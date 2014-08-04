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Windows 9 ile önemli yükseltme kampanyaları gelebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 9 ile önemli yükseltme kampanyaları gelebilir

Microsoft'un tüm işletim sistemlerini bir araya toplamak gibi yapısal anlamda önemli değişikliklere imza atacağı Windows 9 işletim sistemi ile yükseltme kampanyası anlamında da radikal girişimlere imza atabilir. 

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Windows XP ve Windows 7'den halen büyük miktarda kullanıcı çalamayan Microsoft, Windows 9 sürümünü eski sürümlere bedava veya cüzi bir miktarda sunabilir. 

Windows 8 işletim sistemine belirli bir süre cüzi bir miktara yükseltme imkanı sunan firma kampanya bitiminde fiyatları fırlatınca satışlar da bıçak gibi kesilmişti. Windows 8.1 ise orijinal Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulmuştu.

Daha önce Windows 8.1 ve Windows 7 SP1 sürümlerinin Windows 9'a ücretsiz olarak yükseltileceği gündeme gelmişti. Şimdi ise Windows XP, Vista ve Windows 7 sürümlerinin hepsine ücretsiz veya cüzi bir ücretle yükseltme teklifi yapılacağı belirtiliyor. Bu sayede Microsoft bir nevi küskün kullanıcıları da kazanmış olacak. 

Microsoft ayrıca Windows 8.1 için düşündüğü genişletilmiş Başlat menüsü dahil tüm büyük güncellemeleri Windows 9'a kaydırmış durumda. Windows 8.1 küçük güncelleme ve yamalarla geçiştirildikten sonra gelecek yıl itibariyle Windows 9'un sunulması bekleniyor. Herkese açık önizleme sürümü ise sonbahar döneminde gelecek.  

http://bgr.com/2014/08/04/windows-9-free-update/ Yorum Yaz
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Python 5 yıl en beğenilen OA
Roccoti

su metro ya alışamayan eski kafaların cogunun ya parası olmadıgı için bilgisayarı dandik olanlar ya da zevksiz hiçbirşeyden anlamayan insanlar.


Ne yapalım 27'' 2k monitörde 1 tane uygulamayı tam ekran mı kullanalım ? yoksa windows 7 gibi istediğimiz kadar sığdırıp her işi tek bir ekrandan mı ? yapalım,başlat kenarda açılıyordu işimizden geri kalmıyorduk bunda bir basıyorsun koca ekranı kaplıyor,hangisi mantıklı sence ? ha tablet dersin anlarım arayüze tamam ihtiyacı olur,hadi ultrabook dersen dokunmatik ekran gene anlarımda öküz kadar monitörde ne diye ben uğraşayım 3 kuruşluk arayüzle cebelleşmeye ? masaüstünde saçmalık bu arayüz olayı diğer platformlarda ise dediğim gibi tablet ise hele çok güzel notebook yada ultrabookda fena değil ama masaüstü olacak şey değil.
Roccotisu metro ya alışamayan eski kafaların cogunun ya parası olmadıgı için bilgisayarı dandik olanlar ya da zevksiz hiçbirşeyden anlam...
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1 Yanıt Yanıtla +69
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
6.000 liralık pcde W 8.1 yüklü Metro arayüzü hiçbir işime yaramıyor.
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darkaura 5 yıl OA
Roccoti

su metro ya alışamayan eski kafaların cogunun ya parası olmadıgı için bilgisayarı dandik olanlar ya da zevksiz hiçbirşeyden anlamayan insanlar.


