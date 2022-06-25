Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 8.1 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor

    Yazılım devi Microsoft, Windows 8.1 kullanıcılarına, desteğin 10 Ocak 2023'te sona ereceği konusunda hatırlatıcılar göndermeye hazırlanıyor.                     
    Oy Ver

    Microsoft, Windows 8.1 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft, Windows 8.1 işletim sistemi kullanıcılarına desteğin sona ereceğine dair bildirimler göndermeye hazırlanıyor. Hatırlatmalar önümüzdeki ay başlayacak ve 10 Ocak 2023'ten itibaren Windows 8.1 desteği sonlandırılacak.

    The Verge'e göre bildirimler, Microsoft'un geçmişte desteği sona erdiğini bildirmek için Windows 7 kullanıcılarına gönderdiği bildirimlerle aynı olacak. Şirket, 2016'da Windows 8 desteğini sonlandırmıştı, ancak gözden geçirilmiş 8.1 sürümünü kullananların Ocak 2023'e kadar yeni bir işletim sistemine geçmek için zamanları var.

    Windows 10'a geçmeleri tavsiye ediliyor

    Öncelikle dokunmatik ekranlı cihazların kullanıcılarını hedefleyen Windows 8'in piyasaya sürülmesinden sonra, şirket, Başlat düğmesini ve diğer tanıdık özellikleri geri döndüren bir güncelleme yayınlamak zorunda kalmıştı. 2015 yılında ise Microsoft Windows 10'u piyasaya sürdü. Yazılım devine göre, Windows 8 ve Windows 8.1 cihazlarının büyük çoğunluğu Windows 11'i desteklemiyor. Bu nedenle de kullanıcılarına, alternatif olarak 14 Ekim 2025'e kadar güncellemeleri alacak olan Windows 10'u satın almaları tavsiye ediliyor.

    Microsoft, Windows 8.1 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Elbette Windows 8.1, 10 Ocak 2023'ten sonra çalışmayı bırakmayacak, ancak Microsoft'tan yazılım güncellemeleri almayacak olması nedeniyle işletim sistemi dış saldırılara karşı hızla savunmasız hale gelecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Note 20
    Samsung Galaxy Note 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Excalibur G900.1180-BV60X-B
    Excalibur G900.1180-BV60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız