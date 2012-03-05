Windows 8 ARM ekosistemi genişliyor

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde Tüketici Önizleme Sürümünü genel kullanıma açtığı Windows 8 işletim sistemi için hazırlıklar sürüyor. Geleneksel x86 desteğine ek olarak ARM platformuna da destek getirecek olan Windows 8 için endüstrideki bekleyiş sürerken, yeni işleitm sisteminin sektördeki gidişatı değiştirebileceği ifade ediliyor.

Henüz Microsoft tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Windows 8'in x86 ve ARM versiyonları farklı tarihlerde pazara sürülecek gibi görünüyor. Tüm zamanların en çok satan Windows işletim sistemi olarak Windows 7'nin yerini alacak yeni işletim sisteminin x86 versiyonunun 29 Kasım'da (Amerika'da satış patlaması yaşanan Kara Cuma'dan sonra??), ARM versiyonunun ise 2013'ün ortalarına doğru çıkacağı üzerinde duruluyor. Görünüşe bakılırsa Microsoft, WoA olarak bilinen Windows on ARM çözümü için hem yazılım tarafındaki geliştirmeleri daha ileri boyuta taşımak hem de donanım üreticilerine daha fazla zaman kazandırmak istiyor olabilir zira Windows on ARM ile birlikte bilgisayar pazarında farklı fiyat segmentlerinde yeni form faktörlerin geliştirileceği düşünülüyor.

Tüm bu gelişmelere ek olarak Microsoft, Windows 8'in ARM ekosistemini genişletmey devam ediyor. İşletim sisteminin ARM desteği açıklandığından bu yana işbirliği içerisinde olunan Qualcomm, Nvidia ve Texas Instruments'a ek olarak Microsoft, Marvell ve Huawei firmalarını da Windows on ARM platformuna dahil etti. Bu noktada sektördeki konumu düşünüldüğünde Marvell ismi çok şaşırtıcı olmasa da Huawei sürpriz olarak nitelendirilebilir. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı yeni nesil akıllı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çeken Çinli üretici, ilerleyen aylarda daha sık gündeme gelecek gibi görünüyor zira Windows on ARM listesinde, doğrudan yarıiletken tasarımcısı olmayan tek firma olarak gösterilebilir.