piyasanin %90sini begenmedi, bir zevk sahibi sensin tabi. isletim sistemleri tarihinde gorulmemis olaylar oluyor, yeni bilgisayarlar tercih disi windows8 ile dagitildigi halde toplamdaki 8in kullanim orani dusunuyor. bu demektirki insanlar para ile satin aldiklari isletim sistemini uninstall ediyorlar. sen milleti fakir zannede dur. win8 o kadar kotu bir isletim sistemiki para ile aldiklari halde yeni sistelerinde kullanmak istemiyorlar.
Roccotisu metro ya alışamayan eski kafaların cogunun ya parası olmadıgı için bilgisayarı dandik olanlar ya da zevksiz hiçbirşeyden anlam...
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Ink 5 yıl
the alemdar
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DH Misafiri 5 yıl
ben detroid
bu forumda çoluk çocuk fazla oldugundan forumdan üyeligimi sildim adminleride çocuk gibiler herşeye ban herşeye uyarı sıkıldım hesabı kapattım.
okadar gereksiz yazılar yazmışlarki çogunun lisanlı windows 8 yok.Amacı karalamak.Windows 8 xp ile veya windows 7 ile karıştırdılar crackle kullan.İşte windows 8 cracklerle çalışıcak bir işletim sistemi değil.crack kullanıcagına hiç kullanma daha iyi.
metroya gelince ben begendim fakat kullanması zor.Bir kaç kez eski başlat çubugunu programla getirdim fakat bunun çok çocuksu olduguna karar verdim.Yani metro varken başlat çubugu sırıtır oldu.Metroyuda başlat çubugunuda kullanmıyordum.Şuan işim masaüstünde.Bazı saflar demişki "ben herşeyi tek noktada topluyorum masaüstünde windows 7 de simgelerin hepsi masaüstünde" demiş.Oyüzden bilgisayarlarınız 5 dakkada açılıyor windows 8 5400rpm hdd ile bile 9 saniyede açılıyor.İyikide lisanslı bir windows 8 sahibiyim 8.1 den sonra windows 8 devleşti.
Takılma 0 hız inanılmaz çökme yok onu bunu tanımıyor driver indir yok.En kaliteli görüntüyü sonuyor windows 7 sönük kalıyor.ram kullanımı çok düşük windows 7 gibi 2.8gb kullanmıyor.İşlemciyi daha iyi kullanan bir işletim sistemi yok.çok az yer kaplıyor 12gb.Windows 7 40gb yer kaplıyor.kullandıkçada artıyor.lüzümsüz şeyler çalışmıyor.pc aptalaşmıyor.
yeni laptobum pro book pro 2000 i7 2635qm nvidia 635m 4gb ram.
İşin açıkçası daha iyisi yok.
Şimdi önce adam gibi gidip lisans satın alın sonra 8.1 güncelleyin 3 ay kullanın ondan sonra gelip burda ötün.Müzelik p4 lü işlemcileriniz ramlerinizle gelip bu işletim sistemini kullanıp ziyan etmeyin xp size yeter.en az 4 çekirdekli bir işlemci ile windows 8 den performanstan bahsedebiliriz.
bugün windows 8 linuxdan sonra çıkmış en güvenli işletim sistemidir.windows 7 nin içindeki virüsleri saysak yeni windows 9 temellerini atarız.okadar çok vürüs varki crack vga aktivasyon korsan rar korsan nero korsan korsan korsan...
herşeyiniz korsan sonra burda atıp tutuyonuz.
Windows 8 gibi bir işletim sistemi bir daha gelmez.
gözünüz açılış görsün.Korsan kullananlar lütfen kullanmasınlar.. youtube.com/...
şu donanın haberede üye olmadan mesaj yazmak üye olmaktan ve kalmaktan daha zor.
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darkaura 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben detroid
bu forumda çoluk çocuk fazla oldugundan forumdan üyeligimi sildim adminleride çocuk gibiler herşeye ban herşeye uyarı sıkıldım hesabı kapattım.
okadar gereksiz yazılar yazmışlarki çogunun lisanlı windows 8 yok.Amacı karalamak.Windows 8 xp ile veya windows 7 ile karıştırdılar crackle kullan.İşte windows 8 cracklerle çalışıcak bir işletim sistemi değil.crack kullanıcagına hiç kullanma daha iyi.
metroya gelince ben begendim fakat kullanması zor.Bir kaç kez eski başlat çubugunu programla getirdim fakat bunun çok çocuksu olduguna karar verdim.Yani metro varken başlat çubugu sırıtır oldu.Metroyuda başlat çubugunuda kullanmıyordum.Şuan işim masaüstünde.Bazı saflar demişki "ben herşeyi tek noktada topluyorum masaüstünde windows 7 de simgelerin hepsi masaüstünde" demiş.Oyüzden bilgisayarlarınız 5 dakkada açılıyor windows 8 5400rpm hdd ile bile 9 saniyede açılıyor.İyikide lisanslı bir windows 8 sahibiyim 8.1 den sonra windows 8 devleşti.
Takılma 0 hız inanılmaz çökme yok onu bunu tanımıyor driver indir yok.En kaliteli görüntüyü sonuyor windows 7 sönük kalıyor.ram kullanımı çok düşük windows 7 gibi 2.8gb kullanmıyor.İşlemciyi daha iyi kullanan bir işletim sistemi yok.çok az yer kaplıyor 12gb.Windows 7 40gb yer kaplıyor.kullandıkçada artıyor.lüzümsüz şeyler çalışmıyor.pc aptalaşmıyor.
yeni laptobum pro book pro 2000 i7 2635qm nvidia 635m 4gb ram.
İşin açıkçası daha iyisi yok.
Şimdi önce adam gibi gidip lisans satın alın sonra 8.1 güncelleyin 3 ay kullanın ondan sonra gelip burda ötün.Müzelik p4 lü işlemcileriniz ramlerinizle gelip bu işletim sistemini kullanıp ziyan etmeyin xp size yeter.en az 4 çekirdekli bir işlemci ile windows 8 den performanstan bahsedebiliriz.
bugün windows 8 linuxdan sonra çıkmış en güvenli işletim sistemidir.windows 7 nin içindeki virüsleri saysak yeni windows 9 temellerini atarız.okadar çok vürüs varki crack vga aktivasyon korsan rar korsan nero korsan korsan korsan...
herşeyiniz korsan sonra burda atıp tutuyonuz.
Windows 8 gibi bir işletim sistemi bir daha gelmez.
gözünüz açılış görsün.Korsan kullananlar lütfen kullanmasınlar..
youtube.com/...
şu donanın haberede üye olmadan mesaj yazmak üye olmaktan ve kalmaktan daha zor.

