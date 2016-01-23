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Windows 10 mobil yine gecikti

Windows 10 mobil güncellemesini dört gözle bekleyen Lumia kullanıcıları, ne yazık ki bir süre daha beklemek zorunda. Microsoft, bir erteleme daha yapmış durumda.
3 yıl
4,7b
1
48
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 mobil yine gecikti

Microsoft'un Windows 10 mobil işletim sistemi için bir türlü kesin güncelleme tarihini veremediğini görüyoruz. Aralık 2015 ile başlayan ilk açıklamalar daha sonra Ocak 2016 tarihine yöneldi. Şimdi ise Şubat 2016 tarihi konuşuluyor. Kullanıcılar, verilen sözlerin tutulmamasından şikayetçi. 

Normalde bu ay sonunda güncellemenin başlayacağına dair operatörlerin hazırlıkları bulunuyordu ancak firmadan ortaklara giden bir mailde, Windows 10 mobil güncellemelerinin gelecek aya ertelendiği bildirildi. Tabii yine kesin bir tarih yok. En iyi ihtimalle Şubat ayının ortalarında başlayabileceği tahmin ediliyor. 

Hali hazırda Windows 10 mobil tecrübesini yaşamak için tek yol Lumia 950, Lumia 950 XL veya Lumia 550 modellerinden birisini satın almak. Tabii onlar da her ülkede satışa çıkmış değil. Yine Microsoft'un Insider programına katılarak, işletim sisteminin önizleme sürümü elde edilebiliyor. 


Windows 10 mobil güncellemesi alabilmek için, cihazların en az 8GB depolama kapasitesine sahip olması gerekiyor. Güncelleme, donanıma göre özelliklerinde kısıtlamalar yapabilecek. İlk etapta Lumia 630, 640, 640 XL, 730 ve Lumia 930 modellerine güncelleme verilecek. Daha sonra Windows 8.1 Denim sürümündeki cihazlara geçilecek. Bu durumda sürecin yaz ortalarına kadar uzaması ihtimali ortaya çıkıyor. 

Windows 10 sürümü masaüstü tarafta oldukça iyi gidiyor ve kurulu cihaz sayısı 200 milyonu geçti. Bununla birlikte mobil tarafta rekabetçi olması için en azından geçen yıl bitmeden güncellemenin başlaması gerekiyordu. Zira on milyonlarca Lumia cihazı güncelleme almak için bekliyor ve yıl bitmeden kullanıcıları mutlu etmek, Microsoft'a artı bir puan kazandıracaktı. 1 milyar cihaz sayısına ulaşmak için firmanın çok çaba sarf etmesi gerekecek.  

http://www.phonearena.com/news/Windows-10-update-for-phones-delayed-once-again-Microsoft-expects-to-launch-it-next-month_id77651 Yorum Yaz
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java 3 yıl en beğenilen
Hala bu saçma işletim sistemini savunacak kadar saflara duyrulur...
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hakanxml 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Ben anlamıyorum bu iOS/Android kullananlara neden batıyor bu durum ? Arkadaşım senin cebinden çıkmıyor para, alırken sana sorana alma de ama niye burada insanlığa çağrı yapar gibi WP pişmanlıktır, almayın gibi şahsi düşüncelerinizi teknolojiyi en iyi bilen kişi gibi kabul ettirmeye çalışıyorsunuz ? Din kavgasına çevirdiniz şunu.

Benim cebimden çok para çıktı başkalarıda yanmasın diye uyarıyorum. Bana söyler misin 1499 liraya iPhone 5s satılırken Lumia 950 almak mantıklı bir davranış mıdır? Şimdi bu cevaba felsefe kasarak değil müşteri gibi cevap ver. Ne tarayıcısı iş görür ne bir bankacılık işlemi yapabilir ne uyumlu VR cihazı var ne uyumlu saatleri var? Kendi uygulamaları bile IOS ve androidde daha stabil çalışıyor. Skype ne alemde ben en son 2 yıl önce bıraktığımda acınacak durumdaydı? Sen eline Lumia 950'yi al bende Galaxy s6'yı alayım ardı ardına 10 işlem yapalım Web siteleri açılım bankalardan hisse senedi alıp satalım sonra eft yapalım ardından oyun açıp kapayalım vs. Sende biliyorsunki 950 bu işlemleri aynı hızda yapamıyor hatta çoğunu yapacak uygulaması yok. mecburen mobil bankacılık sayfalarında sürünmen gerekecektir.

