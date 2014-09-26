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"Windows 9 bedava olacak"

4 yıl
1,1b
1
389
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Windows 9 için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek özel bir etkinlikle tanıtılması ve genel kullanıma açık ilk beta sürümünün dağıtılması beklenen yeni işletim sistemi, Windows 8 ile umduğunu bulamayan Microsoft için büyük önem taşıyor.
Baştan aşağı güncellenen yeni başlat menüsü,  modern arayüzde yapılan geliştirmeler ve yepyeni teknolojilere destek gibi özelliklerle gelecek olan Windows 9 işletim sistemi, Microsoft'un Fransa ve Hindistan Ofisleri'nden gelen bilgilere göre bedava olacak.
Kimi kaynaklara göre sadece Windows 8 kullanıcılarına, kimilerine göreyse Windows XP ve sonrasına ücretsiz olarak verilecek işletim sistemi, eğer geniş ölçekte ücretsiz sağlanabilirse belki de kullanım yaygınlığı en hızlı artan masaüstü işletim sistemi de olabilir.
Windows 9 işletim sisteminin, Windows XP için bedava dağıtımı aynı zamanda donanımsal kaynakların çok daha verimli kullanıldığı sonucunu da doğurabilir. 10 yıldan fazla süredir hayatımızda olan Windows XP, eski ya da kısmen yeni çok sayıda bilgisayarda çalışıyor.
Bu arada altını çizmekte fayda var, ayın 30'unda gerçekleştirilecek etkinlik, Windows 9'a ilişkin bazı detayların paylaşılacağı bir organizasyon olacak, işletim sistemi resmen lanse edilmeyecek. Eğer değişiklik olmaz ise Windows 9'un çıkış tarihi Nisan 2015 olarak planlanıyor.
İşletim sisteminin en dikkat çekici yeniliği olan başlat menüsünden kısaca bahsetmek gerekirse, yine Windows logosuna tıklayarak getiriyoruz ekranı. Geleneksel menüdeki uygulama listesine ek olarak menünün sağ tarafında modern arayüzün canlı kutuları da yer alıyor.
İsterseniz görev çubuğu ve başlat menüsü ekranına girerek, başlat menüsü yerine Windows 8.1'deki başlangıç ekranını da tercih edebilirsiniz. Kullandığınız bilgisayarda dokunmatik ekran yok ise, fare kullanımına daha uygun olan başlat menüsü tercih sebebi olacaktır.
Kısacası Microsoft, klasik başlat menüsü ile Windows 8.x'deki modern arayüzü harmanlamayı tercih etmiş. Windows 9 ile birlikte ayrıca bildirim ekranına da sahip olacağız. Henüz detayları tam olarak bilinmese de hem lokal hem de çevrimiçi bildirimleri görebileceğiz.


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DH Misafiri 3 yıl
Başlat menüsü hastalığı XP den kalma bir alışkanlık hala XP üzerinde çalışan bilgisayar gördüm. ekran ve programlar donar, sayfa açılmaz..ben XP kullanmam ve asla da kullanmak istemem çünkü XP yüzünden PC yi parçaladım.
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Spycho 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Başlat menüsü hastalığı XP den kalma bir alışkanlık hala XP üzerinde çalışan bilgisayar gördüm. ekran ve programlar donar, sayfa açılmaz..ben XP kullanmam ve asla da kullanmak istemem çünkü XP yüzünden PC yi parçaladım.

Afedersiniz de o da sizin sorununuz. Hayatımda gördüğüm en stabil Windows'lar sırayla; Windows 8.1, Windows XP, Windows 7 ... Soldan sağa doğru en stabil olandan başalayarak sıraladım. Her neyse. XP bir efsanedir bunu aksini iddia edene de sadece gülerim kusura bakmayın biraz sert konuşuyorum ama gerçek bu. XP'ye laf atan çarpılır
.
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DH Misafiri 3 yıl
9 atlanılacak kadar kötü olmuş... çıkmadan çöp oldu desenize... 10 oda çöp olacak gibi...
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JamesBond09 4 yıl
wındows 10 mu 9 mu karar verın hemde 8de 10a nıye atlıyoz burda gostwrılen eger 9sa bundan olsa olsa 8.3 olur
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neyaptinabiya 4 yıl
say goodbye. güle güle :İ)
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MaDMaxiBo 4 yıl
bugüne kadar kullandığım en sorunsuz işletim sistemleri Win 8.1 ve Android KitKat

ilk başta ikisinin de sorunlu sürümleri falan çıktı ama bu bilgisayarı aldığımdan beri 8-9 yıl oldu ilk defa bu kadar uzun süre format atmadım w8.1 sayesinde.
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senseman62 4 yıl
9 gösterip 10 verecekler
doğan görünümlü şahin gibi oldu


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reyes22 4 yıl
Windows 9 gerçekten bedava oldu....direk windows 10 geçtiler


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xlym 4 yıl
Linux better.
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Melbourne Bounce 4 yıl
Ko açsında baska bi sey istemem
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Serhadss 4 yıl
Onlar bulurlar yine alacak parayı bir yerden
o microsoft varya microsoft..
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Anna Dewitt 4 yıl
Ben hala Windows 7'deyim valla. Arkadaşlardan kullandım Windows 8'i. Bir türlü alışamadım. Başlat falan da olmayınca sürekli elim ona gidiyor falam sinir bozucu oluyor. Windows 9 da öyle karmaşıksa geçmeye gerek yok :P
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Gwynbleidd. 4 yıl
Laptopu aldığımda win 8 vardı mesela 9 a yükselttim ama beğenmedim format atarsam direk 8 e geri döner mi? Cd falan yoktu alırken laptopu. Yoksa yine 9 olarak mı kalır?
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