Windows 9 ile önemli yükseltme kampanyaları gelebilir

Haber Editörü
Microsoft'un tüm işletim sistemlerini bir araya toplamak gibi yapısal anlamda önemli değişikliklere imza atacağı Windows 9 işletim sistemi ile yükseltme kampanyası anlamında da radikal girişimlere imza atabilir.
Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Windows XP ve Windows 7'den halen büyük miktarda kullanıcı çalamayan Microsoft, Windows 9 sürümünü eski sürümlere bedava veya cüzi bir miktarda sunabilir.
Windows 8 işletim sistemine belirli bir süre cüzi bir miktara yükseltme imkanı sunan firma kampanya bitiminde fiyatları fırlatınca satışlar da bıçak gibi kesilmişti. Windows 8.1 ise orijinal Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulmuştu.
Daha önce Windows 8.1 ve Windows 7 SP1 sürümlerinin Windows 9'a ücretsiz olarak yükseltileceği gündeme gelmişti. Şimdi ise Windows XP, Vista ve Windows 7 sürümlerinin hepsine ücretsiz veya cüzi bir ücretle yükseltme teklifi yapılacağı belirtiliyor. Bu sayede Microsoft bir nevi küskün kullanıcıları da kazanmış olacak.
Microsoft ayrıca Windows 8.1 için düşündüğü genişletilmiş Başlat menüsü dahil tüm büyük güncellemeleri Windows 9'a kaydırmış durumda. Windows 8.1 küçük güncelleme ve yamalarla geçiştirildikten sonra gelecek yıl itibariyle Windows 9'un sunulması bekleniyor. Herkese açık önizleme sürümü ise sonbahar döneminde gelecek.
http://bgr.com/2014/08/04/windows-9-free-update/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne yapalım 27'' 2k monitörde 1 tane uygulamayı tam ekran mı kullanalım ? yoksa windows 7 gibi istediğimiz kadar sığdırıp her işi tek bir ekrandan mı ? yapalım,başlat kenarda açılıyordu işimizden geri kalmıyorduk bunda bir basıyorsun koca ekranı kaplıyor,hangisi mantıklı sence ? ha tablet dersin anlarım arayüze tamam ihtiyacı olur,hadi ultrabook dersen dokunmatik ekran gene anlarımda öküz kadar monitörde ne diye ben uğraşayım 3 kuruşluk arayüzle cebelleşmeye ? masaüstünde saçmalık bu arayüz olayı diğer platformlarda ise dediğim gibi tablet ise hele çok güzel notebook yada ultrabookda fena değil ama masaüstü olacak şey değil.
piyasanin %90sini begenmedi, bir zevk sahibi sensin tabi. isletim sistemleri tarihinde gorulmemis olaylar oluyor, yeni bilgisayarlar tercih disi windows8 ile dagitildigi halde toplamdaki 8in kullanim orani dusunuyor. bu demektirki insanlar para ile satin aldiklari isletim sistemini uninstall ediyorlar. sen milleti fakir zannede dur. win8 o kadar kotu bir isletim sistemiki para ile aldiklari halde yeni sistelerinde kullanmak istemiyorlar.