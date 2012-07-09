Windows 8, Ağustos'ta RTM oluyor; Ekim sonu satışa sunulabilir





Microsoft Global İş Ortağı Konferansı’nda konuşan firmanın kıdemli başkan yardımcısı Rami Teller, Ağustos’un ilk haftası itibariyle Windows 8 çalışmalarının RTM seviyesine yükseltileceğini ve bir aksilik olmazsa Ekim sonunda satışa sunulacağını açıkladı.





RTM seviyesi, bir yazılımın üretilmeye hazır son haline geldiğini ifade eden bir terim. Dolayısıyla Windows 8’in Ağustos’un ilk haftası itibariyle RTM seviyesine yükseltilmesi; bilgisayar üreticilerinin Windows 8’li yeni bilgisayarların üretimine bu tarihten itibaren başlayabilecekleri anlamına geliyor.





Öte yandan Microsoft’un tepe yöneticisi Steve Ballmer, konferanstaki konuşmasında Surface’in Microsoft’un planlarının çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu; asıl odaklandıkları noktanın ise iş ortaklarının Windows 8’li dizüstü bilgisayar ve tablet üretmeleri olduğunu dile getirdi.