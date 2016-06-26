Windows 10 mobilim ekosistemdeki pazar payı yüzde 10’u geçti

Microsoft’un akıllı telefon pazarındaki en yeni oyuncusu olan Windows 10 mobil, henüz çok fazla model ile desteklenmiyor ancak yavaş yavaş ekosistemde yükselmeye başladı. Sürüm önemli bir adımı geride bıraktı.

Reklam ağı AdDuplex tarafından yapılan analize göre, Windows 10 mobil işletim sisteminin ekosistemdeki pazar payı yüzde 10.6 seviyesine ulaştı. Windows Phone 8.1 ise yüzde 78.8 ile liderliğini koruyor. Bir önceki sürüm WP 8.0 ise yüzde 7.4 pazar payına sahip.

Ekosistemdeki cihazların ağırlığı açısından ise Lumia 535 modeli yüzde 13.4 ile lider durumda. Ardından yüzde 11.9 ile Lumia 640 modeli geliyor. Ekosistemde daha çok alt seviye akıllı telefonların rağbet gördüğü dikkat çekiyor. Ekosisteme yeni katılan alt seviye Lumia 550 modeli ise yüzde 11.2 civarında bir pazar payı edinmeyi başarmış.

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Diğer yeni bir model Lumia 650’nin pazar payı da yüzde 4.3. Ekosistemin en güçlüsü konumundaki Lumia 950 serisi de yüzde 10 civarında bir pazar payı elde etmiş. Böylece Windows 10 modellerinin toplam pazar payı yüzde 25 seviyesine ulaşıyor.

Önümüzdeki dönemlerde de Windows 10 mobil tarafında çok fazla modelin piyasaya çıkması beklenmiyor. Yılın sonlarına doğru belki Microsoft tarafında bir hareketlilik yaşanabilir ancak genel anlamda Windows 10 mobil biraz durgun seyrediyor.