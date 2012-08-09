Windows 8'li Lenovo ThinkPad Tablet 2 resmiyet kazandı

Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkışı için geri sayım devam ederken, sisteme eşlik edecek tablet ürünleri de boy göstermeye başladı. Bunlardan birisi Lenovo'nun ThinkPad Tablet 2 modeli.





Lenovo'nun ThinkPad serisine ait olan yeni tableti Computex 2012 fuarında ilk kez kendini göstermişti. Bugün detayları da resmi olarak açıklandı.





10.1 inçlik IPS ekrana sahip tablet modelinde 1366 x 768 piksellik çözünürlüğe yer verilmiş. İşlemci olarak ise Intel Atom serisinden yana tercih kullanılmış. 8MP arka/2MP ön kamera, 10 saat kullanım süresi, 3G, WiFi, Windows 8 Pro işletim sistemi, 9.8mm kalınlık, 600gr ağırlık, opsiyonel klavye, USB portları, HDMI çıkışı, LTE versiyonu açıklanan diğer özellikleri.





Lenovo kesin fiyat vermemekle birlikte tableti Windows 8 çıkışı ile birlikte piyasaya süreceğini belirtiyor.