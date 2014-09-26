"Windows 9 bedava olacak"

Windows 9 için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek özel bir etkinlikle tanıtılması ve genel kullanıma açık ilk beta sürümünün dağıtılması beklenen yeni işletim sistemi, Windows 8 ile umduğunu bulamayan Microsoft için büyük önem taşıyor.

Baştan aşağı güncellenen yeni başlat menüsü, modern arayüzde yapılan geliştirmeler ve yepyeni teknolojilere destek gibi özelliklerle gelecek olan Windows 9 işletim sistemi, Microsoft'un Fransa ve Hindistan Ofisleri'nden gelen bilgilere göre bedava olacak.

Kimi kaynaklara göre sadece Windows 8 kullanıcılarına, kimilerine göreyse Windows XP ve sonrasına ücretsiz olarak verilecek işletim sistemi, eğer geniş ölçekte ücretsiz sağlanabilirse belki de kullanım yaygınlığı en hızlı artan masaüstü işletim sistemi de olabilir.

Windows 9 işletim sisteminin, Windows XP için bedava dağıtımı aynı zamanda donanımsal kaynakların çok daha verimli kullanıldığı sonucunu da doğurabilir. 10 yıldan fazla süredir hayatımızda olan Windows XP, eski ya da kısmen yeni çok sayıda bilgisayarda çalışıyor.

Bu arada altını çizmekte fayda var, ayın 30'unda gerçekleştirilecek etkinlik, Windows 9'a ilişkin bazı detayların paylaşılacağı bir organizasyon olacak, işletim sistemi resmen lanse edilmeyecek. Eğer değişiklik olmaz ise Windows 9'un çıkış tarihi Nisan 2015 olarak planlanıyor.

İşletim sisteminin en dikkat çekici yeniliği olan başlat menüsünden kısaca bahsetmek gerekirse, yine Windows logosuna tıklayarak getiriyoruz ekranı. Geleneksel menüdeki uygulama listesine ek olarak menünün sağ tarafında modern arayüzün canlı kutuları da yer alıyor.

İsterseniz görev çubuğu ve başlat menüsü ekranına girerek, başlat menüsü yerine Windows 8.1'deki başlangıç ekranını da tercih edebilirsiniz. Kullandığınız bilgisayarda dokunmatik ekran yok ise, fare kullanımına daha uygun olan başlat menüsü tercih sebebi olacaktır.

Kısacası Microsoft, klasik başlat menüsü ile Windows 8.x'deki modern arayüzü harmanlamayı tercih etmiş. Windows 9 ile birlikte ayrıca bildirim ekranına da sahip olacağız. Henüz detayları tam olarak bilinmese de hem lokal hem de çevrimiçi bildirimleri görebileceğiz.



