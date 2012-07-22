Windows 8 uygulama ücretlendirmesi belli oldu

Haber Editörü
26 Ekim'de tüketiciyle buluşacağı kesinleşen Windows 8 işletim sisteminin uygulama ücretlendirme sistemi de yavaş yavaş belli oluyor.
Resmi blogunda bir duyuru yapan Windows ekibi, Windows Store üzerinden yayınlanacak uygulamalara ne tür kıstaslar getirileceğini açıkladı.
Mağazada kullanıcılar 1.49$'dan 999.99$'a kadar değişen ücretlerde uygulamalar bulabilecek. Uygulama ücretleri mağazanın resmi olarak desteklediği tüm para birimleri üzerinden günlük kurlara göre belirlenebilecek.
Geliştiriciler 200$'ı geçen satın almalarda, 30 gün sonra gelirlerini hesaplarına aktarabilecek. Microsoft'un ücret paylaşımı endüstri standardı olan yüzde 70 geliştirici-yüzde 30 mağaza şeklinde uygulanıyor. Ancak bir uygulama popüler olursa ve 25 000$ barajını geçerse, Microsoft payını yüzde 20'ye indirecek.
Windows Store'da Microsoft önce dene-sonra öde sistemini hayata geçiriyor. Windows Phone sisteminde önce dene-sonra öde uygulamalarının ücretli uygulamalardan 5 kat daha fazla gelir getirdiği belirtiliyor. Bu nedenle Microsoft geliştiricileri bu yönde teşvik ediyor.
Belirli bir süre kullanıcılara ücretsiz olarak tam sürüm halinde sunulacak uygulamalar, süre bitiminde kullanıcıdan uygulamayı satın almasını isteyecek. Mağazada kullanıcılar satın alma ve deneme butonunu birarada görecek.
Mağazada ayrıca uygulama içi ödeme sistemi de bulunuyor. Uygulama içerisinde sanal eşyalara ihtiyaç duyanlar Microsoft hesabıyla bunları kolayca satın alabilecek.
http://blogs.msdn.com/b/windowsstore/archive/2012/07/20/making-money-with-your-apps-through-the-windows-store.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
işletim sistemlerine son kullanıcıların para vermemesi lazım
dahası işletim sistemleri donanım üreten firmalar tarafından maddi bir şekilde desteklenmesi gerekli !
Kendi mağazasını sonunda oluşturması güzel, dene al olayıda çok hoşuma gitti fakat arkadaşlarında bahs ettiği gibi artık işletim sisteminden para kazanmaya çalışmamalı. Yap kullanılabilir çok yönlü bir şey zaten insanlar onu alıp araçlarına mağazandan alış veriş yaparak sana gelir kazandıracak..
Ya çağırın bana bill gates'i yeterün :D
Neyse gırgır bir yana umarım bekleneni verir ve bizleri üzmez..
Microsoft hala işletim sisteminden para kazanmanın peşinde yahu bırak işletim sistemini sen uygulama marketinden ve uygulamalardaki reklamlardan para kazanmaya bak
Yıl olmuş 2012 ve 1 saatte torrentten indirilebilen bir işletim sisteminden para kazanmanın peşindeler. İşte bu sığ politikalar Microsoft'a ağır darbe vuruyor.
birde makinaya format atınca şifremizle girdigimizde otomatik olarak tekrar yükleseler aldıgımız programları süper olur
Bi aralar i am rich diye bir uygulama vardı.(mobil) Bin dolardı galiba bi kac kisi de almış. :D
iphonehacks.com/...
O uygulamayı apple kaldırdı...
Zaten Apple'da oran çok uzun zamandır %70 geliştiriciye şeklinde. Ayrıca neredeyse benzer cirolara sahip olmalarına rağmen Google Play'den daha fazla para dağıttı Apple geliştiricilere.
Linux depo sistemine çok daha önce geçmiş olabilir ama sistemi adam akıllı yapmadıklarından pekte rahat olduğu söylenemez.
Profesyonel ses ve video düzenleme araçları olsun, IDE'ier olsun bir çok program var 1000 dolara ya da onun üstünde.
Uzun bir zmandır geliştiriciler %70 alıyor Apple da.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3424 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, uygulama haber ve