İşte biz insan gibi uyarıyoruz sizin başınız yanmasın diyoruz. Ha benim sokağa atılacak param çok diyen varsa zorla alma demem git al dene aklın başına gelsin derim. Bak Nasıl canımız yandı?

HTC 8S (ömür törpüsü)
Samsung focus s (bunu enayi gibi Galaxy s2 ile takaslamıştım)
Lumia 920 ( olacak gelecek yapılacak)
Bunlar telefon rezillikleri birde tablet rezilliği var ki bu ayrı konu
Acer marka modelini bile hatırlamak istemediğim Ipad'in yanından bile geçemeyecek modeller bunlar. Zerre kullanışlı değil WP telefon almayın derken aynı zamanda tabletlerden de uzak durun diyorum. O atom işlemcilerle kasım kasım kasılan tarayıcılarla ömrünüzü törpülemek yerine alın bir iPad Air 2 huzura kavuşun neredeyse pc hızında çalışıyor.

Siz satın almaya devam edin almayın demiyorum ama bunlarıda okuyun biz yandık sizde yanmayın diyoruz. Böyle giderse Windows PC'den bile vazgeçebilirim bu adamların beceriksizliklerinden bıktım. Windows 10 pc versiyonu Adam gibi sistem onda da uygulama dedikleriniz yalan oldu nerede evrensel uygulamalar? Çünkü insanlar bu tür işlerinde telefonlarını kullanıyor benim laptop hem tablet hem pc hamde i7 işlemcili yani performans sorunu yok ama tablet modunda hiç kullanmıyorum çünkü kullanışsız! Windows tablet modunda bi hiç! Ama iPad su gibi akıcı. Bunu paramı harcaya harcaya öğrendim! Bizi burada uyardılar ama adamları dinlemedim! Şimdi aklım başıma geldi ve başkalarıda yanmasın diye uyarıyorum.
Biyturs_OnSrBen anlamıyorum bu iOS/Android kullananlara neden batıyor bu durum ? Arkadaşım senin cebinden çıkmıyor para, alırken sana s...
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dobrasam 3 yıl
şaşıran varmı halen bilmiyorum acele etmeyin 20 yıl içerisinde düzgün bir Windowsphone çıkar piyasaya
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DH Misafiri 3 yıl
Bence seneye yaz çıkacak inş. Bir daha microsofta güvnerek cihaz almam.
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DH Misafiri 3 yıl
Ben androite geçtim microsoft keyfi gelecekte güncelleme çıkaracak ya bi facebook bile dandik ya kaç yıldır bekliyoruz bi şey olacağı yok bugün yarın diye diye oyalayıp duruyorlar. Al bi iphone kurtul ya da androit
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CoreXXX 3 yıl
neden wp kullanıcılarına insanlar bu kadar düşmanca davranıyor anlamış değilim. bana oldukca yeterli ve stabil geliyorsa bu benim tercihim sanane. androidde kullandım iosda. şu an 930 kullanıyorum benim en çok yaptığım şey fotoğraf çekmek telefon sms ve whatsapp o işleride mükkemmel yapıyor. 950 xl yeni hedefim çünkü o dahada iyi fotoğraf çekiyor. yani sen ne kadar kötülersen kötüle ben gider onu alırım bunu engelleyenezsin. sende git general mobile al banane senin tercihin
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Master_Evil 3 yıl
microsoft'un bile umudu yok sistemden belli ki
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tropeus77 3 yıl
dobrasam
Apple kullanıcıları na kızardık eskiden körü körüne herşey çok güzel en süper bizim cihaz lar biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu mantığı güderler di adamlar Windowsphone sahipleri onlardan beter çıktı bazı arkadaşlar Windowsphone personellerinden daha can siperhane savunuyorlar microsoft u enerjilerine hayranım

