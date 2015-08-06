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Windows 10 yükseltmesi ile ücretsiz gelen DVD Player uygulaması 15 dolardan satılıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
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İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Windows 10 yükseltmesi ile ücretsiz gelen DVD Player uygulaması 15 dolardan satılıyor
 
Windows 10 güncellemesini bir çok kullanıcıya ücretsiz vererek büyük övgü toplayan Microsoft bu kez ilginç bir hamleye imza attı. Windows 7,8 ve 8.1 kullanıcıları işletim sistemlerini yükselttiğinde ücretsiz olarak yüklenen Windows DVD Player uygulaması 15 dolarlık bir fiyatla Microsoft Store'da listelendi.
İşin ilginç yanı ise Windows 10 sürümüne "yükseltme" seçeneği ile geçiş yaparsanız bu uygulama Windows Update tarafında otomatik olarak yükleniyor. Ancak temiz kurulum veya sıfırdan yükleme seçenekleri ile Windows 10'a geçiş yapanlar uygulamaya sahip olmuyorlar. Bu durumda bu uygulamayı almak istemeleri halinde 15 dolarlık bir ödeme yapmaları gerekecek.
Ancak tabii ki Windows DVD player işletim sistemindeki tek medya oynatıcısı değil. Windows Media Center alıştığımız gibi herkes için kullanılabilir bir şekilde geliyor. Ancak Windows Media Center'ın desteklemediği uzantılarda medya oynatmak isteyenler ücretsiz diğer uygulamalara yönelebilir veya Microsoft'un uygulamasını satın alabilirler.
Uygulamanın Blu-ray filmleri oynatmadığını hatırlatalım. Uygulamayı ücretsiz olarak edinmek isteyen kullanıcılar yükseltme yaptıktan sonra Microsoft hesapları ile markete girebilir, sonrasında ise istedikleri kadar temiz kurulum yaparak daha önce edinmiş olacakları uygulamayı indirebilirler. 

http://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/insider_apps-insider_other/getting-the-windows-dvd-player-app/6c94b519-8b05-462e-a864-b7ad67d5c834?tm=1438117403084&auth=1 Yorum Yaz
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CodeMachine 4 yıl en beğenilen
Adam ücretsiz veriyor haksız rakabet davalarıyla uğraşıyor, ücretli veriyor yine tepki topluyor. Kimse apple ın dandik data kablosu için 50 dolar istemesinden dert yanmıyor.
Adam ücretsiz veriyor haksız rakabet davalarıyla uğraşıyor, ücretli veriyor yine tepki topluyor. Kimse apple ın dandik data kablosu için 50 dolar istemesinden d...
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c36ab7c4 4 yıl
O uygulamaya gerçekten para veren var mı merak ediyorum.
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01myavuz 4 yıl
Windowsun playerını kullanan varmıki?
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Agent00 4 yıl
Zaten Windows 10 dvdsi 99 dolarmış.
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destroy00 4 yıl
Bsplayerdan gerisi boş tabi kalite kmplayer
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aniceman 4 yıl
yükseltme ile geçtim yine de ücret istiyor!
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acbold 4 yıl
CodeMachine
Adam ücretsiz veriyor haksız rakabet davalarıyla uğraşıyor, ücretli veriyor yine tepki topluyor. Kimse apple ın dandik data kablosu için 50 dolar istemesinden dert yanmıyor.

Gol olur.
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V4LKyR 4 yıl
DVD nedir ya? Hala kaldı mı ki? Zuhahahahah :D
DVD... Şaka gibi. VCD de var mı hala yoksa? askldjsdkl :D
AVSEQ01.DAT
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kadirirdem 4 yıl
o uygulamaya para veren varmı ki ? alternatifler dolu...
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CodeMachine 4 yıl
balcis
CodeMachineAdam ücretsiz veriyor haksız rakabet davalarıyla uğraşıyor, ücretli veriyor yine tepki topluyor. Kimse apple ın dandik data kablosu için 50 dolar istemesinden dert yanmıyor.
yanılır yanılır da biri yazılım biri donanım. yapılacak kıyaslama değil.

Neden
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mesutismail 4 yıl
Windows 10 mediacenter desteklemiyor yükseltmeden sonra kalkıyor
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aspirin_00 4 yıl
dünya gıyamet player varken çok uzuldum 14.99999999 dolar olmasına
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