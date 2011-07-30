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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 7.5 cihazı Fujitsu IS12T için ilk reklamlar yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un mobil işletim sistemini yeni yıla iddialı biçimde sokmak için 500'den fazla yenilik getiren Windows Phone 7.5 Mango güncellemesini hazırlamış ve yıl bitmeden pek çok cihazın bu güncelleme ile piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.
Microsoft'un Nokia ile yaptığı ortaklık sonrasında herkes ilk Mango'lu modeli Nokia'dan beklerken Fujitsu elini çabuk tutarak kendi Mango'lu modelini piyasaya sürmüştü.

3.7 inçlik 480 x 800 piksel dokunmatik ekran, Qualcomm MSM8655 işlemci, 13.2 MP kamera, 32GB depolama kapasitesi ile dünyanın ilk Windows Phone 7.5 işletim sistemli Fujitsu IS12T modeli için ilk reklamlar yayınlanmaya başladı. Microsoft bilindiği gibi reklam tanıtımlarına çok önem veriyor çünkü hayal kırıklığı yaratan ilk Windows Phone cihazlarının donanımının fazlasıyla geliştirildiğini ve Mango ile daha da iyi olacağını tüketicilere yeterince anlatmak gerekiyor. 

Reklam videosu Fujitsu IS12T modelinin dağıtımını yapacak olan KDDI operatörü tarafından hazırlandı. Reklamın odak noktasını bundan sonraki Windows ürünlerinde ana faktör olacak Live Tile konsepti oluşturuyor. Ayrıca yerleşik Japon dilinin eklenmesiyle Windows Phone cihazlarının mesafe kat edeceği vurgulanıyor. 


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DH Misafiri 8 yıl
Tesla
Bu windows telefonlar ne kadar dizayn fakiri. Ne iğrenç bir arayüzdür öyle. kutu kutu pense.

kardeşim adam özgün bir dizayn yapmış... herkes gibi apple ı taklit etmemiş.. kolayına kaçmamaış ve bence başarmış.. zevk meselsidir gerisi... beğenmezsen almazsın... bence çok güzel ve işlevsel...
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DH Misafiri 8 yıl
@kulu42
Setting/Applications( Setting'e girdikten sonra sağ taraftaki sayfa )/People/Import SIM contacts düğmesine bastığında gelicektir.
Bu arada HTC HD 7 kullanıyorum gayet memnunum arayüz için video'dan kutu kutu pense filen diye yorum yapan arkadaşlar var.
Kullandıklarında ne kadar pratik olduğunu anlarlar.
Herkeze iyi günler.
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DH Misafiri 8 yıl
@kulu42
Setting/Applications( Setting'e girdikten sonra sağ taraftaki sayfa )/People/Import SIM contacts düğmesine bastığında gelicektir.
Bu arada HTC HD 7 kullanıyorum gayet memnunum arayüz için video'dan kutu kutu pense filen diye yorum yapan arkadaşlar var.
Kullandıklarında ne kadar pratik olduğunu anlarlar.
Herkeze iyi günler.
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DH Misafiri 8 yıl
Windows phone diğer işletim sistemleriyle yalnız ofis i kullanarak kapisabilir.android gibi ücretsiz ve güzel bir yazılım varken bireysel kullanıcıya değil kurumsal kullanıcıya hitab etmeleri kendi yararlarına olur...
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kulu42 8 yıl
merhaba LG e900 telefon aldik ta bu sim kartta ki numaralari nasil senkroize edecegiz bulamadik. MSN adresleri, face listesi tamam ama simkartta ki kontaklar telefonda gözukmuyor. Bunu nasil yapariz bi el atarsananiz senirim. Saygilar, selamlar.
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Klasör.:X:. 8 yıl
@tesla
bende ilk başta sevmemiştim.Ancak youtubede videolar var incelersen o kadar da kötü olmadığını hatta çok dinamik bir arayüz olduğunu görebilirsin.Ayrıca fark yaratmış bence...
max 1 seneye kadar güncellemelerle adam olacak winphone...Gerçi henüz erken daha mango resmi olarak çıkmadı.İnceleyip göreceğiz...Eğer mikrosoft pazar payında bişeyler elde etmek sitiyors akesinlikle tüketiciye oynamalı.Marketin az ama öz olmasını temenni ediyorum.Reklam yapacağına tüketiciler kullanıcılar kalitesinden bahsedebilsin...
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Tesla 8 yıl
Bu windows telefonlar ne kadar dizayn fakiri. Ne iğrenç bir arayüzdür öyle. kutu kutu pense.
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Lepanto 8 yıl
Windows Phone 7.5 cihazı Fujitsu IS12T için ilk reklamlar yayınlandı

ama biz hala haber başlıklarına tam sürüm siteden yorum yapamıyoruz, her seferinde de bilgisayarda olmamıza rağmen mobil siteye girmek de istemiyoruz. Şu sorun çözülse artık çok güzel olacak yetkili arkadaşlar...
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