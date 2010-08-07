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Windows 7'li tablet bilgisayar: EROS2

8 yıl
16,2b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Apple iPad'e karşı Windows 7 tabanlı tabletler için "tüm silahlarımızı kullanacağız" açıklaması yapmıştı. Steve Ballmer'ın bu açıklamasında Çinli üreticilerin rolü ne olacak tam olarak emin değiliz ama dünya devi pek çok isimden önce Çin'deki yerel üreticiler Windows 7'li tablet bilgisayar sunmaya başlamış durumda. İşte o isimlerden birisi olan EROS, EROS2 isimli yeni tablet bilgisayarını kullanıma sundu. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç büyüklüğünde resesif dokunmatik ekrana sahip tablet bilgisayar, farklı platform seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre EROS2, Atom N450, Atom N450+Nvidia ION2 veya Celeron SU2300 işlemcileriyle alabilecek. 1GB bellek kapasitesine ve 160GB kapasiteli depolama sürücüsüne sahip olan sistem, kablosuz iletişim için WiFi ve 3G gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. 4600 mAh kapasiteli pil ile 3 saate kadar web deneyimi sunan tablet bilgisayarda HDMI, VGA, LAN portlarına sahip tablette kart okuyucusu da bulunuyor. EROS2 anavatanı Çin pazarında, işlemci seçeneğine bağlı olarak 442 dolar (Atom N450), 547$ (Atom N450+Nvidia ION2) ve 590$ (Celeron SU2300) seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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ABOOO 8 yıl
Birincisi çıkmış gibi 2.si demişler ehaueha
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DH Misafiri 8 yıl
iyide bunu elimizde nasıl tutacaz kenarlarındaki çerçeve payı çok ince.
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darkmoon34 8 yıl
ipad çakması derken çindkei bazı firmalar ipad kasasını kullnarak tablet üretiyor onlar ipad çakması olabilir ama tablet denilen şey 90 lılardan beri var yeni bri şey değil ilk tabletler sadece yazı yamaz not tutmak için üretilmiş çok basit işlevsiz tabletlerdi o zamanlar kağıttan tasarruf gözüyle bakılıyordu o günden bu günlere tabletler gelişerek geldi ama ipad tabiki bu işi popülarite yapdı popüler kültüre kattı.. bilgisayar sektöründen uzak insanlarda tableti ipad le tanıdı haliyle diğer bütünt abletleri ipad den sonra üretilmiş ipad e özenilen tabletler sanıyorlar ama tabletler 90 lıların başından beri var ben ilk fujitsu nun tabletini görmüşdüm 99 yılında..
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egesengun 8 yıl
Comandos2 gibi olmuş :))
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
lcd televizyona benziyor.ismide eros:) olmamış
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alito 8 yıl
tablet tablettir çakması filan olmaz
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stradivardi 8 yıl
İpad çakması ne demek yahu tabletler zaten sadece ekrandan oluşuyorlar zaten birbirlerine benzeyecekler İpad öncesinde de tabletler vardı o zaman İpad onların çakması
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Tora 8 yıl
Ürünün adını Türkiye sınırları içerisinde telaffuz etmek sakıncalı olabilir.
Biraz değişikliğe gidilse iyi olur :D
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darkaura 8 yıl

Tora

Ürünün adını Türkiye sınırları içerisinde telaffuz etmek sakıncalı olabilir.
Biraz değişikliğe gidilse iyi olur :D


:)))))))))
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Anesthesia` 8 yıl

Tora

Ürünün adını Türkiye sınırları içerisinde telaffuz etmek sakıncalı olabilir.
Biraz değişikliğe gidilse iyi olur :D


Eros herkese eros dünyaya eros.


iPad çakması gibi duruyor..
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