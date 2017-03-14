Windows 10’da oynatılabilir oyun reklamları devri

Windows 10 işletim sistemi ile birlikte Microsoft’un cihaz odaklı stratejiden kullanıcı sayısı odaklı stratejiye geçiş yaptığını ve bunda da kısmen başarılı olduğunu görmüştük. 500 milyon rakamına yürüyen ekosistemde Microsoft’un reklam hamleleri gözden kaçmıyor.

Etkileşim artacak

Geçmiş yıllarda son kullanıcı veya üreticiye lisans satışı yapan Microsoft, gelir modelini bu şekilde oluşturmuştu. Yani ne kadar çok lisans satılırsa Microsoft da o kadar kar ediyordu. Bununla birlikte Facebook veya Google’ın cihaz satmadan milyarlarca dolar reklam geliri elde etmesi sektörde bazı şeylerin değişeceğini gösteriyordu. Microsoft da kullanıcı üzerinden reklam geliri elde etmeye karar verdi.

Bir süre önce dosya yöneticisinde OneDrive abonelik teklifleri göstermeye başlayan Microsoft, şimdi de oynatılabilir oyun reklamları çözümünü devreye sokuyor. Google’ın Instant Ads reklamlarına benzer şekilde kullanıcılar satın almadan önce oyunu deneme fırsatına sahip olacak.

Microsoft’un bulut altyapısını kullanan yeni çözümde kullanıcılar 3 dakika boyunca reklam üzerinde yer alan oyunu deneyebiliyor. Sonrasında satın almaya karar verirse Microsoft Store mağazasına yönlendiriliyor. Firma geliştiricilerin bu sayede kullanıcı ile daha fazla etkileşime gireceğini tahmin ediyor.

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Geliştirici tarafında yapılacak fazla bir şey yok ve bu yüzden kolay bir entegrasyon yöntemine sahip. Şu anda kısıtlı bir ön izleme programı başladı. Yakın zamanda açık beta seviyesine geçileceği tahmin ediliyor.