefonlar çıkarıyor ama marketi çok zayıf iOS ve Android kıyaslan.Samsungun bada işletim sistemi gibi
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