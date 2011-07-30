Windows Phone 7.5 cihazı Fujitsu IS12T için ilk reklamlar yayınlandı

Microsoft'un mobil işletim sistemini yeni yıla iddialı biçimde sokmak için 500'den fazla yenilik getiren Windows Phone 7.5 Mango güncellemesini hazırlamış ve yıl bitmeden pek çok cihazın bu güncelleme ile piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

Microsoft'un Nokia ile yaptığı ortaklık sonrasında herkes ilk Mango'lu modeli Nokia'dan beklerken Fujitsu elini çabuk tutarak kendi Mango'lu modelini piyasaya sürmüştü.





3.7 inçlik 480 x 800 piksel dokunmatik ekran, Qualcomm MSM8655 işlemci, 13.2 MP kamera, 32GB depolama kapasitesi ile dünyanın ilk Windows Phone 7.5 işletim sistemli Fujitsu IS12T modeli için ilk reklamlar yayınlanmaya başladı. Microsoft bilindiği gibi reklam tanıtımlarına çok önem veriyor çünkü hayal kırıklığı yaratan ilk Windows Phone cihazlarının donanımının fazlasıyla geliştirildiğini ve Mango ile daha da iyi olacağını tüketicilere yeterince anlatmak gerekiyor.





Reklam videosu Fujitsu IS12T modelinin dağıtımını yapacak olan KDDI operatörü tarafından hazırlandı. Reklamın odak noktasını bundan sonraki Windows ürünlerinde ana faktör olacak Live Tile konsepti oluşturuyor. Ayrıca yerleşik Japon dilinin eklenmesiyle Windows Phone cihazlarının mesafe kat edeceği vurgulanıyor.