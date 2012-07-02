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Windows 7 yüklü PC'ler yüzde 50 oranını aştı

6 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, yıl sonuna doğru piyasaya süreceği Windows 8 için hazırlıklarını devam ettirirken, Windows 7 işletim sisteminin kullanım oranı da büyümeye devam ediyor. 

StatCounter tarafından son bir yıl için hazırlanan verilere göre Haziran ayında yüzde 50 kullanım oranını geçen Windows 7, dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi sürümü oldu. Yüzde 50.2 oranına ulaşan Windows 7 karşısında Windows XP ise yüzde 29.91 oranına kadar gerilemiş durumda.

Windows Vista yüzde 8.32 oranında seyrederken, Mac OS X ise yüzde 7.05 seviyelerinde. iPad modeli de bazı çevreler tarafından dizüstü segmenti içerisinde sayıldığı için, iOS işletim sistemi yüzde 2.4 ile grafikte yerini almış.

Windows 8 ile daha yaygın bir yükseltme kampanyası başlatmayı planlayan Microsoft, Windows 7-Windows XP arasındaki rekabetten daha kısa bir sürede kullanım oranında en üst sıraya oturacaktır.

http://gs.statcounter.com/#os-ww-monthly-201106-201206 Yorum Yaz
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myhotyro 6 yıl en beğenilen
"... Pad modeli de bazı çevreler tarafından dizüstü segmenti içerisinde sayıldığı için ..." Gelde gümlme. Applelınki disüztü sayılıyor, Googleınki sayılmıyor. Bu artık komiktende öte birşey. SD kart destekleme, USB giriş-çıkış destekleme, Bluetooth ile dosya kopyalayama, özetle 2003 de çıkan Nokia 6600'ün yapabildiklerinin birçoğunu 2012 de yapama ama dizüstü saysınlar. Peh peh peh.
"... Pad modeli de bazı çevreler tarafından dizüstü segmenti içerisinde sayıldığı için ..." Gelde gümlme. Applelınki disüztü sayılıyor, Googleınki sayılmıyor. B...
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DH Misafiri 6 yıl
Son atakla zaten ipod, iphone, ipad serisi cihazları piyasaya sürmeseydi şu an apple batmış bile olabilirdi. Mac os senelerdir altlarda %5lerde sürünüyor öyle...
Apple bence mac üretimini kaldırıp sadece mobilden devam etsin, yeni mac'lerin bir üstünlüğü kalmadı artık. Xp'den sonra W7 fena ezdi, W8 ile pekişecek.
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Oziko 6 yıl
-AltaiR-
W8 den bir beklenti yokki ev kulannıcısı için W7 yeterli şuanBir söylenti vardı tüm xbox 360 oyunlarını destekleyecek dogruysa işler degişir o zaman

Yok artık, konsol çöker.
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Dmitri Karamazov 6 yıl Oziko
Oziko

-AltaiR-

W8 den bir beklenti yokki ev kulannıcısı için W7 yeterli şuanBir söylenti vardı tüm xbox 360 oyunlarını destekleyecek dogruysa işler degişir o zaman


Yok artık, konsol çöker.

Öyle olsa bile konsolun çökeceğini düşünümüyorum. Konsol, sosyal bir oyun aracı benim gözümde. Yani aile içinde oturma odasında hep birlikte vakit geçirtebilecek bir araç. Bilgisyaar daha çok bireysel, içe kapanık bir oyun oynama aracı gibi.
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aspirin_00 6 yıl
yaşasın XP gerisi yalan 250 mb ramle çalıştır.
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Patria o Muerte 6 yıl
xp giderek azalacak. 5 yıl içinde tek tük görücez.
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ContEmpor4ry 6 yıl
W8 den bir beklenti yokki ev kulannıcısı için W7 yeterli şuan
''Bir söylenti vardı tüm xbox 360 oyunlarını destekleyecek'' dogruysa işler degişir o zaman
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DH Misafiri 6 yıl
şu win 8 den nefret edenlere gelsin bu söz
emin olunki win 7 cıkmadan öncede böyle türk mantığıyla cok atıp tutan vardı ama sonuç ortada
şu foruma üyelik acma olayını değiştirin tüm ergen ve teknolojinin hiç bi tarafından anlamayanlar burda
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artcraft35 6 yıl
bırakın bu windows 8 i artık. görünürde windows 7 ile çok fazla farkı yok, hele ki dokunmatik ekranlı bir bilgisayarın da yoksa windows 7 daha kullanışlı.
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DH Misafiri 6 yıl
Son atakla zaten ipod, iphone, ipad serisi cihazları piyasaya sürmeseydi şu an apple batmış bile olabilirdi. Mac os senelerdir altlarda %5lerde sürünüyor öyle...
Apple bence mac üretimini kaldırıp sadece mobilden devam etsin, yeni mac'lerin bir üstünlüğü kalmadı artık. Xp'den sonra W7 fena ezdi, W8 ile pekişecek.
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Virinom 6 yıl
Vista bile Mac Os X'in üstünde :)
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aceleciburak 6 yıl
Akumu
isyankar_emreWindows 8 çıkışını yaptıkdan sonra, Windows 7yi kullananların belli bir fiyat ile ( sanırım 29Tl diye görmüştüm :) )Windows 8e geçme fırsatları olucak bu büyük oranda hızlı bir büyüme yapıcak Win. 8de..
Sadece yeni alınan windows7li bilgisayarlara 15$ ile windows 8 e upgrade etme özelliği var.Herkes yapamıyor.

kuvvetle muhtemelen yeni bilgisayarla 15 dolar haricinde elinde XP//Vista//Win 7 lisansı olanlar 39.99 dolar karşılığında Windows 8 Pro yükseltme sürümüne sahip olabilecekler böyle bir olayın gerçekleşmesi halinde Windows 8 in yayılma oranı hızla artacaktır...
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armanatilgan 6 yıl
android tabletler ne segmentine giriyor. dizaltimi. bre zindiklar fiziksel olarak ikiside ayni sey. biri dizustu pc digeri hic. bole sey olur mu
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