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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 7 işletim sistemli LG E700'ün XML dosyası sızdırıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,5b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile'ın, Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7'yi kullanan ''E700'' isimli yeni bir model üzerinde çalıştığı yayınlanan XML dosyasıyla birlikte ortaya çıktı.

Yayınlanan dosyada LG E700'ün 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı ve akıllı telefonun Internet Explorer 9 internet tarayıcısıyla geleceği gibi detaylar dikkat çekiyor. LG E700'ün lansman tarihi ve detaylı teknik özellikleri bilinmemekle beraber 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, minimum 512 MB RAM ve HSPA alt yapısı desteği gibi özelliklere kesin gözüyle bakılmakta.

Dosyanın tamamını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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rcelik21 8 yıl
MEMO1
bu bilgilerin yardımıyla telefonun robot resmini çizdim
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güzeldi...
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
bu bilgilerin yardımıyla telefonun robot resmini çizdim
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