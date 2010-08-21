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Windows Phone 7 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli LG C900 kameralar karşısında

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Windows Phone 7 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli LG C900 kameralar karşısında
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2010 yılı boyunca akıllı telefon alanında parlak tablo çizemeyen LG Mobile, geçtiğimiz günlerde Microsoft'un en yeni mobil işletim sistemi Windows Phone 7'den ümitli olduğunu, gelecekte Windows Phone 7'nin Android OS ve iOS'u saf dışı bırakacağına inandığını dile getirmişti.

Bugün, LG'nin C900 kod adlı akıllı telefonu kameralar karşısına çıktı. Windows Phone 7 işletim sistemli ve QWERTY klavye donanımlı C900'ün Panther'in aksine oval hatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. AT&T tarafından satışa sunulması beklenen C900'ün şu an için teknik özellikleri bilinmemekle beraber telefonun kasım ayına doğru boy gösterebileceği belirtiliyor.

Windows Phone 7 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli LG C900 kameralar karşısında
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Windows Phone 7 işletim sistemli ve QWERTY klavyeli LG C900 kameralar karşısında
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http://www.engadget.com/2010/08/20/exclusive-lg-c900-for-atandt-has-windows-phone-7-shows-off-a-lit/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
laerrof 9 yıl
tasarım pek hoşuma gitmedi
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S R T 9 yıl
kullandıkları malzeme cok dandik gibi duruyor,tasarım da vasat
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