Windows 8.1 güncellemesi 17 Ekim'de dağıtıma başlıyor





Microsoft'un Windows 8 işletim sistemine yeni özellikler kazandracağı ve eleştirileri gidermek adına geliştirmeler yapacağı Windows 8.1 güncellemesi için resmi dağıtım tarihi de belli oldu.





Bir süredir önizleme sürümü olarak herkesin denemesine açılan Windows 8.1'in 23 Ağustos'ta RTM dağıtımına başlayacağı iddia edilmişti. Bu iddia Ekim ortasında resmi çıkışa işaret olarak yorumlanırken, Microsoft'tan da resmi açıklama nihayet geldi.





Firma Windows 8.1 güncellemesinin dağıtımına 17 Ekim 2013 tarihi itibariyle ABD'de başlayacak. Zaman farkı nedeniyle ABD'de ilk olarak güncellemeyi almaya başlayacakken, 18 Ekim'de Yeni Zelanda ile birlikte diğer ülkelere de güncelleme gönderilecek. Bu tarihten itibaren ülke Windows mağazaları üzerinden güncelleme indirilebilecek.





Microsoft'un Windows 8.1 güncellemesi yüklü yeni cihazları ve kutu olarak güncellemeyi piyasaya sürmesi ise yine 18 Ekim tarihi itibari ile olacak.





Önemli bir değişiklik olmazsa Başlat butonunu geri getirecek olan güncelleme daha fazla renk ve kişiselleştirme seçenekleri, canlı karoların daha fazla ayarlanabilir olması, daha hızlı olmayı vaad eden Internet Explorer 11, arama özelliğinin Bing ile entegrasyonu, hesap makinesi, ses kaydedici ve alarm gibi yeni önyüklü uygulamalar, SkyDrive ile daha fazla entegrasyon, Windows mağazasında yenilenmiş tasarım şeklinde yenilikler sunacak.

Windows 8.1 güncellemesinin sonrasında ise yıl sonuna kadar Windows RT 8.1 ve Windows Phone 8.1 güncellemelerinin de dağıtıma başlaması bekleniyor.

http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2013/08/14/mark-your-calendars-for-windows-8-1.aspx