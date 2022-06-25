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Microsoft, Windows 8.1 işletim sistemi kullanıcılarına desteğin sona ereceğine dair bildirimler göndermeye hazırlanıyor. Hatırlatmalar önümüzdeki ay başlayacak ve 10 Ocak 2023'ten itibaren Windows 8.1 desteği sonlandırılacak.

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The Verge'e göre bildirimler, Microsoft'un geçmişte desteği sona erdiğini bildirmek için Windows 7 kullanıcılarına gönderdiği bildirimlerle aynı olacak. Şirket, 2016'da Windows 8 desteğini sonlandırmıştı, ancak gözden geçirilmiş 8.1 sürümünü kullananların Ocak 2023'e kadar yeni bir işletim sistemine geçmek için zamanları var.

Windows 10'a geçmeleri tavsiye ediliyor

Öncelikle dokunmatik ekranlı cihazların kullanıcılarını hedefleyen Windows 8'in piyasaya sürülmesinden sonra, şirket, Başlat düğmesini ve diğer tanıdık özellikleri geri döndüren bir güncelleme yayınlamak zorunda kalmıştı. 2015 yılında ise Microsoft Windows 10'u piyasaya sürdü. Yazılım devine göre, Windows 8 ve Windows 8.1 cihazlarının büyük çoğunluğu Windows 11'i desteklemiyor. Bu nedenle de kullanıcılarına, alternatif olarak 14 Ekim 2025'e kadar güncellemeleri alacak olan Windows 10'u satın almaları tavsiye ediliyor.

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Elbette Windows 8.1, 10 Ocak 2023'ten sonra çalışmayı bırakmayacak, ancak Microsoft'tan yazılım güncellemeleri almayacak olması nedeniyle işletim sistemi dış saldırılara karşı hızla savunmasız hale gelecek.

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Microsoft, Windows 8.1 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor