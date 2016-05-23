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Windows 10'un minimum sistem gereksinimlerinde önemli değişiklik

Windows 10 büyük güncelleme öncesinde, Microsoft’un minimum cihaz donanımı listesinde de değişiklikler yaşanıyor. Artık 1GB RAM'li Windows 10 tabletlerini görmek mümkün olmayacak. İşte detaylar:
3 yıl
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6
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10, teknoloji dünyasında birinci yılını doldurmak üzere. Microsoft, platforma yapacağı en büyük güncelleme için birinci yılın dolmasını bekliyor. Windows 10 Anniversary Update olarak da bildiğimiz Redstone kod adlı güncelleme, önemli donanım şartlarını da beraberinde getiriyor.

Windows 10

Windows 10 tarafına bakacak olursak, en düşük ekran boyutu 8 inçten 7 inçe çekilmiş. Yani artık 7 inçlik Windows 10 tabletleri görmek mümkün olacak. Bu boyut genelde maliyete oynayan üreticilerin boy gösterdiği sınır, bu bakımdan 7 ve 8 inçlik tablet modelleri genelde alt seviyeye dahil oluyor.

Microsoft boyut sınırını aşağı çekse de, donanımı aşağı çekmek istememiş. Bu bakımdan en az 2GB RAM kapasitesini şart koşmuş. 7 inçlik bir Windows tablet bilgisayarı düşük maliyetli olsa da, en az 2GB RAM taşımak zorunda. Bu da, kullanıcıya performans ve bant genişliği olarak yansıyacak.

Depolama tarafına da el atan firma, 32-bitlik Windows 10 işletim sistemi için en az 16GB, 64-bitlik Windows 10 işletim sistemi için ise en az 20GB depolama kapasitesini şart koşuyor. Hali hazırda Windows işletim sisteminin depolama alanında kapladığı yer bir hayli fazla. Üretici de depolama alanını kıstığı zaman, kullanıcıya çok az bir boş yer kalıyor.

Windows 10 mobil

Windows 10 mobil tarafında ise en yüksek ekran boyutu sınırı 8 inçten 9 inçe yükseltildi. Bugüne kadar 6 inç üzerine çıkan bir Windows Phone akıllı telefon göremedik ancak Microsoft, Windows 10 mobil ile kullanıcıların masaüstü deneyimine yakın bir deneyim yaşamasını istiyor. Bu bakımdan, gelecekte Windows 10 tabletlerin yerine Windows 10 Phablet modellerinin tercih edildiğini görebiliriz.

Windows 10 mobil tarafında halen 1GB RAM sınırı korunuyor ancak Full HD ve 2K ekran kullanmak isteyen üreticilerin 2GB veya 3GB RAM kullanması gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 7 için Intel modem iddiaları güçleniyor"

Son yenilik ise Windows 10 mobil işletim sistemi depolama alanında bölümlemeler yapacağı için, otomatik olarak belleğin formatlanması da gerekiyor. Yani Redstone güncellemesi ile birlikte Windows 10 mobil cihazlarında otomatik formatlama zorunluluğu başlamış oluyor. Güncellemenin ekosistem için yaz aylarında başlaması bekleniyor. 

 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/dn915086%28v=vs.85%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Windows telefonlar gayet güzel ve kaliteli olmuş markette oldukça yeterli ne ararsan buluyorsun.yani iş reklama ve telefonları almak için kolay ulaşabilmeye kalmış.ufak tefek sorunlar her sistemde ve markette var .WP gerçekten kullanılabilir olmuş eski androidçi olarak sevdim ben.
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kadirirdem 3 yıl
bence 2gb normal 1 gb kullanan cihaz nerdeyse yok kadar az...
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tahir40 3 yıl
1GB ramle Android bile çalışmıyor. Hayır yani işletim sistemini açıyorsun o kullanıyor 1GB rami, sonra ne olacak? Oyun program app vs çalıştırmayacak mısın? 1GB ram varsa Win7 bile kullanmak anlamsız.
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01myavuz 3 yıl
Sistem için kullanılacak alan ayrı olmalı ve satışta sadece diğer bellek reklam edilmeli, insanların iyi niyetini kullanıyorlar. Tanıdığım çoğu insan durumdan habersi akıllı telefon almış ama hafıza yetmiyor diye dert yanıyor. Herkes bizim gibi donanım konusunda bilgili değil.
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Fenomenon 3 yıl
Bi zahmet öyle olsun zaten. 1gb ram'le windows mu kullanılır. (PC-tablet tarafından bahsediyorum)
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elektrontan 3 yıl
Yakında quantum bilgisayar değilse yükleyemeyeceğiz sanırım.
Ayrıca 1GB ramli Lumia 925 neden güncelleme alamıyor hala anlamış değilim. Bu kadar yalan ve aptalca karardan sonra bir daha kolay kolay Microsoft ürünü kullanmam sanırım, En azından Satya Nadella zamanında çıkanları.
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