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Windows 8, Ağustos'ta RTM oluyor; Ekim sonu satışa sunulabilir

6 yıl
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İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Microsoft Global İş Ortağı Konferansı’nda konuşan firmanın kıdemli başkan yardımcısı Rami Teller, Ağustos’un ilk haftası itibariyle Windows 8 çalışmalarının RTM seviyesine yükseltileceğini ve bir aksilik olmazsa Ekim sonunda satışa sunulacağını açıkladı.

RTM seviyesi, bir yazılımın üretilmeye hazır son haline geldiğini ifade eden bir terim. Dolayısıyla Windows 8’in Ağustos’un ilk haftası itibariyle RTM seviyesine yükseltilmesi; bilgisayar üreticilerinin Windows 8’li yeni bilgisayarların üretimine bu tarihten itibaren başlayabilecekleri anlamına geliyor.

Öte yandan Microsoft’un tepe yöneticisi Steve Ballmer, konferanstaki konuşmasında Surface’in Microsoft’un planlarının çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu; asıl odaklandıkları noktanın ise iş ortaklarının Windows 8’li dizüstü bilgisayar ve tablet üretmeleri olduğunu dile getirdi.

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JoeyBane 6 yıl
Windows 8 çok sağlam geliyor.. Az kaldı finale. Windows 7'yi de çok eleştiren olmuştu ama çoğu win7 kullanıyor.
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mooderator 6 yıl
Masaüstü yok,start menüsü yok diyenlere hayret ediyorum....bildim bileli MacOS kullanıyorum, start menü nedir,masaüstü nedir ne işe yarar bilmem...ama windows 8 in önizleme sürümünü denedim bana çok sağlam bir sistem olarak göründü,final sürümü olmamasına rağmen...
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Mr.Legend 6 yıl
Matemars
Release Candidate sürümü çıkmayacak mı önce?

RC sürümü yayınlandı diye hatırlıyorum
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Hobar 6 yıl
Ağustosun başında çıkıyormuş beyler. Yani 1 aydan kısa süre sonra çıkmış olacak.
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rambetiko 6 yıl
yorumları okuduktan sonra gülmemek elde değil. başka bir şey demeye gerek yok. önyargı, bilgisizlik, sırf yorum olsun diye atılan mesajlar. yarbay rütbesindeki kişiler bile böyle yaparsa nerede kaldı bilgi paylaşımı
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abdulmusavvir 6 yıl
Orijinalden alıntı: Hasanhh
Yapacakları bu ise çok despotça olur, çökünce bir daha kurulamaz yada sarvise gönder demektir bu, ha var ha yok o zaman.

Arkadaş bu haberi verince korktuğum şeyin gerçekleştiğini anladım, belliki Window8 arm sürümü, sürücü sorunlarını aşamadı ve sadece bir kaç cihaza sürücü yazıp, uyduruk bir işletim sistemi olarak çalıştıracaklar, fazla üstlerine varmamak lazım, Microsoft yıllardır buna uğraşıyor, Windows7 bile arm destekli gelecekti beceremediler, olmuyorsa olmuyordur, yapacak bir şey yok.
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Serothonin 6 yıl
Release Candidate sürümü çıkmayacak mı önce?
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hacı.basat 6 yıl
Orijinalden alıntı: Pardus Linux
ARM sürümü zaten sadece gömülü olarak gelecek yani Windows x86 gibi son kullanıcıya sunulmayacak sadece firmalara lisanslanacak onlarda cihazlarına yükleyip satacaklar.

Yapacakları bu ise çok despotça olur, çökünce bir daha kurulamaz yada sarvise gönder demektir bu, ha var ha yok o zaman.
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abdulmusavvir 6 yıl
açmayın-bağıran-karı
hayır reset değil. developer preview hariç her sürümünde 2saat sonra kilitlenme sorunu var bende.developerdede dvd sürücümü tanımıyor.kilitlenme dediğim herşey kilitleniyor.reset ve power tuşuda işlemiyor mecburen fişi çekiyorum.consumer preview de bu süre daha uzun3-4 saat sonra aynı şey oluyor.

Benim de BD-Yazıcı yok oluyordu her kurduğumda, sata kablosunu başka slota taktım düzeldi, denemeni tavsiye ederim.
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ultramarine caeruleum 6 yıl
Öyle gereksiz yorumlar var ki !! Yok masaüstü yok, başlat menüsü yok, bilmem ne yok. Zamanında windows 7 için söylenenler farklı bir formatta tekrarlanıyor. Daha birşey gördüğümüz yok şımarık çocuklar gibi ağız burun kıvırıyorsunuz. Zaten windows aptallar sürüsünden ibaret bizlerin kullanmayacağı bir işletim sistemi üretiyor !!!!
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Public_Enemy 6 yıl
masaüstü yok, start menusu yok, kullanacağımı hiç sanmıyorum.
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nysarac 6 yıl
başlat menüsü değilde açılışta metro ekranı gelmemeli direk masaüstü gelse daha iyi olur yada başlangıç ayarlarlarından ekleseler daha iyi olur bence
Sistemi sonradan 3. parti uygulamalar ile tweak etmenin anlamı yok :)
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Pardus Linux 6 yıl
baba_mustafa
Halen arm sürümü ortalarda yok, önizleme de yayınlamadılar.

ARM sürümü zaten sadece gömülü olarak gelecek yani Windows x86 gibi son kullanıcıya sunulmayacak sadece firmalara lisanslanacak onlarda cihazlarına yükleyip satacaklar.
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açmayın-bağıran-karı 6 yıl
şu 2saat sonra kilitlenme sorunu çözülene kadar Windows 8'e HAYIR!
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