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Windows 8.1 güncellemesi 17 Ekim'de dağıtıma başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,1b
1
84
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8.1 güncellemesi 17 Ekim'de dağıtıma başlıyor

Microsoft'un Windows 8 işletim sistemine yeni özellikler kazandracağı ve eleştirileri gidermek adına geliştirmeler yapacağı Windows 8.1 güncellemesi için resmi dağıtım tarihi de belli oldu.

Bir süredir önizleme sürümü olarak herkesin denemesine açılan Windows 8.1'in 23 Ağustos'ta RTM dağıtımına başlayacağı iddia edilmişti. Bu iddia Ekim ortasında resmi çıkışa işaret olarak yorumlanırken, Microsoft'tan da resmi açıklama nihayet geldi.

Firma Windows 8.1 güncellemesinin dağıtımına 17 Ekim 2013 tarihi itibariyle ABD'de başlayacak. Zaman farkı nedeniyle ABD'de ilk olarak güncellemeyi almaya başlayacakken, 18 Ekim'de Yeni Zelanda ile birlikte diğer ülkelere de güncelleme gönderilecek. Bu tarihten itibaren ülke Windows mağazaları üzerinden güncelleme indirilebilecek. 

Microsoft'un Windows 8.1 güncellemesi yüklü yeni cihazları ve kutu olarak güncellemeyi piyasaya sürmesi ise yine 18 Ekim tarihi itibari ile olacak. 

Önemli bir değişiklik olmazsa Başlat butonunu geri getirecek olan güncelleme daha fazla renk ve kişiselleştirme seçenekleri, canlı karoların daha fazla ayarlanabilir olması, daha hızlı olmayı vaad eden Internet Explorer 11, arama özelliğinin Bing ile entegrasyonu, hesap makinesi, ses kaydedici ve alarm gibi yeni önyüklü uygulamalar, SkyDrive ile daha fazla entegrasyon, Windows mağazasında yenilenmiş tasarım şeklinde yenilikler sunacak.  
Windows 8.1 güncellemesinin sonrasında ise yıl sonuna kadar Windows RT 8.1 ve Windows Phone 8.1 güncellemelerinin de dağıtıma başlaması bekleniyor.

http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2013/08/14/mark-your-calendars-for-windows-8-1.aspx Yorum Yaz
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***Respect*** 6 yıl en beğenilen
Ne başlatmış anasını satayım. Başlat aşağı başlat yukarı.

Windows 8 diyorsun, adam başlat diyor.

Başlayacam şimdi şarap çanağınıza...
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Guest-F8946C419 6 yıl Rizeli55
Allah aşkına ne var o başlat menüsünde?

Metro UI fazlasıyla kullanışlı, sade ve basit. Nedense Windows 8'i kullanandan çok kullanmayan şikayet ediyor.
Allah aşkına ne var o başlat menüsünde?Metro UI fazlasıyla kullanışlı, sade ve basit. Nedense Windows 8'i kullanandan çok kullanmayan şikayet ediyor...
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black_67 6 yıl
başlat butonu isteyenler ve istemeyenler

aslında sorun bu kadar basit değil

metro arayüzündeyiz film izleyecez tıkladık filme oda ne tam ekran ayar lar altyazı hiçbirşey yok klasik masaüstüne dön ve klasik media player

bakın arkadaşlar kimse değişime karşı çıkmıyor

başlat butonunu kaldırdın eyvallah ama öyle birşey yapki butonun yerine gelen gideni aratmasın

masaüstü diyoruz i7 işlemciler 8gb ramlar havada uçuşuyor ve sen kıytırık kutudan görsellik yapıyorsun

ati 4850 için hala driver yok hata veriyor al windowsu vur atiye
başlat butonu isteyenler ve istemeyenleraslında sorun bu kadar basit değilmetro arayüzündeyiz film izleyecez tıkladık filme oda ne tam ekra...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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TRSOF 5 yıl
Güncellemez olaydım
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GunslingeR085 6 yıl
Süper
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alialtin 6 yıl
ocak ayında 8.2 çıkıyormuş adobenin programlarına döndü bu işin sonu ne olacak bakalım
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DH Misafiri 6 yıl
2 saat dayanabildim hemen döndüm yediye.. Görüntüsü dışında hiçbir fonksiyonu yok. Alıştığımız olanlarında içine etmişler.
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GunslingeR085 6 yıl
Güzel olmuş
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rorschach_ 6 yıl
Başlat gelmezse çocuğumu kesicem.
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*GameOver* 6 yıl
2 haftadır Windows 8.1 Pro kullanıyorum direniyorum resmen savaş halindeyiz

