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Windows 10 yaklaşık 67 milyon makineye kuruldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 yaklaşık 67 milyon makineye kuruldu

İlk gün 14 milyondan fazla cihaza kurularak önemli bir başarıya imza atan Windows 10, ücretsiz güncelleme teklifinin meyvelerini toplamaya devam ediyor. Son gayri resmi rakamlar ivmenin giderek yükseldiğini gösteriyor. 

Bir Microsoft çalışanına dayandırılan bilgilere göre Windows 10 işletim sistemi 31 Temmuz Cuma günü itibariyle 67 milyon cihaza kurulmuş durumda. Bu da sadece iki günde 53 milyon kullanıcının Windows 10 saflarına katıldığını gösteriyor. 

İlk günkü 14 milyonluk rakamın ardından sonraki iki gün ortalama 26.5 milyon günlük kurulum rakamı ile kabaca bir hesap yaparak 3 Ağustos itibariyle Windows 10 kurulu cihaz sayısının 150 milyona dayanacağını tahmin edebiliriz. 

Görülen o ki Microsoft tarihindeki en iyi Windows açılışını yapmış durumda. Hatta internet bant genişliği kullanımına göre 15Tbps pik değeri ile 8Tbps pik değerine sahip Apple'ı da neredeyse ikiye katlamış oluyor. 

Windows 7 ve 8/8.1 kullanıcılarının potansiyelini iyi gören Microsoft, ücretsiz yükseltme ile bu potansiyeli Windows 10 platformuna kazandırma yolunda önemli bir adım attı. Microsoft'un Windows 10 çatısı altında 1 milyar cihazı buluşturma hedefinde ne kadar başarılı olabileceğini bu yıl ulaştığı rakamlar ile az çok görmüş olacağız. 

Zira Windows 10 mobil sürümü de Ekim-Kasım döneminde piyasada olacak ve Windows Phone 8 cihazlarının güncellenmesi ile tahminen 100 milyon telefon ekosisteme katılacak. Bu da yıl bittiğinde 500 milyona yakın Windows 10 cihazı anlamına geliyor. Ayrıca işletim sistemleri pazar payında da Windows 10 etkisi açık bir şekilde görülecek. 

http://hothardware.com/news/windows-10-hits-stride-with-67-million-installs-and-counting Yorum Yaz
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RaDReS 4 yıl en beğenilen
Ömür boyu deniyorda ben 1,5 yıl sonra HDD/SSD yi yada anakartı değiştirdiğmizde ne olacak onu merak ediyorum.
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DH Misafiri 4 yıl
Orijinal Win8 kullanıyordum üzerine Insider sürüm yüklemiştim. bu sürümün keyi ile sıfırdan kurulum yaptığımda hiç bir sorun çıkarmadı. Win8 keyini kabul etmedi.
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Will 4 yıl
serkn25

yalnız pik mi , ping mi?



aslında "peak" tepe noktası anlamına gelir . ama nedenini bilmediğim bir yüzden aynı "miting yeri" ( meeting ) gibi abidik gubidik bir şekilde dilimize geçmiş . napıcan bu şekilde kullanıyorlar işte
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canguler917 4 yıl
dreamspark üyesi olarak beklemedeyim
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serkn25 4 yıl
yalnız 'pik' mi , 'ping' mi?
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gcb1903 4 yıl
4 aydır önizleme sürümünü kullanmama rağmen kararlı sürümde beni pek memnun etmedi. Şimdilik 8.1'e geri döndüm bir süre daha yerine oturmasını beklemek lazım.
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Gece772 4 yıl

