Windows 8 işletim sisteminin OEM satış fiyatları netleşti

Microsoft'un resmi lansmanını iki hafta sonra yapmaya hazırlandığı yenilikçi işletim sistemi Windows 8 için en çok merak edilen detaylardan biri olan fiyatlandırma politikası ortaya çıktı. Haziran ayından bu yana satılmakta olan bilgisayarlar için ülkemizde 29.99TL'lık güncelleme seçeneği sunulacak işletim sistemi için bazı büyük bilgisayar üreticileri ücretsiz yükseltme de sağlayacak. Ancak daha eski tarihli bilgisayara sahip olan diğer kullanıcılar için Windows 8'in standart versiyonu yurt dışı için 99.99$, Pro versiyonu ,se 139.99$ seviyesinden sunulacak. Ayrıca her iki sürüm için de hem 32-bit hem de 64-bit sürümler hazır bulunacak.





Bir süre önce Windows 8 Professional için fiziksel medya (DVD gibi) ile satılacak sürümün 69.99$ olacağı ifade edilmişti. Ancak bunun tanıtım fiyatı olduğunu ve aynı sürümün piyasaya 199.99$ etiket fiyatı ile gireceğini de not düşelim. Tüm bunlara ok olarak Windows 8 için "Pro Pack" isimli özel bir paket te satıla sunulacak. Çeşitli teknolojiler için ekstra lisans bedeli ödemek istemeyen Microsoft, bu teknolojileri içeren bazı uygulamaları isteğe bağlı seneçek olarak Pro Pack ile sunulacak. Yurt dışı için 69.99$'a gelecek olan bu paket kapsamında Windows 8'in standart versiyonunu Pro seviyesine yükseltecek ve DVD oynatımı da olmak üzere Medya Merkezi yetenekleri kazandırmış olacak. Merak edenler için DVD oynatma özelliğinin Windows 8 kapsamında standart bir fonksiyon olarak gelmediğini de belirtelim.





Microsoft cephesinden yapılan açıklamalara göre, 69.99$'lık güncellemenin yurt dışında Amazon,Best Buy, Staples, Office Depot ve Microsoft Store üzerinden sunulacak. Redmond merkezli şirket aynı zaanda Acer, Asus, Dell, HP, Samsung ve Sony'nin bugün itibariyle Windows 8 işletim sistemli bilgisayarlar için ön-sipariş almaya başladığını da açıkladı.



