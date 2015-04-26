Windows 10 mobil versiyonuna ait yeni güncellemenin görüntüsü sızdırıldı

Microsoft Windows 10 içi hazırlıklarına tüm hızla devam ederken bir süre önce şirket akıllı telefonlar için geliştirdiği Windows 10 versiyonunun teknik ön izleme sürümünü bir çok telefonda test edilebilir hale getirmişti.

Build 10052 olarak bilinen sürümün ardından bu kez Build 10070 sürümüne ait olduğu belirtilen yeni bir görüntü sızdırıldı. Samsung ATIV S modeli ile alındığı iddia edilen ekran görüntüsü ise işletim sisteminde bazı ufak değişiklikler yapıldığını gösteriyor.

Henüz test aşamasında olan sürümün Insider programı dahilinde kullanıcılara sunulması beklenmiyor. Geliştirmeler tamamlandığında, belki farklı bir sürüm ile programa dahil olan kullanıcılar yenilenmiş tasarımı deneyim edebililer.

Build 10070 (solda), Build 10052 (sağda)

Ekran görüntüsünde dikkat çeken ilk nokta sanal tuşlar oluyor. Samsung ATIV S modelinde hali hazırda fiziksel buton bulunurken, bu tuşların açılması kullanıcı kararına bırakılacak bir seçenek olabilir. Bunun dışında dikkatli bakıldığında ise kutucuların ekrana daha dolu bir şekilde yerleştirdiği görülüyor. Aşağıda yer alan fotoğraf incelendiğinde iki teknik sürüm arasında kutucuların yerleşimindeki farklılık net bir şekilde anlaşılıyor. Yeni sürüm ile birlikte ekran daha verimli şekilde kullanılırken, kutucuların kenarlar ve birbirleri ile olan boşlukları da oldukça azaltılmış durumda.