Windows 10 yüklü cihaz sayısı 600 milyonu geçti

Temmuz 2015 itibariyle teknoloji dünyasına merhaba diyen Windows 10 işletim sistemi, ilk aylarda hızlı bir yükselişe geçmişti. Beklentileri arttıran Microsoft’ta 2018 yılı için 1 milyar cihaz hedefi koymuştu.

Windows 10 kurulu cihaz sayısı kaç?

Ne var ki zaman geçtikçe yükleme oranları da düşüyor. Microsoft patronu Satya Nadella hali hazırda 600 milyon Windows 10 yüklü cihaz olduğunu ancak hedefledikleri 1 milyar rakamının altında kaldıklarını açıkladı.

Geçen yıl Eylül ayında Windows 10 kurulu cihaz sayısı 400 milyon olarak açıklanmıştı. Sadece 14 ayda bu rakam elde edildi ancak yavaşlama da bu dönemde başladı. 500 milyon rakamının yakalanması Mayıs 2017 tarihini buldu. Haziran sonunda 550 milyon cihaz, Eylül ayında da 575 milyon cihaz rakamına ulaşıldı. Kasım ayında da 600 milyon rakamı görüldü.

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Bundan sonra büyümenin daha da yavaşlaması bekleniyor. Aylık 10 milyon civarında seyreden büyüme nedeniyle 2018 sonlarına kadar 150 milyon civarında yeni cihaz katılımı sağlanabilir. 1 milyara ulaşılması ise 2020 yılına kadar sarkabilir.

Yavaşlamadaki en önemli neden halen Windows 7 kullanıcılarının kazanılamamış olması. Windows 8 hayal kırıklığı olunca özellikle kurumlarda Windows 7 kullanımından vazgeçilmedi. Bu yıl yavaş yavaş düşüş görülüyor ancak halen Windows 7 kullanıcıları yüzde 40-45 arasında bir orana sahip.

Microsoft hedefini belki tutturamadı ancak elindeki mevcut kullanıcı sayısını kullanmayı da iyi biliyor. Başlat menüsüne yerleştirilen reklamlar, Office platformu için teşvik edici kampanyalar, abonelik sistemleri hep bu kullanıcı kitlesini hedefleyen hamleler. Bunun sonucunda da gelir artışı yaşanıyor.