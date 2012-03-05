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Windows 8 ARM ekosistemi genişliyor

7 yıl
3,3b
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18
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un geçtiğimiz günlerde Tüketici Önizleme Sürümünü genel kullanıma açtığı Windows 8 işletim sistemi için hazırlıklar sürüyor. Geleneksel x86 desteğine ek olarak ARM platformuna da destek getirecek olan Windows 8 için endüstrideki bekleyiş sürerken, yeni işleitm sisteminin sektördeki gidişatı değiştirebileceği ifade ediliyor.
Henüz Microsoft tarafından resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Windows 8'in x86 ve ARM versiyonları farklı tarihlerde pazara sürülecek gibi görünüyor. Tüm zamanların en çok satan Windows işletim sistemi olarak Windows 7'nin yerini alacak yeni işletim sisteminin x86 versiyonunun 29 Kasım'da (Amerika'da satış patlaması yaşanan Kara Cuma'dan sonra??), ARM versiyonunun ise 2013'ün ortalarına doğru çıkacağı üzerinde duruluyor. Görünüşe bakılırsa Microsoft, WoA olarak bilinen Windows on ARM çözümü için hem yazılım tarafındaki geliştirmeleri daha ileri boyuta taşımak hem de donanım üreticilerine daha fazla zaman kazandırmak istiyor olabilir zira Windows on ARM ile birlikte bilgisayar pazarında farklı fiyat segmentlerinde yeni form faktörlerin geliştirileceği düşünülüyor.
Tüm bu gelişmelere ek olarak Microsoft, Windows 8'in ARM ekosistemini genişletmey devam ediyor. İşletim sisteminin ARM desteği açıklandığından bu yana işbirliği içerisinde olunan Qualcomm, Nvidia ve Texas Instruments'a ek olarak Microsoft, Marvell ve Huawei firmalarını da Windows on ARM platformuna dahil etti. Bu noktada sektördeki konumu düşünüldüğünde Marvell ismi çok şaşırtıcı olmasa da Huawei sürpriz olarak nitelendirilebilir. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı yeni nesil akıllı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çeken Çinli üretici, ilerleyen aylarda daha sık gündeme gelecek gibi görünüyor zira Windows on ARM listesinde, doğrudan yarıiletken tasarımcısı olmayan tek firma olarak gösterilebilir.

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| OMG! | 7 yıl en beğenilen
uzun bir zaman dilimi için düşünürsek bence microsoft rakiplerinden daha ileride.
Windows'a ios ya da android rakip olabilir mi? Apple mac ile ios'i birleştirebileceği sistemi üzerinde çalıştığı haberini okumuştuk,Google'ın ise tabletlere chrome os'i getirme gibi bi düşüncesi var mı hiç bir fikrimiz yok. Fakat Microsoft hem yazılım hem de donanım alanında büyük bir yol katetmiş durumda,İşletim sistemi de güzel bir sisteme benziyor,efsane (artık öyle diyebiliriz) windows 7 ile yenilikçi metro arayüzünü birleştiren bir sistem.
Microsoft win8'i pazara sunduğunda bekleneni verebilirse asıl kazanan o olacaktır.
uzun bir zaman dilimi için düşünürsek bence microsoft rakiplerinden daha ileride.Windows'a ios ya da android rakip olabilir mi? Apple mac ile ios'i birleşti...
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DH Misafiri 7 yıl
İsterse iPad 99 çıksın işletim sistemi dedin mi Microsoft ile kimse yarışamaz. Hiç kimse o güzelim windows ile ios veya android gibi linux türevlerini karşılaştıramaz. Microsoft 10-20 yıllık vizyonu olan bir şirkettir ve hep en iyisini yapar mutlaka!
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Reanimate 7 yıl
acaba arm işlemciler masaüstü bilgisayar işlemcileri kadar gelişirmi ? yeni bir devir başlarmı çok merak ediyorum.İşlemci gücü tıkanmış gibi yada yaklaştık.
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Batuist 7 yıl
microsoft para kazanmak istiyorsa windows 8i önce tabletlere çıkarsın millete sevdirsin bu işletim sistemini sonra PCye çıkarsın. çünkü bu işletim sistemi tam olarak dokunmatik bir arabirim ile en üst seviyede kullanım deneyimi yaşatacaktır. Ama önce PCye çıkarırsa bunu millet klavye ve mouse ile kullanmaya kalkıcak ve bir süre sonra klavye ve mouse ile kullanmak sıkıcı olmaya başlayacaktır. tabi final sürümünü görmeden konuşmak doğru olmayacaktır ama consumer preview sürümü ile çok berbat bir kullanımı var fare ile.. fare sol üste taşı azıcık bekle menü çıksın sonra sağa kaydırmadan aşağı çek diğer menüler çıksın yok sağ alta çek sağdan devamla yukarı taşı fareyi bekle menü çıksın nedir bu.... böyle mi kullandık şimdiye dek PCleri gördüğümüz ikona tıklayıp yapıyorduk herşeyi. şimdi menüleri açmak için PC de fare ile takla atmamız gerekecek...
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söny 7 yıl
w8 uzun ömrülü olucagından hatasız cıkmak ıstıyor buda tabıkı zaman alıyor sonucta rakibin yok denıcek az ve gucsuz bekletıcek baya ama degıcek bı sey sunucaklarından emınım
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E_Aydin35 7 yıl
Microsoft hata yapacak lükse sahip değil yada şöyle söylüyüm hat ayapacak bir firma değil doğrusu herşeyin en akıllıcası en iyisini yapacağı şüphesiz kesin şu durumda ve çok iyi şekilde olacağına eminim...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Hem Arm, hem x86 işlemcide çalışma iddiası olan 2 işletim sistemi var, Android ve Windows, henüz ikisi de bu iddialarını ispatlayamadılar. Yarış devam ediyor. Olay budur.
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Rubisco 7 yıl
x86 programlar arm üstünde çalışmaz çalışmayacak. Izin verilmeden ticari çapta büyük bi emulasyon benzeri olaya kimse müsade etmez. Intel olmaz dedi kaç zaman öncesinde zaten. Port etmesi öyle çocuk oyuncağı değil, yerine göre vc++ 2005 2010 arasında dünya kadar sorun çıkıyo. MS için en avantajlı olabilecek yanı .net'in daha yaygın kullanılması ve bunun da üstünde durması, daha da teşvik etmesi olabilir. Jazelle/Thumb ile bu alanda oldukça mesela işine yarar durumda. Hepsi buraya kadar ama. Bunların hiçbiri kullanıcı açısından xp ye geçildiği zmanki gibi devrim niteliğinde değil. Bunların hiçbiri bana,"ben androidden win'e geçicem abü win süper yaa" dedirtemez. Tabletlerde ekran boyutundan dolayı daha cazibeli olacakdır. Zaten uzun bi süre cihaz dışında satılır durumda olmayacak, biz gidip satın alamıyacaz. O yüzden son kullanıcıyı tercih anlamında etkiler bi durumu olmaz bence. Aynı cihazın bi win bi android versiyonunu çıkartırlar mı aralarında fiyat varkı olur mu bence önemli bi soru. Bütün bunlar dışında zaten, uzun bi süre sade işletim sistemini satın alma durumu olmayacağına göre, bi tablet faln satın alırken her zmanki gibi özellikleri donanımı daha belirleyici konumda olur. CPU GPU ekranı, çıkışlarının kalitesi faln gibi. x86 masaüstünde windows rakipsiz iken, mobil alanda hiçde ölye bi durumda değil. Burdan bana göre çıkan sonuç diğer seçeneklerin veremediklerini vermesi lazım deneyim olarak, yoksa ön plana çıkamaz asla.
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r.m.y. 7 yıl
windows anlaşılan agresif giriyor pazara.
windows 8 phone, windos 8 ios , windows 8 arm tek çatı altında toplanır, kullanıcılara all in one çözümleri ( tüm platformlarda çalışabilecek yazılımlar) sağlanırsa güçlü olan yazılım desteğiyle birlikte ortalığın dumanını attırır gibi duruyor.
siz ne dersiniz?
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r.m.y. 7 yıl r.m.y.
tekno_user

