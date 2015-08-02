Windows 10 yaklaşık 67 milyon makineye kuruldu

İlk gün 14 milyondan fazla cihaza kurularak önemli bir başarıya imza atan Windows 10, ücretsiz güncelleme teklifinin meyvelerini toplamaya devam ediyor. Son gayri resmi rakamlar ivmenin giderek yükseldiğini gösteriyor.





Bir Microsoft çalışanına dayandırılan bilgilere göre Windows 10 işletim sistemi 31 Temmuz Cuma günü itibariyle 67 milyon cihaza kurulmuş durumda. Bu da sadece iki günde 53 milyon kullanıcının Windows 10 saflarına katıldığını gösteriyor.





İlk günkü 14 milyonluk rakamın ardından sonraki iki gün ortalama 26.5 milyon günlük kurulum rakamı ile kabaca bir hesap yaparak 3 Ağustos itibariyle Windows 10 kurulu cihaz sayısının 150 milyona dayanacağını tahmin edebiliriz.





Görülen o ki Microsoft tarihindeki en iyi Windows açılışını yapmış durumda. Hatta internet bant genişliği kullanımına göre 15Tbps pik değeri ile 8Tbps pik değerine sahip Apple'ı da neredeyse ikiye katlamış oluyor.





Windows 7 ve 8/8.1 kullanıcılarının potansiyelini iyi gören Microsoft, ücretsiz yükseltme ile bu potansiyeli Windows 10 platformuna kazandırma yolunda önemli bir adım attı. Microsoft'un Windows 10 çatısı altında 1 milyar cihazı buluşturma hedefinde ne kadar başarılı olabileceğini bu yıl ulaştığı rakamlar ile az çok görmüş olacağız.





Zira Windows 10 mobil sürümü de Ekim-Kasım döneminde piyasada olacak ve Windows Phone 8 cihazlarının güncellenmesi ile tahminen 100 milyon telefon ekosisteme katılacak. Bu da yıl bittiğinde 500 milyona yakın Windows 10 cihazı anlamına geliyor. Ayrıca işletim sistemleri pazar payında da Windows 10 etkisi açık bir şekilde görülecek.

http://hothardware.com/news/windows-10-hits-stride-with-67-million-installs-and-counting