her yerde her zaman WP kullanıcılarına bıkmadan usanmadan giydirmeye çalışanların enerjilerinede ben hastayım.. herhalde işsiz güçsüz insanlarsınız..
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dobrasam 3 yıl tropeus77
hasta isen doktora gitmelisin
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wolf silver 3 yıl
Zamanda burada WİNDOWS PHONE 10 Android 6.0 dan önce çıkacak diyenler vardı. Android 6.0 çıkardı şimdi sıra 7.0 veya neyse hala WİNDOWS PHONE 10 ortalıkta yok..
Wp ye geçilir mi diye düşünüyordum ama geçilmezmis. 2 Yıl Bilmem 3 yıl güncelleme garantisi diyorlar. İyide kardeşim sen Yeni Bir sürüm Tanıtacam deyinceye kadar 2 yıl zaten geçiyor...
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jumuu 3 yıl
Mart 2013ten beri lumia kullanıyorum. O zamanlar ekran kilitliyken sesi kısıp açma bile yoktu. Potrico guncellemesiyle gelmişti bu ozellik. Eylul 2013te 925e terfi ettim hala daha onu kullanıyorum. Gelişceklerden bıktım artık. Gelişcek gelişcek ne gelişcek? Ne dedilerse yapmadılar. W10 kullanıyorum yok astoria yok bilmem ne projesi dediler. Astoria askıya alında diğerinden haber yok daha. Yani bi firma düşünün yazılımda en iyilerinden dünya devi. Ama yazılım işini beceremediler. Hadi dedim sistemin içine kitkat sürümünüde soktular o yuzden gecikti. Gecikme gecikme. Yahu kasım ayından bile bahsedilmişti. Hatta w10 pc versiyonuyla aynı anda çıkacak bile denmişti ( temmuz ayı ) ocak bitti be. Subat sonu deniyor şimdi. Şimdi biri çıkar bana savunur windowsu. Neyini savunacaksınız? Banamı savuncaksınız? Bu forumda en eski windows kullanıcılarından hala daha kullananlardan biriyim. Görüyorum forumda 2 ay once almış windows phone savunuyo. Savun yavrum savun 3-5 ay sonra verilen sozlerin tutmadığını gorunce bıkınca neyi savunduğunu anlarsın. Messengerdan ara diyo arkadaş benm tel windows arama yapamıyorum diyorum. Messengerın android versiyonunda ne kadar zamandır arama özelliği var? Ha şimdi biri çıkar o Microsoftun sucu değil facebookun suçu der. Geçiniz bu ayakları. Adamlar sallamıyorlar sistemi işte. Sallanmayan sistemin sahibi benm sanki. Verilen sozleri tutmayan zamanında sistemini tamamlamayan, diğer sistemlere kendi uygulamalarını daha iyi adepte eden firmayı kim sallar? Windows benm için bitmiştir. 3 senenin 1 senesini w10 tamamlancak diye diye bekledim. 1 sene sistemi tamamlayamayan bi firmayı kimse gibi bende sallamam.
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OverClocK1ng 3 yıl jumuu
Son 3 mesaja bakınca, benim gözümle ortaya çıkan şonuç şu:

İnsanlar telefonunu eline alınca eğlenmek istiyorlar. Sıkıldıklarında telefonu eline alıp bir şeyler yapmak istiyorlar. Uygulama desteği istiyorlar.
Windows Phone hızlı ama istikrarsız ama yavan, sıkıcı bir arayüzü olan bir sistem. Android ise eksileri çok vardı, yavaştı vs. ama market
çok iyi durumda. iOS ta market de iyi , işletim sistemi de. Fakat marketinde 16 liraya satılan oyun, Android'de 20 kuruşa bile satılıyor.
20 kuruşa oyun satılıyor ama mesela uygulamalarda reklam falan var. Olsun varsın. Adamlarda her tür güçlü donanım ve çok fazla seçenek var.
İnsanın istediği donanıma ve özelliklere göre bir sürü tercih hakkı var.

