Windows 10 sürümleri detaylandı





Microsoft'un teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı işletim sistemi Windows 10 için geri sayım devam ederken, tüketiciye yönelik sunulacak seçeneklere dair detaylar da gelmeye başladı.





Geçen sürümden farklı olarak Windows 10 biraz daha fazla ve geniş kategoriye hitap eden sürüm seçeneklerine sahip. Windows 10 mobil kendi arasında standart ve kurumsal olarak ayrılırken, masaüstü ise ev, pro, kurumsal ve eğitim şeklinde seçeneklere ayrılıyor.





Windows 10 Mobile standart sürüm 8 inç altındaki tablet ve akıllı telefonlara hitap edecek. Windows Phone 8.1 sürümünün yükseltileceği bu seçenek sadece güncelleme olarak veya yeni cihaz üzerinde gelecek. Bağımsız olarak sürüm satışa sunulmayacak.





Windows 10 Mobile Enterprise ise kurumsal kullanıcılara yönelik olacak. Yöneticiler sistem güncellemelerini kontrollü bir şekilde dağıtma imkanına sahip olacak. Bunun haricinde standart versiyon ile özellikleri aynı.





Windows 10 Home sürümü masaüstü tarafında standart Windows 7/8.1 kullanıcılarının yükseltildiği sürüm olacak. Windows 7 ve 8.x işletim sisteminin baz sürümlerinin terfi edebileceği Home sürümünde PC, melez tabletler ve tabletlere destek bulunacak.





Windows 10 Pro sürümü Windows 7/8.1 Pro sürümünün güncellemesi olacak. Home sürümündeki tüm özelliklerin yanında cihaz yönetimi, uzak masaüstü, kurumsal bulut hizmetleri şeklinde ekstralar olacak.





Windows 10 Enterprise sürümü Windows 8.1 Enterprise kurumsal kullanıcılarına yönelik olacak. Diğer tüm özelliklerin yanında KOBİ'lere özel yazılımlar olacağı belirtiliyor. Ayrıca güncellemelerin yönetici tarafından kontrollü dağıtımı da olacak.





Windows 10 Education sürümü ise eğitim kurumlarına yönelik olacak. Windows 10 Home ve Windows 10 Pro eğitim sürümleri bu sürüme terfi edebilecek. Ancak şimdilik net olarak bu sürümün detayı mevcut değil.





Bunlar haricinde ATM, PoS makineleri, el terminalleri, endüstriyel robotlar gibi alanlar için Enterprise ve Mobile Enterprise sürümleri kullanılacak. Giyilebilir cihazlara yönelik olarak ise Windows IoT Core adında küçük yapıda bir sürüm daha olacak. Ayrıca Xbox One, HoloLens ve Surface Hub cihazları için de kırpılmış sürümler de hazırlanıyor.

https://www.thurrott.com/windows/windows-10/3422/microsoft-announces-the-windows-10-product-editions