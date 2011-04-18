Windows Phone 7 işletim sistemli LG E700'ün XML dosyası sızdırıldı

Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın, Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'yi kullanan ''E700'' isimli yeni bir model üzerinde çalıştığı yayınlanan XML dosyasıyla birlikte ortaya çıktı.

Yayınlanan dosyada LG E700'ün 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı ve akıllı telefonun Internet Explorer 9 internet tarayıcısıyla geleceği gibi detaylar dikkat çekiyor. LG E700'ün lansman tarihi ve detaylı teknik özellikleri bilinmemekle beraber 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, minimum 512 MB RAM ve HSPA alt yapısı desteği gibi özelliklere kesin gözüyle bakılmakta.

Dosyanın tamamını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.