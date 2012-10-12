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Windows 8 işletim sisteminin OEM satış fiyatları netleşti

6 yıl
5,5b
1
44
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un resmi lansmanını iki hafta sonra yapmaya hazırlandığı yenilikçi işletim sistemi Windows 8 için en çok merak edilen detaylardan biri olan fiyatlandırma politikası ortaya çıktı. Haziran ayından bu yana satılmakta olan bilgisayarlar için ülkemizde 29.99TL'lık güncelleme seçeneği sunulacak işletim sistemi için bazı büyük bilgisayar üreticileri ücretsiz yükseltme de sağlayacak. Ancak daha eski tarihli bilgisayara sahip olan diğer kullanıcılar için Windows 8'in standart versiyonu yurt dışı için 99.99$, Pro versiyonu ,se 139.99$ seviyesinden sunulacak. Ayrıca her iki sürüm için de hem 32-bit hem de 64-bit sürümler hazır bulunacak.

Bir süre önce Windows 8 Professional için fiziksel medya (DVD gibi) ile satılacak sürümün 69.99$ olacağı ifade edilmişti. Ancak bunun tanıtım fiyatı olduğunu ve aynı sürümün piyasaya 199.99$ etiket fiyatı ile gireceğini de not düşelim. Tüm bunlara ok olarak Windows 8 için "Pro Pack" isimli özel bir paket te satıla sunulacak. Çeşitli teknolojiler için ekstra lisans bedeli ödemek istemeyen Microsoft, bu teknolojileri içeren bazı uygulamaları isteğe bağlı seneçek olarak Pro Pack ile sunulacak. Yurt dışı için 69.99$'a gelecek olan bu paket kapsamında Windows 8'in standart versiyonunu Pro seviyesine yükseltecek ve DVD oynatımı da olmak üzere Medya Merkezi yetenekleri kazandırmış olacak. Merak edenler için DVD oynatma özelliğinin Windows 8 kapsamında standart bir fonksiyon olarak gelmediğini de belirtelim.

Microsoft cephesinden yapılan açıklamalara göre, 69.99$'lık güncellemenin yurt dışında Amazon,Best Buy, Staples, Office Depot ve Microsoft Store üzerinden sunulacak. Redmond merkezli şirket aynı zaanda Acer, Asus, Dell, HP, Samsung ve Sony'nin bugün itibariyle Windows 8 işletim sistemli bilgisayarlar için ön-sipariş almaya başladığını da açıkladı. 

 
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Runaway  6 yıl en beğenilen
Win8'in marjinal bir değişikliğe sahip olmayan bir sistem olduğu gerekçesiyle,insanlar korsan kullandıkları Win7'den korsan bir Win8'e geçme uğraşını bile vermeye değer kılmadıklarını belirtirken orjinal bir ürüne para vermeleri beklenemez heralde -en azından TR'de-.
Win8'in marjinal bir değişikliğe sahip olmayan bir sistem olduğu gerekçesiyle,insanlar korsan kullandıkları Win7'den korsan bir Win8'e geçme uğraşını bile verm...
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alprkrkmz 6 yıl
Şu Microsoft'u anlamıyorum. Ya sadece hazirandan beri alınanlara değil de, tüm orijinal W7 sahiplerine yap şunu 30$. Herkes alsın. Korsan kullanım azalsın. 100$ dolar nedir ya.
100$ yükseltmeye vereceğime, 150-200 dolar verip yeni bir lisans alırım. 2 farklı orijinal lisansım olur.
Şu Microsoft'u anlamıyorum. Ya sadece hazirandan beri alınanlara değil de, tüm orijinal W7 sahiplerine yap şunu 30$. Herkes alsın. Korsan kullanım azalsın. 100$...
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falcon5234 6 yıl
windows 7'ye devam...
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f47xfenerli 6 yıl
slm arkadaşlar bu w8 in demo sunu bende bir süre kullandım sora yeniden w7 kurdum ama kurulum bittikten sora pc açılış ekranında kalıyor kulanıcı adı ve şifre istiyor ne yaptımsa bu olayı aşamadım.bu konuda yardımcı olabilecek
veya bu olayı yaşayanlarınız oldumu acaba...
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SystemApps 6 yıl f47xfenerli
f47xfenerli

slm arkadaşlar bu w8 in demo sunu bende bir süre kullandım sora yeniden w7 kurdum ama kurulum bittikten sora pc açılış ekranında kalıyor kulanıcı adı ve şifre istiyor ne yaptımsa bu olayı aşamadım.bu konuda yardımcı olabilecek
veya bu olayı yaşayanlarınız oldumu acaba...

