Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows 8'li Lenovo ThinkPad Tablet 2 resmiyet kazandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,5b
1
19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkışı için geri sayım devam ederken, sisteme eşlik edecek tablet ürünleri de boy göstermeye başladı. Bunlardan birisi Lenovo'nun ThinkPad Tablet 2 modeli.

Lenovo'nun ThinkPad serisine ait olan yeni tableti Computex 2012 fuarında ilk kez kendini göstermişti. Bugün detayları da resmi olarak açıklandı.

10.1 inçlik IPS ekrana sahip tablet modelinde 1366 x 768 piksellik çözünürlüğe yer verilmiş. İşlemci olarak ise Intel Atom serisinden yana tercih kullanılmış. 8MP arka/2MP ön kamera, 10 saat kullanım süresi, 3G, WiFi, Windows 8 Pro işletim sistemi, 9.8mm kalınlık, 600gr ağırlık, opsiyonel klavye, USB portları, HDMI çıkışı, LTE versiyonu açıklanan diğer özellikleri.

Lenovo kesin fiyat vermemekle birlikte tableti Windows 8 çıkışı ile birlikte piyasaya süreceğini belirtiyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Atom işlemci derken clover trail işlemci. Yeni versiyon ve en önemlisi çift çekirdekli. Bence lenovo tercihini iyi yapmış. Çünkü hem intel mimari (yani desktop uygulamalarını da çalıştıracak) ve hem de tablete çok uygun bir seçim. Ivy bridge makineler elbette daha hızlı çalışacaklar, fakat tablet ortamında ısınan bir makineyi, havalandırma delikleri olan, kalın, ağır ve en önemlisi şarjı 5 saat vb giden bir makineyi almak mantıklı olur mu ? İhtiyaca göre düşünülebilir. Clover Trail işlemcide ise ince, hafif (örneğin bu makinede 600 gr dan düşük bir ağırlık var, mükemmel bir ağırlık bence), ısınmayan ve 10 saat şarjı giden bir makineyi düşünün. Ayrıca dediğim gibi desktop uygulamalarını da çalıştıracak. RT versiyon makineler gibi olamayacak. Şu an ivy tablet Windows 8 'den yazıyorum, ama lenovo thinkpad 2 ve benzeri donanımlar benim radarımda olan makineler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Atom işlemci derken clover trail işlemci. Yeni versiyon ve en önemlisi çift çekirdekli. Bence lenovo tercihini iyi yapmış. Çünkü hem intel mimari (yani desktop uygulamalarını da çalıştıracak) ve hem de tablete çok uygun bir seçim. Ivy bridge makineler elbette daha hızlı çalışacaklar, fakat tablet ortamında ısınan bir makineyi, havalandırma delikleri olan, kalın, ağır ve en önemlisi şarjı 5 saat vb giden bir makineyi almak mantıklı olur mu ? İhtiyaca göre düşünülebilir. Clover Trail işlemcide ise ince, hafif (örneğin bu makinede 600 gr dan düşük bir ağırlık var, mükemmel bir ağırlık bence), ısınmayan ve 10 saat şarjı giden bir makineyi düşünün. Ayrıca dediğim gibi desktop uygulamalarını da çalıştıracak. RT versiyon makineler gibi olamayacak. Şu an ivy tablet Windows 8 'den yazıyorum, ama lenovo thinkpad 2 ve benzeri donanımlar benim radarımda olan makineler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ben kazandaımm hatta iphone ama tablette bu siteeden isteyen baksın hiç bir şey deme ümraniyeye git orda pamidor bedava jhatta şuan hiç bozulmadıı 7 yıldır kullanıyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 7 yıl
Mukemmel bir markanin, mukemmel bir isletim sistemli, mukemmel ozelikli, mukemmel tasarimli tableti. Gelsin satacagim su lanet androidli, lanet motorola tabletimi. Daha ICS gelmedi. Eski versiyonuna geldi buna gelmedi ayiptir yaw.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.TRinTY. 7 yıl
Bu atam işlemciler benim 6 yıl önceki p4 işlemcimden daha güçsüz bir işlemci.Zamanında intel celeron serileriyle epey bir milletin başını ağrıtmıştı şimdi atomla aynı işi yapıyor.Ucuz satılıyor diye milletin asabını bozmaya da gerek yok.Bari i3 koysaydın olmadı amd işlemci tercih edip grafik yönünden de daha iyi bir çözüm sunardın.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hoca05 7 yıl
Bimde 280 liraya satıldığı zaman alırız inşallah


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
kepenk
belki f/p kategorisinde olacak ürün. bekleyip fiyatını görmekte yarar var.

Bir daha düşün :) donanimhaber.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sagelocanda 7 yıl
Atom işlemci
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gmdoctor 7 yıl
Aslında Lenovo'nun burdaki amacı çift çekirdekli atom işlemci kullanarak direkt olarak Windows RT tabletleri hedef almış.Zaten kendileri de belirtiyo tablet ama Windows RT gibi sınırlı değil Pro bir windows 8 diye.Burda amaç windows 8 proyla bütün programları çalıştırmak ve daha çok tablete özel geliştirilen oyunları oynamak.Yani Windows 8 Pro lu RT tabletler gibi tam ortada bi sınıf oluşturup ordan satış gerçekleştirmek istemiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 7 yıl
atom işlemci:) oldu teşekkürler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kmlfgkc 7 yıl
8 mp kamera koycana süzgün bir işlemci koysaymış alınırmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavi_siyah 7 yıl
bencede kasmayıp pentium 233 işlemcide olurmuş aslında :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 7 yıl
atom karınca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2454 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, lenovo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Panasonic Lumix DMC-GF5 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim