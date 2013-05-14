Windows 8.1 ismi resmi olarak doğrulandı





Microsoft'un Windows ve Windows Phone için bu yılın sonlarına doğru yayınlamayı planladığı Blue güncellemesi bugüne kadar pek çok farklı kaynaktan gündeme gelse de, firma resmi detay vermekten kaçınmıştı. Bugün ise Windows'un resmi blogundan yeni güncelleme ile ilgili bazı konular teyit edildi.





Microsoft, Windows 8'in kullanıcı tecrübesi üzerindeki olumlu etkilerini mutlulukla takip ettiklerini belirtirken, Windows Blue şeklinde ifade edilen güncellemenin Windows 8.1 şeklinde resmi adına kavuştuğunu duyurdu.





Güncellemenin orijinal Windows 8 kullanıcılarına sunulacağı bir süredir dile getiriliyordu. Microsoft bunu da teyit ederken, Windows 8 kullanıcıları için uygulama mağazasından ücretsiz olarak indirmeye sunulacağını ifade etti.





Windows 8.1 ile birlikte yeni nesil PC ve tablet ürünleri tüketiciye sunulacakken, Microsoft ekosistemini geliştirmeye devam edecek. Güncelleme ile ilgili daha detaylı bilgiler önümüzdeki haftalarda paylaşılmaya devam edecek ve 26 Haziran tarihinde de açık bir önizleme sürümü de indirmeye sunulacak. Önizleme Windows 8 ve Windows RT işletim sistemleri için geçerli olacak.

http://blogs.windows.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2013/05/14/windows-keeps-getting-better.aspx