Windows Phone ise uygulamalara adam gibi destek veremiyor. Bugün haberi yapılan Alarm Uygulaması bile Andoid'e geldi.
Sözünün arkasında duramayan, sürekli fikir değiştiren, bildiğimiz Microsoft işte...
1 Yanıt Yanıtla +3
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OverClocK1ng 3 yıl
dobrasam
şaşıran varmı halen bilmiyorum acele etmeyin 20 yıl içerisinde düzgün bir Windowsphone çıkar piyasaya

Ama, amaaa, market gelişeceeeeeek...
Diyen saflar vardı, kaç yıl geçti...
Taaa o zaman "Microsoft'tan bi cacık olmaz" demiştim.
Geçenlerde özeleştiri yapabilen bir arkadaşımız benden özür diledi.
Windows Phone çıktığı zaman ben yine "cacık olmaz" demiştim, o da bana "bu sefer olacak" demişti. Geçen gün dedi: Sen haklıymışsın...
1 Yanıt Yanıtla +1
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hakanxml 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

dobrasam
şaşıran varmı halen bilmiyorum acele etmeyin 20 yıl içerisinde düzgün bir Windowsphone çıkar piyasaya


Ama, amaaa, market gelişeceeeeeek...

Diyen saflar vardı, kaç yıl geçti...

Taaa o zaman "Microsoft'tan bi cacık olmaz" demiştim.
Geçenlerde özeleştiri yapabilen bir arkadaşımız benden özür diledi.
Windows Phone çıktığı zaman ben yine "cacık olmaz" demiştim, o da bana "bu sefer olacak" demişti. Geçen gün dedi: Sen haklıymışsın...

Senden özür dileyen bendim :) Burada bu arkadaşın hakkını veriyorum. Senle birkaç yıl önce tartıştık senin yanlış düşündüğünü sanıyordum. Geçen zamanda hem paramızı hem vaktimizi hemde konforunu kaybede kaybede öğrendik Microsofttan bir cacık olmayacağını sen haklıydın.

İşte şimdi bende gençleri uyarıyorum onlarda hata yapmasınlar tek kaybettikleri paraları olmuyor bunun yanında vakit kaybı var hayat konforu gidiyor o dandik cihazlarla. uygulamasız cihazlarla oradan oraya koştur uğraş dur yok mobil sayfalara gir yok smse gir oradan bankanın mobil sayfasına gir smsi yaz vakit kaybet kullana kullana terbiye ol windows phone'un ne olduğunu gör :) Uzak durun gençler uzak durun biz yandık siz yanmayın.
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bkaakco 3 yıl
Bir şey erteleniyorsa ya iki çıkar ya kötü. Ortası zor.
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Glorfindel1907 3 yıl
Haber yeni değilki zaten aralık ayında şubatta yayınlanacağı yazıyordu genel olarak pek beklentim yok açıkcası.
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dobrasam 3 yıl
işin enteresan yanı şöyle birşey var bu microsoft bir süre nokia marka algısının ekmeğini yedi akıllı cihazları pek bilmeyen insanlar ve ilk kez akıllı cihaz alanlar tercih etti uzun süre o dönemde zaten düşük ram li ve eski android sistemli cihazlar vardı piyasada 2016 itibariyle nasıl nefes alacak microsoft mobile de göreceğiz sanıyorum yıl sonunu çok büyük bir hayal kırıklığı ile kapatacak
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Yok abi edep, adap kalmamış. 1 tane fanboyu geçtim, Microsoft'u savunan yorum yok şu konuda, önüne gelen Windows kullanıcılarına sövmüş saymış. Biri saf diyor, biri akıl fikir versin diyor, biri burunları havada diyor biri...

