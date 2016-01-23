Windows 10 mobil yine gecikti

Haber Editörü
Microsoft'un Windows 10 mobil işletim sistemi için bir türlü kesin güncelleme tarihini veremediğini görüyoruz. Aralık 2015 ile başlayan ilk açıklamalar daha sonra Ocak 2016 tarihine yöneldi. Şimdi ise Şubat 2016 tarihi konuşuluyor. Kullanıcılar, verilen sözlerin tutulmamasından şikayetçi.
Normalde bu ay sonunda güncellemenin başlayacağına dair operatörlerin hazırlıkları bulunuyordu ancak firmadan ortaklara giden bir mailde, Windows 10 mobil güncellemelerinin gelecek aya ertelendiği bildirildi. Tabii yine kesin bir tarih yok. En iyi ihtimalle Şubat ayının ortalarında başlayabileceği tahmin ediliyor.
Hali hazırda Windows 10 mobil tecrübesini yaşamak için tek yol Lumia 950, Lumia 950 XL veya Lumia 550 modellerinden birisini satın almak. Tabii onlar da her ülkede satışa çıkmış değil. Yine Microsoft'un Insider programına katılarak, işletim sisteminin önizleme sürümü elde edilebiliyor.
Windows 10 mobil güncellemesi alabilmek için, cihazların en az 8GB depolama kapasitesine sahip olması gerekiyor. Güncelleme, donanıma göre özelliklerinde kısıtlamalar yapabilecek. İlk etapta Lumia 630, 640, 640 XL, 730 ve Lumia 930 modellerine güncelleme verilecek. Daha sonra Windows 8.1 Denim sürümündeki cihazlara geçilecek. Bu durumda sürecin yaz ortalarına kadar uzaması ihtimali ortaya çıkıyor.
Windows 10 sürümü masaüstü tarafta oldukça iyi gidiyor ve kurulu cihaz sayısı 200 milyonu geçti. Bununla birlikte mobil tarafta rekabetçi olması için en azından geçen yıl bitmeden güncellemenin başlaması gerekiyordu. Zira on milyonlarca Lumia cihazı güncelleme almak için bekliyor ve yıl bitmeden kullanıcıları mutlu etmek, Microsoft'a artı bir puan kazandıracaktı. 1 milyar cihaz sayısına ulaşmak için firmanın çok çaba sarf etmesi gerekecek.
http://www.phonearena.com/news/Windows-10-update-for-phones-delayed-once-again-Microsoft-expects-to-launch-it-next-month_id77651 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim cebimden çok para çıktı başkalarıda yanmasın diye uyarıyorum. Bana söyler misin 1499 liraya iPhone 5s satılırken Lumia 950 almak mantıklı bir davranış mıdır? Şimdi bu cevaba felsefe kasarak değil müşteri gibi cevap ver. Ne tarayıcısı iş görür ne bir bankacılık işlemi yapabilir ne uyumlu VR cihazı var ne uyumlu saatleri var? Kendi uygulamaları bile IOS ve androidde daha stabil çalışıyor. Skype ne alemde ben en son 2 yıl önce bıraktığımda acınacak durumdaydı? Sen eline Lumia 950'yi al bende Galaxy s6'yı alayım ardı ardına 10 işlem yapalım Web siteleri açılım bankalardan hisse senedi alıp satalım sonra eft yapalım ardından oyun açıp kapayalım vs. Sende biliyorsunki 950 bu işlemleri aynı hızda yapamıyor hatta çoğunu yapacak uygulaması yok. mecburen mobil bankacılık sayfalarında sürünmen gerekecektir.
İşte biz insan gibi uyarıyoruz sizin başınız yanmasın diyoruz. Ha benim sokağa atılacak param çok diyen varsa zorla alma demem git al dene aklın başına gelsin derim. Bak Nasıl canımız yandı?
HTC 8S (ömür törpüsü)
Samsung focus s (bunu enayi gibi Galaxy s2 ile takaslamıştım)
Lumia 920 ( olacak gelecek yapılacak)
Bunlar telefon rezillikleri birde tablet rezilliği var ki bu ayrı konu
Acer marka modelini bile hatırlamak istemediğim Ipad'in yanından bile geçemeyecek modeller bunlar. Zerre kullanışlı değil WP telefon almayın derken aynı zamanda tabletlerden de uzak durun diyorum. O atom işlemcilerle kasım kasım kasılan tarayıcılarla ömrünüzü törpülemek yerine alın bir iPad Air 2 huzura kavuşun neredeyse pc hızında çalışıyor.
Siz satın almaya devam edin almayın demiyorum ama bunlarıda okuyun biz yandık sizde yanmayın diyoruz. Böyle giderse Windows PC'den bile vazgeçebilirim bu adamların beceriksizliklerinden bıktım. Windows 10 pc versiyonu Adam gibi sistem onda da uygulama dedikleriniz yalan oldu nerede evrensel uygulamalar? Çünkü insanlar bu tür işlerinde telefonlarını kullanıyor benim laptop hem tablet hem pc hamde i7 işlemcili yani performans sorunu yok ama tablet modunda hiç kullanmıyorum çünkü kullanışsız! Windows tablet modunda bi hiç! Ama iPad su gibi akıcı. Bunu paramı harcaya harcaya öğrendim! Bizi burada uyardılar ama adamları dinlemedim! Şimdi aklım başıma geldi ve başkalarıda yanmasın diye uyarıyorum.