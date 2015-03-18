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Windows 10 yaz aylarında kullanıma sunulacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
1
31
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10 yaz aylarında kullanıma sunulacak
Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10'un henüz teknik ön izleme sürümü kullanılabilir durumda ve geliştirmeleri devam ediyor. Ancak blogs.windows.com adresinde paylaşılan yeni bilgiler Windows 10 final sürümünün yaz aylarında kullanıma sunulacağını gösteriyor.
Terry Myerson'un yazdığı iletide Windows 10'un yaz aylarında 190 ülkede kullanılacağı ve 111 dilde yayınlanacağı belirtiliyor. Windows 8 ve Windows 7 kullanıcıları da yaz aylarında Windows 10'un yayınlanmasından itibaren 1 yıllık ücretsiz geçiş haklarını kullanmaya başlayabilecekler. Ayrıca Microsoft'un Windows 10 ile birlikte özellikle Çin'de Lenovo, Tencent gibi üreticilerle işbirliğine giderek destek vereceği korsan ile mücadeleye karşı çok ciddi adımlar atacağı belirtiliyor.

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alito 4 yıl en beğenilen
Adam gibi fiyattan sat alsın millet. Ucuz satıyorda almıyorlar sanki.
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aaddm 4 yıl
İyi hoş ama bok da çıkabilir güvenemiyorum da -.- Baktım bilgisayarın sağ altına ikonu çakmışlar al al diye. Ne bu ısrar lo?!?
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MİY1988 4 yıl
"Windows 7 ve 8.1 sürümlerini kullananlara Windows 10'a ücretsiz geçiş imkanı sunulacak."

Bu ibareye göre ben orijinal Windows 7 sahibiyim. Windows 10'a geçişim nasıl olacak?Nereye başvurmam gerekiyor? :)
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Kulak Misafiri 4 yıl MİY1988
MİY1988
"Windows 7 ve 8.1 sürümlerini kullananlara Windows 10'a ücretsiz geçiş imkanı sunulacak."

Bu ibareye göre ben orijinal Windows 7 sahibiyim. Windows 10'a geçişim nasıl olacak?Nereye başvurmam gerekiyor? :)

Dün windows 10 ile ilgili haber girildi o kadar, sen gelmiş mart ayında açılmış konuya soru soruyorsun. Kola kapaklarını biriktirip Bakkaldan alıyorsun kardeş
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gcb1903 4 yıl
Ticari olmayan ev kullanıcılarına ücretsiz yapsın bizi skype aktivasyondu, kms vs uğraştırmasın.
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tugares 4 yıl
Bekliyoruz hocam. Özellikle Directx 12 nin performans artışı muhabbetini merak ediyorum :D
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darkmonstar35 4 yıl
Geçiş yapma suresi 1 yıl kullanma suresi değil,destek bitene kadar yani 2040 lı yıllara kadar kullanabilirsiniz.
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Microsoft Specialist 4 yıl
arkadaşlar yanlış anlaşılma var sanırım ortada. (haberi kastetmiyorum)

şuanda Windows 7, Windows 8 / 8.1 herhangi sürümlerini kullanan herkes Windows 10'a ücretsiz güncelleyebilecek ve ücret ödemeyecek. Ama bunu 1 yıl içinde yapmalılar. Eğer Windows 10 çıktıktan sonra 1 yıl geçerse bu hakları ortadan kalkacak ancak o 1 yıl içinde güncelleyenler kullanmaya devam edecek.
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Captain_Ivy 4 yıl Microsoft Specialist
VatandA.Ş.

arkadaşlar yanlış anlaşılma var sanırım ortada. (haberi kastetmiyorum)

şuanda Windows 7, Windows 8 / 8.1 herhangi sürümlerini kullanan herkes Windows 10'a ücretsiz güncelleyebilecek ve ücret ödemeyecek. Ama bunu 1 yıl içinde yapmalılar. Eğer Windows 10 çıktıktan sonra 1 yıl geçerse bu hakları ortadan kalkacak ancak o 1 yıl içinde güncelleyenler kullanmaya devam edecek.

durum böyleyse iyiymiş o zaman.
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eP_362 4 yıl
Korsan kullananlar da ücretsiz Windows 10 'a geçecek.
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DarkHellKnightX 4 yıl eP_362
eP_362

Korsan kullananlar da ücretsiz Windows 10 'a geçecek.

Windows 10 ücretsiz değil. Fakat elinde zaten win7 veya win8.1 lisansı olanlar için ücretsiz yükseltme imkanı veriliyor. Elinizde geçerli bir lisans anahtarı yok ise yükseltemezsiniz.
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Infinitum 4 yıl
Şu fiyatları düzenlesinler başka bir şey istemiyorum.
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Rubisco 4 yıl
Ms'nin yediği hiçe saydıkları ne olacak o zman?
youtube.com/...
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turker03 4 yıl
1 yıllık nasıl oluyor 1 yıl bitince windows 7 ye mi döneceğiz tekrar
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