1. Auro tema sistemi gereksiz yere kasabilir anlarım kaldırırsın ama benim sistemim 10 tane windows'u yanyana koyar 4'e böler bu kimseyi ilgilendirmez yüksek sistemlerde otomatik olarak aktif olabilir yada sonradan açılabilme özelliği eklenebilir kendini apple sanıyor heralde microsoft

2. başlat tuşu davasına gelecek olursak ben herşeyi başlattan açıyorum mesela güç seçeneklerine giricem güç yazıyorum yada hesap makinesini yada notları açmam lazım yazıyorum ve çok hızlı bir şekilde açıyorum neredeyse masaüstündeki kısayolları kullanmıyorum çünkü daha kısayol başlat menüsündeki arama çubuğudur, neyseki 3$'a satılan bir program buldum ve gerçekten çok kaliteli işimi görüyor diğer programlar gibi çakma değil birebir orijinal başlatım geldi. WİN+F'nin ne olduğunu biliyorum merak etmeyin.

3. bir video yada bir müzik açmak istiyorum saçma sapan metro arayüzüne atıyor arkadaşım görmek istemiyorum bu arayüzü herşeyi kapattım bütün uygulamaların varsayılanlarını değiştirdim ama bir yerden zart diye fırlıyor telefonumu bağlıyorum zart diye yine metro açılıyor önüne geçemiyorsun

4. masaüstünde gezerken kenarlara gelince saçma sapan ayar menüsü çıkıyor tamam tablet ve benzeri mobil cihazlarda bu kullanılabilir ve gayette faydalı olur hatta notebook için bile mantıklıdır ama sen bunu masaüstü bilgisayara sunmamalısın ne kadar kapatsakta bir yerden fırlıyor gene.

5. stabil değil. evet stabil değil içerisinde yoğun dosya olan klasörlerin açılması 10 saniyeyi buluyor ama win7 ultimate'de anında açılıyordu.

6. driver yükleme kısmı kötü ekran kartım 7850 13.9 driverını manuel kurdum bu windows tutup onun üzerine eski versiyon driver kurdu şaka gibi ve kurduğu driverda demo gibi driver ekran kartıma müdahale edemiyorum sadece tanıtmak amacıyla yapılmış driver.

Windows 8.1 Pro'nun hoşuma giden özellikleri

1. görev yöneticisinin çok detaylı bilgi vermesi

2. bilgisayarın hızlı açılıp kapanması

3. windows update'in daha düzgün çalışması

açıkçası şuan kafam baya karışık katlanamıycam sanırım daha fazla.

bu arada commodore 64'den beridir bilgisayar kullanıyorum.
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Sherkeys 6 yıl ekrem71
ulan dün gece 8.1 güncellemesini indrdim sanki

Burdan
windows.microsoft.com/...
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Sherkeys 6 yıl
forum.donanimhaber.com/...
şundan anlıyor musun kardeşim ?
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mesutismail 6 yıl
@TianLeiLe
msdn ve technet i bende merak ediyorum temiz kurulum isosu internete düşsede kursak :)
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spacenet 6 yıl
XP'de de, ilk çıktığında şimdi başlat dediğiniz "Luna" arayüzü eleştirilmişti. Ama XP'de eski "Klasik Başlat Menüsü" de vardı. XP kuran blgisayarcıların ilk işi "Luna" arayüzünü "Klasik Başlat Menüsü"ne çevirmek oluyordu.

Zaten hep, insanlarda yeniliğe karşı olma huyu vardır, alışkanlıklarından vazgeçmek istemezler.
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Marquis-de-Sade. 6 yıl
black_67
Gayette kurdum. Point Blank diye sevdiğim bi FPS oyunu var oynayamıyordum graphics card driver vs diye yazılı bir yazı geliyordu driverini ATIden indirdim yükledim gayette sağlam çalışıyor. Alt yazılı film izlemedim ama sıkıntı yaşatacağını düşünmüyorum. Dos ekranını kapattım biostan direk HDDden başlıyor. 8 saniyede açılıyor servislerin açılması yandaki virüs programı atinin driver programının açılması 10 saniyeyi buluyor. zaten ben hiçbir sorun yaşamıyorum hepsi uydruma çok yaşa bill gates çok yasa microsrof ya ya ya şa şa şa
Öyşe ya ya şa şa larsınız diyecek birşey yok çünkü.
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drdbre 6 yıl
Bu güncelleme için bir ödeme istenmiyor değil mi?
Yani umarım.
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