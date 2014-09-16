Windows 9 etkinliği 30 Eylül’de düzenlenecek





Microsoft'un bekleneni veremeyen Windows 8/8.1 süresi sonrasında çalışmalarını hızlandırarak Windows 9 sürümünü hazırlamaya başladığı gündeme gelmişti. Elini biraz çabuk tutmak isteyen Microsoft bu ay sonunda sürümü resmi olarak tanıtacak.





Microsoft, 30 Eylül'de yapılacak etkinlik için davetiyeleri dağıtmaya başladı. Etkinlik San Fransisco'da olacak. Etkinliğin mottosu ise Windows ve kurumlar için sıradakinin ne olacağına dair atıfta bulunuyor.





Microsoft'un işletim sistemlerinden sorumlu başkan yardımcısı Joe Belfiore'nin ev sahibi olacağı etkinlikte Nisan 2014 için satışa sunulma tarihinin netleşmesi beklenirken, sürümün teknik önizlemesi de açık olarak kullanıcılara sunulacak.





Windows 9 işletim sisteminde şimdiye kadar sızıdırılan bilgiler ışığında masaüstü,tablet ve mobil sürümlerin tek çatı altında toplanması ve ekrana göre ölçeklendirilmesi, masaüstü modunun sadece masaüstü cihazlarında çalışması, Başlat menüsünün daha modern bir şekilde geri gelmesi, sağ kısımdaki Charm menüsünü kaldırabilme, sağ alt kısımda bildirim merkezi gibi özellikler olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-schedules-Windows-9-event-for-September-30th_id60726