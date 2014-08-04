Windows 9 ile önemli yükseltme kampanyaları gelebilir





Microsoft'un tüm işletim sistemlerini bir araya toplamak gibi yapısal anlamda önemli değişikliklere imza atacağı Windows 9 işletim sistemi ile yükseltme kampanyası anlamında da radikal girişimlere imza atabilir.





Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Windows XP ve Windows 7'den halen büyük miktarda kullanıcı çalamayan Microsoft, Windows 9 sürümünü eski sürümlere bedava veya cüzi bir miktarda sunabilir.





Windows 8 işletim sistemine belirli bir süre cüzi bir miktara yükseltme imkanı sunan firma kampanya bitiminde fiyatları fırlatınca satışlar da bıçak gibi kesilmişti. Windows 8.1 ise orijinal Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulmuştu.





Daha önce Windows 8.1 ve Windows 7 SP1 sürümlerinin Windows 9'a ücretsiz olarak yükseltileceği gündeme gelmişti. Şimdi ise Windows XP, Vista ve Windows 7 sürümlerinin hepsine ücretsiz veya cüzi bir ücretle yükseltme teklifi yapılacağı belirtiliyor. Bu sayede Microsoft bir nevi küskün kullanıcıları da kazanmış olacak.





Microsoft ayrıca Windows 8.1 için düşündüğü genişletilmiş Başlat menüsü dahil tüm büyük güncellemeleri Windows 9'a kaydırmış durumda. Windows 8.1 küçük güncelleme ve yamalarla geçiştirildikten sonra gelecek yıl itibariyle Windows 9'un sunulması bekleniyor. Herkese açık önizleme sürümü ise sonbahar döneminde gelecek.

http://bgr.com/2014/08/04/windows-9-free-update/