Win 8 hiç bir şekilde sevmedim...
Win 10 güzel olmuş programlar ve oyunlar sorunsuzca çalışıyor...
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1BilimAdamı 4 yıl
Yorumları görünce kararsız kaldım w8.1de mi kalsam acaba?
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magicrea 4 yıl
w7 lisansı alıp w10da aktifleştirirm hesabıyla w10 kurdum gitti. adobe nin cc serisini, diğer kullandığım programları, ploter vs drivelerı yükledim. kota namına birşey kalmadı zaten. şimdi upragade ile lisans mevzusunu öğrendim. dedim ne kadarmış satın alsak karşıma 721 tl gibi bir rakam çıkardı mağaza. şaka gibisin microsoft. bu sefer lisanslı windows kullanalım dedik yine korsana geçeceğiz sanırım.
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Batuist 4 yıl
win8e geçmeyen win7 kullanıcılarınıda çekecektir kendine. Win10 yeni win7.
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GetSomeRest 4 yıl
Usb yoluyla sıfırdan yükledim ve tabiki win7 lisansını kabul etmedi. Mikrosoft müşteri hizmetlerini aradım. win7 kurup win10 a yükseltin dediler. bende öyle saçmalık olmaz mikrosofttan bu konuyla ilgili bir güncelleme bekleyeceğim dedim. madem böyle bir lisans sorunu var neden sıfırdan kurulum imkanı tanıyorlar ya da neden sıfırdan kurulum yapmadan önce bir uyarı vermedi. şuan win10 yüklü ama sağ altta etkinleştirin yazısı var ve bazı özellikler kısıtlanmış durumda.
3 Yanıt Yanıtla +1
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catlion 4 yıl GetSomeRest
hakan811

Usb yoluyla sıfırdan yükledim ve tabiki win7 lisansını kabul etmedi. Mikrosoft müşteri hizmetlerini aradım. win7 kurup win10 a yükseltin dediler. bende öyle saçmalık olmaz mikrosofttan bu konuyla ilgili bir güncelleme bekleyeceğim dedim. madem böyle bir lisans sorunu var neden sıfırdan kurulum imkanı tanıyorlar ya da neden sıfırdan kurulum yapmadan önce bir uyarı vermedi. şuan win10 yüklü ama sağ altta etkinleştirin yazısı var ve bazı özellikler kısıtlanmış durumda.

bence hatalı taraf sizsiniz belki sizin bir artniyetiniz yok fakat illaki art niyetli korsan kullanıcılarda sizin kullandığınız yöntemi kullanacaktır ilk olarak. cihazınızı ve aktif windowsunuzu windows10 sistemine tanıtmanız şart. Böyle işinize gelmiyorsa yüklemeyin ve eski siteminizde kalın :/
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ErTuFx 4 yıl GetSomeRest
hakan811
Usb yoluyla sıfırdan yükledim ve tabiki win7 lisansını kabul etmedi. Mikrosoft müşteri hizmetlerini aradım. win7 kurup win10 a yükseltin dediler. bende öyle saçmalık olmaz mikrosofttan bu konuyla ilgili bir güncelleme bekleyeceğim dedim. madem böyle bir lisans sorunu var neden sıfırdan kurulum imkanı tanıyorlar ya da neden sıfırdan kurulum yapmadan önce bir uyarı vermedi. şuan win10 yüklü ama sağ altta etkinleştirin yazısı var ve bazı özellikler kısıtlanmış durumda.

Ayni yöntemle bendede olmamisti, tekrar orjinal w7 kurup öyle yüseltme yaptim simdi w10 kullaniyorum
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foz54 4 yıl GetSomeRest
hakan811
Usb yoluyla sıfırdan yükledim ve tabiki win7 lisansını kabul etmedi. Mikrosoft müşteri hizmetlerini aradım. win7 kurup win10 a yükseltin dediler. bende öyle saçmalık olmaz mikrosofttan bu konuyla ilgili bir güncelleme bekleyeceğim dedim. madem böyle bir lisans sorunu var neden sıfırdan kurulum imkanı tanıyorlar ya da neden sıfırdan kurulum yapmadan önce bir uyarı vermedi. şuan win10 yüklü ama sağ altta etkinleştirin yazısı var ve bazı özellikler kısıtlanmış durumda.

Benzer durumdayız millet kraldan çok kralcı olmuş microsoftu savunuyor. Elimizdeki orjinal w7 veya 8 keyini müşteri hizmetlerine söyleyince durumu anlayıp bize w10 keyifler vermeleri lazım. Şimdi korsan yolla etkinleştirdim

Ben yükseltme yapmadım çünkü en son 8den 8.1e yükseltmek 3 saatten uzun sürmüştü ve sistem aşırı kalıyordu.
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