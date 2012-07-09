Windows 8, Ağustos'ta RTM oluyor; Ekim sonu satışa sunulabilir

Haber Editörü
Microsoft Global İş Ortağı Konferansı’nda konuşan firmanın kıdemli başkan yardımcısı Rami Teller, Ağustos’un ilk haftası itibariyle Windows 8 çalışmalarının RTM seviyesine yükseltileceğini ve bir aksilik olmazsa Ekim sonunda satışa sunulacağını açıkladı.
RTM seviyesi, bir yazılımın üretilmeye hazır son haline geldiğini ifade eden bir terim. Dolayısıyla Windows 8’in Ağustos’un ilk haftası itibariyle RTM seviyesine yükseltilmesi; bilgisayar üreticilerinin Windows 8’li yeni bilgisayarların üretimine bu tarihten itibaren başlayabilecekleri anlamına geliyor.
Öte yandan Microsoft’un tepe yöneticisi Steve Ballmer, konferanstaki konuşmasında Surface’in Microsoft’un planlarının çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu; asıl odaklandıkları noktanın ise iş ortaklarının Windows 8’li dizüstü bilgisayar ve tablet üretmeleri olduğunu dile getirdi.
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RC sürümü yayınlandı diye hatırlıyorum
Arkadaş bu haberi verince korktuğum şeyin gerçekleştiğini anladım, belliki Window8 arm sürümü, sürücü sorunlarını aşamadı ve sadece bir kaç cihaza sürücü yazıp, uyduruk bir işletim sistemi olarak çalıştıracaklar, fazla üstlerine varmamak lazım, Microsoft yıllardır buna uğraşıyor, Windows7 bile arm destekli gelecekti beceremediler, olmuyorsa olmuyordur, yapacak bir şey yok.
Yapacakları bu ise çok despotça olur, çökünce bir daha kurulamaz yada sarvise gönder demektir bu, ha var ha yok o zaman.
Benim de BD-Yazıcı yok oluyordu her kurduğumda, sata kablosunu başka slota taktım düzeldi, denemeni tavsiye ederim.
Sistemi sonradan 3. parti uygulamalar ile tweak etmenin anlamı yok :)
ARM sürümü zaten sadece gömülü olarak gelecek yani Windows x86 gibi son kullanıcıya sunulmayacak sadece firmalara lisanslanacak onlarda cihazlarına yükleyip satacaklar.