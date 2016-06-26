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Windows 10 mobilim ekosistemdeki pazar payı yüzde 10’u geçti

Windows ekosistemine geçtiğimiz yıl sonlarında adımını atan Windows 10 mobil, henüz çok fazla model ile desteklenmiyor ancak yavaş yavaş ekosistemde yükselmeye başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,3b
1
20
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un akıllı telefon pazarındaki en yeni oyuncusu olan Windows 10 mobil, henüz çok fazla model ile desteklenmiyor ancak yavaş yavaş ekosistemde yükselmeye başladı. Sürüm önemli bir adımı geride bıraktı.

Reklam ağı AdDuplex tarafından yapılan analize göre, Windows 10 mobil işletim sisteminin ekosistemdeki pazar payı yüzde 10.6 seviyesine ulaştı. Windows Phone 8.1 ise yüzde 78.8 ile liderliğini koruyor. Bir önceki sürüm WP 8.0 ise yüzde 7.4 pazar payına sahip.

Ekosistemdeki cihazların ağırlığı açısından ise Lumia 535 modeli yüzde 13.4 ile lider durumda. Ardından yüzde 11.9 ile Lumia 640 modeli geliyor. Ekosistemde daha çok alt seviye akıllı telefonların rağbet gördüğü dikkat çekiyor. Ekosisteme yeni katılan alt seviye Lumia 550 modeli ise yüzde 11.2 civarında bir pazar payı edinmeyi başarmış.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 lisansları artık Microsoft hesabına bağlanabiliyor"

Diğer yeni bir model Lumia 650’nin pazar payı da yüzde 4.3. Ekosistemin en güçlüsü konumundaki Lumia 950 serisi de yüzde 10 civarında bir pazar payı elde etmiş. Böylece Windows 10 modellerinin toplam pazar payı yüzde 25 seviyesine ulaşıyor.

Önümüzdeki dönemlerde de Windows 10 mobil tarafında çok fazla modelin piyasaya çıkması beklenmiyor. Yılın sonlarına doğru belki Microsoft tarafında bir hareketlilik yaşanabilir ancak genel anlamda Windows 10 mobil biraz durgun seyrediyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Windows-10-Mobile-holds-10.9-of-the-Windows-Phone-market_id82542 Yorum Yaz
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Spiderhip 3 yıl en beğenilen
Yalnız biraz yanlış bir başlık olmuş sanki. Okuyan Windows 10'un mobil marketindeki oranı %10'u geçti sanacak. Halbuki Windows mobil versiyonları arasında %10'a ulaşabilmiş, işin gerçeği bu.
Çünkü komple dünyada komple windowsların mobil piyasa payı sadece %2,5 kadar düşük. Yani pazar payı yok denecek kadar az. Yani Windows 10 mobile in dünyadaki pazar payı %0.25 olmuş. :) Olmayan pazar paylarıyla istatistik tutmuşlar oyalanıyorlar gibi olmuş.
Yalnız biraz yanlış bir başlık olmuş sanki. Okuyan Windows 10'un mobil marketindeki oranı %10'u geçti sanacak. Halbuki Windows mobil versiyonları arasında %10'a...
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wolf silver 3 yıl
Başlık facia olmuş..
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crazywinner3 3 yıl
Yanlış başlık
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rosedaled3 3 yıl
Ekrem71 ve başlıkları
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mesutismail 3 yıl
Windows mobile 10 kendi gölgesiyle yarışıyor, ve görünüşe göre geçmiş ..
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mmucit 3 yıl mesutismail
mesutismail

Windows mobile 10 kendi gölgesiyle yarışıyor, ve görünüşe göre geçmiş ..

win8.1 açık ara önde
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Stradale 3 yıl
Başlıkta hata yok, ekosistemdeki yeri denmiş, gayet normal ve doğru bir kullanım. "Boşlok yonloş" diye yırtınmadan önce bi düşünün anlatılmak istenen ne diye.
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Whippoorwill 3 yıl
8.1'in bu kadar kullanılmasının nedeni eski Lumia cihazlara Windows 10 verilmemesi oysa verilecekti.
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zgrp 3 yıl
Birşeyin fanı olmak böyle birşey; fan sanız hele de o ürünü almışsanız yazacak bi şeyiniz mutlaka vardır ve dünya aksini söylese de mutlaka en iyisidir. Sesi biraz gür çıkmaya üç beş taraftar bir araya gelmeye başladıysa kesinlikle keşfedilmemiş bir efsanedir. Windows, Symbian, jolla, tizen, Java ne olursa olsundur (tabi telefonu değiştirene kadar)
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Her isi ters giden adam 3 yıl
Editor alirken turkce sinavi falan yapilsin bence
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gurkanse 3 yıl
bu arada editöleri asgari ücretinde altındamı çalıştırıyorsunuz? bu kadar yanlış bir başlık ve böyle bir haber.rezillik resmen
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mcebi001 3 yıl
Konuyu açan arkadaş gönlünden geçen başlığı atmış..
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Amd64x2 3 yıl gurkanse
gurkanse

bu arada editöleri asgari ücretinde altındamı çalıştırıyorsunuz? bu kadar yanlış bir başlık ve böyle bir haber.rezillik resmen

Her zaman diyorum, bazı editörler haber yapmadığı zaman maaş almalı, bir ay boyunca hiç haber yapmazsa full ücret alsın, yoksa yaptığı her haberi maaşından kessin DH
ironinin dibine vurdurdular sabah sabah
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gurkanse 3 yıl
kıyamam bi de pazar payı damı varmış :D
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cherkesomer 3 yıl
kullanmayan kullanmayı bilmeyenler için sevilmesede hala kullanmaya devam edenler için en iyi işletim sistemi mobilde. uygulama desteği olsa androide çok büyük rakip olacağıda kesin. bilmeyenler iki günde alışamayıp bu neya diyenler boşuna yolum atmasınlar. tek eksiği market
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wolf silver 3 yıl
Başlık facia olmuş..
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windows 10, windows 10 mobile ve
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