Windows 7 yüklü PC'ler yüzde 50 oranını aştı

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Microsoft, yıl sonuna doğru piyasaya süreceği Windows 8 için hazırlıklarını devam ettirirken, Windows 7 işletim sisteminin kullanım oranı da büyümeye devam ediyor.
StatCounter tarafından son bir yıl için hazırlanan verilere göre Haziran ayında yüzde 50 kullanım oranını geçen Windows 7, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi sürümü oldu. Yüzde 50.2 oranına ulaşan Windows 7 karşısında Windows XP ise yüzde 29.91 oranına kadar gerilemiş durumda.
Windows Vista yüzde 8.32 oranında seyrederken, Mac OS X ise yüzde 7.05 seviyelerinde. iPad modeli de bazı çevreler tarafından dizüstü segmenti içerisinde sayıldığı için, iOS işletim sistemi yüzde 2.4 ile grafikte yerini almış.
Windows 8 ile daha yaygın bir yükseltme kampanyası başlatmayı planlayan Microsoft, Windows 7-Windows XP arasındaki rekabetten daha kısa bir sürede kullanım oranında en üst sıraya oturacaktır.
http://gs.statcounter.com/#os-ww-monthly-201106-201206 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple bence mac üretimini kaldırıp sadece mobilden devam etsin, yeni mac'lerin bir üstünlüğü kalmadı artık. Xp'den sonra W7 fena ezdi, W8 ile pekişecek.
Yok artık, konsol çöker.
Öyle olsa bile konsolun çökeceğini düşünümüyorum. Konsol, sosyal bir oyun aracı benim gözümde. Yani aile içinde oturma odasında hep birlikte vakit geçirtebilecek bir araç. Bilgisyaar daha çok bireysel, içe kapanık bir oyun oynama aracı gibi.
''Bir söylenti vardı tüm xbox 360 oyunlarını destekleyecek'' dogruysa işler degişir o zaman
emin olunki win 7 cıkmadan öncede böyle türk mantığıyla cok atıp tutan vardı ama sonuç ortada
şu foruma üyelik acma olayını değiştirin tüm ergen ve teknolojinin hiç bi tarafından anlamayanlar burda
Apple bence mac üretimini kaldırıp sadece mobilden devam etsin, yeni mac'lerin bir üstünlüğü kalmadı artık. Xp'den sonra W7 fena ezdi, W8 ile pekişecek.
kuvvetle muhtemelen yeni bilgisayarla 15 dolar haricinde elinde XP//Vista//Win 7 lisansı olanlar 39.99 dolar karşılığında Windows 8 Pro yükseltme sürümüne sahip olabilecekler böyle bir olayın gerçekleşmesi halinde Windows 8 in yayılma oranı hızla artacaktır...
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