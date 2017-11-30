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Windows 10 yüklü cihaz sayısı 600 milyonu geçti

Microsoft’un son işletim sistemi Windows 10 yavaş da olsa büyümeye devam ediyor. İşletim sistemi son verilere göre toplamda 600 milyon cihazda kurulu durumda.
1 yıl
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15
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Temmuz 2015 itibariyle teknoloji dünyasına merhaba diyen Windows 10 işletim sistemi, ilk aylarda hızlı bir yükselişe geçmişti. Beklentileri arttıran Microsoft’ta 2018 yılı için 1 milyar cihaz hedefi koymuştu.

Windows 10 kurulu cihaz sayısı kaç?

Ne var ki zaman geçtikçe yükleme oranları da düşüyor. Microsoft patronu Satya Nadella hali hazırda 600 milyon Windows 10 yüklü cihaz olduğunu ancak hedefledikleri 1 milyar rakamının altında kaldıklarını açıkladı.

Geçen yıl Eylül ayında Windows 10 kurulu cihaz sayısı 400 milyon olarak açıklanmıştı. Sadece 14 ayda bu rakam elde edildi ancak yavaşlama da bu dönemde başladı. 500 milyon rakamının yakalanması Mayıs 2017 tarihini buldu. Haziran sonunda 550 milyon cihaz, Eylül ayında da 575 milyon cihaz rakamına ulaşıldı. Kasım ayında da 600 milyon rakamı görüldü.

Ayrıca Bkz. "Türk yazılımcı macOS High Sierra sürümünde kritik bir açık keşfetti"

Bundan sonra büyümenin daha da yavaşlaması bekleniyor. Aylık 10 milyon civarında seyreden büyüme nedeniyle 2018 sonlarına kadar 150 milyon civarında yeni cihaz katılımı sağlanabilir. 1 milyara ulaşılması ise 2020 yılına kadar sarkabilir.

Yavaşlamadaki en önemli neden halen Windows 7 kullanıcılarının kazanılamamış olması. Windows 8 hayal kırıklığı olunca özellikle kurumlarda Windows 7 kullanımından vazgeçilmedi. Bu yıl yavaş yavaş düşüş görülüyor ancak halen Windows 7 kullanıcıları yüzde 40-45 arasında bir orana sahip. 

Microsoft hedefini belki tutturamadı ancak elindeki mevcut kullanıcı sayısını kullanmayı da iyi biliyor. Başlat menüsüne yerleştirilen reklamlar, Office platformu için teşvik edici kampanyalar, abonelik sistemleri hep bu kullanıcı kitlesini hedefleyen hamleler. Bunun sonucunda da gelir artışı yaşanıyor. 

 

