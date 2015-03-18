Windows 10 yaz aylarında kullanıma sunulacak

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10'un henüz teknik ön izleme sürümü kullanılabilir durumda ve geliştirmeleri devam ediyor. Ancak blogs.windows.com adresinde paylaşılan yeni bilgiler Windows 10 final sürümünün yaz aylarında kullanıma sunulacağını gösteriyor.

Terry Myerson'un yazdığı iletide Windows 10'un yaz aylarında 190 ülkede kullanılacağı ve 111 dilde yayınlanacağı belirtiliyor. Windows 8 ve Windows 7 kullanıcıları da yaz aylarında Windows 10'un yayınlanmasından itibaren 1 yıllık ücretsiz geçiş haklarını kullanmaya başlayabilecekler. Ayrıca Microsoft'un Windows 10 ile birlikte özellikle Çin'de Lenovo, Tencent gibi üreticilerle işbirliğine giderek destek vereceği korsan ile mücadeleye karşı çok ciddi adımlar atacağı belirtiliyor.