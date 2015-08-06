Windows 10 yükseltmesi ile ücretsiz gelen DVD Player uygulaması 15 dolardan satılıyor

Windows 10 güncellemesini bir çok kullanıcıya ücretsiz vererek büyük övgü toplayan Microsoft bu kez ilginç bir hamleye imza attı. Windows 7,8 ve 8.1 kullanıcıları işletim sistemlerini yükselttiğinde ücretsiz olarak yüklenen Windows DVD Player uygulaması 15 dolarlık bir fiyatla Microsoft Store'da listelendi.

İşin ilginç yanı ise Windows 10 sürümüne "yükseltme" seçeneği ile geçiş yaparsanız bu uygulama Windows Update tarafında otomatik olarak yükleniyor. Ancak temiz kurulum veya sıfırdan yükleme seçenekleri ile Windows 10'a geçiş yapanlar uygulamaya sahip olmuyorlar. Bu durumda bu uygulamayı almak istemeleri halinde 15 dolarlık bir ödeme yapmaları gerekecek.

Ancak tabii ki Windows DVD player işletim sistemindeki tek medya oynatıcısı değil. Windows Media Center alıştığımız gibi herkes için kullanılabilir bir şekilde geliyor. Ancak Windows Media Center'ın desteklemediği uzantılarda medya oynatmak isteyenler ücretsiz diğer uygulamalara yönelebilir veya Microsoft'un uygulamasını satın alabilirler.

Uygulamanın Blu-ray filmleri oynatmadığını hatırlatalım. Uygulamayı ücretsiz olarak edinmek isteyen kullanıcılar yükseltme yaptıktan sonra Microsoft hesapları ile markete girebilir, sonrasında ise istedikleri kadar temiz kurulum yaparak daha önce edinmiş olacakları uygulamayı indirebilirler.

http://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/insider_apps-insider_other/getting-the-windows-dvd-player-app/6c94b519-8b05-462e-a864-b7ad67d5c834?tm=1438117403084&auth=1