Windows Phone 7 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli LG C900 kameralar karşısında

2010 yılı boyunca akıllı telefon alanında parlak tablo çizemeyen LG Mobile, geçtiğimiz günlerde Microsoft'un en yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7'den ümitli olduğunu, gelecekte Windows Phone 7'nin Android OS ve iOS'u saf dışı bırakacağına inandığını dile getirmişti.

Bugün, LG'nin C900 kod adlı akıllı telefonu kameralar karşısına çıktı. Windows Phone 7 işletim sistemli ve QWERTY klavye donanımlı C900'ün Panther'in aksine oval hatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. AT&T tarafından satışa sunulması beklenen C900'ün şu an için teknik özellikleri bilinmemekle beraber telefonun kasım ayına doğru boy gösterebileceği belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2010/08/20/exclusive-lg-c900-for-atandt-has-windows-phone-7-shows-off-a-lit/