https://www.tweaktown.com/news/59996/windows-10-now-over-600-million-devices/index.html Yorum Yaz
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Windows 7 her ne kadar taş gibi sistem olsa da pc eski olmasına rağmen W10 kullanıyorum. Bana sanki daha tepkisel geliyor. Yüklü programlar daha seri çalışıyor, ayrıca pc açılma ve kapanma süreleride yine Windows 7'ye göre hızlı.
Windows 7 her ne kadar taş gibi sistem olsa da pc eski olmasına rağmen W10 kullanıyorum. Bana sanki daha tepkisel geliyor. Yüklü programlar daha seri çalışıyor,...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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muccos 1 yıl
Destek kesilene kadar Windows 7 kullanmayı düşünüyorum. Alışamadım Windows 10'a. Menüleri dokunmatik ekranlar için iyi güzel de masaüstü bilgisayarlar için uygun değil. Menülerde bir şey ararken kayboluyorum. Aynı sabit diskte Windows 7 oldukça akıcı çalışırken Windows 10 kurunca sabit disk kendinden geçiyor. Windows 10 hayal kırıklığı oldu. Zaten ücretsiz yükseltme seçeneği sunulmasına rağmen rakamların bu kadar olması da bunu gösteriyor.
Destek kesilene kadar Windows 7 kullanmayı düşünüyorum. Alışamadım Windows 10'a. Menüleri dokunmatik ekranlar için iyi güzel de masaüstü bilgisayarlar için uyg...
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Spider_hip 1 yıl
Bedava dağıtılmasına rağmen, olmayınca zorla dağıtılmasına rağmen, bir ara her gün ama her gün reddettikçe w10 a güncelleyin diye dayatmasına rağmen, dx12 gibi projelerle süslemesine rağmen, en yeni her zaman en iyidir cilere rağmen, otomatik lisanslı sattırdığı bir ton laptop modellerine rağmen, bunca zaman geçmiş olmasına rağmen rakamlar bu seviyelerdeyse bu işletim sistemi ile ilgili ciddi problemler var demektir. Microsoft zaten senelerdir tekelciliğin verdiği rahatlıkla ve dayılıkla at oynatmaya alıştı. Internet explorer'ı, edge si neredeyse 5 sene önceden geliyor. html 5 teknolojisindeki hala bir çok kodu anlayamıyor, ya da yanlış anlıyor. Web dünyasının, web tasarımcılarının başına resmen bir bela. İşletim sistemindeki kafasına göre takılması, zorla güncelleme yükletmesi, hatta onu da zorla tam işin orta yerinde yaptırtması, oraya buraya reklamlar koyması, feedbacklere hiç bakmaması, hatta w8 zamanında istedikleri kadar başlat tuşu istesinler, koymayacağız, onlar ne anlar demeleri. Sonra tükürdüklerini yalamaları.
Çok enteresan bir firma. Buna rağmen bu politikalarını destekleyen, başarılı bulan değişik kesimlerde mevcut.
Bedava dağıtılmasına rağmen, olmayınca zorla dağıtılmasına rağmen, bir ara her gün ama her gün reddettikçe w10 a güncelleyin diye dayatmasına rağmen, dx12 gibi ...
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Fashionality 1 yıl
windows 10 cidden guzel isletim sistemi ama bence keske windows 7 deki arayuz ve tasarim olarak cok daha iyiydi. gercekten yenilikci bir isletim sistemi ruhu vardi. en azindan pencerelerdeki aero efekti gibi seyleri kaldirmasalardi cok daha iyi olurdu...
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Rv370 1 yıl
Zorunlu güncellemeleri dışında iyi
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Das Boot 1 yıl
Eski Dramspark'tı şimdi Imagine.microsoft halen win 8.1 dağıtıyor. Ona çok şaşırıyorum.
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aschil 1 yıl
bir yanım hackintosh da bir yanım linux
nedense win10 yüklü
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Müştemilat Bey 1 yıl
En iyi işletim sistemi MS ekosisteminde Windows 10'dur.
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IBM 5100 1 yıl
Kaç zibilmilyon olduğu beni ilgilendirmez.Kötü kardeşim bu işletim sistemi sorunlu,sıkıntılı.
Eksiklikler;
1-Yıl olmuş 2017, 10 yıl önceki sistemlerin görselliğinden tamamen mahkum,aptal bir tasarım.Geçen gün 2.işletim sistemi olarak bir arkadaşın Mac bilgisayarına botcamp aracığıyla Win10 kurdum.Birebir karşılaşınca gördüm ki Bu zaman diliminde değil olsa olsa 20 yıllık 98'in falan görselliğiyle yarışır.Mac pırlantayken bu teneke.Arkadaş" bu ne çirkinlik lan" diye verdiği tepki inanılmazdı