windows anlaşılan agresif giriyor pazara.

windows 8 phone, windos 8 ios , windows 8 arm tek çatı altında toplanır, kullanıcılara all in one çözümleri ( tüm platformlarda çalışabilecek yazılımlar) sağlanırsa güçlü olan yazılım desteğiyle birlikte ortalığın dumanını attırır gibi duruyor.

siz ne dersiniz?

olup olmadık her cümleye - verme huyu da nerden çıktı anlamadım. Şimdilerde bu moda olmaya başladı.
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turbo-powwer 7 yıl
Bekleyip gormek lazim ben kotu olacagini dusunmuyorum.
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Computeus 7 yıl
ARM'yi destekleyen birden fazla işletim sistemi zaten var. WindowsARM, X86 uygulamalarına destek vermezse, Windows x86 için yazılmış yazılımlar kolaylıkla Windows ARM için derlenemezse, diğer işletim sistemlerinin yanında çok ta albenisi olmayacak.
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hacı.basat 7 yıl
Zaten konu ARM ve x86 işlemci desteği olduğunda parayla ürün satma niyetinde olan 2 ürün var. Windows ve Android. Önce windows arm sürümünü çıkarırsa windows, önce android x86 sürümünü çıkarırsa android önplana çıkacaktır.
Ne kadar önemli derseniz, açık kaynak kodlu pardus falan saymazsanız bu kadar az ürünün olduğu bir piyasada ikisi de köşeyi dönmüşler bence, bu saatten sonra ikisi de kazanandır. İhtiyaca göre seçilip kullanılabilir.
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| OMG! | 7 yıl en beğenilen
uzun bir zaman dilimi için düşünürsek bence microsoft rakiplerinden daha ileride.
Windows'a ios ya da android rakip olabilir mi? Apple mac ile ios'i birleştirebileceği sistemi üzerinde çalıştığı haberini okumuştuk,Google'ın ise tabletlere chrome os'i getirme gibi bi düşüncesi var mı hiç bir fikrimiz yok. Fakat Microsoft hem yazılım hem de donanım alanında büyük bir yol katetmiş durumda,İşletim sistemi de güzel bir sisteme benziyor,efsane (artık öyle diyebiliriz) windows 7 ile yenilikçi metro arayüzünü birleştiren bir sistem.
Microsoft win8'i pazara sunduğunda bekleneni verebilirse asıl kazanan o olacaktır.
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