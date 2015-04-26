Windows 10 mobil versiyonuna ait yeni güncellemenin görüntüsü sızdırıldı

Microsoft Windows 10 içi hazırlıklarına tüm hızla devam ederken bir süre önce şirket akıllı telefonlar için geliştirdiği Windows 10 versiyonunun teknik ön izleme sürümünü bir çok telefonda test edilebilir hale getirmişti.
Build 10052 olarak bilinen sürümün ardından bu kez Build 10070 sürümüne ait olduğu belirtilen yeni bir görüntü sızdırıldı. Samsung ATIV S modeli ile alındığı iddia edilen ekran görüntüsü ise işletim sisteminde bazı ufak değişiklikler yapıldığını gösteriyor.
Ekran görüntüsünde dikkat çeken ilk nokta sanal tuşlar oluyor. Samsung ATIV S modelinde hali hazırda fiziksel buton bulunurken, bu tuşların açılması kullanıcı kararına bırakılacak bir seçenek olabilir. Bunun dışında dikkatli bakıldığında ise kutucuların ekrana daha dolu bir şekilde yerleştirdiği görülüyor. Aşağıda yer alan fotoğraf incelendiğinde iki teknik sürüm arasında kutucuların yerleşimindeki farklılık net bir şekilde anlaşılıyor. Yeni sürüm ile birlikte ekran daha verimli şekilde kullanılırken, kutucuların kenarlar ve birbirleri ile olan boşlukları da oldukça azaltılmış durumda.
Henüz test aşamasında olan sürümün Insider programı dahilinde kullanıcılara sunulması beklenmiyor. Geliştirmeler tamamlandığında, belki farklı bir sürüm ile programa dahil olan kullanıcılar yenilenmiş tasarımı deneyim edebililer.
Build 10070 (solda), Build 10052 (sağda)
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MS'yi bu konuda kınıyorum.Market içeriği gösterimini çoklu bölge seçimi olarak gösterse de ayrı ayrı ülke dolaşmaktan kurtulsak..
Ülkelere göre indirimler oluyor. Özellikle Britanya'dan kupon parası ile AC, Mirror's Edge, video oynatıcı vs baya şey aldım. TR'ye geçtim yine denk geldi onu da aldım bi ordan bi ordan baya aım yaptım mağazadan. Çoklu olarak gösterirse herkes bunu yakalar adamlar batar. Şu an sadece benim gibi takip ettiyseniz bilebilirsiniz indirimleri ve kuponları.
Build etkinliklerinde android ve ios uygulamalarının kolayca Windows mağazasına portlanacagı söylendi düşünme al derim
Ama android gibi yazılım desteği olsa geçerim.
Olmayacağı için android kullanıyorum.
Ben orta segmentte bir telefon alırım genelde.
650 tl ye lumia 830 aldım sıfır ama 6 ay garantili(değişim cihazı) gayet memnunum stabil çalışıyor.
Bu fiyata başka bir işletim sisteminde telefon almam pek mümkün değil stabil çalışan şimdi bana piranha iq yada victor u2 alın demeyin onları da inceledim gerek malzeme kalitesi gerekse yazılımsal sorunlar bakalım windows 10 ile sistemde ki gelişmelerle uygulama lar gelişecekmi sabırsızlıkla bekliyorum
BlackBerry z10
Nokia telefonlarda here drive+ ücretsiz olarak ön yüklü geliyor.
1 Misafir
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