C yi biçimlendirin öyle yükleyin 7yi.Normalde aynı sürücüye 2işletim sistemi kurarken en yenisi ilk önce kurulur sonra daha düşük versiyonu kurulur.Windows için bu böyle.Aksi taktirde boot dosyaları çakışabilir.(eksik yada yanlış biliyo olabilirim emin değilim)işletim sistemi açılışta kilitleniyorsa sorununuz bundan kaynaklanabilir.Kullanıcı adı şifre konusunda hesabınızda muhtemelen parola vardır.

Ama söyle sanıyorumki sizin bahsettiğiniz bios ile ilgili bir şey.Biosunuzda şifre olabilir?
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Alexander Supertramp! 6 yıl
Allahtan üniversitem bana microsoft ürünlerini tedarik ediyor da cebimden yemiyorum:)
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swat882 6 yıl Alexander Supertramp!
Alexander Supertramp!

Allahtan üniversitem bana microsoft ürünlerini tedarik ediyor da cebimden yemiyorum:)

win8 i de verecekler mi?
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DH Misafiri 6 yıl
DVD oynatma özelliği ücretli dediği nasıl bir mantıktır acaba ?
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nurettinaz 6 yıl
İlk başlarda ülkemizde korsan kullanılır sonra win8li laptopla yaygınlaşınca durum yavaş yavaş düzelir. Sonra eğer tutulursa ve iyi yorumlar gelirse insanlar gidip alır. O nedenle çok bir değerş olduğunu düşünmğyorum bu haberin bizim insanlarımız içinki zaten artık linux tabanlı işletim sistemleride oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta. Demem o ki microsoft beleşede satsa biz korsana alışmışız gerisi hikaye.
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1080p 6 yıl
Kurdum denedim.
Baslat in olmamasi buyuk eksiklik.
Hadi baslat yok metro arabirim
Kullanayim dedim.
1280*720 de metro arabirim kullanamiyorsunuz.
Ekranin 4 kosesine metro desktop kisayollari koymuslar ama cok karisik.
Win 7 ye devam.
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Amedra 6 yıl 1080p
1080p

Kurdum denedim.

Baslat in olmamasi buyuk eksiklik.

Hadi baslat yok metro arabirim

Kullanayim dedim.

1280*720 de metro arabirim kullanamiyorsunuz.

Ekranin 4 kosesine metro desktop kisayollari koymuslar ama cok karisik.

Win 7 ye devam.



Hocam o kadar önyargılı biçimde yaklaşmayın bence. Bende betayı 3 ay kadar kullanmış biri olarak çok iyi bir şekilde alışmıştım ama laptobumun driverlarını eksik gördüğünden dolayı üzülerek win7'a tekrardan geri dönmek zorunda kaldım. Aslında ikisini karşılaştırmak doğru olmaz çünkü henüz daha alışagelmemiş bir olay ile karşı karşıyayız ancak alışıldıktan sonra eminim daha rahat bir kullanım elde edilecek. Ben bile metro olayını bayağı özlüyorum, yakın bir zamanda tekrardan geçmeyi planlıyorum ama dediğim gibi henüz böyle bir olaya alışmak zor olacaktır.

Zaten farkındaysanız sanki size dokunmatik hissi veriyorlar, bu konuda artık tablet telefon ve uygulama konusunda atak yapacaklarına inanıyorum, bu işletim sisteminden bir süre sonra windowsun yaptığı atakları izlememiz bile an meselesi olabilir. Şimdiden ufak ufak anlaşılıyor zaten.
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inexo 6 yıl
w9 a geçerim w7 devam
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peer16401 6 yıl
ben free win 8 kullandım makinam hızlı açılıdı ve kapattığımdada aynı hızda kapandı xp win7 bunlarda kapatamıyorum onun hızında win8 çıkış amacı androit işletim sistemine ek olarak cep tel. uyarlamak ve bilgisayardan kontrol etmetir.
Ticaret işi benim aklım ermez....Ama win8 kötü tarafı ise hotmail adresin yasal olmasıdır yani emaillere bakmak istersen outlook sistemi ile çalışmasıdır....
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ErTuFx 6 yıl
Bir yil sonra belki, daha windows 7 ye yeni isinmisken insanlar hemen bir degisiklik istemeyeceklerdir.
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Recharged 6 yıl
Açıkcası bu tarz bir fiyat politikasıyla Microsoft kendi bacağına sıkıyor,korsana yöneltiyor insanları.Korsan Windows kullanmak o kadar kolay ki bu çağda artık kimse işletim sistemine para yatırmak istemiyor haliyle.Microsoft eğer korsanı azaltmak (tamamen bitirmek imkansız) istiyorsa fiyatları bir kez daha gözden geçirmeli.
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Aseudra 6 yıl
Windows Xp ve 7 kullanıyorum.Mutluyum.
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erci501 6 yıl
yeni pc almayacağım için işletim sistemimi de değiştirmeyeceğim. windows7 den çok memnunum.
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