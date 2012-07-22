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Windows 8 uygulama ücretlendirmesi belli oldu

6 yıl
3,4b
1
24
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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26 Ekim'de tüketiciyle buluşacağı kesinleşen Windows 8 işletim sisteminin uygulama ücretlendirme sistemi de yavaş yavaş belli oluyor.

Resmi blogunda bir duyuru yapan Windows ekibi, Windows Store üzerinden yayınlanacak uygulamalara ne tür kıstaslar getirileceğini açıkladı.

Mağazada kullanıcılar 1.49$'dan 999.99$'a kadar değişen ücretlerde uygulamalar bulabilecek. Uygulama ücretleri mağazanın resmi olarak desteklediği tüm para birimleri üzerinden günlük kurlara göre belirlenebilecek. 

Geliştiriciler 200$'ı geçen satın almalarda, 30 gün sonra gelirlerini hesaplarına aktarabilecek. Microsoft'un ücret paylaşımı endüstri standardı olan yüzde 70 geliştirici-yüzde 30 mağaza şeklinde uygulanıyor. Ancak bir uygulama popüler olursa ve 25 000$ barajını geçerse, Microsoft payını yüzde 20'ye indirecek.

Windows Store'da Microsoft önce dene-sonra öde sistemini hayata geçiriyor. Windows Phone sisteminde önce dene-sonra öde uygulamalarının ücretli uygulamalardan 5 kat daha fazla gelir getirdiği belirtiliyor. Bu nedenle Microsoft geliştiricileri bu yönde teşvik ediyor.

Belirli bir süre kullanıcılara ücretsiz olarak tam sürüm halinde sunulacak uygulamalar, süre bitiminde kullanıcıdan uygulamayı satın almasını isteyecek. Mağazada kullanıcılar satın alma ve deneme butonunu birarada görecek.

Mağazada ayrıca uygulama içi ödeme sistemi de bulunuyor. Uygulama içerisinde sanal eşyalara ihtiyaç duyanlar Microsoft hesabıyla bunları kolayca satın alabilecek.

http://blogs.msdn.com/b/windowsstore/archive/2012/07/20/making-money-with-your-apps-through-the-windows-store.aspx Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl en beğenilen
Tüm uygulamaların tek biryerde toplanması güzel olacak.. gerçi softpedia gibi bir çok site vardı ama onlarda kendi içerisinde barındırmaktan ziyade uygulamalara iat linkleri barındırıyorlar. oldukça güzel olacak bu şekilde.. ama yinede korsan aynı şekilde devam eder düşüncesindeyim..
Tüm uygulamaların tek biryerde toplanması güzel olacak.. gerçi softpedia gibi bir çok site vardı ama onlarda kendi içerisinde barındırmaktan ziyade uygulamalara...
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TeamAnimus 6 yıl
(Sanırsam Apple'ın uyguladığı) Geliştirici %65 - Mağaza %35 sisteminden daha cömert bir ücretlendirme olmuş. Microsoft'tan geliştiricileri platformuna çekme adına gayet başarılı bir adım. (Fakat neden W8 lisans ücreti o kadar pahalı, ona hala anlam veremiyorum.)
(Sanırsam Apple'ın uyguladığı) Geliştirici %65 - Mağaza %35 sisteminden daha cömert bir ücretlendirme olmuş. Microsoft'tan geliştiricileri platformuna çekme adı...
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JoeyBane 6 yıl
Uygulamalara tek bir yerden erişmek iyi olur. Uygulama geliştiricilerine yönelik 25bin dolar barajı da güzel düşünülmüş. Tebrik etmek lazım.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
linux felsefesine göre işletim sistemleri para ile satılmasının mantığı nedir !?
işletim sistemlerine son kullanıcıların para vermemesi lazım
dahası işletim sistemleri donanım üreten firmalar tarafından maddi bir şekilde desteklenmesi gerekli !
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Lazeran 6 yıl
bu windows 8 masa ustunde tutmayacak benden demesi
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Eni Vici Vokke 6 yıl
Win 7 nin biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olarak bekliyorum bende. Zira herkes biliyor ki windows 7 vistanın vurduğu ağır darbeyi yok etmek üzere çıktı.

Kendi mağazasını sonunda oluşturması güzel, dene al olayıda çok hoşuma gitti fakat arkadaşlarında bahs ettiği gibi artık işletim sisteminden para kazanmaya çalışmamalı. Yap kullanılabilir çok yönlü bir şey zaten insanlar onu alıp araçlarına mağazandan alış veriş yaparak sana gelir kazandıracak..


