Windows 7 yüklü PC'ler yüzde 50 oranını aştı

Microsoft, yıl sonuna doğru piyasaya süreceği Windows 8 için hazırlıklarını devam ettirirken, Windows 7 işletim sisteminin kullanım oranı da büyümeye devam ediyor.





StatCounter tarafından son bir yıl için hazırlanan verilere göre Haziran ayında yüzde 50 kullanım oranını geçen Windows 7, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi sürümü oldu. Yüzde 50.2 oranına ulaşan Windows 7 karşısında Windows XP ise yüzde 29.91 oranına kadar gerilemiş durumda.





Windows Vista yüzde 8.32 oranında seyrederken, Mac OS X ise yüzde 7.05 seviyelerinde. iPad modeli de bazı çevreler tarafından dizüstü segmenti içerisinde sayıldığı için, iOS işletim sistemi yüzde 2.4 ile grafikte yerini almış.





Windows 8 ile daha yaygın bir yükseltme kampanyası başlatmayı planlayan Microsoft, Windows 7-Windows XP arasındaki rekabetten daha kısa bir sürede kullanım oranında en üst sıraya oturacaktır.