orjinal windows kullaniyorum. pc de crackli hackli hic bir sey yok. orjinal office kurulu is bilgisayari. windows 8 i bende basta cok begeniyordum. metro arayuzu sacmaligini bir kenara koyarsak oldukca hizli ve satabildi. ama ne zaman 8.1 guncellendi sacmalamaya basladi. gecen onedrive lazim onunca sunu farkkettimki kendi uygulamalarini acamiyor. metro arayuz icin yapilan uygulamalar aciliyor ama tam ekran olamiyor. biraz arastirinca bu tip problemleri ve sayisiz surucu, stabilite sorunlarini windows 8.1 guncellemesiyle pek cok kisinin daha yasadigini gordum. acikcasi microsft gibi senelerin yazilim devinden gelmemesi gereken acemice sorunlar. sorunun kaynagi belli, test ve incelemeye para ve zaman ayirmadan piyasaya surulmus olmasi. nasil olsa window98 de oldugu gibi hatalari insanlar kullandikca bildirirler anlayisinda. tekel olmanin rahatligi bu olsa gerek. bu sebeble micrososftun mobildeki basarisizligina seviniyorum. cunku ordada bir tekel olurtursa artik tuketiciyi nasil hice sayarak oynar dusunmek istemiyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
İsterlerse Windows 10 yapsınlar bu kafayla giderlerse eskiden kimse vazgeçmez.
Keşke şu windowsa gerçek bir alternatif olsada herkes onu kullansa. Belki microsoftun aklı başına gelir.
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noyan001 5 yıl
windows mobile işletim sistemine alışın ürünleri satılsın diye windows 8 de metro var bir çeşit pazarlama tekniği burada tartışmanız birşey ifade etmeyecek tahminim metro windows 9dada olacak metro istemeyen arkadaşlar uygulama ile metro görümünü kaldırabilir.
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Public_Enemy 5 yıl
XP kullanan bilgisayar win9 kaldırır mı ? biraz anlamsız bir kampanya olur bence.
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oktayakgoz 5 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

XP kullanan bilgisayar win9 kaldırır mı ? biraz anlamsız bir kampanya olur bence.

aslında çok anlamlı. bir dünya insan win 7 çıktığında xp de p deyip gül gibi cihazlra xp yüklediler. 7 şöyleymiş böyleymiş deyip. o cihazların çoğu win 9 u da kaldırır. tarih tekerrürden ibarettir şimdi de win 7 ciler var. bi açılan pencere yüzünden. kur bi start menü oldu sana win 7. yok illa 7 olacak. cinlik yapacağız ya. win 9 çıksın 8 çiler ile 7 ciler kapışır artık.

win 7 ciler ve win 8 cilerin kavgası kardeş kavgası gibi. aradan bir iki Linux u çıkınca çok komik oluyor ya. yok şöyle mutluyuz yok böyle mutluyuz diye. istatistiklere neredeyse giremeyeceksiniz. dünyada varlığınız gözükmüyor. tutup bir de win 8 kullananlara laf atıyorlar.
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histogram 5 yıl
rica edeiyorum lütfen Allah rızası için photoshop illustrator skecthup gibi programların benchmark performansları artsın. XP'den beri yerinde sayan ve bu konuda hiçbir halt etmeyen Microsoft lütfen artık bişiler yap. Yenilik diye iptal ettiğin start menüsü çıkarma sadece insanların karşısına
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montevo 5 yıl
teknoloji şirketleri bile teknolojiye cahilce yaklaşıyor ya ben ona inanamıyorum.adamın 1 gb rami var.xp haliyle hızlı çalışıyor.gidipte 7-8-9 mu alacak.win 8 ile beraber kulanıcıları resmen izlemeye baladı.galiba yetmedi 9 ile izlediğimiz zornoların türünü de öğrenecek
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kuyuduzu 5 yıl
bunlar hep para tuzağı.
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seven_7343 5 yıl
ben kardeşim oyun oynayacağı zaman açıyorum sadece windows u bide şu telefona room falan atarken sürücüler için açıyorum yoksa lazım olmuyor günlük işlerde. mint 17 den selam
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m-99 5 yıl
kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez der giderim
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darkaura 5 yıl seven_7343
seven_7343

ben kardeşim oyun oynayacağı zaman açıyorum sadece windows u bide şu telefona room falan atarken sürücüler için açıyorum yoksa lazım olmuyor günlük işlerde. mint 17 den selam

aynen. artik evde windows yuklu bir cihazim yok. uzun bir surede olacagini sanmiyorum. dediginiz gibi ancak ozel durumlarda windows gerekebiliyor onuda isyerindeki bilgisayarlardan hallediyorum.
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UzmaN345 5 yıl
Xp orjinal bir kampanya olursa orjinal 9 geçerim...
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