Windows 8 uygulama ücretlendirmesi belli oldu

26 Ekim'de tüketiciyle buluşacağı kesinleşen Windows 8 işletim sisteminin uygulama ücretlendirme sistemi de yavaş yavaş belli oluyor.





Resmi blogunda bir duyuru yapan Windows ekibi, Windows Store üzerinden yayınlanacak uygulamalara ne tür kıstaslar getirileceğini açıkladı.





Mağazada kullanıcılar 1.49$'dan 999.99$'a kadar değişen ücretlerde uygulamalar bulabilecek. Uygulama ücretleri mağazanın resmi olarak desteklediği tüm para birimleri üzerinden günlük kurlara göre belirlenebilecek.





Geliştiriciler 200$'ı geçen satın almalarda, 30 gün sonra gelirlerini hesaplarına aktarabilecek. Microsoft'un ücret paylaşımı endüstri standardı olan yüzde 70 geliştirici-yüzde 30 mağaza şeklinde uygulanıyor. Ancak bir uygulama popüler olursa ve 25 000$ barajını geçerse, Microsoft payını yüzde 20'ye indirecek.





Windows Store'da Microsoft önce dene-sonra öde sistemini hayata geçiriyor. Windows Phone sisteminde önce dene-sonra öde uygulamalarının ücretli uygulamalardan 5 kat daha fazla gelir getirdiği belirtiliyor. Bu nedenle Microsoft geliştiricileri bu yönde teşvik ediyor.





Belirli bir süre kullanıcılara ücretsiz olarak tam sürüm halinde sunulacak uygulamalar, süre bitiminde kullanıcıdan uygulamayı satın almasını isteyecek. Mağazada kullanıcılar satın alma ve deneme butonunu birarada görecek.





Mağazada ayrıca uygulama içi ödeme sistemi de bulunuyor. Uygulama içerisinde sanal eşyalara ihtiyaç duyanlar Microsoft hesabıyla bunları kolayca satın alabilecek.