2-Kararsız.Bu kadar kırılgan bir sistemi ancak Linux dağıtımlarda görürdüm.Terminal de yanlış bir betik veya kod çalıştırınca çöken sistemler gibi.Windows 7 çekiçle dalsan kendisini korurken bu eleman çökmeye çok meyilli, mavi ekrana düşüp patlıyor(2. sistem olarak.Windows 7'de yüklü en son ne zaman mavi ekran verdi 7 hatırlamıyorum).
3-Donanım seçiyor.Bunca yıllık bilgisayar dünyasının içindeyim ilk defa bir windows sürümünün ana donanımları bu kadar seçtiğine şahit oldum.GTS 450 vardı.Tamam eski bir kart eyvallah ama GTA5 falan açıyordu iş görüyordu kendi çapında. Windows 10 Ağuıstos 2015 sürümü ve Windows 7 kütür kütür çalışan kart ,ne olduysa Kasım Update 2015'den sonra uyumsuz olmaya başladı sistemde.
Mesela belgeler içinde klasör isimlendirme yaparken donuyor,explorer.exe çöküyor vs(üstelik defalarca sıfır kurulum yapıldığı halde böyle.kart hala güncelleme alıyor bu arada,El mecbur değiştirdik kartı sorunlar bitti).
4-Sistem kaynaklarını fazla tüketiyor.Bahsedilen eski işlemcilerle uyumsuz.
Aslında bu olay Windows 8 ve 8.1'den beri var.Yav madem eski işlemcili bilgisayarlar hala kullanılıyor o yüzden sağını solunu kırpıp sürdün o zaman neden " PAE" taşımasını zorunlu tutuyorsun.
PAE aşağı yukarı 12 yıldır olan birşey.
kısacası donanım seçmesi başta olmak üzere Vista 'dan sonraki en rezil sistemdir"Vista SP2 ile oldukça kararlı hale gelmişti".Sistemin ortası yok.Eğer tüm donanımları "severse" ve görsellik önemli değilse Windows 10" gelmiş geçmiş en iyi işletim sistemi" dersiniz,tam tersi durumda ise benim gibi "rezil" dersiniz ortası yok yani.
Sistem eskidir ama hala iş görür kısaca yazayım;
Gigabyte Ud3p AM3 Anakart
FX6300 işlemci
8 GB RAM
120GB SSD
7870 Ekran kartı.
Windows 10X64
Kısacası bir zumre hem nefret edecek bu ssitemden
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Spider_hip 1 yıl
Bedava dağıtılmasına rağmen, olmayınca zorla dağıtılmasına rağmen, bir ara her gün ama her gün reddettikçe w10 a güncelleyin diye dayatmasına rağmen, dx12 gibi projelerle süslemesine rağmen, en yeni her zaman en iyidir cilere rağmen, otomatik lisanslı sattırdığı bir ton laptop modellerine rağmen, bunca zaman geçmiş olmasına rağmen rakamlar bu seviyelerdeyse bu işletim sistemi ile ilgili ciddi problemler var demektir. Microsoft zaten senelerdir tekelciliğin verdiği rahatlıkla ve dayılıkla at oynatmaya alıştı. Internet explorer'ı, edge si neredeyse 5 sene önceden geliyor. html 5 teknolojisindeki hala bir çok kodu anlayamıyor, ya da yanlış anlıyor. Web dünyasının, web tasarımcılarının başına resmen bir bela. İşletim sistemindeki kafasına göre takılması, zorla güncelleme yükletmesi, hatta onu da zorla tam işin orta yerinde yaptırtması, oraya buraya reklamlar koyması, feedbacklere hiç bakmaması, hatta w8 zamanında istedikleri kadar başlat tuşu istesinler, koymayacağız, onlar ne anlar demeleri. Sonra tükürdüklerini yalamaları.
Çok enteresan bir firma. Buna rağmen bu politikalarını destekleyen, başarılı bulan değişik kesimlerde mevcut.
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haktan24 1 yıl
her yeni gelen güncellemeler ile önceden sorunsuz calısan program uygulamalar güncelleme sonrası cörtlüyor resmen nasıl bir mantık işidir anlam veremedim gitti saglam olan birşeyi bozmak galiba microsoft a özel birşey gibi duruyor.
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Kenan Memedov 1 yıl
Son gelen Fall Creators Update ile sürücü sorunu yaşamaya başladım.
Bazen düşünüyorum 7 lisansı satın alıp 7'ye dönsem mi diye.
Zorla dayattığı güncellemeleri can sıkıcı.
FCU gibi büyük güncellemeleri ayrı can sıkıcı.
Yüklemesi zaman alıyor.
Hele ki yükleme sonrası sorun çıkarsa bir daha temiz kurulum yap. [8\|]
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fx3169 1 yıl
Sıkı bir windows 7 fanıydım.Fakat beleşe orcinal lisans olunca bende deneyelimledim...
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Kenan Memedov 1 yıl fx3169
fx3169
Sıkı bir windows 7 fanıydım.Fakat beleşe orcinal lisans olunca bende deneyelimledim...

Beleşe orjinal lisans verilmedi ki?
Orjinal alanlar yükseltme sahibi olmadılar mı?
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