Ya çağırın bana bill gates'i yeterün :D


Neyse gırgır bir yana umarım bekleneni verir ve bizleri üzmez..
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Virtual Reality 6 yıl
Windows 8 den umutluyum özellikle de tabletleri pc gibi çalıştırması beni fazlasıyla umutlandırıyor. Ama internette zibil gibi bedavaya indirilip kullanılan windows işletim sistemlerinin lisans ücretlerinin 2012 lere geldiğiğmiz dönemlerde bu kadar pahalı olması beni umutsuzluğa sürüklüyor. Beklenen başarıyı sağlayamazsa lisans ücretlerinin pahalılığından sağlayamaz.
Microsoft hala işletim sisteminden para kazanmanın peşinde yahu bırak işletim sistemini sen uygulama marketinden ve uygulamalardaki reklamlardan para kazanmaya bak
Yıl olmuş 2012 ve 1 saatte torrentten indirilebilen bir işletim sisteminden para kazanmanın peşindeler. İşte bu sığ politikalar Microsoft'a ağır darbe vuruyor.
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korsanzeki168 6 yıl
güzel güzel programlar direk ek bir yerden bulunabilecek artık
birde makinaya format atınca şifremizle girdigimizde otomatik olarak tekrar yükleseler aldıgımız programları süper olur
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kmlfgkc 6 yıl
birsey sorucam wp8 de cracklı uygulamaları kolaylıkla atabiliyormuyuz? yoksa jb gibi yöntemlerimi olur bilgisi olan varmı?
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afavar 6 yıl
osmanefeozkan
jovanovic
osmanefeozkan
jovanovic 1.000$a ne uygulaması yahu.
Adobe CS6 nın fiyatlarına bakın veya logo nun veya auto cad veya 3dmax ın vs.
cad yazılımlarının fiyatını biliyorum da ben uygulama denince mobil platform gibi daha basit şeyler düşündüm.



Bi aralar i am rich diye bir uygulama vardı.(mobil) Bin dolardı galiba bi kac kisi de almış. :D
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jovanovic 6 yıl afavar
afavar

osmanefeozkan

jovanovic
osmanefeozkan
jovanovic 1.000$a ne uygulaması yahu.
Adobe CS6 nın fiyatlarına bakın veya logo nun veya auto cad veya 3dmax ın vs.
cad yazılımlarının fiyatını biliyorum da ben uygulama denince mobil platform gibi daha basit şeyler düşündüm.




Bi aralar i am rich diye bir uygulama vardı.(mobil) Bin dolardı galiba bi kac kisi de almış. :D

iphonehacks.com/...

O uygulamayı apple kaldırdı...
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cngiz 6 yıl
TeamAnimus
(Sanırsam Appleın uyguladığı) Geliştirici %65 - Mağaza %35 sisteminden daha cömert bir ücretlendirme olmuş. Microsofttan geliştiricileri platformuna çekme adına gayet başarılı bir adım. (Fakat neden W8 lisans ücreti o kadar pahalı, ona hala anlam veremiyorum.)

Zaten Apple'da oran çok uzun zamandır %70 geliştiriciye şeklinde. Ayrıca neredeyse benzer cirolara sahip olmalarına rağmen Google Play'den daha fazla para dağıttı Apple geliştiricilere.
Want to
Yavaş Yavaş linuxdeki gibi depo sistemine geçilmesi güzel Ama yine linux e devam

Linux depo sistemine çok daha önce geçmiş olabilir ama sistemi adam akıllı yapmadıklarından pekte rahat olduğu söylenemez.
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kassatura 6 yıl
jovanovic

1.000$a ne uygulaması yahu.


Profesyonel ses ve video düzenleme araçları olsun, IDE'ier olsun bir çok program var 1000 dolara ya da onun üstünde.
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afavar 6 yıl
TeamAnimus
(Sanırsam Appleın uyguladığı) Geliştirici %65 - Mağaza %35 sisteminden daha cömert bir ücretlendirme olmuş. Microsofttan geliştiricileri platformuna çekme adına gayet başarılı bir adım. (Fakat neden W8 lisans ücreti o kadar pahalı, ona hala anlam veremiyorum.)

Uzun bir zmandır geliştiriciler %70 alıyor Apple da.
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Faux Carnival 6 yıl
Microsoft, Windows, Windows Phone ve Office konusunda doğru yolda. Skydrive ise cabası. Hele ki 25 GB'ı kapabilen şanslı kesimdenseniz...
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