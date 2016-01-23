Windows 10 mobil yine gecikti

Microsoft'un Windows 10 mobil işletim sistemi için bir türlü kesin güncelleme tarihini veremediğini görüyoruz. Aralık 2015 ile başlayan ilk açıklamalar daha sonra Ocak 2016 tarihine yöneldi. Şimdi ise Şubat 2016 tarihi konuşuluyor. Kullanıcılar, verilen sözlerin tutulmamasından şikayetçi.





Normalde bu ay sonunda güncellemenin başlayacağına dair operatörlerin hazırlıkları bulunuyordu ancak firmadan ortaklara giden bir mailde, Windows 10 mobil güncellemelerinin gelecek aya ertelendiği bildirildi. Tabii yine kesin bir tarih yok. En iyi ihtimalle Şubat ayının ortalarında başlayabileceği tahmin ediliyor.





Hali hazırda Windows 10 mobil tecrübesini yaşamak için tek yol Lumia 950, Lumia 950 XL veya Lumia 550 modellerinden birisini satın almak. Tabii onlar da her ülkede satışa çıkmış değil. Yine Microsoft'un Insider programına katılarak, işletim sisteminin önizleme sürümü elde edilebiliyor.









Windows 10 mobil güncellemesi alabilmek için, cihazların en az 8GB depolama kapasitesine sahip olması gerekiyor. Güncelleme, donanıma göre özelliklerinde kısıtlamalar yapabilecek. İlk etapta Lumia 630, 640, 640 XL, 730 ve Lumia 930 modellerine güncelleme verilecek. Daha sonra Windows 8.1 Denim sürümündeki cihazlara geçilecek. Bu durumda sürecin yaz ortalarına kadar uzaması ihtimali ortaya çıkıyor.





Windows 10 sürümü masaüstü tarafta oldukça iyi gidiyor ve kurulu cihaz sayısı 200 milyonu geçti. Bununla birlikte mobil tarafta rekabetçi olması için en azından geçen yıl bitmeden güncellemenin başlaması gerekiyordu. Zira on milyonlarca Lumia cihazı güncelleme almak için bekliyor ve yıl bitmeden kullanıcıları mutlu etmek, Microsoft'a artı bir puan kazandıracaktı. 1 milyar cihaz sayısına ulaşmak için firmanın çok çaba sarf etmesi gerekecek.

http://www.phonearena.com/news/Windows-10-update-for-phones-delayed-once-again-Microsoft-expects-to-launch-it-next-month_id77651