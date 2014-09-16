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Windows 9 etkinliği 30 Eylül’de düzenlenecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 9 etkinliği 30 Eylül’de düzenlenecek

Microsoft'un bekleneni veremeyen Windows 8/8.1 süresi sonrasında çalışmalarını hızlandırarak Windows 9 sürümünü hazırlamaya başladığı gündeme gelmişti. Elini biraz çabuk tutmak isteyen Microsoft bu ay sonunda sürümü resmi olarak tanıtacak. 

Microsoft, 30 Eylül'de yapılacak etkinlik için davetiyeleri dağıtmaya başladı. Etkinlik San Fransisco'da olacak. Etkinliğin mottosu ise Windows ve kurumlar için sıradakinin ne olacağına dair atıfta bulunuyor. 

Microsoft'un işletim sistemlerinden sorumlu başkan yardımcısı Joe Belfiore'nin ev sahibi olacağı etkinlikte Nisan 2014 için satışa sunulma tarihinin netleşmesi beklenirken, sürümün teknik önizlemesi de açık olarak kullanıcılara sunulacak. 

Windows 9 işletim sisteminde şimdiye kadar sızıdırılan bilgiler ışığında masaüstü,tablet ve mobil sürümlerin tek çatı altında toplanması ve ekrana göre ölçeklendirilmesi, masaüstü modunun sadece masaüstü cihazlarında çalışması, Başlat menüsünün daha modern bir şekilde geri gelmesi, sağ kısımdaki Charm menüsünü kaldırabilme, sağ alt kısımda bildirim merkezi gibi özellikler olması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-schedules-Windows-9-event-for-September-30th_id60726 Yorum Yaz
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Gece772 5 yıl
Windows 9 kurulum hızlı olsa bari
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emiLL 5 yıl
Bence adı windows one olacak .
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Paroksetin 5 yıl
Mağazadaki uygulamaları kurup kullanmak için "UAC" zımbırtısını açma zorunluluğunu kaldırmışlarsa eğer işte bu çok iyi olur.Microsoftun çok kaliteli metro uygulamaları var.Yalnız pencere içinde açılırken hesap geçişi yerine hesaba uygulama içinden erişilebilsin.Yani ne biliyim sırf bu uac yüzünden mağazaya sıcak bakmıyorum.Ben sistemimi yerel kullanıcı ile kullanmak istiyorum.Online e-posta ile değil.
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DH Misafiri 5 yıl
Windows8'i kampanyasından yararlanıp lisanslı olarak almıştım. Tüm sorunlara rağmen kullanmak için zorladım kendimi 8.1 gelince daha da umutlanmıştım ama olmadı gitti yine döndük eskiye. Bakalım şimdi 8 kullanıcıları için bir şey yapılırsa son bir şans daha vermeyi düşünüyorum. O da olmazsa uzun süre W7 ile devam edeceğim gibi görünüyor.
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DollarKing 5 yıl
İnşallah, doğru düzgün bişey olur.
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ozetto 5 yıl
windows tabletlerle bi ara çok ilgilendim. şuan asus vivotab note 8 tabletimde 8.1 kullanıyorum. herşey çok güzel sistem hızlı çalışıyor, multitasking , programlar arası geçiş, arayüz hızı, active digitizer desteği, tablet formda full windows, office deneyimi hepsi guzel fakat anlamsız bazı sorunlarla karşılaşıyorsunuz. herşey çalışır durumdayken hiçbir guncelleme yapmamışken tableti kapatıyorsunuz ve bir gün sonra açıyorsunuz kalem çalışmayabiliyor, dokunmatik tepki vermeyebiliyor, kilit ekranında klavye otomatik açılması gerekirken açılmayabiliyor ve login olamıyorsunuz, ekran döndürme durduk yere çalışmamaya başlayabiliyor, power tuşuna tepki vermeyip cihaz çalışır durumda olduğu halde ekranı açmayabiliyor. ekstra bir işlem yapılmadığı halde sistemde bu tarz saçmalıklar olması can sıkıyor. bir yerden sonra kufuru basıp oyuncak niyetine ipad almak istiyorsunuz.
windows 8.1 çalışırsa çok stabil evet ve kullandığım tableti goz onune alırsak ipad veya bir android tabletten kağıt üzerinde çok çok iyi fakat deneyim olarak suprizlerle dolu. microsoft öncelikli olarak temel kullanıcı deneyimini geliştirecek adımlar atmalı ve win 9 da bu tarz sorunların olabildiğince önüne geçmeli.
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gcb1903 5 yıl
Bari siz yapmayın ya.
2009 win 7 piyasaya sürüldü 2011 win 8 geliştirici ön izleme sürümü yayınlandı.
Ne yani bekleneni veremeyen win 7 sonrası kollarını mı sıvadı MS.
Siz yapmayın diyorum bar siz.
2006 Vista, 2009 7, 2012 8, 2015 9.
Çok basit.
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shadowtr 5 yıl
Bir iyi bir kötü mottosu devam eder. 9 tutacaktır.
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emiLL 5 yıl
-dx 12
-daha smooth bi arayüz
-xbox live entegrasyon
-xbox oyunlarının pcye gelişi gibi beklentilerim var
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Hakan Akkaya 5 yıl
sonunda umarım güzel ve sorunsuz bir şey olur
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ounomaus 5 yıl
windows 9 çıkınca tabi yeni sisteme geçicez nedenlerinden biri directx 12 ama geriye uyumluluk nasıl olucak orası nasıl olucak windows 8.1 oldukça kullanışlı ama fps kaybı vs oldukça bazen çok rahatsızlık veriyor bazı uygulamalar hala tam ekran çalışması gerçekten kötü ama windows 7 ile kıyasladığımızda en önemli yenilik yavaşlama sorunu daha az güncellemeler oldukça iyi
bence microsoft bu defa akıllı kararlar vericek kullanıcıya seçenek vermesi lazım öyle seçenekler olursa zaten satışlar baya iyi olur stabil ve sorunsuz bir işletim sistemi ile çok iyi reklam olur tabi gadget tarzı uygulamalar vs illa olur microsoft xbox one windows 8.0 ve 8.1 windows phone hepsini bir aile içine toplama için uğraşıyor ama windows rt ne olucak hepimiz tahmin ediyoruz ve windows phone daki lanet kare kutulardan kullanıcıların kurtulmasını umuyorum symbian arayüz bile windows phone 8 deki arayüzden daha iyidir gerçi o telefonlar 128 mb ramli arm 11 çekirdeği kullanılırdı o düşük donanımla bile daha kullanıcıya arayüz tema (sadece renk değişimi değil ) değişimi sunuyorlardı altta iki resim de farkları görürsünüz sadece arayüzleri koysalar zaten uygun fiyatlı modelleri baya ilgi görür fitmalar kendi ayağına sıkması ve inadı çok kötüdür
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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oktayakgoz 5 yıl ounomaus
ben sırf tasarımından dolayı wp kullanıyorum. arayüzü sadece ikon olarak görüyorsanız bence arayüzü olan şeyler hakkında yorum yapmayın. kutu kutu pense olayına gelirsek bu haliyle bile ios android den çok daha güzel.
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