Sözüm sana at gözlükleriyle yatıp kalkan buraya yorum atan üye, senin isteklerin ile benim isteklerim bir değil, senin renk-zevk anlayışın ile benim anlayışım bir değil, ben A özelliğine önem veririm sen B özelliğine önem verirsin farklılık olabilir, kimsenin Windows'u yere göre sığdıramadığı yok kendi kendinize gelin güvey olmayın. Anladığım kadarıyla ceplerinizdeki telefonun fiyatındaki rakamlar kişiliklerinize yansımış ama bir o kadarda terbiyenizden ve saygınızdan eksilmiş. Yakınlarınıza sabır, güç, kuvvet diliyorum.
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hakanxml 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

Yok abi edep, adap kalmamış. 1 tane fanboyu geçtim, Microsoft'u savunan yorum yok şu konuda, önüne gelen Windows kullanıcılarına sövmüş saymış. Biri saf diyor, biri akıl fikir versin diyor, biri burunları havada diyor biri...

Sözüm sana at gözlükleriyle yatıp kalkan buraya yorum atan üye, senin isteklerin ile benim isteklerim bir değil, senin renk-zevk anlayışın ile benim anlayışım bir değil, ben A özelliğine önem veririm sen B özelliğine önem verirsin farklılık olabilir, kimsenin Windows'u yere göre sığdıramadığı yok kendi kendinize gelin güvey olmayın. Anladığım kadarıyla ceplerinizdeki telefonun fiyatındaki rakamlar kişiliklerinize yansımış ama bir o kadarda terbiyenizden ve saygınızdan eksilmiş. Yakınlarınıza sabır, güç, kuvvet diliyorum.

Ben kimseye hakaret etmedim ama içinde bulunduğunuz durum sanki stockholm sendromu gibi birşey. Bazı insanlar WP'nin içinde debelenip duruyor işkence çekiyor ama çok iyi birşey kullandığını sanıp sırf farklı olduğu için bunu özel ve kaliteli sanabiliyor. Bu çok fena bir durum. Bir zamanlar bende ileri derecede bu durumdaydım ama aklım başıma geldi diğer cihazlarıda denedim aradaki farkı gördüm. At gözlüğümü çıkardım ve WP'den bir cacık olmayacağını anladım. Bakın güncelleme aralıkta dediler sonra ocak şimdide şubat eski modeller temmmuz ayında güncellenirse ne mutlu sizlere. Gerçekten oturup bir daha sakin kafayla düşünmenizi canı gönülden rica ediyorum. Size aklı kıt falan demiyorum sadece bir çeşit problemin içinde ama farkında değilsiniz sevgili kardeşim. Bu sizin zekanızla falan alakalı değil belki sen benden kat kat akıllısın ama bulunduğun durumun farkında değilsin problem burada. Yani demek istediğim hata ediyorsunuz yoksa akılla zekayla alakalı değil bu konu. Aynı problem bende de vardı diyorum tekrar ama oturup cihazları test ettim karşılaştırdım farkları gördüm eksileri artıları gördüm.

Tamam WP'deki sms yazma rahatı başka telefonda yoktu ama aklımda bundan başka kalan bir özellik yok! İçler acısı durumda. Market benim bile yapabielceğim çapta uygulamalarla dolu broşür gibi uygulamalar. Lütfen artık WP kullananlar şapkayı önlerine koysunlar bir daha düşünsünler.

WP kullanıcıları için bunu birinin söylemesi gerekiyordu ben öne atıldım artık...

Edit: Biyturs_OnSr size bunları yazarken tekrar tekrar söylüyorum hakaret etme, aşağılama gibi bir amacım yoktur sadece çok problemli bir sistem olan WP yeni adıyla WM'den kurtulmanız için hem tavsiyede bulundum hemde bunun ne kadar kullanışsız olduğunu farketmeniz için telkinde bulundum mesajımın özeti budur. Yoksa sizinle bir problemim yok bunuda ortaya yazıyorumki herkes bilsin. Biz benim gibi binelrce kişi bu WP olayına çok para batırdık yeni neslinde bu boş şeye parasını harcamamısı için sadece uyarıyoruz tek derdimiz bu. Üste çıkmak daha akıllı görünmek falan değil. Burada bir savaş vermiyorum tek derdim daha iyi teknolojiye hep beraber kavuşabilmek.
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