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Windows 10’da oynatılabilir oyun reklamları devri

Facebook veya Google’ın cihaz satmadan milyarlarca dolar reklam geliri elde etmesi, teknoloji devlerinin artık lisans satışından ziyade kullanıcı sayısını dikkate almasına sebep oluyor.
2 yıl
2,6b
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24
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 işletim sistemi ile birlikte Microsoft’un cihaz odaklı stratejiden kullanıcı sayısı odaklı stratejiye geçiş yaptığını ve bunda da kısmen başarılı olduğunu görmüştük. 500 milyon rakamına yürüyen ekosistemde Microsoft’un reklam hamleleri gözden kaçmıyor.

Etkileşim artacak

Geçmiş yıllarda son kullanıcı veya üreticiye lisans satışı yapan Microsoft, gelir modelini bu şekilde oluşturmuştu. Yani ne kadar çok lisans satılırsa Microsoft da o kadar kar ediyordu. Bununla birlikte Facebook veya Google’ın cihaz satmadan milyarlarca dolar reklam geliri elde etmesi sektörde bazı şeylerin değişeceğini gösteriyordu. Microsoft da kullanıcı üzerinden reklam geliri elde etmeye karar verdi.

Bir süre önce dosya yöneticisinde OneDrive abonelik teklifleri göstermeye başlayan Microsoft, şimdi de oynatılabilir oyun reklamları çözümünü devreye sokuyor. Google’ın Instant Ads reklamlarına benzer şekilde kullanıcılar satın almadan önce oyunu deneme fırsatına sahip olacak.

Microsoft’un bulut altyapısını kullanan yeni çözümde kullanıcılar 3 dakika boyunca reklam üzerinde yer alan oyunu deneyebiliyor. Sonrasında satın almaya karar verirse Microsoft Store mağazasına yönlendiriliyor. Firma geliştiricilerin bu sayede kullanıcı ile daha fazla etkileşime gireceğini tahmin ediyor.

Ayrıca Bkz. "App Store’da uygulama açıklamaları izinsiz değiştirilemeyecek"

Geliştirici tarafında yapılacak fazla bir şey yok ve bu yüzden kolay bir entegrasyon yöntemine sahip. Şu anda kısıtlı bir ön izleme programı başladı. Yakın zamanda açık beta seviyesine geçileceği tahmin ediliyor. 

 

https://blogs.windows.com/buildingapps/2017/03/09/playable-ads-acquire-users-love-engage-app/#q3TaKAxVcv9GTmqg.97 Yorum Yaz
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murdocklawless 2 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
Catology

Hele hayrına ücretsiz yükseltme teklifi vermedi belliydi. Biz Mac OS iyidir diyince kötü oluyorduk..;)

apple sana göstermediği reklamların parasını önceden alıyor senden.
CatologyHele hayrına ücretsiz yükseltme teklifi vermedi belliydi. Biz Mac OS iyidir diyince kötü oluyorduk..;)apple san...
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Yanıtla +36
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Kefelon 2 yıl Guest-F8946C419
Catology
Hele hayrına ücretsiz yükseltme teklifi vermedi belliydi. Biz Mac OS iyidir diyince kötü oluyorduk..;)

Mac OS tabii ki iyidir ama sadece 5000-10.000 TL'lik makinelerde çalışmasa... Apple lisans satışına başlayıp tüm cihazlara açtıda biz mi kullanmadık Mac OS?
CatologyHele hayrına ücretsiz yükseltme teklifi vermedi belliydi. Biz Mac OS iyidir diyince kötü oluyorduk..;)Mac OS tabii ki ...
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Yanıtla +17
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XavierPedro 2 yıl Guest-F8946C419
Catology
Hele hayrına ücretsiz yükseltme teklifi vermedi belliydi. Biz Mac OS iyidir diyince kötü oluyorduk..;)

Az bile söylemişler.

Normal yollarla mac OS us pclere kuramıyor + tonlarca para veriyorsun Macbook almak için. Bunları bilerek hala yorum yapıyorsaniz durum vahimdir sizin için.
CatologyHele hayrına ücretsiz yükseltme teklifi vermedi belliydi. Biz Mac OS iyidir diyince kötü oluyorduk..;)Az bile söylemi...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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Want to 2 yıl
İyice saçmalamaya başladı bunlarda. Windows 8.1'den 1703'e geçmeyi düşünüyordum vazgeçtim.
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blackcat67 2 yıl
Biz bu işletim sistemini para vererek alıyoruz ne demek reklam yayınlayacağız o zaman bedava yapın geliri reklamlardan sağlayın..........
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Ejihov 2 yıl
OneDrive reklamı bende yok. Belki de kullanmıyorsan çıkmıyordur.
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TearsForFears 2 yıl
para vermeyenlere çıksın reklamlar, zaten para vermeyende beleşe yükseltti w10a enayi yerine koydular milleti
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zafercalskan 2 yıl
Oyunlar linuxda yaygınlaşsa herkes kullansada yemişim windowsunu linux çok iyi ama oyun yok malesef
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Spider_hip 2 yıl
Fırtına öncesi sessizlik bu, daha büyük şeyler olacak xDxDxD
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Guest-71C700AC1 2 yıl
windows 10 u kullanmamak için bir sebep daha.. İnternet sitelerindeki reklamları bile kapatmak için Adblock programlarını kullanıyoruz bu windows ads ler çıktı bide. Çöplüğe döndürecekler pcleri gereksiz saçma reklamlarla sinir bozucu birşey android telefonumdan bu yüzden tiskinir oldum reklamsız bir tane ücretsiz uygulama yok google playde.
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underlater 2 yıl Guest-71C700AC1
WoltreX

windows 10 u kullanmamak için bir sebep daha.. İnternet sitelerindeki reklamları bile kapatmak için **** programlarını kullanıyoruz bu windows ads ler çıktı bide. Çöplüğe döndürecekler pcleri gereksiz saçma reklamlarla sinir bozucu birşey android telefonumdan bu yüzden tiskinir oldum reklamsız bir tane ücretsiz uygulama yok google playde.

Parasını ödeyene kadar tabi. 2 TL'ye bile uygulama alınabiliyor google'da. Windows'ta nerdeeee! Uygulama 2TL olunca adamlar sürümden kazanmış oluyor :) (2 TL örnek olsun diye yazdım. Ama gerçekten ucuz uygulamalar az değil)
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Amd64x2 2 yıl
Dünyayı bilemem ama bu ülkede tutar, "tivi" izleyen her bünyenin (özellikle tv8 den dolayı) reklama karşı bağışıklığı var. Güya 5 dakikadan fazla reklam yayınlamak yasak. Adam 5 saniyelik bir, az sonra- haftaya- yeni bölüm- eski bölüm, özet kıl tüy yün introsu koyuyor sonra tekrar dayıyor reklamı, 45 dakika reklam olur mu yahu? oluyor işte, 3 dakika bize vız gelir :)
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H34RTL3SS 2 yıl
3dk da hangi tuşa basmam gerektiğini bile anlamam ben 15dk falan olsa bari bişiye benzese
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murdocklawless 2 yıl
üç dakika boyunca reklam üzerinde yer alan oyunu nasıl deniyormuşuz onu anlamadım? bana gta 6 reklamı gösterdi diyelim, üç dakika boyunca nasıl deneyeceğim ben bu oyunu birisi bana anlatabilir mi?
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