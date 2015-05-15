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Windows 10 sürümleri detaylandı

4 yıl
8,3b
1
15
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 sürümleri detaylandı

Microsoft'un teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı işletim sistemi Windows 10 için geri sayım devam ederken, tüketiciye yönelik sunulacak seçeneklere dair detaylar da gelmeye başladı.

Geçen sürümden farklı olarak Windows 10 biraz daha fazla ve geniş kategoriye hitap eden sürüm seçeneklerine sahip. Windows 10 mobil kendi arasında standart ve kurumsal olarak ayrılırken, masaüstü ise ev, pro, kurumsal ve eğitim şeklinde seçeneklere ayrılıyor. 

Windows 10 Mobile standart sürüm 8 inç altındaki tablet ve akıllı telefonlara hitap edecek. Windows Phone 8.1 sürümünün yükseltileceği bu seçenek sadece güncelleme olarak veya yeni cihaz üzerinde gelecek. Bağımsız olarak sürüm satışa sunulmayacak. 

Windows 10 Mobile Enterprise ise kurumsal kullanıcılara yönelik olacak. Yöneticiler sistem güncellemelerini kontrollü bir şekilde dağıtma imkanına sahip olacak. Bunun haricinde standart versiyon ile özellikleri aynı.

Windows 10 Home sürümü masaüstü tarafında standart Windows 7/8.1 kullanıcılarının yükseltildiği sürüm olacak. Windows 7 ve 8.x işletim sisteminin baz sürümlerinin terfi edebileceği Home sürümünde PC, melez tabletler ve tabletlere destek bulunacak. 

Windows 10 Pro sürümü Windows 7/8.1 Pro sürümünün güncellemesi olacak. Home sürümündeki tüm özelliklerin yanında cihaz yönetimi, uzak masaüstü, kurumsal bulut hizmetleri şeklinde ekstralar olacak. 

Windows 10 Enterprise sürümü Windows 8.1 Enterprise kurumsal kullanıcılarına yönelik olacak. Diğer tüm özelliklerin yanında KOBİ'lere özel yazılımlar olacağı belirtiliyor. Ayrıca güncellemelerin yönetici tarafından kontrollü dağıtımı da olacak. 

Windows 10 Education sürümü ise eğitim kurumlarına yönelik olacak. Windows 10 Home ve Windows 10 Pro eğitim sürümleri bu sürüme terfi edebilecek. Ancak şimdilik net olarak bu sürümün detayı mevcut değil. 

Bunlar haricinde ATM, PoS makineleri, el terminalleri, endüstriyel robotlar gibi alanlar için Enterprise ve Mobile Enterprise sürümleri kullanılacak. Giyilebilir cihazlara yönelik olarak ise Windows IoT Core adında küçük yapıda bir sürüm daha olacak. Ayrıca Xbox One, HoloLens ve Surface Hub cihazları için de kırpılmış sürümler de hazırlanıyor.  

https://www.thurrott.com/windows/windows-10/3422/microsoft-announces-the-windows-10-product-editions Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
peki hangisi oyunlar ve programlar uzerine ben şu an 10pro kullanıyorum şayet 2 gb ram 2.00 ghz işlemci. güzel işletim sistemi ama minecıraft oyununda biraz kasmalar mevcut.
yani soracağım windows 10 pro oyun ve uygulama konusunda iyi mi yada hangisini tavsiye edersinşz.
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erenizmir12 3 yıl
Windows 10 hakkında yeni çok çarpıcı bilgilere eriştik. Merak edenler bir zahmet tıklasın teknolojituru.com/...
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keskin53 3 yıl
windows 7 enterprise windows 10 enter yukselcek mi?
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BekirTemel 4 yıl
Güzel.
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WB 4 yıl
Ciktiktan 6-10 ay sonra yuklemek en iyisi, milyon hata vardir simdi bunda..
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infom@n 4 yıl
Gel bakalım Windows 10 Pro :)
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infom@n 4 yıl
mcrew
o değil de window8 masaüstü kullanıcıları beleş yükseltebilecek dimi

Evet :)
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selmand 4 yıl infom@n
infom@n
mcrew
o değil de window8 masaüstü kullanıcıları beleş yükseltebilecek dimi

Evet :)

Benim 60lık ssdye yüklenirse tadından yenmez orjinal 8 var umarım sorun çıkmaz.
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Infinitum 4 yıl
Eski sisteme döndüler sonunda, paintten çizilmiş masaüstü logolarını değiştirirlerse güzel bir iş çıkacak.
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mcrew 4 yıl
o değil de window8 masaüstü kullanıcıları beleş yükseltebilecek dimi
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bodyman700 4 yıl
şimdi tam olarak anlayamadım; win 8.1 tabletler (reeder w7ic, pipo w4 vs) bunlar win 8.1 with bing ile gelenler hangi sürüme yükselecek? win 10 mobile standart ise 8.1 de olduğu gibi .exe leri çalıştırabilecek mi?
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bkaakco 4 yıl
Single Language -> Home olacak.


Düzeltme: Home Single Language de olabilir.
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Biyturs_OnSr 4 yıl bodyman700
bodyman700

şimdi tam olarak anlayamadım; win 8.1 tabletler (reeder w7ic, pipo w4 vs) bunlar win 8.1 with bing ile gelenler hangi sürüme yükselecek? win 10 mobile standart ise 8.1 de olduğu gibi .exe leri çalıştırabilecek mi?

O sürümde masaüstü olmayacak benim bildiğime göre. Yani sadece marketten indirilen uygulamalar çalışacak. Fakat sistemh henüz çıkmadığı için kesin yorum yapmak zor.
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