Windows 8 Metro arayüzünün sonraki durağı Office yazılımı olacak

Windows 8'in tanıtılmasıyla birlikte Microsoft'un A'dan Z'ye tüm ürünlerinde Windows Phone 7 platformundan tanıdığımız Metro kullanıcı arayüzünü entegre edeceği kesin olarak teyit edilmiş oldu.





Bunun en büyük sebeplerinden birisi x86 platformu üzerinde çalışan uygulamaların Windows 8 ARM tabletlerde çalışamayacak olması. ARM tabletlerde uygulamaların Metro arayüzüne uygun olarak geliştirilmiş versiyonları çalışacak.





Bu zaten bir süredir bilinen bir konuydu. Windows bölümü başkanı Steven Sinofsky mali analistler toplantısında Windows 8'in ilk duyurulduğu CES fuarından bu yana Intel tabanlı uygulamaların ARM işlemciler üzerinde çalışamayacağını ısrarla ifade ettiklerini belirtti. Sinofsky bu açıklamayı ARM işlemciler üzerinde bir emülatörle Windows uygulamalarının çalıştırılıp çalıştırılmayacağının sorulması üzerine yaptı.





Intel üzerinde çalışan Windows 8 hem Metro arayüzü uygulamalarını hem de klasik masaüstü uygulamalarını çalıştırabilirken ARM üzerinde çalışan Windows 8 sadece Metro arayüzü uygulamalarını çalıştırabiliyor.





Sinofsky Metro arayüzü üzerinde uygulama geliştirmek isteyenler için destekledikleri tüm dilleri içeren araçların sunulacağını kaydediyor.





Ancak işletim sistemlerinin aynı API'leri kullanıyor olması zor da olsa mevcut yazılım ve sürücülerin ARM işlemcilere göre optimize edilmesini mümkün kılıyor.





Burada en büyük soru Microsoft'un diğer bir dev yazılımı Microsoft Office için gündeme geliyor. Microsoft'un en büyük ikinci para kaynağı olan Office yazılımının ARM işlemcilere uyarlanmaması tabi ki düşünülemez.





CEO Steve Ballmer aynı toplantıda Windows çalıştıran ancak Office çalıştırmayan bir cihazı hayal etmenin zor olduğunu bu bakımdan Metro arayüzü kullanan bir Office için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.Ona göre Windows 8'in stratejisi x86 üzerinden gelen tüm uygulamaların bu dünya içerisinde çalışabilmelerinin önünü açmak.