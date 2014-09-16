Windows 9 etkinliği 30 Eylül’de düzenlenecek

Haber Editörü
Microsoft'un bekleneni veremeyen Windows 8/8.1 süresi sonrasında çalışmalarını hızlandırarak Windows 9 sürümünü hazırlamaya başladığı gündeme gelmişti. Elini biraz çabuk tutmak isteyen Microsoft bu ay sonunda sürümü resmi olarak tanıtacak.
Microsoft, 30 Eylül'de yapılacak etkinlik için davetiyeleri dağıtmaya başladı. Etkinlik San Fransisco'da olacak. Etkinliğin mottosu ise Windows ve kurumlar için sıradakinin ne olacağına dair atıfta bulunuyor.
Microsoft'un işletim sistemlerinden sorumlu başkan yardımcısı Joe Belfiore'nin ev sahibi olacağı etkinlikte Nisan 2014 için satışa sunulma tarihinin netleşmesi beklenirken, sürümün teknik önizlemesi de açık olarak kullanıcılara sunulacak.
Windows 9 işletim sisteminde şimdiye kadar sızıdırılan bilgiler ışığında masaüstü,tablet ve mobil sürümlerin tek çatı altında toplanması ve ekrana göre ölçeklendirilmesi, masaüstü modunun sadece masaüstü cihazlarında çalışması, Başlat menüsünün daha modern bir şekilde geri gelmesi, sağ kısımdaki Charm menüsünü kaldırabilme, sağ alt kısımda bildirim merkezi gibi özellikler olması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Microsoft-schedules-Windows-9-event-for-September-30th_id60726 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
windows 8.1 çalışırsa çok stabil evet ve kullandığım tableti goz onune alırsak ipad veya bir android tabletten kağıt üzerinde çok çok iyi fakat deneyim olarak suprizlerle dolu. microsoft öncelikli olarak temel kullanıcı deneyimini geliştirecek adımlar atmalı ve win 9 da bu tarz sorunların olabildiğince önüne geçmeli.
2009 win 7 piyasaya sürüldü 2011 win 8 geliştirici ön izleme sürümü yayınlandı.
Ne yani bekleneni veremeyen win 7 sonrası kollarını mı sıvadı MS.
Siz yapmayın diyorum bar siz.
2006 Vista, 2009 7, 2012 8, 2015 9.
Çok basit.
-daha smooth bi arayüz
-xbox live entegrasyon
-xbox oyunlarının pcye gelişi gibi beklentilerim var
bence microsoft bu defa akıllı kararlar vericek kullanıcıya seçenek vermesi lazım öyle seçenekler olursa zaten satışlar baya iyi olur stabil ve sorunsuz bir işletim sistemi ile çok iyi reklam olur tabi gadget tarzı uygulamalar vs illa olur microsoft xbox one windows 8.0 ve 8.1 windows phone hepsini bir aile içine toplama için uğraşıyor ama windows rt ne olucak hepimiz tahmin ediyoruz ve windows phone daki lanet kare kutulardan kullanıcıların kurtulmasını umuyorum symbian arayüz bile windows phone 8 deki arayüzden daha iyidir gerçi o telefonlar 128 mb ramli arm 11 çekirdeği kullanılırdı o düşük donanımla bile daha kullanıcıya arayüz tema (sadece renk değişimi değil ) değişimi sunuyorlardı altta iki resim de farkları görürsünüz sadece arayüzleri koysalar zaten uygun fiyatlı modelleri baya ilgi görür fitmalar kendi ayağına sıkması ve inadı çok kötüdür