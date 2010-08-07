Windows 7'li tablet bilgisayar: EROS2

Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Apple iPad'e karşı Windows 7 tabanlı tabletler için "tüm silahlarımızı kullanacağız" açıklaması yapmıştı. Steve Ballmer'ın bu açıklamasında Çinli üreticilerin rolü ne olacak tam olarak emin değiliz ama dünya devi pek çok isimden önce Çin'deki yerel üreticiler Windows 7'li tablet bilgisayar sunmaya başlamış durumda. İşte o isimlerden birisi olan EROS, EROS2 isimli yeni tablet bilgisayarını kullanıma sundu. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç büyüklüğünde resesif dokunmatik ekrana sahip tablet bilgisayar, farklı platform seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre EROS2, Atom N450, Atom N450+Nvidia ION2 veya Celeron SU2300 işlemcileriyle alabilecek. 1GB bellek kapasitesine ve 160GB kapasiteli depolama sürücüsüne sahip olan sistem, kablosuz iletişim için WiFi ve 3G gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. 4600 mAh kapasiteli pil ile 3 saate kadar web deneyimi sunan tablet bilgisayarda HDMI, VGA, LAN portlarına sahip tablette kart okuyucusu da bulunuyor. EROS2 anavatanı Çin pazarında, işlemci seçeneğine bağlı olarak 442 dolar (Atom N450), 547$ (Atom N450+Nvidia ION2) ve 590$ (Celeron SU2300) seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.