Windows 10 yaz aylarında kullanıma sunulacak

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10'un henüz teknik ön izleme sürümü kullanılabilir durumda ve geliştirmeleri devam ediyor. Ancak blogs.windows.com adresinde paylaşılan yeni bilgiler Windows 10 final sürümünün yaz aylarında kullanıma sunulacağını gösteriyor.
Terry Myerson'un yazdığı iletide Windows 10'un yaz aylarında 190 ülkede kullanılacağı ve 111 dilde yayınlanacağı belirtiliyor. Windows 8 ve Windows 7 kullanıcıları da yaz aylarında Windows 10'un yayınlanmasından itibaren 1 yıllık ücretsiz geçiş haklarını kullanmaya başlayabilecekler. Ayrıca Microsoft'un Windows 10 ile birlikte özellikle Çin'de Lenovo, Tencent gibi üreticilerle işbirliğine giderek destek vereceği korsan ile mücadeleye karşı çok ciddi adımlar atacağı belirtiliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu ibareye göre ben orijinal Windows 7 sahibiyim. Windows 10'a geçişim nasıl olacak?Nereye başvurmam gerekiyor? :)
Dün windows 10 ile ilgili haber girildi o kadar, sen gelmiş mart ayında açılmış konuya soru soruyorsun. Kola kapaklarını biriktirip Bakkaldan alıyorsun kardeş
şuanda Windows 7, Windows 8 / 8.1 herhangi sürümlerini kullanan herkes Windows 10'a ücretsiz güncelleyebilecek ve ücret ödemeyecek. Ama bunu 1 yıl içinde yapmalılar. Eğer Windows 10 çıktıktan sonra 1 yıl geçerse bu hakları ortadan kalkacak ancak o 1 yıl içinde güncelleyenler kullanmaya devam edecek.
durum böyleyse iyiymiş o zaman.
Windows 10 ücretsiz değil. Fakat elinde zaten win7 veya win8.1 lisansı olanlar için ücretsiz yükseltme imkanı veriliyor. Elinizde geçerli bir lisans anahtarı yok ise yükseltemezsiniz.
youtube.com/...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2804 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, çıkış tarihi ve windows 10